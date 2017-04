Parlamenti csaták: vádak és remények!

A hagyományokhoz híven ”bemelegítésként” látványos napirend előtti ütközetekkel ”köszöntötték” a héten is egymást. Szolidan jelezzük: ”zengzetes” fütyülés, dörömbölés, szidalmazó ütemes skandálás is színesítette a szónoklatokat.

2017. április 12. 17:25

Fortélyos félelem igazgatja a kormányt!

KUNHALMI ÁGNES, (MSZP. Ruháján kör alakú, kék színű jelvényt visel, melynek felirata: „#I stand with CEU!) - Képviselőtársaim! Egy kormány erejét az határozza meg, hogy mit gondol róla a nép. 2010-ben, amikor önöket bízta meg az ország a kormányzással, 2 millió 700 ezer ember támogatta önöket. Négy évvel később, 2014-ben már csak 2 millió ember adta önökre a szavazatát. Az önök által létrehozott igazságtalan és szörnyszülött választási rendszerben sajnos ez még mindig jelentős többséget jelentett önöknek. De már ekkor is, 2014-ben is többen szavaztak a baloldalra Budapesten, mint a Fidesz bármely jelöltjére tavasszal és ősszel is.

- Most itt vagyunk 2017-ben, nem egészen egy évvel a választások előtt, és minden korábbinál jobban érezhető az, hogy hogyan fogy el az önök támogatása. Okkal félnek! Okkal félnek attól, hogy 2018-ban elveszítik a választást, mert a Fidesz a töpörödés és a zsugorodás útjára lépett! Immáron nemcsak azok a tömegek utasítják el önöket, akik kárvallottjai voltak az orbáni politikának, hanem a Fideszt elvi alapon támogatók közössége is. Közgazdászok, világhírű klímakutatók, KDNP-tagok, jobboldali egyetemi tanárok szólalnak fel önök ellen és lépnek ki az önök soraiból, mert egész egyszerűen szégyellik azt, amit tesznek. Egész egyszerűen nem tudják már ezek az emberek önmagukat meggyőzni annak az értelméről, amit tesznek.

- És itt jutunk el a lényeghez, a Fidesz értelmetlen lényéhez, ahogy a Fidesz rárontott a saját népére! Ez nem Sorosról szól, nem Brüsszelről, de még csak nem is a szovjetekről, vagyis Putyinról szól önmagában, hanem Magyarországról szól, amit a Fidesz egyre gyorsabban emészt fel! A Fidesz rendszerében magyar magyarnak farkasa! Emlékezzünk vissza, hogyan uszították egymásnak a pedagógus közalkalmazottat az egészségügyi közalkalmazottal, a rokkantnyugdíjast a rendes nyugdíjassal vagy éppen az egyetemen bent lévőt a még gimnazistával! (Zaj, felzúdulás, közbeszólások a kormánypártok soraiból.) Magyarokat uszítottak magyarok ellen! Corvinus Egyetem, színtiszta magyar egyetem, a hallgatók élőláncával kellett megvédeni, és azóta is minden tanszéket, de Magyarországon minden egyetem és minden tanszék kőkemény politikai nyomás alatt van.

- Eljutott a Magyar Országgyűlés évtizedek óta először odáig, hogy színtiszta politikai döntéssel be akarnak zárni egy egyetemet a törvény erejénél fogva! (Kósa Lajos: Ez nem így van, Ágnes. Butaságot beszélsz. Senki nem akar semmilyen egyetemet bezárni. Aki pedig ezt állítja, nem mond igazat.) Aki ezt támadja, az a tudást támadja! Aki a tudást támadja, aki a magyar gyerekeket támadja, Kósa Lajos, a tanáraikat és az intézményeket támadja, az elárulja a saját népét és a saját hazáját! A magyar szellemnek és a tudásnak tudatos rombolásával vádolom önöket, amiért minimum életfogytiglani hatalomtól való eltiltás jár! (Felzúdulás, közbeszólások a kormánypárti padsorokból.)

- Kedves Fideszesek! A tudás nem jobb- vagy baloldali kérdés! A tudás nem pártpolitikai kategória! (Kósa Lajos: Dr. Kunhalmi. ‑ Derültség a kormánypártok soraiban.) A tudás egyszerű józan paraszti ész kérdése, és ahogy látom, önök bizonyára elvesztették a józan eszüket! (Közbeszólások a kormánypártok soraiból, köztük: Tükörbe néztél?) És bizony van mitől félniük, kedves fideszesek! Kapaszkodhatnak, remeghetnek a hatalomért, a következő egy évben bármit meg fognak tenni, mert félnek az igazságszolgáltatás elől. (Zaj, közbeszólások a kormánypártok soraiból, köztük: Félnek az igazságszolgáltatás elől?) Ha megalakul és az emberek megszavazzák 2018-ban az új Botka-kormányt… (Derültség, felzúdulás, közbeszólások a kormánypárti padsorokból, köztük Kósa Lajos: És remélem, te leszel a felsőoktatási miniszter. ‑ Derültség a kormánypárti padsorokban), akkor nemcsak a CEU és a civilek ellen megszületett gyalázatos törvényt fogjuk eltörölni, felszámolva a nemzeti együttműködés rendszerét, hanem önök meg fognak ismerkedni a törvény előtti egyenlőség fogalmával is, kedves fideszesek. (Zaj, közbeszólások a kormánypárti padsorokból.)

