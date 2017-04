Orbán a ringben! I.

Az elnök csenget, újra csenget, hosszasan csenget, a miniszterelnök lép a szorítóba. Időről időre személyesen kell választ adnia a dárdaként ”mellének” címzett azonnali kérdésekre.

2017. április 11. 18:37

Garantált a telt ház. Párbajhoz hasonlatos: csupa szín, csupa legenda! Szabad keserűen igazat mondani, valóságot leleplezni, és szabad hazudni, sértegetni, vádaskodni. Odakint a sarki kocsmában a töredékéért is képen teremtenek, a Tisztelt Házban azonban a mentelmi jog megment. - Mi azonban ennek hiányában ezúttal a hét mérkőzéséről csak a ”szolid” közbeszólásokat, derültséget és a tapsokat jelezzük.

Nemzeti konzultáció?

BÁRÁNDY GERGELY, (MSZP): - Miniszterelnök Úr! Az igazi nemzeti konzultáció tegnap megvolt: csaknem százezer ember követelte a CEU-törvény visszavonását (Közbeszólás a Fidesz soraiban: Mennyi?) Csaknem százezer ember követelte a jogállam visszaállítását, és igen, az ön lemondását! Önök odáig jutottak a jogállam lebontásában, hogy szisztematikusan kezdik tönkretenni azokat az intézményeket, amelyek nem hajlandóak beállni a nemzeti együttműködés rendszerébe. Az ország ellenségének kiáltanak ki egy magyar származású zsidó üzletembert! Volt már ilyen a történelemben, nem vezetett jóra! (Közbeszólások a kormánypártok soraiban.) Önök visszahozták a történelem egyik legsötétebb módszerét, csak akkor embereket kényszerítettek arra, hogy megbélyegezzék magukat, most pedig szervezeteket kényszerít a Fidesz ugyanerre.

- Miniszterelnök Úr! Nem igazán áll jól a ”sorosozás” egy olyan kormánynak, amelynek az első emberei ‑ közöttük ön is ‑ Soros György támogatása nélkül nem jutottak volna el idáig!

- Ön elárulja Magyarországot, elárulja a saját hazáját, mert a jogállam és a demokratikus államrend lebontása, a civilek megbélyegzése és üldözése, a tanszabadság felszámolása, az bizony hazaárulás! (Közbeszólások a kormánypártok soraiban.)

- Ön a saját hatalmon maradása érdekében idegengyűlöletet szít, az Európai Unió ellen hergel, kockáztatva ezzel Magyarország kizárását!

- Ön a hazánkat egy orosz diktátornak adja el, kilóra!

- Ön, egyre több magyar ember szemében egy ellenvéleményt nem tűrő diktátorrá vált, és nem csak baloldali és liberális emberek szemében, hiszen már a saját európai pártcsaládja is ön ellen tiltakozik! - Kérdezem ezért öntől:

- Meghallotta‑e az emberek véleményét?

- Visszavonja‑e a CEU-törvényt, illetve a civiltörvényt?

- Kérdezem, merthogy ez a tüntetés nemcsak a CEU-ról szólt, hanem kormányellenes tüntetés is volt: nem érzi‑e úgy, hogy elég kárt okozott már a saját hazájának, ezért le kellene mondania?(Taps az MSZP soraiban.)

***

ORBÁN VIKTOR,(miniszterelnök): - Mielőtt bármilyen érdemi kérdésben kifejteném az álláspontomat, szeretném leszögezni, hogy bármilyen magyar politikai vitának a származási alapú megközelítését a leghatározottabban visszautasítom! (Közbeszólás a Fidesz soraiban: Úgy van! ‑ Taps a kormánypártok soraiban.) Ezt mi sem a radikális jobboldaltól, sem a baloldaltól nem fogadjuk el! Meg is lep egyébként, hogy éppen az önök padsorából hangzik el olyan hozzászólás, amire azt kell mondanom, hogy antiszemita megközelítésnek nincsen helye zéró toleranciát hirdettünk ezzel szemben. (Gőgös Zoltán: Pont fordítva van, miniszterelnök úr!) A Magyarországon élő zsidó közösség a kormány védelme alatt áll, és áll a jövőben is! (Gőgös Zoltán: Félreértés van!)

