Panama a köbön?

Három azonnali választ igénylő kérdés a Tisztelt Házban. Lehet-e gátat szabni a Jobbik uram-bátyám világának? Összeérnek a szálak?! Tudott-e az MSZP Magyarország legnagyobb buszlopásáról?

2017. április 12. 12:55

Lehet‑e gátat szabni a Jobbik uram-bátyám világának?

BOLDOG ISTVÁN, (Fidesz): - Államtitkár Úr! Vona Gábor a tavaly januári évadnyitó beszédében jelentette be, hogy a Jobbik 2016-ban valódi nemzeti konzultációt szervez, amelynek kiemelt témája az egészségügy és az oktatás mellett a korrupció lesz. Vona a korrupció leglátványosabb jelei közé sorolta az áfacsalások vagy a trafikügy mellett a barátoknak, rokonoknak való kedvezést.

- Ahhoz, hogy mennyire kell komolynak és hitelesnek tekinteni a Jobbik ígéreteit, elég csak megnéznünk, hogy az elmúlt pár évben hogyan hozták helyzetbe saját rokonaikat, és hogyan juttatták akár feleségüket megrendeléshez a Jobbik frakciójának pártalapítványi pénzéből. (Zaj, moraj, közbeszólások a Jobbik soraiból.)

- Vona Gábor pártelnök felesége, Vona-Szabó Krisztina például a Jobbik által finanszírozott „Barikád” hetilap szerkesztője kisebb-nagyobb megszakításokkal. Krisztina testvére, Szabó Judit egy ideig sógorának, Vona Gábornak a titkárságvezetője volt, majd Forrai Richárd asszisztense lett az Iránytű Intézetnél, amely szervezetbe szintén a Jobbikból folynak a pénzek. Személyi titkárként dolgozott a frakciónál Sneider Tamás felesége is. Azonban a hitvesi foglalkoztatásban Volner János frakcióvezető sem marad el: feleségének 5 nap sem kellett, hogy cége megalapítása után elnyerjen egy tanácsadói szerződést a Jobbik-frakciótól. Volner Beatrix 2011-ben alapított vállalkozása szóbeli tanácsadásra szerződött a frakcióval havi félmillió forintért. Szabó Gábor Jobbik-pártigazgató annyiban jelent kivételt, hogy ő nem a feleségét, hanem édesapját juttatja bevételekhez. Szabó György 2012-ben például 610 ezer forintért készített tanulmányt a temetők aktuális kérdéséről. Z. Kárpát Dániel édesanyja és akkor 79 éves nagymamája cége kapott egymillió forintot a pártalapítványtól könyvkiadásra. Szávay István testvére, Szávay László pedig 13-szor szerződött a Jobbik-frakcióval tanácsadásra, összesen kétmillió forint értékben.

- A sort még hosszan lehetne folytatni. Az időkorlát miatt csak ennyit kérdezek:

- Lehet‑e gátat szabni a Jobbik urambátyám világának, államtitkár úr?(Zaj a Jobbik soraiban. ‑Taps a kormánypárti padsorokban.)

***

VÖLNER PÁL, (Igazságügyi Minisztérium államtitkára): - Képviselő Úr! (Közbeszólások a Jobbik soraiból. ‑ Az elnök csenget.)A Jobbik válaszában mindig szerepel, hogy ők szakmai alapon választják ki a legjobb szakértőket, akik természetesen, ha rokonok, akkor még szakértőbbek, ahogy a felolvasottakból kiderült. Ez csak azért elgondolkodtató a jövőre nézve, mert a Jobbik 2018-ban kormányra akar kerülni, és ott, ahol egy autószerelő írja a párt közlekedési programját ‑ valóban, autókat már látott, tehát mindenhez érthet, de ha még a temetőkhöz is ő ért a legjobban, azért, mert a pártigazgató édesapja, ez egy kiváló teljesítmény. (Közbeszólások a Jobbik soraiból.)