- És végezetül, Ady Endre szavaival élve: önök úrnak és magyarnak egyaránt hitvány, és teszem hozzá: politikusnak is azok! (Taps és közbeszólás az MSZP soraiból: Így van! ‑ Felzúdulás, közbeszólások a kormánypárti padsorokból. ‑ Az MSZP széksoraiban Hiszékeny Dezső, Heringes Anita, Bangóné Borbély Ildikó, Gőgös Zoltán, Horváth Imre és Korózs Lajos egy sorban felállva egy-egy A/4-es méretű táblát tartanak fel, melyeket összeolvasva piros színnel a „Ne írd alá, János!” szöveg olvasható, valamint mögöttük dr. Szakács László, Teleki László, Szabó Sándor és dr. Józsa István képviselők felállva, Tukacs István ülve egy-egy A/4-es méretű táblát tartanak fel, melyen kék alapon a „VÉTÓ” felirat szerepel. ELNÖK: Megállapítom, hogy az MSZP képviselői a szemléltetés szabályait megszegték. Felhívom a figyelmüket, hogy az országgyűlési törvény 38/A. §-a értelmében a szemléltetés iránti kérelmet előzetesen a Házbizottság ülése előtt jelezni kellett volna. (Zaj.) Kérem a képviselőket, hogy a továbbiakban biztosítsák a rendet az Országgyűlésben. Természetesen a házelnököt majd értesítem a kialakult helyzetről.)

***

Dr. RÉTVÁRI BENCE, (Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára): - Képviselő hölgyek és urak, mármint a szocialista frakcióban ülő képviselő hölgyek és urak! Nem tudom, hogy ez a Magyar Szocialista Párt milyen felhatalmazással szólal itt meg ebben az ügyben vagy kiket tud maga mögött. (Folyamatos közbeszólások az MSZP soraiból.) Önök csak úgy mehettek ki erre a demonstrációra, ha leveszik az összes MSZP-jelvényt, az összes pártjelvényt, pártszimbólumot magukról. (Zaj, folyamatos közbekiáltások az MSZP soraiból.) Semmifajta szocialista jelképet nem tűzhettek ki, csak így sunnyoghattak oda a tüntetők közé. Lehetséges, sőt biztos, hogy a tüntetők a kormány egyik vagy másik döntésével nem értenek egyet, de MSZP-s támogatás számukra vállalhatatlan. (Felzúdulás, közbeszólások az MSZP soraiból.)

- Arra is visszaemlékezhetünk, hogy hogyan lehetett közterületeken rendezvényt tartani 2006-ban, és hogyan lehet 2017-ben. Mert bizony 2006-ban egy bejelentett megemlékezésen a rendezvény időtartama alatt a békés demonstrációra az önök kormányzása alatt lovasrohamot vezényeltek. (Közbekiáltások az MSZP soraiból, köztük Kunhalmi Ágnes: Mert nálatok volt a B-közép.)Akkor bizony gumilövedékek kerültek elő, akkor bizony ott sokan megtapasztaltuk, hogy milyen a könnygáz illata, milyen a könnygáz hatása az ember szervezetére, vagy hogyan kezd el könnyezni egy békés, előre bejelentett megemlékezésen. Ehhez képest 2017-ben, ha valaki a kormány ellen demonstrációt szervez és annak a véget érése után valakik, nem is békésen, hanem olykor-olykor még a rendőröknek is nekifeszülve tovább folytatják a demonstrációt, akkor ezt a rendőrök méltósággal igyekeznek szabályozott keretek között tartani, noha a rendezvény időtartamát túllépték. Magyarországon most már ilyen módon is lehet tüntetni. Ez bizony a szocialista időszakra nem volt elmondható. (Gőgös Zoltán: A rendőrök mögé bújhattatok! ‑ Kunhalmi Ágnes: Gyáva alakok vagytok!) Ha valaki azt az időszakot szeretné újra, amikor békés megemlékezőkre lovasrohamot vezényelnek, az válassza a Magyar Szocialista Pártot és az ő demokráciafelfogását. (Gőgös Zoltán: A kerítést is ti szedtétek fel!)De ha olyan országban szeretne inkább élni, amikor egy demonstrációnak a be nem jelentett részét is lehet normális keretek között végigvezényelni és senkinek nem kell a rendőrségtől tartani, mert a rendőrség megvédi a polgárokat, akkor válassza a Fidesz-KDNP-féle demokráciafelfogást, tisztelt képviselő asszony, mert ez a valódi különbség az egyik és a másik tábor demokráciafelfogása között! (Varga László: Ne beszélj demokráciáról! Ti diktatúrát építetek! ‑ Heringes Anita: Szégyellni fognak benneteket a gyerekeitek!)

- Képviselő Asszony! Önök nap mint nap fölszólalnak itt a parlamentben és máshol, és a demokrácia végét kiabálják, miközben önök voltak azok, akik a legalapvetőbb demokratikus jogot, a gyülekezési jogot sem tudták Magyarországon garantálni. Politikai célokra használták a rendőrséget! (Varga László: Mondjad a baromságot!) De szeretném megnyugtatni önt is: ha a Közép-európai Egyetemre beiratkozna, hogy ott legyen diákigazolvány-matricája, ezt a következő években is folyamatosan meg tudja tenni, hiszen ez a törvénymódosítás a Közép-európai Egyetemet semmilyen mértékben nem érinti. (Kunhalmi Ágnes: Most fogjátok bezárni! Olyan törvényeket hoztok, ami nektek jó!)

- Képviselő Asszony! Véget ért az a szocialista korszak, amikor Soros György ír egy levelet az MSZP-SZDSZ-es kormány miniszterének és miniszterelnökének, és onnantól kezdve máris indulnak a kodifikátorok, és törvényszövegbe foglalják azt, amit Soros György tőlük megrendelt. (Kunhalmi Ágnes: Te meg Putyin tollbamondója vagy! Szentpéterváron is bezárták az egyetemet, ők is ugyanazt csinálják!)Vége a megrendelésre folytatott jogalkotásnak! Vége, mert bármilyen személy írt volna Magyarországról vagy máshonnan Magyar Bálintnak, egyrészt ő nem köszönhette volna meg a lex CEU elfogadását, másrészről pedig Magyar Bálint nem állította volna a teljes kormányzati apparátust ezen egy ember kérésének a szolgálatába. (Dr. Varga László: Lemészároltok egy egyetemet, büszke lehetsz magadra!)