- Ami pedig az ügy lényegét illeti: szeretném világossá tenni: én úgy látom, hogy dezinformációs kampány zajlik Magyarország ellen! (Közbeszólás a Fidesz soraiban: Úgy van!) Ez nem új dolog, láttunk már ilyet, a mostani éppen olyan, mint amit az alkotmány- és a migránsügyben folytattak velünk szemben. Az igazság az, hogy a kormány semmilyen egyetemet, így Soros György Közép-európai Egyetemét sem zárja be. A kormánynak az a célja, hogy Magyarországon minden egyetemre azonos szabályok vonatkozzanak, és ne legyenek privilégiumok! Az egyetemekre vonatkozó általános szabályok alól csak akkor lehet kivételt tenni ‑ akkor talán lehet (Közbeszólás az MSZP soraiból: Amikor ti akarjátok!) ‑, ha erről a magyar parlament által ratifikált nemzetközi szerződés rendelkezik. (Taps a kormánypártok soraiban.)

***

BÁRÁNDY GERGELY: - Miniszterelnök Úr! Attól még, hogy ön visszautasít valamit, a tények tények! Ezt csinálják önök! Először is, önök egy olyan törvényt kérnek számon egy egyetemen, ami még hatályba sem lépett. Ezt a törvényt nyilván nem tudta és nem is tudja betartani senki!

- Ami pedig a dezinformációról szóló válaszát illeti: 80 ezer a megtévesztett ember. (Közbeszólások a kormánypártok soraiból.) Minden akadémikus, Nobel-díjas tudós, az Oxfordi Egyetem rektorhelyettese, ezek mind-mind megtévesztett emberek, akik nem tudják és soha nem tudták azt, hogy hogyan működik a felsőoktatás a világban. Ez, tisztelt miniszterelnök úr, azt gondolom, egy üres kifogás. 80 ezer ember tegnap ‑ nyilván nem jár a CEU-ra mindegyik ‑ azt ismerte fel, hogy ma a CEU, holnap pedig ők. Ez ellen tiltakoztak! (Az elnök ismét csenget.),

- Miniszterelnök Úr! Akik elnyomták eddig a szabadságot, a tudás iránti vágyat mindig megbuktak! Méghozzá csúnyán! Úgy tűnik, most ön a soros! (Taps az MSZP soraiban.)

***

ORBÁN VIKTOR: - Bármilyen meglepő, valamivel egyet kell hogy értsek: jól emlékszem, amikor még önök voltak kormányon, a 90-es éveket megelőzően. (Derültség a kormánypártok soraiban. ‑ Korózs Lajos: Viktor, ez nagyon ócska volt! ‑ Közbeszólás az MSZP soraiból: Ez nagyon gyenge volt! ‑ Dr. Bárándy Gergely: 13 éves voltam! ‑ Az elnök csenget.) Bennünket is irritált, amikor a hatalom azt a kifejezést használta, hogy „megtévesztettek” vagy „félreértettek”. (Derültség a kormánypártok soraiban. ‑ Dr. Szakács László: A Bárándy meg én 14 évesen!),

- Én ezt nem így látom. Én nem becsülném le soha a magyar ifjúságot! (Közbeszólás az MSZP soraiból.), Sose merném azt mondani, amit önök mondtak, amikor kormányon voltak, még 1990-et megelőzően hogy aki önök ellen szólal fel, az meg van tévesztve. (Közbeszólások az MSZP soraiból.) Nagyon sok ember aggódik a tanszabadság okán. Nagyon sok embernek fontos a szabadság, fontos az egyetemi oktatás szabadsága. Mi csak annyit tudunk tenni, hogy megnyugtatjuk őket. Az a helyzet, hogy Magyarországon egyetlen egyetemet sem zárunk be! (Dr. Józsa István közbeszól.) Magyarországon egyetemeket szoktunk alapítani és nyitni, ebben bízhatnak a jövőben is! (Taps a kormánypártok soraiban.)

