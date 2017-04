Semjén: Először a Pride-osok fejét vágják le

A „Soros-hálózat” mozgósító képessége nemzetbiztonsági ügy, mert kívülről vezérelt hálózat: Soros György a szervezeteivel destabilizálni akarja a magyar kormányt, végső célja a totális migráció, a kerítés lebontása, állítja az atv.hu-nak adott interjúban Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes.

2017. április 12. 11:51

Ön szerint mi köze van ahhoz a magyar államnak, hogy valaki mire kap amerikai diplomát?

Ami Magyarországon történik, ahhoz Magyarországnak köze van. A CEU leányegyeteme egy amerikai egyetemnek, de ez az anyaegyetem nem létezik. A CEU egy olyan leány, akinek nincs anyja.

A CEU-nak van akkreditációja, amerikai sztenderdek alapján angol nyelvű képzést folytat, és amerikai diplomát ad.

Az Open Society-nél van kiírva egy cédula, hogy ez a CEU, de ott egyetem nincsen, következésképpen ez így szélhámosságnak tűnik. És azon is el kellene gondolkodni egyébként, hogy Amerikában hogy ismerhetnek el egy olyan egyetemet, egy olyan leányegyetemet, aminek nincs Amerikában anyaegyeteme?

New York állam szuverén amerikai tagállam. Ez New York állam belügye. Önök beavatkoznak az amerikai belügyekbe?

Ők azt ismernek el, amit akarnak, és olyan oktatást csinálnak, amilyet akarnak, az Egyesült Államokban. De Magyarország Magyarország, nem pedig az Egyesült Államok tagállama. Magyarországon olyan képzés működhet, ami a magyar jogszabályoknak megfelel. Ha a CEU az Egyesült Államokban lenne, akkor minket egyáltalán nem érdekelne, hogy mit csinálnak. Az Egyesült Államokban olyan képzést folytatnak, amilyet akarnak, és amire az amerikai törvények vonatkoznak! De jelen esetben a két állam nem állapodott meg egymással. És itt az ideje, nézzük meg, hogy megfelel-e az egyenlőség kritériumainak, és nézzük meg, hogy az Egyesült Államok óhajt-e Magyarországgal ezzel kapcsolatban megállapodást kötni. Ennyire egyszerű.

Washington, azaz az amerikai kormány nem köt olyan kétoldalú megállapodást a CEU-ról a magyar kormánnyal, amilyet Önök szeretnének, erről Noyt Yee, egy amerikai külügyi helyettes államtitkár, aki Budapesten volt két napig, már nyilatkozott.

Lehet, hogy ő ezt mondta, de még az is lehet, hogy más majd mást mond. Két állam közötti megállapodás komoly dolog, amit diplomáciai keretek között intézünk.

Ha nincs megállapodás az amerikai kormánnyal, akkor Ön szerint vigyék haza az Egyesült Államokba, és akkor működjön ott a CEU? Soros György és a CEU rektora azt üzente, soha nem hagyják el Budapestet.

Akkor tartsák be a magyar törvényeket, és ne arra hivatkozzanak, hogy mi van Amerikában.

Az emberiség elenyésző hányada

Módosítsák az amerikai alkotmányt, hogy Donald Trump vagy a kormánya egy előzetes elvi engedélyt adjon New York állam kormányzójának, hogy Budapesten a CEU működhessen?

Ez egy nagyon kifacsart gondolkodás, mert ez azt tételezi fel, hogy nekünk a világ összes országának a bonyolult államszervezetét kellene figyelembe vennünk, amikor mi egy magyarországi törvényt hozunk. Mi a józan ész alapján hozunk törvényt. Hogy az amerikaiak hogy oldják meg az Egyesült Államokban ennek az államigazgatási lebonyolítását, az az ő dolguk. Ez nem befolyásolja, és nem is befolyásolhatja a magyar törvényalkotást. A magyar törvény ésszerű, sőt evidentikus.