- Képviselő Asszony! Mi azt kérjük csak mindenkitől, az összes Magyarországon működő egyetemtől, akár magyar, akár külföldi, akár állami, akár nem állami, hogy tartsa be a törvényeket. (Kunhalmi Ágnes: Magyar egyetemeket támadtok meg és egyetemi tanárokat. Hazaárulók vagytok! Ez a helyzet. ‑ Gőgös Zoltán: Így van, pontosan, szélsőségesek vagytok, meg kell tőletek óvni az országot!)Semmi másra nincs szükség, csak és kizárólag a törvények betartására. Aki itt a törvényeket betartja, annak Magyarországon nincs félnivalója, így ezeknek az egyetemeknek sem! Azok a mondatai pedig teljes mértékben nevetségesek, hogy Magyarországon minden egyetem minden tanszéke politikai nyomás alatt van. (Kunhalmi Ágnes: Pedig így van!) Azt hiszem, ezt maguk a tanszékvezetők kérnék ki a leginkább maguknak! (Taps a kormánypártok soraiban. ‑ Gőgös Zoltán: Meg kell óvni tőletek az országot!)

Soros-Strasbourg-Brüsszel triumvirátusa kontra Magyarország szabadságharca!

Dr. VEJKEY IMRE, (KDNP): - Képviselőtársaim! Mielőtt a napirend előtti témámra rátérnék, engedjék meg, hogy a kereszténydemokraták nevében fejet hajtsak és együttérzésemet fejezzem ki a tegnap, virágvasárnap Egyiptomban a kopt keresztény testvérek ellen saját templomukban, a szentmise alatt végrehajtott támadás 43 áldozata családjának, a sérülteknek pedig mielőbbi felépülést kívánjak.

- Hölgyeim és Uraim! Terror és félelemkeltés mindenütt! Bár a 2016. évi amerikai elnökválasztáson Clintonné és így a Demokrata Párt meg a Soros & Co. vereséget szenvedett, de a háborúnak ezzel még nincs vége! Sőt a kozmopolita vesztesek még elszántabb és még agresszívabb támadást intéztek a nemzeti és a keresztény értékekkel szemben. Ők azok, akik azt mondják, hogy Trump győzelme miatt vészhelyzet alakult ki az Egyesült Államokban. Ők azok, akik azt mondják, hogy 2017. január 20. óta, vagyis Trump elnöki beiktatása óta az Egyesült Államokban fenyegetettségben élnek a bevándorlók, a muzulmánok, az arabok, a feketék és az LGBTI közösség tagjai. Ők azok, akik azt mondják, hogy fel kell lépni a Trump-féle republikánus kormányzattal szemben. Ők azok, akik fizetnek azért, hogy Trump mielőbb megbukjon. Ők azok, akik a tolerancia és a liberálhumanizmus jegyében még attól sem riadnak vissza, hogy Trump felakasztását nyilvánosan kívánják, ezzel akarva úgymond megteremteni az amerikai demokráciát.

- Hölgyeim és Uraim! Az elmúlt hónapok nálunk sem szóltak másról. Nem másról, mint arról, hogy a Soros-Strasbourg-Brüsszel kozmopolita triumvirátus egyre nagyobb nyomás alá helyezte hazánkat. Egyre nagyobb nyomás alá, hogy ránk kényszerítsék a migránsok befogadását. Tudniuk kell, hogy a triumvirátus 2017. április 5-én már tejfakasztó bulit is tartott Strasbourgban, megünnepelve a legújabb bevándorlási dokumentum múlt szerdai megszületését. Ünnepeltek, mert ez a dokumentum kiterjeszti a menekültek fogalmát a gazdasági migránsokra is, mindezzel kifejezetten gerjesztve az Európába irányuló migrációt. Ünnepeltek, mert a triumvirátus álláspontja győzött.

- Mi más ez, mint nyílt támadás az őshonos népekkel és nemzetekkel szemben itt Európában, továbbá az Európa gyökereit képező keresztény civilizációval szemben, amit ezúton is visszautasítunk! Tudjuk, hogy jól szervezettek, de higgyék el, mi is azok vagyunk. Mi a szuverén Magyarországot és lakóit védjük, ezért a magunk útját járjuk. A szabadságharcaink pedig mindig arról szóltak, hogy ne mások döntsenek helyettünk. Most is ezért vívjuk a szabadságharcunkat velük szemben. Ezért, és azért, hogy az energiaárakról, az adókról, a felsőoktatás szabályozásáról, a munkahelyteremtés támogatásáról, vagy éppen arról, hogy kikkel éljünk együtt a saját hazánkban, mi magunk dönthessünk!

- Mit akarnak még liberális tébolyukban? Nem veszik észre, hogy éppen az politikájuk miatt az Európai Unióban futótűzként terjed az iszlám, mely totális ideológiáját a keresztény kultúra ellen irányítja? Sőt, lassan már ott tartunk, hogy a migránsok már azt sem játsszák el, hogy be akarnának illeszkedni az európai társadalomba, hanem egyből teret foglalnak, és az ő törvényeik szerinti párhuzamos társadalmat hoznak létre, mivel nem osztják az értékeinket.

- Hölgyeim és Uraim! Tehát míg mi még meg akarjuk állítani az illegális migrációt, a térfoglalást, a párhuzamos társadalmakat, a no-go zónák kialakulását, addig a Soros-féle formációk éppen ezt szervezik. Ha pedig a Soros-formációk kudarcot vallanak a velünk vívott harcban, akkor Strasbourg és Brüsszel szoknyája mögé bújva perlik Magyarországot.

- Mára oda jutottunk, hogy már nemcsak az embercsempészek, hanem a triumvirátus is pénzt akar keresni a migránsbizniszen. Ezt meg kell állítanunk! Meg kell állítanunk, még ha fenyegetnek és zsarolnak is bennünket! Meg kell állítanunk, mert a magyar adófizetők pénzére ácsingóznak, hogy ügyvédi díjakkal degeszre kereshessék magukat, ugyanis 15 ezer migránssal számolva több mint 40 milliárdot kaszálhatnak cinkostársaik strasbourgi ítélete alapján. Már ott tartunk, hogy a Soros & Co. azzal kopogtat a triumvirátus ajtaján, hogy az EU-tagállamok vegyenek fel hitelt a migránsinvázió költségeinek viselésére, a migránsok beilleszkedésének finanszírozására, vagyis a tagállamok adósodjanak el a pénzvilág hasznára! - Hölgyeim és Uraim! Küzdjünk, mert rajtunk múlik, lesz‑e jövőnk, lesz‑e a jövőben is templomunk, ahova járhatunk imádkozni, vagy mecset áll a helyén! Merjünk bátrak lenni és kiállni a magyar és a keresztény érték mellett! Ne felejtsük Goethe szavait: „A legtöbb, amit gyermekeinknek adhatunk: gyökerek és szárnyak”. Továbbá ne felejtsük azt sem, hogy a triumvirátusok már a születésükkor is arra vannak ítélve, hogy elbukjanak! (Taps a kormánypártok soraiban.)