Várható‑e paradigmaváltás?

GYÖNGYÖSI MÁRTON, (Jobbik): - Miniszterelnök Úr! Utoljára négy hete beszélgettünk itt a Jobbik Magyarországért Mozgalom által kezdeményezett béruniós kezdeményezésünkről, ahol világosan állást foglalt: elutasította ezt a kezdeményezést, és azzal vádolta meg a Jobbikot, hogy mi a bérpolitikát és az adópolitikát Brüsszelnek át akarjuk adni. (Németh Szilárd István: Ez így igaz! Mennyit kaptatok érte?) Azóta látom, hogy önök egy nemzeti konzultációt is indítottak ebben a témában.

- Miniszterelnök Úr! Én itt személyes felelősséget is látok: lehet, hogy önnek nem sikerült felfognia azt, amiről mi itt beszéltünk a béruniós politikánk kapcsán, ugyanis itt van egy súlyos félreértés, amely lehet, hogy abból is táplálkozik, hogy önök nem értették meg, amit mi mondani akarunk. Szó sincs jogkörök átadásáról, szó sincs arról, hogy mi Brüsszelnek bármit át akarnánk adni! Arról van szó, hogy 8 közép-kelet-európai ország a Jobbik Magyarországért Mozgalom kezdeményezésére Brüsszelbe, az Európai Bizottsághoz el akarja juttatni azt a jogos igényünket, hogy a bérek és az életszínvonal tekintetében megtörténjen egyfajta felzárkózás, és mindent, a gazdaságpolitikánkat és a kohéziós politikánkat is az életszínvonalbeli változásoknak rendeljük alá azon a közös piacon, amelyen Magyarországon tönkrement az ipar, a mezőgazdaság, a feldolgozóipar, többek között az ön kormányzásának köszönhetően is.

- Miniszterelnök Úr! Mi élünk azzal az uniós jogból fakadó lehetőségünkkel, hogy Brüsszelbe a közös tárgyalóasztalhoz elvigyük Közép-Kelet-Európának a közös problémáját. Egy valódi sorskérdést! Ön 27 éven keresztül, sem kormányon léve, sem ellenzékben ülve nem tette ezt meg, amit most a Jobbik Magyarországért Mozgalom ellenzékből meg akar tenni! Továbbra is kérdezzük a miniszterelnök úrtól:

- Élére áll‑e ennek a kezdeményezésnek?

- Segít‑e nekünk abban, hogy valóban egy ön által egy első nemzeti érdekű fordulatot követően ebben a kérdésben változás álljon be?

- Támogatja‑e ezt a kezdeményezést, - igen vagy nem? (Taps a Jobbik soraiban.)

***

ORBÁN VIKTOR, (miniszterelnök): - Képviselő Úr! Kezdjük talán azzal, amiben egyetértünk, és ez nem kevés: szerintünk is az a legfontosabb, hogy az embereknek legyen munkája. Ha van munka, akkor minden van. Nem használom fel most ezt a rövid időt arra, hogy ismertessem az önök által is kívülről tudott tényeket, miszerint Magyarországon a kormányzásunk megkezdésekor valahol a 12 százalék magasságában volt a munkanélküliség, most pedig 4,3 százalék körül van. (Korózs Lajos: Nem igaz! ‑ Derültség az ellenzék soraiban.) És terveink szerint el is fogjuk érni az általános és teljes foglalkoztatást! (Korózs Lajos: Ez se igaz!) Ha van munka, mindennek ez az előföltétele, akkor van értelme beszélni a bérekről.