Önök úgy képzelik, hogy egyszer csak Donald Trump felemeli a telefont, és felhívja Orbán Viktort? Vagy Soros Györgynek vagy Michael Ignatieffnek kell kezdeményeznie valamit New York állam kormányzójánál?

Van ennek a kérdésnek értelme? Nekem kellene megmondani, hogy az Egyesült Államokban egy egyetemi kérdésben egy másik országgal való tárgyalásnak mi az államigazgatási metodológiája?

Akkor kinek?

Honnan kéne nekem ezt tudnom? Meg mi közöm nekem ehhez? Ez az ő dolguk. Mi csak ahhoz ragaszkodunk, hogy Magyarországon a magyar törvényeket tartsák be, olyan leányegyetem legyen, aminek van anyaegyeteme, és az adott ország támogassa azt, hogy Magyarországon ez a képzés legyen.

Már nincs ember a Földön, aki ne kérte volna, hogy vonják önök vissza a Lex CEU-t, Donald Trump még nem...

Hát bocsánat, azért az emberiség…

…a Harvard Egyetem, az oxfordi, magyar jogtudósok, Sólyom László...

Tehát az az állítás, hogy nincs ember a földön, aki ezt ne kérte volna, ez kissé túlzásnak tűnik…

Túlzás?

…az emberiségnek egy elenyészően pici hányada kérte ezt, még a politikai életre értve is. A helyzet az, hogy Magyarországon a magyar törvények az irányadóak. Hogy Donald Trump mit kér, azt honnan tudjam én, hogy ő kér valamit, vagy nem kér valamit? Ha majd mond valamit, akkor majd megfontoljuk, de addig teljes fikció az egész felvetés.

Az amerikai Külügyminisztérium és a nagykövetség is tiltakozott és nagyon súlyos aggályokat fogalmazott meg ezzel a módosítással kapcsolatban.

Ez nagyon érdekes, majd megfontoljuk. De a helyzet az, hogy a magyar törvényeket a magyar Országgyűlés hozza, nem pedig az Egyesült Államok külügyminisztériuma.

Ponta, Vona, Soros

Viktor Ponta egy Facebook-bejegyzésben azt írta, hogy nem kell támadni ezt a törvényt, inkább majd ők is megfontolják.

Nagyon bölcs mondat.

Nem tart attól, hogy a Sapientia Egyetemmel szemben is valami hasonló törvényjavaslattal vagy jogszabállyal élnek olyan feltételt támasztva, például a nyelvhasználatot, hogy ellehetetlenítsék?

Nyilvánvalóan nem, tekintve, hogy se a Sapientia, se a II. Rákóczi Ferenc Főiskola – vagyis a körülöttünk lévő országokban működő magyar nyelvű egyetemek – nem magyarországi egyetemeknek a Romániában lévő leányegyetemei, hanem Romániában létrehozott, román törvényeknek megfelelő egyetem.

Minden ilyen analógia rossz?

A Sapientia és a CEU között a világon semmi analógia sincs. Ezt nyilván kínjában a Jobbik találta ki. A Jobbik lehetetlen helyzetben van. A Jobbik attitűdjéből kifolyólag elképzelhetetlen lenne a Soros-egyetem védelmére kelnie, de miután a kormánnyal szemben áll, és az új Vona-féle doktrína miatt erre úgy tűnik, hogy rákényszerül, ezért találták ki azt az álérvet, hogy „de akkor mi van például a Sapientiával”.

Mi az új Vona-doktrína?

Cukiság kampány, balra menni, a jobbközepet támadni.

És Önök szerint a Jobbik Soros Györgyöt is szereti?

Mintha most már Sorost is szeretnék.

A „Soros-hálózat” és a nemzetbiztonság

Hogy értékeli a CEU melletti tüntetéseket?

Ez egy szabad ország. Mindenki úgy tüntet, ahogy akar, mindenki úgy mondja el a véleményét, ahogy akarja. Korlátlan a véleménynyilvánítási szabadság, mindenki elmondhatja a véleményét. De attól még a józan érvek, józan érvek.