A külhoni magyar felsőoktatási intézményeket és civil szervezeteket sodorja veszélybe a felelőtlen fideszes kommunikáció!

SZÁVAY ISTVÁN, (Jobbik): - Tisztelt Ház! Az a hisztériakeltés, ami az elmúlt hetekben Magyarországon folyt két téma, a felsőoktatás úgynevezett reformja vagy a felsőoktatást érintő módosítás, magyarul a lex CEU, illetve a civil szervezetekkel kapcsolatos újabb fideszes megnyilvánulás, mind a kettő nagyon súlyos felelőtlenség több szempontból, de én most arra a felelőtlenségre szeretném felhívni a figyelmüket, amely precedenst teremthet a külhoni magyar felsőoktatással és a külhoni magyar civil szervezetekkel kapcsolatos fellépésre. Előre hadd cáfoljam nagyon gyorsan azokat a kamu érveket, amelyeket majd önök fel fognak hozni azzal kapcsolatban, hogy más a jogi helyzet a határon túli magyar felsőoktatási intézményeknek.

- Amikor önök Magyarországon egy olyan hadjáratot folytatnak egy intézmény ellen, aminek az a fő indoka és a fő mondanivalója, hogy ezt az intézményt külföldről finanszírozzák, akkor teljesen mindegy, hogy ennek az intézménynek milyen a jogi helyzete, önöket sem ennek az intézménynek a jogi helyezte érdekli, hanem egy politikai hisztériát szerettek volna kelteni ebben az ügyben. Higgyék el, ha az önök román barátai, ahogy szoktak fogalmazni, ezzel a kérdéssel foglalkozni akarnak, akkor ők is tudnak majd hisztériát kelteni éppen a magyarországi törvényre való hivatkozással. Egyébként ezt Victor Ponta volt miniszterelnök, a Magyar Szocialista Párt nagy barátja meg is tette akkor, amikor a már arról beszélt, hogy nagyon jó ez a törvény Magyarországon, kéne egy ilyet Romániában is csinálni, hogy a külföldről finanszírozott magyar felsőoktatási intézmények ellen fel lehessen lépni.

- Ugyanez a helyzet a civil szervezetek esetében is, hiszen önök teljesen felelőtlen és dilettáns módon semmi másról nem beszélnek, csak arról, hogy önmagában az probléma, hogy egy civil szervezetet külföldről finanszíroznak, anélkül, hogy ezek között a szervezetek között különbséget tennének. Politikai befolyásolásról beszélnek.

- Képviselőtársaim! Számos olyan határon túli magyar civil szervezet működik, amely a politikát akarja befolyásolni, annak érdekében, hogy változtasson a környező országok nemzetállami logikáján. Számos magyar civil szervezet azért akarja befolyásolni a politikát, hogy kivívjanak nemzetiségek számára jogokat az anyanyelvhasználat vagy az oktatás területén. Ezeket a civil szervezeteket külföldről pénzelik? Igen, kedves képviselőtársaim, ezeket a civil szervezeteket jórészt Magyarország pénzeli, egy teljesen helyénvaló, és a mi szempontunkból megközelítve legitim cél mentén. Csak itt nem a mi szempontjainkat kell nézni, hanem azt, hogy önök milyen tippeket és ötleteket adnak ezekkel az érvelésekkel például a környező országok magyarellenes erői számára, hogy az ottani szervezetekkel szemben fellépjenek. Például a Székely Nemzeti Tanács ellen, hogy a legnagyobbat mondjam, amely a leginkább olyan szervezet, amely politikát szeretne befolyásolni, hiszen önrendelkezésért küzd az őshonos magyar nemzeti közösség számára, és a Székely Nemzeti Tanács sok szempontból egyébként bántja a hatóságok csőrét.

- Itt van a civil szervezetről szóló törvény, ezzel kapcsolatban önök legalább tartottak már egy ötpárti egyeztetést, ellentétben a CEU-s törvénnyel, csak nem tudni, hogy ennek mi volt az értelme. Mi elmentünk, elmondtuk világosan a véleményünket, elmondtunk számos szakmai javaslatot és kifogást ezzel a törvényjavaslattal kapcsolatban, ezt követően Gulyás képviselő úr kijött az egyeztetésről, egyetlenegy felvetésünkre nem válaszolt, hanem egyetlenegy érve volt, az, hogy Soros György betette a lábát a Jobbikba.

-Szeretném nagyon világossá tenni: egyetértünk önökkel abban, hogy legyen minél jobban átlátható és nyilvános adat, ha egy civil szervezetet valamilyen politikai erők, valamilyen érdekek mentén felhasználnak. De ezt ne csak külföldről tegyük meg, úgy, ahogy önök akarják! A magyar politikai életet ugyanis nem csak külföldről lehet befolyásolni. Ha önöknek az lenne a célja, hogy ez a rendszer teljesen átlátható legyen, abban mi partnerek lennénk, de valódi átláthatóságot mi akarunk. Önök, csak a külföldről való finanszírozást akarják vizsgálni, miközben a politikát befolyásoló legnagyobb civil szervezet ma Magyarországon a Civil Összefogás Fórum, a CÖF, amelyről a mai napig nem tudni, hogy milyen pénzből plakátolta tele az országot Vona Gábor meg Gyurcsány Ferenc arcával, meg egy bohóccal, amelyik úgy néz ki, mint egy hajléktalan transzvesztita. Ezeket a plakátokat több száz millió forintból rakták ki. Ezekkel a plakátokkal senki nem számolt el. Ja, és mielőtt nekiáll államtitkár úr simicskázni, holott a Jobbik a plakátkampányának az utolsó fillérjéig el fog számolni, mivel az átláthatóság pártján vagyunk. (Dr. Rétvári Bence: Azt se tudjátok, mennyibe kerül!)Önök meg valójában csak ellenségeket keresnek és gyártanak.