- Valóban elgondolkodtató, hogy az a biztos útja, annak hogy szakértővé váljon valaki egy ilyen radikális gyökerekkel rendelkező pártnál, amelynek ugyan a lelkét már elvették, ahogy pártelnök úr említette ‑ nem tudjuk, hogy ki vette el, Simicskát is szokták emlegetni, mint tudjuk ‑, de abba az irányba indultak el, hogy előbb rokonná kell válni, és utána kaphat állást és pénzt. Ez nem biztató a jövőre nézve! Csak azt tudom mondani, hogy jogilag ebben mennyi a kifogásolható: nyilvánvaló, ha a bűncselekmény mértékét elérné és lennének feljelentések, akkor az illetékes hatóságok kivizsgálnák. (Közbeszólások a Jobbik soraiból.)Tehát ennyiben lehet, hogy felmenteném a Jobbikot, lehet, hogy bűncselekményt nem követnek el, azonban az a visszás ebben az egész történetben, ahogy ők berobbantak a magyar politikai közéletbe, ahogy meghirdették ezt a programjukat, ahogy kifejtették azt, hogy a rokonoknak, ismerősöknek juttatott állások, lehetőségek teljesen összeférhetetlenek a politikai nézeteikkel, ugyanakkor azt látjuk, mint ha az történt volna, hogy egy rókát beeresztettek a tyúkólba, és mindenki fut mindenfelé! (Taps a kormánypártok soraiból.)

***

BOLDOG ISTVÁN: - Államtitkár Úr! Jól látom, hogy a Jobbik ebben a kérdésben is pont úgy viselkedik, mint a jól bevált politikusi álláshalmozás kérdésében, amit már egy nem itt lévő volt képviselőtársuk folyamatosan felemlegetett a Házban, aztán amikor hoztunk egy összeférhetetlenségi törvényt, jött egy önkormányzati választás, és hogy, hogy nem, az ő képviselőik egyszerre az önkormányzatokban és a megyei önkormányzatokban is ott ülnek, polgármesterek is meg megyei képviselők is. (Dúró Dóra közbeszól.)Tehát jól látszik, hogy minden kérdésben saját maguk ellen fordulnak, gyakorlatilag abban a kérdésben is, hogy most akkor ki akarják‑e tiltani Magyarországról az ügynökszervezeteket, meg akarják szüntetni vagy nem akarják, meg akarják védeni a magyar embereket a migránsoktól vagy nem akarják. (Közbeszólások a Jobbik soraiból. ‑ Az elnök csenget.)

- Szembefordulnak az emberekkel, és minden egyes szavuk, amit mondanak, az sajnos amikor odakerülnek, hogy valami kis lehetőségük legyen, akkor pont az ellentétjét csinálják, mint amit ígértek. Ezt lehet várni a Jobbiktól mindig is! (Taps a kormánypárti padsorokban. ‑ Közbeszólás a Jobbik soraiból: Bravó!)

***

VÖLNER PÁL: - Pontosítanám az előbb elmondottakat. Azt említettem, hogy ezekben az ügyekben nem folynak vizsgálatok, holott van egy ügy. Kovács Béla nevét valamennyien ismerjük itt. a parlamentben, ahol az európai uniós korrupciós ügynökség, az OLAF folytat vizsgálatot fiktív foglalkoztatások miatt. (Felzúdulás a Jobbik soraiban.) Mint európai parlamenti képviselő szintén a Jobbik háttérembereit foglalkoztatta és juttatott nekik állást, pénzt az uniós forrásokból. Ott úgy látszik, egy kicsit szigorúbbak a hatóságok, komolyabban veszik akár az etika felé elhajló követelményeket. Reméljük, hogy a Jobbik pártvezetését és tagságát is eléri majd ez a követelményszint! (Taps a kormánypárti padsorokban.)

Összeérnek a szálak?!

HOLLIK ISTVÁN, (KDNP): - Államtitkár Úr! Itt az Országgyűlésben is többször ejtettünk már szót a strasbourgi bíróság legutóbbi, két bangladesi migráns ügyében hozott felháborító ítéletéről. Most egy figyelemre méltó összefüggésre hívnám fel a figyelmét a strasbourgi bíróság és a bevándorláspárti szervezetek összefonódásának ügyében. Úgy tűnik ugyanis, hogy Soros György bevándorláspárti emberei a vonal mindkét végén ott vannak a migránsbizniszben. Az egyik oldalon ott vannak a Soros-szervezetek, amelyek támogatják és működésükkel segítik a tömeges bevándorlást, sőt keresik azokat a migránsokat, akiket jogilag képviselni tudnak. A másik oldalon pedig a strasbourgi bíróságon ott ülnek Soros emberei, mint például Sajó András, a Soros-egyetem egyik alapítója, aki strasbourgi bíróként gondoskodik arról, hogy a bevándorláspárti álláspont mellé álljon a bíróság.