A tüntetők követelését nem veszik figyelembe?

Mi mindent figyelembe veszünk, mi mindenkinek a véleményét figyelembe vesszük, ha épeszű érvet mond.

Akkor miért nem módosítják a lex CEU-t?

Azzal kapcsolatban egyetlen épeszű érvet nem hallottam, hogy Magyarországon miért ne a magyar törvények legyenek érvényesek. Hogy Magyarországon úgy működhessen egy másik ország anyaegyetemének a magyarországi leányegyeteme, hogy erről a két ország megállapodik, és ilyen anyaegyetem létezzen. Ezek evidenciák. Ehhez képest, ezzel kapcsolatban egyetlen érv nem volt. Egy politikai indíttatású hisztériakeltés zajlik, ami a napnál világosabban mutatja a Soros-hálózat mozgósító képességét. Ami megfontolandó nemzetbiztonsági szempontból is.

A „Soros-hálózatnak” mi a kapcsolata nemzetbiztonsági szemponttal?

Az, hogy Magyarországon egy kívülről vezérelt hálózat működik. Ilyen lehetséges, csak akkor azt világosan kell látni, hogy pontosan milyen pénzekből, kik által. Mert hogy is szokták mondani? Az rendeli a nótát, aki fizet.

Soros György rendeli a nótát?

Ön ezt nem látja? Nem nyilvánvaló, hogy a Soros által pénzelt szervezetek egy irányba mozognak, amikor erre jelzést kapnak?

Hogy megdöntsék az Orbán-kormányt?

Hát azért ez egy túl ambiciózus dolog lenne.

Hogy destabilizálják?

Azért láttunk már ilyet a világban. Ukrajnától Csehországon át Romániáig…

A CEU egy hadsereg tiszti iskolája lenne, amelyik idegen érdekeket szolgál, ad abszurdum az amerikai titkosszolgálatokkal destabilizálják Orbán Viktor kormányát - ahogy Harrach Péter mondta? Ez Önök szerint a pontos helyzetleírás?

Van egy Soros György nevű ember, akinek van egy politikai doktrínája. Ennek a politikai doktrínának a szolgálatára létrehozott különböző intézményrendszereket, az Open Society-től kezdve...

Harminc éve hozta létre. Sokan voltak Soros ösztöndíjasok, a kormányszóvivő, fideszesek, a miniszterelnök...

…számos NGO-típusú szervezetet, és ezeket jelentős összegekkel pénzeli. Ezek ugyan függetlennek mondják magukat, de az anyagi támogatásuk Soros Györgytől jön. Következésképpen, nyilván, aki a pénzt fizeti, az meg is határozza, hogy milyen irányultságot és milyen cselekvéseket produkáljanak. Beleértve a politikaformálást is. Sőt leginkább azt. Ez persze lehetséges, csak látni kell, hogy pontosan ki finanszírozza ezeket a szervezeteket, és akkor világossá válik, hogy milyen szándékok vezetik.

Értékrendek harca

Soros Györgynek miért lenne érdeke destabilizálni Orbán Viktor kormányát?

Minden szempontból. Először is ideológiailag mélységesen szemben áll azzal a nemzeti, keresztény, konzervatív értékrenddel, amit mi képviselünk.

Ezt mondta valahol?

Erről szól az egész mesterkedése kezdetektől. Másodszor meg kell nézni a migrációkérdésben való álláspontját. Nem csinált belőle titkot, hogy az ő ideálja a totális migráció.

Nem a totális. De mi lenne a célja a totális migrációnak?

Totális migrációt akar, ami által olyan világot képzel el, ahol a nemzetek eltűnnek, ahol a tradíciók, vallási, kulturális hagyományok relatívvá válnak, így a tömeges migráció határozza meg a következő generációk életét.

És a muszlimok soha nem szavaznak konzervatív kormányra?