- Ebből a javaslatból például ki kell venni a nemzetiségi szervezeteket! Meg kell vizsgálni azt, hogy nem rossz precedens‑e benne hagyni a sport- és vallási tevékenységet folytató szervezeteket. Ha a nemzetiségi szervezeteket ügynökszervezetnek minősítik, ezzel adnak precedenst a környező országokban lévő magyar szervezetekkel szembeni fellépésre. Ha ezt a két történetet egymás mellé rakjuk, akkor azt látjuk, hogy önök valójában nem ezekről a kérdésekről akarnak beszélni. Ha ezt a két történetet megnézzük, ebből nagyjából most már csak a jugoszláv békaemberek hiányoznak!

- A Jobbik, önökkel ellentétben, az ország valódi problémáival kíván foglalkozni, a felsőoktatást és a civil szférát érintő valódi problémákról szeretnénk párbeszédet. Jobban tennék önök is, ha ezt tennék, és nem pedig ellenséget keresnének és hiszterizálnák a magyar közéletet! (Taps a Jobbik soraiban.)

***

Dr. RÉTVÁRI BENCE, (Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára): - Képviselő Úr! Engedje meg, hogy röviden vázoljam, miért teljesen rossz alapon nyugszik a Jobbik érvelése. Látjuk, hogy egy rendkívül nehéz helyzetben vannak, hiszen saját önmagukkal kell megint szembemenni! Mondjuk, ebben már rutint szereztek az elmúlt két évben, de azt azért még az önök legmerészebb támogatói sem gondolták 2014-ben, amikor önökre szavaztak, hogy Soros Györgyöt fogják megvédeni itt a parlamenti patkóban (Dúró Dóra: Nem is csinálunk ilyet!), és minden érvet kitalálnak, amely valamelyest, némi torzítással kicsit nemzetinek mondható el, de nemzeti érvekkel Soros Györgyöt védeni tisztelt képviselő asszony, fából vaskarika. (Szávay István közbeszól.) Ebben szerintem a 2014-es Jobbik-frakció is egyetértene velem, a ’17-es már nem biztos.

- Miért teljesen valótlanságokon alapul, amit ön mond, tisztelt képviselő úr? Mi a különbség az Erdélyben felsőoktatási képzést folytató magyar nyelvű egyetemek és a Soros-egyetem között? Kétfajta fő típusa van az Erdélyben vagy a határon túl, vagy bárhol képzést folytató egyetemeknek. Az egyik az, amikor egy magyarországi magyar egyetem azt a képzést, amit itt, Magyarországon is visz, elviszi határon túlra. Ez egyébként egyrészt az Európai Unión belül történik, másrészről pedig teljes mértékben megfelel annak a felsőoktatási törvénymódosításnak, amiről beszélünk. Az nem felel meg, ha Magyarországon képzést nem folytató magyar egyetemek folytatnának magyar diplomát adó képzést határon túl. De ilyenről nincs szó.

- Másfél tucatnyi, Magyarországon valóban működő egyetem visz át kihelyezett képzést. Tehát van képzés Magyarországon is, és van képzés Erdélyben vagy a Felvidéken is. A másik pedig, amikor az adott államnak, mondjuk, Romániának vagy Szlovákiának a nemzeti joga szerint létrehoznak egy alapítványt, és az az alapítvány létrehozza, mondjuk, a Sapientia Egyetemet vagy a Selye János Egyetemet, vagy egyházi fenntartásban, hasonló módon, mondjuk, a gyulafehérvári Római Katolikus Hittudományi Főiskolát. De ezeknek egyik változata sem hasonlít arra a Soros-egyetemre, amely úgy ad ki Magyarországon amerikai diplomákat, hogy közben Amerikában nem ad ki diplomákat, sem magyart, sem amerikait, semmilyet. (Dúró Dóra: Ez nagyon meg fogja hatni a románokat. ‑ Közbeszólások a Jobbik padsoraiból.)

- Képviselő Úr! Semmifajta ténybeli alapja nincs annak, amivel ön riogatja a határon túli magyarokat! Lehet, hogy még Simicska Lajost is bevonták az érveléstechnikába. De ennek semmi köze a valósághoz, semmi köze a Soros-egyetemhez, semmi köze ahhoz a modellhez, amit Magyarország nem tart a törvényekkel összeegyeztethetőnek. (Szilágyi György többször közbeszól.)

- A másik kérdés: a civil szervezetek kérdése. Képviselő Úr! Mi szerepel a Jobbik programja 46. oldalán? Segítek: ugyanaz, amit Volner János is elmondott élőszóban, 2013-ban és máskor is. Szó szerint azt, hogy önök kezdeményezik a nemzetközi jogvédő és hasonló szervezeteknek az ügynöki szervezetté nyilvánítását. Amit ön most itt a parlamentben az előző öt percben ellenzett, azt önök a választási programjukba beleírták! (Dúró Dóra: Bence, ne hazudj már! ‑ Szávay István: Hazudsz! ‑ Közbeszólások, nagy zaj a Jobbik padsoraiban.)