- Az ítélettel kapcsolatban két, eddig nem ismert tényre szeretném felhívni a figyelmét. Egyrészt: a strasbourgi bíróság túlnyomórészt olyan jelentésekre alapozta ezt a döntést, amelyek annak a Magyar Helsinki Bizottságnak a közreműködésével készültek, mely képviselte a perben a két bangladesi migránst. Úgy gondolom, hogy ez összeférhetetlen! Másrészt: az ítéletben részt vevő Sajó András maga is tagja volt a Magyar Helsinki Bizottság tanácsadó testületének. Tehát közvetlen kapcsolat volt közte és a migránsokat ebben a perben képviselő szervezet között.

- Államtitkár Úr! Mindezek alapján két kérdésem lenne.

- Nem gondolja, hogy Sajó András közvetlen kapcsolata a Helsinki Bizottsággal olyan körülmény, amely felveti az összeférhetetlenség kérdését?

- A strasbourgi bíróság összesen mennyi bírságot szabott ki Magyarországra azért, mert az betartja a szabályait? (Taps a kormánypárti padsorokban.)

***

VÖLNER PÁL, (Igazságügyi Minisztérium államtitkára): - Képviselő Úr! Az ön által felvetett kérdésekre, ha a magyar bíróságról és a magyar perrendtartásról beszélnénk, akkor korrekt és beazonosítható válaszokat tudnék adni. Valóban, az Magyarországon elképzelhetetlen, hogy ha valaki az eljárás egy korábbi szakaszában a szakértőnek bedolgozva részt vett, az utána peres félként előadhassa, illetve a peres fél képviselőinek véleményét nem vehetik figyelembe szakértőként.

- Ugyancsak érdekes tény, hogy a Gyurcsány-kormány által delegált bíránk Strasbourgban gyakorlatilag egy eset kivételével soha nem jelentett be összeférhetetlenséget. Tehát valóban a Helsinki Bizottság által vitt ügyekben sem, illetve konkrétan az említett ügyben sem, ahol a Helsinki Bizottság a képviseletet is ellátta, sőt amikor Magyarország kontra Helsinki Bizottság ügy volt, akkor sem. Az egyetlen ügy Baka főbíró úr ügye volt egyébként, amelyben az összeférhetetlenséget bejelentette.

- Ugyancsak érdekes a bírák kiválasztási mechanizmusa, ahol tudjuk, akkor a kormány delegálhatta, de ma ez nyilvános pályázatokon dőlhet csak el, noha erre vonatkozóan sincs jogszabály. Ugyancsak rendhagyó a bíróság működése abban a tekintetben, hogy gyakorlatilag jogalkotásra kényszerít államokat, gondoljunk csak a börtönzsúfoltság kérdésére.

- De képviselő úrnak az anyagi részre vonatkozó kérdésére is válaszolva: összességében eddig Magyarország a 2003 előtti és utáni időszakot, tehát a ’1093-ban való belépésünket tekintve 4 milliárd 361 millió 893 ezer forintot fizetett ki különböző eljárásokból eredően; ebből majdnem 2 milliárd forintot az eljárások elhúzódása miatt, ami nyilván nem ennek a kormánynak a tevékenységéhez köthető. (Taps a kormánypártok soraiból.)