Ez most hogy jön ide? Mi ennek az ellentétében hiszünk, tehát mi Soros számára ellenségek vagyunk, mert az ő ideáljának a legfőbb akadálya mi vagyunk. A Soros-hálózat a Helsinki Bizottságtól a Transparency-n keresztül és még sokáig lehetne sorolni azokat a szervezeteket…

A CEU is ide tartozik?

...amelyeket ő finanszíroz, azokról joggal elmondható, hogy az ő ideológiáját és doktrínáját képviselik. Ennek a következménye az lesz, hogyha a Soros-befolyás nő, és az általa támogatott szervezetek és ez a politikai irányultság meghatározóvá válik, akkor le fogják bontani a kerítést, mert az ő céljuk a migránsok betelepítése Magyarországra. Ez ellentétes a mi céljainkkal és ellentétes a magyar nemzet legalapvetőbb életérdekeivel. A Soros-féle mesterkedés ellentétes a magyar nemzet életérdekeivel. Ezért a Sorossal szembeni védekezés alapvetően nemzeti ügy, mégpedig azért, mert mi nem akarunk tömeges migrációt, ők pedig akarnak.

Ez nemzetbiztonsági kérdés, és ők ügynökök?

Hogyne lenne nemzetbiztonsági kérdés?

A Pride-osok fejével kezdik

A civil szervezetek…

Hogyne lenne nemzetbiztonsági kérdés az, amikor ő fizet kiadványokat és szervezeteket, akik a magyar törvények megsértésével illegális migránsokat zúdítanak az országra? Hát ha ez nem nemzetbiztonsági kérdés, akkor semmi. A migráció, először is önmagában fenyegeti a magyar emberek biztonságát, az illegális migráció szó szerint létében fenyegeti – a terrorfenyegetés miatt – a magyar embereket, az ezzel szemben való védekezés a legalapvetőbb nemzetbiztonsági követelmény. Persze még messzebb mennek a dolgok, csak ez meghaladja egy interjú keretét.

Az Arab tavasz, aminek következménye a – persze kritizálható, de mégiscsak működőképes – rendszerek megdöntése a Közel-Keleten és Észak-Afrikában, ami megnyitotta potenciálisan százmilliós migrációs tömegek útját Európa felé. Ebben is nyilvánvaló, – ideológiailag is és gyakorlatilag is – Soros és szervezeteinek szerepe, ami nem elválasztható a Clinton-féle ideológiától, doktrinától.

Én csak azt tudom mondani azoknak a magyaroknak, akik hajlanak itt a Soros-féle ideológiára és így a korlátlan migrációra és az ezt képviselő pártoknak a támogatására, hogy senkinek ne legyen illúziója: hogyha a balliberális oldal hatalomra kerülne, akkor lebontanák a kerítést. És ha lebontanák a kerítést, ránk zúdulna az illegális migráció. És csak azt tudom nekik mondani, hogy ezek a balliberális emberek, akik ma ennek a legfőbb szószólói, azoknak a fejét fogják először levágni.

A liberálisokét?

Volt egy tanulságos beszélgetésem nem olyan régen, ilyen Pride-os emberrel, aki a tömeges migráció lelkes aktivistája. Mondtam neki, hogy barátom, a te fejedet fogják először levágni, ha itt tömeges migráció és a végén sarija lesz. A miénket majd csak a sor végén. A liberális ideológia és – mondjuk így – életforma az az iszlám fundamentalizmus szempontjából a legnagyobb ellenség, ami csak létezik. Következésképpen, azok vannak a legnagyobb veszélyben, paradox módon, akik ultraliberális alapon a legnagyobb hívei a tömeges bevándorlásnak. Itt csak az a probléma, hogy mire észbe fognak kapni, addigra már késő lesz, lásd Franciaországot. Mert – és ez a legnagyobb probléma a migrációban –, hogy nem lehet utólag visszacsinálni. Ha most elrontjuk, utólag nem lehet jóvátenni. Tehát következésképpen most kell megállítani a migrációt, most kell megvédeni a kerítést, most kell megállítani a Soros-szervezeteket. Erről szól végső soron ez az egész küzdelem.

