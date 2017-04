Diákok József Attilát ábrázoló mozaikképe

Rendezvények országszerte

Koszorúzással, közös szavalással és énekléssel ünnepelték a költészet napját József Attila (1905-1937) ferencvárosi szülőházánál kedden Budapesten.

2017. április 11. 16:38

Koszorúzással emlékeztek József Attila ferencvárosi szülőházánál

A magyar költészet évszázados kincsei különleges szerepet játszanak nemzeti identitásunkban - fogalmazott az eseményen Hoppál Péter kultúráért felelős államtitkár, aki kiemelte: 2016-ban a kormány 842 millió forintot költött különböző pályázatokon és forrásokon keresztül a magyar költészet erősítésére.



Az államtitkár szerint a vers "a lélek pótolhatatlan szükséglete, amely mindig szárnyal, virágzik, velünk marad, és gazdagítja érzelmi intelligenciánkat".



Hoppál Péter kiemelte azt is, hogy a vers évezredek óta az emberi gondolat- és érzelmi világ megnyilatkozási formája, és egyben tápláléka is. Ritmusa által gyorsan megtapad az emberi elmében és képzeletben, formai jellegzetessége a mondanivaló egyfajta sűrítményét, esszenciáját hozza létre.



"József Attila életműve világosan megmutatja, micsoda fantasztikus játéklehetőség rejlik a magyar nyelvben" - mondta Prőhle Gergely, a Petőfi Irodalmi Múzeum (PIM) főigazgatója. Hozzáfűzte: napjainkban a nyomtatott könyv talán leáldozóban van, de az új elektronikai, digitális eszközök segíthetnek a költészet értékeinek közvetítésében, új versek létrehozásában is.



A megemlékezésen Bácskai János polgármester átadta Ferencváros József Attila-díját H. Bagó Ilona irodalomtörténésznek, muzeológusnak, a József Attila Emlékhely Eszmélet című állandó kiállítása kurátorának. A tavaly megújult tárlat elnyerte a szakma legrangosabb elismerését, a 2016-os Az év kiállítása díjat is.



A polgármester felidézte: József Attila és családja mindössze három és fél hónapot töltött a Gát utca 3. szám alatti bérházban, anyagi gondjaik miatt 14 év alatt 19 különböző helyen húzták meg magukat Ferencvárosban.



A megemlékezésen a Bakáts téri Ének-zenei Általános Iskola kórusa énekelt, Lázár Balázs színművész József Attila Arany című versét szavalta.



A költészet napját 1964 óta minden évben József Attila születésnapján, április 11-én ünneplik Magyarországon.

A Leövey Klára Gimnázium diákjai egy József Attilát ábrázoló mozaikképet mutatnak be a költő születésének 112. évfordulóján, a költészet napján Budapesten, a Gát utcai József Attila Emlékhelyen 2017. április 11-én. MTI Fotó: Kallos Bea

Márai Sándor lakóházánál ünnepelt a Budavári Önkormányzat

Márai Sándor egykori I. kerületi lakóházánál tartott ünnepi megemlékezést kedden, a költészet napján a Budavári Önkormányzat.

Nagy Gábor Tamás polgármester kiemelte, hogy ezen a napon kettős születésnapra emlékeznek, József Attila születése napján ünneplik a költészetet Magyarországon, de ugyanezen a napon, öt évvel korábban, 1900-ban született Márai Sándor is.



Ezért az I. kerületben hosszú évek óta minden április 11-én 11 órakor Márai Sándor-szobránál gyűlnek össze és az alkotó hajdani lakóhelyén, a Mikó utca és a Logodi utca találkozásánál található táblánál emlékeznek rá, valamint a magyar költészet, irodalom kiemelkedő képviselőire - tette hozzá.



"Mi magyarok nagy becsben tartjuk a költészetet, számunkra nemcsak szépséget jelent, játékot a szavakkal, hanem ennél sokkal többet, lelket, levegőt, életet" - hangsúlyozta a polgármester.



Kovács Ákos énekes, zeneszerző elmondta: József Attila nélkül nem írta volna meg az Óda című számot, Ady Endre nélkül nem lenne az Érintő című dalban az a sor, hogy "Minden egész eltörött". Nem élte volna meg a katarzisnak olyan hőfokát, amiért hálás, ha nem ismerné Faludy György Óda a magyar nyelvhez című megrendítő versét, s nem lenne dalszövegíró Radnóti Miklós Gyökér című verse nélkül.



Felidézte Latinovits Zoltán alakját, aki véleménye szerint a magyar vers fantasztikus közvetítője volt és számára személyes példa, ahogyan a színpadon működött, ahogy önmagát nem, de a dolgát komolyan véve alkotott.



Márai Sándor szobránál a résztvevők elhelyezték az emlékezés virágjait, koszorúit.

A költészet napja - Szombathely

A költészet napja alkalmából tartott rendezvény résztvevői elhelyezik kedvenc verseiket egy versfalon, amelyet Weöres Sándor-szobránál állítottak fel Szombathelyen 2017. április 11-én. Balra Lutor Katalin költő és Doma Bence énekes-gitáros, egyetemi hallgatók. MTI Fotó: Varga György

Versvillamos Debrecenben

Vékony Anna, a debreceni Csokonai Nemzeti Színház színésze Arany János-verset olvas fel a költészet napja alkalmából az 1-es villamoson, Debrecenben 2017. április 11-én. MTI Fotó: Czeglédi Zsolt

Diákok Petőfi-verset szavaltak Pápán

Digitális technikával több felvételből készített panorámaképen hat iskola 400 diákja szavalja közösen Petőfi Sándor A borozó című versét a költészet napja alkalmából Pápa főterén, a költő szobránál 2017. április 11-én. Középen Lampért Gábor főszervező. MTI Fotó: Krizsán Csaba

Megemlékezés és VersVonal telefonfülke Lillafüreden

Koleszár Gabriella verset hallgat a VersVonal telefonfülkében a költészet napján Lillafüreden 2017. április 11-én. MTI Fotó: Vajda János

Diákok közösen szavaltak Kőszegen

Jordán Tamás színművész, rendező, a szombathelyi Weöres Sándor Színház igazgatója vezetésével közel 800 diák szavalja Arany János Szondi két apródja című versét a költészet napja alkalmából a kőszegi Diáksétányon 2017. április 11-én. MTI Fotó: Varga György

MTI