***

HOLLIK ISTVÁN: - Államtitkár Úr! Ez megerősíti azt, hogy a strasbourgi bíróság ahelyett, hogy az emberi jogok valódi védelmével foglalkozna, Magyarország ellen dolgozik. Magyarország ellen dolgozott akkor is, amikor 2008-ban a magyar törvények ellenére engedélyezte a vörös csillag viseletét egy kommunista embernek, sőt még büntetésre is ítélte Magyarországot! Magyarország ellen dolgozott akkor is, amikor a szocialisták korrupciós ügyeiben a szocialista bűnözők oldalára állt, és kártérítést ítélt meg nekik. Emlékezzünk vissza, Hagyó Miklósnak közel 4 millió forintot ítélt meg a börtöncellával járó kényelmetlenségek miatt! (Balla György: Szégyen!) Azt gondolom, hogy ez felháborító! Ezért kérjük a kormánytól, hogy ne fizesse ki a strasbourgi bíróság által rá kiszabott 2,7 millió forintos perköltséget a Helsinki Bizottságnak. (Taps a kormánypárti padsorokban.)

***

VÖLNER PÁL: - Képviselő Úr! A kormány a Nagykamarához fordul az ügyben, tehát nem történik kifizetés. Reményeink szerint a tényadatok korrekt figyelembevétele mellett az előző döntést nem erősíti meg a Nagykamara.

- Amit még elmondhatunk: egyfajta biznisszé vált a strasbourgi ügyek vitele. Vannak olyan ügyvédi irodák, amelyek például a börtönzsúfoltságra ráállva, a közmédiában szerepelve, Magyar Györgytől kezdve mondhatnék több ilyen kötődésű ügyvédi irodát, akik szisztematikusan a magyar állam ellen fellépve akarnak sok-sok millió forinttal az adófizetők pénzén gazdagodni. Az a része pedig, amit a képviselő úr említett, hogy olyan ügyekben, ahol nyilvánvalóan megtörtént a jogsértés, a társadalom többségének akaratával egyezően történnek meg az eljárások, különböző okokra hivatkozva baloldali politikusok kártérítéseket kaptak. (Taps a kormánypárti padsorokban.)

Tudott‑e az MSZP Magyarország legnagyobb buszlopásáról?

CSIZI PÉTER, (Fidesz): - Államtitkár Úr! Elképzelni is nehéz, hogy milyen az, amikor egy kézzel írt számlán majdnem 2,5 milliárd forintos összeg szerepel. Mi, pécsiek nagyon jól emlékszünk erre a kézzel írt számlára, amivel nyolc évvel ezelőtt a 150 járműből álló pécsi buszparkot a pécsi közösségi közlekedést végző cég 2 milliárd 436 millió forintért bérelte vissza ugyanattól a cégtől, akinek közel hasonló összegért pár héttel azt megelőzően eladta. (Felmutatja a felnagyított bizonylatot. ‑ Gőgös Zoltán az elnöknek: Demonstrál, elnök úr!)

-Államtitkár Úr! (Gőgös Zoltán: Rossz a szemed, hogy ekkora papír kell?) A cég úgy jutott a városi buszparkhoz, hogy közben egyébként nem történt pénzmozgás. Én nem vagyok jogvégzett ember, ezért a Zalaegerszegi Törvényszék jogerős ítéletére hagyatkozom, ami kimondta, hogy gyakorlatilag színlelt szerződés történt, egyszóval: lopás! Az ügylet egyébként kétmilliárdos adóterhet jelentett a pécsieknek, sőt mindezek mellett a teljes buszközlekedés majdnem összeomlásához vezetett. Az elmúlt években megnyertük az összes fontos pert, és az új városi szolgáltatóval, illetve fejlesztéseivel biztonságossá tudtuk tenni a napi szinten 56 ezer embernek szolgáltatást nyújtó buszközlekedést. Most így időszerű a kérdés, időszerű a pécsiek kérdése:

- Vajon tudott‑e minderről a Magyar Szocialista Párt által vezetett város?

- Ön szerint tartozik‑e egy város alpolgármestere jogi felelősséggel a kezelésében lévő eszközpark felelőtlen elherdálásáért? (Taps a kormánypárti padsorokban.)

***

POGÁCSÁS TIBOR, (Belügyminisztérium államtitkára): - Képviselő Úr! A rendőrség feladata az, hogy az emberek élet- és vagyonbiztonságát garantálja. A rendőrség feladata az, hogy a korrupciós ügyeket felderítse. Kiindulási pontunk egyértelműen az, hogy Magyarország jogállam, és mint ilyen, senki sem állhat a törvények felett, mindenki, aki a törvényeket, a jogszabályokat megszegi, annak viselnie kell a tettének a következményeit!