- Képviselő Úr! Eléggé meredek dolog, hogy a saját választási programjukkal mennek szembe ebben a kérdésben is a saját korábbi politikájukkal, a saját korábbi választási programjukkal! (Zaj, közbeszólások a Jobbik padsoraiban: Ezt ti csináljátok!)És miért, miért teszik ezt? Azért, abból az egyetlenegy okból, hogy megfeleljenek Simicska Lajosnak, és így erős ellenzéki pártjuk legyen! (Nagy zaj, közbekiáltások a Jobbik padsoraiban.) Mert bizony nem is önök, hanem az önök pártelnöke elvette a Jobbik lelkét, és odaadta Simicska Lajosnak. Hogy mennyiért tette, azt nem tudjuk. (Szilágyi György: Nektek soha nem is volt lelketek!)De miért adta neki? Valószínűleg azért adta neki, Simicska Lajos pedig azért vette meg, mert egy üzletember, és a legolcsóbban akar vásárolni! Valószínűleg a Jobbik volt a legolcsóbb Simicska Lajos számára, a többi párt jóval drágább lett volna. (Szilágyi György: Éljen a liberalizmus! ‑ Szávay István: Ti már csak tudjátok!) Vona Gábor a legolcsóbban kínálta Simicska Lajosnak a Jobbikot! (Szávay István: Ti is drágák voltatok!) El is vitte, el is vette, és továbbra is a saját pártjaként bánik vele!

- Olvashattuk az újságokban Simicska Lajostól hogy ”minden szimpátiám a Jobbiké”, de egy mondattal kiegészíthetnénk: minden szimpátiám és minden plakátfelületem a Jobbiké! (Dúró Dóra közbeszól.) Onnantól kezdve bizony önöknek megengedte, hogy a kormányellenes Simicska-plakátoknak a bal alsó vagy jobb fölső sarkába a Jobbik is piciben odateheti logóját, így önök is a nevükre veszik ezt az óriásplakát-kampányt, bár valószínűleg nem önök találták ki. (Dúró Dóra: Jézusom!) Önök úgy rendelik meg ezeket a plakátfelületeket a saját pártigazgatójuk elmondása szerint, hogy csak a plakátok számát nézték és az árát sosem. (Szávay István: A CÖF plakátjairól beszéljél!)

- Képviselő Úr! Mi lenne, ha Magyarországon önök lennének kormányon, ha csak azt nézik, hogy hány plakátot vesznek, hogy mennyiért, az lényegtelen. Majd felveszünk annyi hitelt, úgyis lesz valaki, aki kifizeti helyettünk! (Szilágyi György: Jó sokat beszéltél a CÖF-ről! ‑ Gyöngyösi Márton: Megint hazudsz, Bence!) Az ilyesfajta döntésektől mentse meg Magyarországot sok-sok millió magyar választó! Mentse meg, egy olyan párttól, akinek olyan kitartó oligarchája van, aki miatt hozzászokik, hogy az árát semminek nem nézze a lelke eladásának! (Taps a kormánypártok padsoraiban. ‑ Szilágyi György: Éljen a keresztény erkölcs! A kérdéseid sem igazak!)

Semmit rólunk nélkülünk!

SCHMUCK ERZSÉBET, (LMP): - Orbán Viktor kormányzása alatt soha nem vonultak ki annyian az utcára, mint tegnap. A 70-80 ezer fős tömeg azért ment ki az utcára, hogy tiltakozzon a CEU-t ellehetetlenítő, alkotmánysértő törvény és a beterjesztett civiltörvény ellen, de aki ott volt a demonstráción, látta és tudta, hogy ez több, mint a CEU-ért és a civilekért való kiállás. Az emberek üzentek a kormánynak, hogy abból, amit és ahogyan tesz, elég volt!

- A kormány rekordsebességgel, diktatúrákat is megszégyenítő gyorsasággal, két nap alatt verte át a parlamenten a lex CEU-t úgy, hogy egy héttel korábban még fogalma sem volt róla senkinek, hogy mi is készülődik Magyarország egyik legszínvonalasabb felsőoktatási intézménye ellen. Nem sokkal később megjelent a külföldről támogatott civil szervezetek megbélyegzéséről szóló törvény tervezete is, amivel a kormány újabb frontot nyitott a társadalom felé. És Németh Szilárd a kormányzati médiában azóta azt fröcsögi, hogy tudnunk kell, kik az ügynökszervezetek. Azt üzenem neki: szégyellje magát! A kormány az elmúlt években anyagilag ellehetetlenítette, kinyírta a független civil szervezeteket, és most még beléjük is rúg, megbélyegzi őket! Azt mondja, ügynökszervezetek. Gyalázatos!

- A CEU kicsinálásáról szóló törvény, a kormánynak nem tetsző civilekkel való leszámolás, csakúgy, mint a kormánykritikus sajtó elhallgattatása, ugyanarról szól: a demokrácia felszámolásáról! A kormány évek óta módszeresen számolja fel az autonómiákat. Megszüntet, betilt, elhallgattat mindent, amit saját hatalmára nézve veszélyesnek tart! (Kunhalmi Ágnes: Diktatúra.)

- Az újabb brutális támadások a társadalom még autonóm szférái ellen egy dolgot üzennek: egyetlen, kormánytól függetlenül működő intézmény vagy szervezet sem érezheti magát biztonságban! A lex CEU és a civilek megbélyegzése túlmutat önmagán. Tegnap egy újság, ma egy egyetem, holnap a civil szervezetek! Azután ki kerül sorra?

- Képviselőtársaim! Ez a kormány a rombolás kormánya! Nem épít, hanem rombol. Nem nyugalmat, hanem nyugtalanságot teremt. Stabilitás helyett bizonytalanságot. Problémák megoldása helyett újabb és újabb problémákat kreál, újabb frontokat nyit. A rögeszmés ellenségkeresést és a csúcsra járatott kormánypropagandát nevezik kormányzásnak. Az a felháborító az egészben, hogy folyamatosan a népakaratra hivatkozó kormány éppen csak a nép akaratát hagyja figyelmen kívül. Miközben látszatkonzultációkat folytat, semmibe veszi az emberek véleményét, és minden arra vonatkozó kísérletet elgáncsol, ami a nép megkérdezésére irányul. Egy szűk politikai elit akarja megmondani, hogy mi jó az embereknek. Nemcsak az utcára vonuló tiltakozók kinyilvánított akaratát veszik semmibe, de azt is megakadályozzák, hogy az ország jövőjét érintő fontos kérdésekben az emberek véleményt nyilváníthassanak.