- Egyetértek önnel abban, hogy az a cél, hogy az emberek minél magasabb bérhez juthassanak. Az a helyzet, hogy meg is állapodtunk, igaz, nem Brüsszellel, ahogy ön javasolja, mert onnan reményt én nem látok, hanem megállapodtunk a munkáltatókkal és a munkaadókkal. Ennek megfelelően csökkentettük a munkaadói adókat, cserébe ők pedig 2017 januárjától nagyarányú béremelést hajtottak végre. Nem Brüsszel, hanem a magyar munkaadók tették ezt! A minimálbért 15, a szakmunkás-minimálbért pedig 25 százalékkal emelték fel. Terveink szerint a minimálbérek emelése 2018-ban is folytatódik, tehát az előttünk álló évben, a minimálbér 8 százalékkal, a szakmunkás-minimálbér pedig 12 százalékkal emelkedik majd. Közben, mindezzel párhuzamosan, a tanárok, a felsőoktatásban dolgozók, az ápolók, az orvosok, a rezidensek, a rendvédelmi dolgozók és a katonák fizetése is nő. Az a meggyőződésem, hogy eredményt e tekintetben Magyarországon lehet elérni, és nem Brüsszelben! (Taps a kormánypártok soraiban.)

***

GYÖNGYÖSI MÁRTON: - Miniszterelnök Úr! Én az ön makacsságát nem értem: a Jobbik Magyarországért Mozgalom választott egy olyan európai uniós jogból fakadó eszközt, amit ön 2007 decemberében a szocialistákkal, az SZDSZ-szel közösen megszavazott akkor, amikor a lisszaboni szerződésre igent mondtak. Ez az európai polgári kezdeményezés ebből a szerződésből fakad, és itt nincs másról szó, mint arról, hogy Brüsszelben az európai uniós alapokmányokban benne foglaltasson az a jogos igényünk, hogy egyenlő munkáért egyenlő bért követeljenek maguknak a magyar emberek a közép-kelet-európai régió egészével együtt.

- Miniszterelnök Úr! Ön egész politikai pályafutása hajtűkanyaroknak a sokasága. Ön Soros György támogatottjából Soros György ellensége lett. Simicska lakótársából és barátságából Simicska ellen fordult. (Derültség a kormánypártok soraiban.) Putyin egyik legnagyobb ellenfeléből Putyinnak az egyik legnagyobb barátja lett. Liberálisból nemzeti és keresztény, és antikommunistából pedig olyan, aki a legtöbb ügynököt leleplező ügynöktörvényeknek mind a mai napig azátláthatóvá tételét nem támogatja. Egy fordulatot hajtson végre miniszterelnök úr, egy éve van hátra! (Taps a Jobbik soraiban.)

***

ORBÁN VIKTOR: - Nem mindent értettem pontosan, de könnyen lehet, hogy erről nem én tehetek. (Derültség a kormánypártok soraiban.) Mindenesetre ha már a fordulatokról van szó, azért mégis megemlítem, ha megengedi, hogy annál azért hajmeresztőbbet keveset láttunk a magyar politikában, hogy önök, akik nemrégen európai uniós zászlót égettek, és kiléptek volna az Európai Unióból, most Brüsszel oldalára állnak, éppúgy, mint a kvótanépszavazáskor tették. Ha fordulatokról van szó, akkor itt kétségkívül mindenki más önök után legfeljebb az ezüstéremre pályázhat. (Derültség a kormánypártok soraiban.)

- Fel nem foghatom, hogy mitől szerelmesedtek bele Brüsszelbe, azt pedig végképp nem értem, hogy miért gondolják, hogy Brüsszelben olyan döntések születnek, ha adókról és bérről van szó, ami jó lesz a magyaroknak. (Dúró Dóra közbeszól.) Én eddig csak azt láttam, hogy ha rezsiről, adóról és bérről volt szó, akkor Brüsszelből a magyarok számára jó még nem érkezett. Mindig csak a multik jártak jól. Miért kellene a béremelésügyben Brüsszelhez fordulnunk ahelyett, hogy mi magunk gondoskodnánk a bérek fölemeléséről, ahogy a kormány ezt teszi is? (Taps a kormánypártok soraiban.)

Mi a magyarázat?