- A kérdésben szereplő üggyel kapcsolatban a Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság gazdaságvédelmi osztálya 2009. július 17-én rendelt el nyomozást. A rendőrség különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűncselekmény gyanúja miatt nyomozott a Pécsi Közlekedési Zrt. és a PK Buszrent Kft. 2009. január 1-jén megkötött szerződésével összefüggésben, amellyel kapcsolatban aztán ez a számla is elkészült. A nyomozó hatóság az eljárást 2010. szeptember 7-én vádemelési javaslattal fejezte be, a Baranya Megyei Főügyészség 2010. szeptember 30-án emelt vádat az ügyben.

- A Baranya Megyei Főügyészség átirata szerint a zrt. vezérigazgatója ellen indult eljárásban, az elsőfokú bíróság megismételt eljárásban bűnösnek mondta ki a nevezettet, és két év, végrehajtásában négy év próbaidőre felfüggesztett börtönre, valamint négy év társaságvezetői tisztségviselői foglalkozástól eltiltásra ítélte. Az ítélet nem emelkedett jogerőre, mert a főügyészség és a vádlott védője is fellebbezést jelentett be, azonban a vádlott sajnálatosan még a másodfokú elbírálást megelőzően, 2016. március 20-án elhunyt, ezért a másodfokú eljárás megszüntetéséről határozott a Pécsi Ítélőtábla.

- Képviselő Úr! Nyilvánvalóan a korrupciónak semmilyen formáját nem tűrhetjük Magyarországon, célunk az, hogy minden ilyen jelenséggel szemben fellépjünk! Az ehhez szükséges jogszabályi háttérrel rendelkezünk! (Taps a kormánypártok soraiból.)

***

CSIZI PÉTER: - Államtitkár Úr! Én úgy gondolom, hogy ha a szocialisták frakcióvezetője tudott a milliárdos pécsi buszlopásról, akkor maga is a bűncselekmény része. Ha nem tudott róla, akkor pedig alkalmatlan vezető. (Gőgös Zoltán: Azt ne te döntsd el, azt mi választjuk!)

Az elmúlt napokban hallottunk már a 4-es metróról Budapest kapcsán, Szeviép-ügyről Szeged kapcsán és milliárdos buszlopásról Pécs kapcsán. Majdnem mindegyik szocialisták által vezetett nagyvárosban van valamilyen botrány. Ugyanúgy gondolom, ahogy a szocialisták alkalmatlanok arra, hogy Pécs nagyságú várost vezessenek, alkalmatlanok arra, hogy az országot vezessék.

- Az installációmat természetesen majd a jegyzőkönyvhöz fogom csatolni, mint ahogy egyébként az eredeti példányt a bírósághoz juttattuk el. (Gőgös Zoltán: Azt nem lehet, olyan nincsen! - Taps a kormánypártok soraiból.)

***

POGÁCSÁS TIBOR: - Képviselő Úr! Az Orbán-kormány a korrupcióval kapcsolatban zéró toleranciát hirdetett. Nemcsak beszélünk a korrupció ellen, hanem cselekszünk is! A Fidesz-KDNP-kormány megalakulása óta az elmúlt húsz év legintenzívebb korrupcióellenes intézkedéssorozatát hajtotta végre. Külön meg kell említenem, hogy a Nemzeti Védelmi Szolgálat 2011-ben megkezdte a működését, és mint egy új típusú belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési tevékenységet végző rendőri szerv működik. 2014-től a korrupcióellenes tevékenységgel kapcsolatos kormányzati feladatok összehangolásában is tevékenykedik.

- Nyilvánvalóan nagyon nehéz a közbizalom helyreállítása egy olyan időszakban, amikor az ország legnagyobb korrupciós botránya a 4-es metró beruházásával kapcsolatban újra előtérbe került, illetve bebizonyosodott! A célunk az, hogy minden korrupciós tevékenységet felfedjünk! Amennyiben a pécsi buszflottával kapcsolatosan újabb adatok kerülnek elő, a rendőrség megteszi a szükséges lépéseket! (Taps a kormánypárti padsorokban.)

Bartha Szabó József