- Ilyen sorskérdés, tisztelt képviselőtársaim, Paks II., amelyről Orbán Viktor azt mondta, hogy az évszázad legjobb üzlete. Ezzel szemben az LMP azt állítja, hogy ez az évszázad legrosszabb üzlete! Elfogadhatatlan mind politikailag, mind gazdaságilag, és elfogadhatatlan energiapolitikai szempontból is. Paks II.-vel növeljük az orosz függőséget, kockáztatjuk az ország szuverenitását, elviselhetetlen anyagi terheket pakolunk a jövő nemzedék vállára, és kényszerpályára tereljük az ország energiapolitikáját. A biztonsági és a környezeti kockázatokat nem is említve. Azt gondoljuk, erről népszavazáson kell megkérdezni az embereket!

- Az LMP február végén kezdeményezett népszavazást a paksi bővítésről, de a választási bizottság eddig minden kérdésünket visszadobta. Látjuk jól, hogy a Fidesz olyan rendszert épített fel, amiben csak azokból a kérdésekből lehet népszavazás, amit a kormány akar. Ezért olyan alkotmánymódosítást nyújtunk be, ami alapján ilyen fajsúlyú beruházások esetén kötelező lenne a népszavazás kiírása. Ez újra visszaadná a népszavazást a népnek, és lehetetlenné tenné, hogy ilyen fontos kérdésekben a magyar emberek háta mögött, megkérdezésük nélkül döntsenek.

- Ha bezár a CEU, ha átmegy a civiltörvény, és a kormány nem ad zöld utat a paksi népszavazásnak, azzal a kormány nyíltan elismeri: az emberek akarata nem számít. (Dr. Hadházy Ákos és az MSZP több képviselője tapsol.)

***

DÖMÖTÖR CSABA, (Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára): - Képviselő Asszony! Több témát érintett, engedje meg, hogy reagáljak. Az egyetem ügyében azt szeretném elmondani önnek, hogy bármennyire is állítja ezt az ellenzék, a kormánynak nem célja, hogy bezárja az egyetemet! (Dr. Józsa István: Hazudik! ‑ Korózs Lajos: Nem igaz!)A tanszabadságot senki nem szeretné korlátozni. Amit a kormány szeretne, az tiszta és átlátható viszonyrendszer, a cseh modellt követve többek között, ahol államközi szerződésekhez kötik a külföldi egyetemek működését. (Közbeszólás az MSZP soraiból.)

- Képviselő Asszony! Lehet, hogy Magyar Bálintnak elég volt küldeni egy egyoldalas légypapírt gyarmati tempóban, amin megrendelések voltak, de a kormány ragaszkodni fog ahhoz, hogy senki sem állhat a törvények felett! De ami talán ennél is fontosabb: a kormány a maga részéről nyitott a tárgyalásokra az egyetem ügyében az Egyesült Államokkal is! Más ügyekben is a tárgyalásos út hozta meg az eredményeket. (Kunhalmi Ágnes: Szóba se állnak veletek! Lenéznek benneteket Keleten és Nyugaton egyaránt!)

- Ami a múlt héten benyújtott törvényjavaslatot illeti, ott a cél az átláthatóság. A kormány azt szeretné elérni, hogy minden magyar állampolgárnak világos képe legye arról, hogy melyek a külföldről támogatott szervezetek. (Dr. Szakács László: Miért nem mentetek ki tegnap, aztán győztétek volna meg őket, hogy rosszul tudják?) Egyébként minden külföldi állam joggal küzd a külföldi befolyásszerzési kísérletek ellen. Ha megnézte az amerikai elnökválasztási kampányt, ott is heves viták övezik ezt a kérdést, és egyébként ezt a törvényjavaslatot amerikai mintára is átnézték az előkészítők. Ön is nagyon jól tudja, hogy az Egyesült Államokban a harmincas évektől kezdve érvényben van egy törvény, ami alapján az úgynevezett külföldi ügynököknek regisztrálniuk kell magukat.

-Ami a paksi bővítést illeti: a paksi bővítés az olcsó áram garanciája. Önök rendre hivatkoznak mindenféle támogatási rendszerekre, többek között Németországban, de azt elhallgatják a választópolgárok elől, hogy Németországban sokkal-sokkal többet kell fizetni a villamos energia áráért. (Kunhalmi Ágnes: Van is nekik miből! Mert ott gazdagabbak az emberek, itt meg szegények!), Önök sohasem mondják azt meg, hogy miből szeretnék ezt a különbséget, ezeket a költségeket előteremteni.

- Képviselő Asszony! A népszavazás ügyében szeretném önnek elmondani: ha van társadalmi támogatottság és a törvények is engedik, lesz népszavazás, ha nincsen társadalmi támogatottság és a törvények nem teszik lehetővé, akkor pedig nem lesz. A kormány majd ennek megfelelően jár el.

- Ami a tegnapi tüntetéseket illeti: szabad országban élünk, Magyarország demokrácia, ahol mindenki elmondhatja a véleményét. (Kunhalmi Ágnes: Azért zártok be újságokat!) Szeretném önnek is elmondani, hogy 2006-tal ellentétben ma úgy lehet tüntetni Magyarországon, hogy a rendőrök a rendet vigyázzák, és nem lőnek a tömegbe, mint a baloldali kormányok idején! A Parlamentnél is lehet tüntetni, az önök idejében nem lehetett, mert kordonokkal vették körül. (Közbeszólás az MSZP soraiból: Fejezzed már be!) Így ön akárhányszor kilógathat zászlót a tüntetők elé a Parlamentből is, mert lehet tüntetni. Az egyetlen kivétel ez alól talán Szeged, ahol bilincsbe verték a Szeviép-botrány miatt tiltakozó állampolgárt, aki vizsgálatot követelt volna.