HADHÁZY ÁKOS, (LMP): - Miniszterelnök Úr! Néhány hónapja kezdtünk el egy beszélgetést, de akkor nem válaszolt a kérdésemre. Hatvanpusztáról van szó, egy olyan majorságról, amelyet ön használ, az ön családja használ, Felcsút polgármestere pedig 15 millió forintot fizet ki évente bérleti díjként. Tehát ön használja, és Mészáros Lőrinc bérli; a semmire fizet valószínűleg 15 millió forintot, vagy legalábbis én azt kérdeztem a múltkor, hogy mire fizeti ki. Egy nagyon-nagyon fontos kérdés, de ön csak annyit válaszolt, hogy az a terület az édesapjáé, illetve az édesapja cégéé. Az van, hogy mindannyian igazat mondunk, tehát ön is igazat mond, és én is, ettől függetlenül nem áll össze ez a dolog, ugyanis az édesapja cégéé ez a terület, ön használja, azonban valamiért, valamire Mészáros Lőrinc fizet 15 millió forintot évente.

- Miniszterelnök Úr! Ez a 15 millió forint nem tűnik olyan nagyon sok pénznek, de az ön miniszterelnöki fizetésével egyenlő. Mindenképpen jó lenne tudni, főleg azért, mert Mészáros Lőrinc néhány év alatt bekerült a leggazdagabb emberek közé Magyarországon, gyakorlatilag a vagyonát megezerszerezte, és amikor megkérdezték tőle, hogy ez minek köszönhető, akkor azt mondta, hogy a Jóistennek. Ezzel nem lenne baj, de azt is mondta, hogy önnek köszönhető. Akkor, ha ő viszont valamire fizet 15 millió forintot az ön családjának, amiért ő nem kap semmit, akkor ez egy nagyon-nagyon nagy probléma, mert lehet, hogy azért fizeti azt a 15 milliót 10 éven keresztül, tehát összesen 150 millió forintot, hogy ő ezeket a közbeszerzéseket, ezt a nagy szerencsét megéri. Tehát az a kérdésem:

- Mire fizet 15 millió forintot Mészáros Lőrinc az ön édesapja cégének?

- Ha ön használja azt a területet, mire fizeti ki ezt a pénzt?

***

ORBÁN VIKTOR, (miniszterelnök): - Azt a vonzó lehetőséget, hogy ön engem kinevezzen Felcsút polgármestere szóvivőjének, ezt most nem áll módomban elfogadni. Azt javaslom önnek, ha bármilyen ügyben érdeklődik, amiben én személyesen nem veszek részt, akkor helyettem mindig forduljon azokhoz, akikre személyesen tartozik. Most is ezt tudom önnek tanácsolni. (Taps a kormánypártok soraiban.)

***

HADHÁZY ÁKOS: - Nagyon sajnálom, ez egy nagyon lassú beszélgetés, volt itt több hónap rá, a múltkor megkérdeztem ezt, akkor nem jutott önnek ez a válasz eszébe, de nem is jó a válasz, tehát én azt gondolom, nagyon fontos és az adófizetők szempontjából is nagyon fontos tudni, hogyan lehetséges a meggazdagodás. Tegye meg ezt a magyar embereknek! Hogyan lehet, hogy valaki ezerszer többet keres, ezerszer nagyobb lesz a vagyona néhány év alatt, s azt mondja, hogy a Jóistennek ‑ ez rendben van ‑, és azt mondja, hogy a miniszterelnöknek köszönheti. Ilyenkor borzasztóan veszélyes, én azt hiszem, ha ez az ember az ön családjának úgy fizet 15 millió forintot, hogy azt a területet ön használja, és az ön édesapjáé az a terület. Ezt nagyon fontos megtudni. Én azt mondom, hogy tessék kitalálni, van még húsz másodperc, találja ki, hogy oda veti a kiskertbe a paradicsomot, vagy mire használja, mire fizet 15 millió forintot? – Ez borzasztóan fontos kérdés!

***

ORBÁN VIKTOR: - Köszönöm, hogy szurkol nekem! Mindenesetre azt tudom mondani önnek még egyszer: olyan ügyben, amiben én személyesen nem veszek részt, és magánüzletet érint, forduljon mindig az érintettekhez! Én szívesen válaszolok önnek minden olyan kérdésre, amely rám vonatkozik, rám tartozik vagy az ország ügyeire vonatkozik. Ebben az ügyben, amit most ön előhozott, nekem semmilyen szerepem nincs! (Taps a kormánypártok soraiban.)

Bartha Szabó József