A CEU is ide tartozik mint Soros-szervezet?

Ideológiailag mindenképpen, hiszen a Soros-hálózat része. De a felsőoktatási törvény arról szól, hogy a törvényeket be kell tartani. Soros úr láthatólag nem akarja betartani a magyar törvényeket, se a CEU esetében, se például a migráns párti szervezetei esetében, mert nyíltan a magyar törvények megsértésére uszítanak.

De Önök azt nem is feltételezik, hogy ők nem ügynökök, hanem egyszerűen liberálisok és a saját elveik és emberi jogi vagy humánus szempontból védik például a két bangladesi menekültet? Miért lennének „Soros-ügynökök”?

Mert őnekik ezért pénzt fizet Soros. Tanulságos, hogy akik a leghangosabbak, azokat Soros fizeti. Öntsünk tiszta vizet a pohárba: lássa a nép, és láthassa mindenki, hogy ezek a szervezetek kitől kapják a pénzt. Mi ebben a probléma?

És ez valóban orosz mintára megy?

Milyen orosz mintára?

A civil szervezeteknek megbélyegzése. Hiszen Oroszországban minősítik őket „nemkívánatos szervezeteknek”.

Bocsánat, ez egy teljes hülyeség.

Regisztrálniuk kell az Önök törvényjavaslata szerint is, és mindenhol feltüntetni öt éven keresztül, amíg kapják a pénzt, hogy „külföldről támogatott szervezet”.

Halvány fogalmam nincs arról, hogy Oroszországban milyen az NGO-król szóló törvény. A mienk a józan ész alapján biztosítja azt, hogy a népnek joga van tudni, hogy azok a szervezetek, amik függetlennek mondják magukat, milyen pénzből aktivistáskodnak. Ennyire egyszerű, ehhez semmi köze Oroszországnak.

Izraelben van még hasonló szabályozás...

Mivel ez az ésszerű, máshol se lehet nagyon másként.

A pápa is Soros-bérenc?

A KDNP-ből a múlt héten kilépett egy doktorandusz, a Barankovics Alapítvány projektmenedzsere, Lukácsi Katalin. Nyilatkozott a Klubrádiónak és azt mondta, innentől kezdve ő csak Jézus Krisztus útmutatásait, üzeneteit fontolja meg, csak benne bízik, mert benne még nem csalódott. A lex CEU volt az utolsó történés, és azért is lép ki, mert a KDNP-ben, még a KDNP vezetésében is például a pápát le Soros-bérencezték.

Nem ismerem a hölgyet, de képtelenség azt állítani, hogy a pápát a KDNP-ben le „Soros-bérencezték”.

Ez nem igaz?

Nem. Az pedig, hogy Jézus Krisztust követi, nagyon helyes, én is igyekszem az Úr Jézust követni. Azért megkérdezném tőle, hogy például, mondjuk, CEU-ügyben magán kinyilatkoztatást kapott az Úr Jézustól? Vagy milyen értelemben gondolja azt, hogy őt közvetlenül az Úr Jézus vezeti CEU-ügyben?

Áder János hétfő este aláírta a felsőoktatási törvénymódosítást. Annak ellenére, hogy az MTA elnöke, Sólyom László, a Bibó Szakkollégium, számos külföldi egyetem, Nobel-díjasok sora, szerkesztőségek, például a New York Times, de a tüntetők is kérték, „János, ne írd alá”.

Áder János a józan észt, a lelkiismeretét és a hatályos törvényeket követte. És nagyon helyesen nem a New York Times hisztériakeltését, ami nemhogy nem normatív, hanem ebben a vonatkozásban teljesen érdektelen.

És Sólyom László véleménye? Volt államfő és az Alkotmánybíróság alapító elnöke.

Sólyom László véleménye egy vélemény.