- Képviselő Asszony! Összességében hadd mondjam el önnek: a magyar demokrácia erős, nincs olyan társadalmi csoport, amely ne mondhatná el a véleményét, akár az Országház ablakai alatt is. Talán önnek is feltűnt, hogy ‑ még egyszer elmondom ‑ nincsenek kordonok, mint 2006-ban. (Kunhalmi Ágnes közbeszól.) A magyar demokrácia annak ellenére is erős, hogy a baloldal soha nem látott agresszivitással próbálja ellensúlyozni a saját nehéz helyzetét. (Kunhalmi Ágnes: Van mitől félnetek!)Abból, ahogyan most Kunhalmi képviselő asszony kiabál, ez nagyon jól látszik! Szintén látszik, hogy mozgalmas választási év elé nézünk, ahol a baloldal minden külföldi és belföldi szereplője felsorakozik a kormány ellen, és ebbe a buliba egy-két milliárdos is be fog szállni. Még egy ok arra, hogy megvédjük az eddigi eredményeket és kiálljunk Magyarország függetlensége mellett! (Taps a kormánypártok soraiban.)

Magyarországnak meg kell védenie magát!

KÓSA LAJOS, (Fidesz): - Tisztelt Ház! A múlt héten, Európában és környezetében terrorhullám söpört végig. Ne feledkezzünk meg a szentpétervári metróban történt robbantásos merényletről, Stockholmról, Egyiptomról, és mindez napnál világosabban felhívja a figyelmet arra, hogy a valódi probléma a migrációs válság és az erre rárakódó terror- és erőszakhullám, amivel Európa rendkívül nehezen tud megbirkózni, egyáltalán ezzel a kihívással szembenézni. Annál is inkább nehezen tud megbirkózni, mert akkor, amikor nyílt politikai küzdelem folyik a migrációpárti és a migráció elleni erő között, a migrációpártiak Soros Györggyel az élen azt mondják, hogy a migráció jó, ez nem fenyeget bennünket, ez egy lehetőség, integrálni kell a migránsok millióit, eközben egyre nagyobb számban nő azoknak a tábora, akik azt mondják, hogy ez a migráció kezelhetetlen, ez elmossa Európát, ez veszélyezteti az értékeinket, az identitásunkat, a biztonságunkat.

- És valóban: ha most figyeljük a híreket, látjuk, hogy bekövetkezik az, amit egyébként józan fejjel lehetett tudni, hogy az Európába érkező migránsok következő lépésükben a családegyesítést szorgalmazzák. És ha lehet hinni a híreknek, akkor csak Németországban több mint egymillió ember készül családegyesítés címen újra pozíciót fogni.. 250 ezren vannak olyan helyzetben, hogy a családegyesítést kezdeményezzék. Ez az ottani családmodell szerint minimum öt embert jelent, ez több, mint amennyi ember egyébként tavaly Németországba érkezett illegálisan. Tehát látszik, hogy ennek a folyamatnak nincs vége, és beláthatatlan következményekkel fenyeget bennünket az, ha itt nem teszünk valamit.

- Magyarország napnál világosabban teszi a dolgát, betartja a schengeni egyezményeket, betartja a dublini jegyzőkönyveket, megállította a migrációs hullámnak a Délnyugat-Balkánon áradó folyamát, és a maga részéről eleget tesz annak a követelménynek, amire egyébként mindnyájan letettük az esküt: hogy megvédjük Magyarországot. A hét végén zajló események is ennek fényében érthetőek, hiszen ne felejtsük el: a Soros György-párti (Korózs Lajos: Fidesz!)szervezetek jelentős megmozdulást szerveztek a fővárosban, csupa olyan ügyben, aminek a felvetése is abszurd, hiszen semmilyen egyetemet nem zártunk be és nem is fogunk bezárni. A magyar kormánynak ilyen szándéka nincs, a felsőoktatási törvény ezt nem teszi lehetővé. (Közbeszólások az MSZP soraiból.)

- A tanszabadságot semmi nem fenyegeti, erről nem is szól a törvény. Az oktatási szabadságot semmi nem fenyegeti, erről sem szól a törvény. (Kunhalmi Ágnes: Dehogynem! Ti! ‑ Korózs Lajos: A Fidesz!)A kutatási szabadságot sem fenyegeti, ugyanis erről sem szól a törvény. Tehát napnál világosabb, hogy másnak kellett lenni a valódi okának ennek a megmozdulásnak, habár lehet, hogy akik részt vettek benne (Korózs Lajos: Mindenki szembejött veled, mi?), azoknak ez nem volt világos. (Bangóné Borbély Ildikó közbeszól.)A követelések abszurditások, hiszen semmi nem fenyeget, semmi nem valós; ezzel az erővel az ellen is lehetne tüntetni, hogy az ég színét ne változtassa meg a felsőoktatási törvény pirosra kék helyett. Sikeres ez a tüntetés, hiszen nem fog az ég színe változni, a Közép-európai Egyetem sem fog bezárni, tanszabadság is van, oktatási szabadság is van, kutatási szabadság is van, tehát napnál világosabb, hogy másról szól a dolog. (Kunhalmi Ágnes közbeszól.)

- Tisztelt Ház! Arról szól a dolog, hogy a migrációs ügyben, ahol Soros Györgynek és szervezeteinek nagyon világos pozíciója van, ha a magyar kormány törekvései érvényesülnek, akkor ott a migrációs biznisznek lőttek! Az a migrációs biznisz, amit láttunk, hogy hogyan valósul meg a bangladesi fiatalemberek esetében, a Soros György által finanszírozott szervezet fordul a bírósághoz, a Soros György által finanszírozott szervezet a szakértője a tárgyalásnak, a Soros György által finanszírozott szervezet tiszteletbeli elnöke a bíró, ráadásul ‑ hogy ne legyen félreérthető ‑ még a Soros György-féle egyetemen is van állása. Innentől kezdve a Soros György-féle szervezetnek az álláspontja győzedelmeskedett, csak a magyarok és Magyarország volt a ráfizető, és fenyegeti Magyarországot az, hogy súlyos milliókat kell ismeretlen bangladesi fiatalembereknek kifizetni. Na, ez az a migrációs biznisz, aminek véget kell vetni! Mi pedig meg fogjuk védeni Magyarországot! (Taps a kormánypártok soraiban.)