A köztársasági elnök este felszólította a kormányt, hogy haladéktalanul kezdjenek tárgyalni az érintettekkel. Ha Noyt Yee, az amerikai külügyminisztériumnak a helyettes államtitkára, aki az európai ügyekért és az eurázsiai ügyekért felel, és a CEU-ügy aggodalmától vezérelve utazott Budapestre. Tárgyalt volna vele?

Persze. Én nagyon szívesen leülök szinte bárkivel beszélgetni, ha úgy gondolja, hogy velem óhajt beszélgetni.

A civil szervezetek és az NGO-k

És utána sem változik semmi? A soha nem látott össztűz, ami Európából, az Európai Néppártból, Amerikából, a világ különböző tájáról zúdul az Orbán-kormányra a lex CEU miatt, nem készteti önöket arra, hogy vonják vissza? Vagy annak mérlegelésére, hogy a civilekről szóló, már a parlament előtt fekvő törvényjavaslatot inkább vonják vissza? Vagy bármi áron megszavazzák?

Egy rövid pontosítás: mások a civil szervezetek, és mások az NGO-k. Ez sajnos a magyar nyelvben összemosódott, holott itt két teljesen különböző dologról van szó. A civil szervezet az, amikor magyar emberek összejönnek, és létrehoznak egy egyesületet. Az NGO ezzel szemben egy külföldi szervezet, aminek nemzetközi hálózata van, és aminek Magyarországon ügynöksége van. A kettő messze nem azonos.

Nem tántorítja el Önöket a törvény megszavazásától, hogy a Néppárt ki akarja zárni a Fideszt, az Európai Bizottság pedig holnap vizsgálja a CEU-ügyet, és akár az uniós atombombát is élesítheti Brüsszel, azaz a magyar szavazati jog megvonását?

Nem. Sőt engem mindez megerősít. Mégpedig, azért, mert pont azt támasztja alá és pont azt bizonyítja, hogy micsoda hálózataik vannak, micsoda óriási pénzeket tudnak mozgósítani. A nemzeti önvédelem megerősítése az életösztönből következik. És itt jutunk el az ügy szívéhez: a Soros-doktrínához, hogy ő milyen világot akar, milyen világot akar ránk kényszeríteni. Ő egy szimbolikus figurája mindennek, nemcsak egy organizátora. Ő egy olyan világot képzel el, amiben nem lesznek nemzetek, végképp nem lesznek nemzetállamok, eltűnnek a tradicionális értékek, a vallás legfeljebb a magánéletbe szorul vissza. Ennek a nemzet- és világrontásnak eszköze: a tömeges migráció. Mi ezzel szemben hiszünk a nemzetben, a nemzetek védelmét szolgáló nemzetállamokban, hiszünk a tradícióban, hiszünk abban, hogy a vallásnak van mondanivalója az egész társadalom számára. Hiszünk a családban, ezért ezeket az értékeinket meg akarjuk védeni.

Ráadásul a tömeges migráció kezelhetetlen állapotokat fog okozni, sőt már okoz: párhuzamos társadalmat, a terrorizmus veszélyét, az életformánk eltűnését. Mondok egy példát: az a francia generáció, amelyik ma Franciaországban él, az az utolsó generáció, aki még francia életet élhet Franciaországban. A következő generációnak persze lesz valamilyen élete, de az nem az a francia élet lesz, ami volt. És ők már valójában nem is dönthetnek, mert elvesztek. Mi nem akarunk a saría árnyékában élni, ezért meg fogjuk védeni határainkat, meg fogjuk védeni a magyar nemzetet és annak a biztonságát. Erre ma a legnagyobb fenyegetés Soros és az ideológiája és ügynökhálózata. És mivel az Orbán-kormány európai mértékben is a tömeges migráció legnagyobb ellenfele, ezért minden eszközével, szervezeteivel és ügynökeivel az Orbán-kormánnyal szemben, végeredményben a magyar önvédelemmel szemben lép föl. Következésképpen a legelemibb nemzeti életösztön, hogy ezzel szemben védekezünk.

És mindenkinek azt kell eldönteni, akár jobboldali, baloldali, egyetlen kérdésre kell válaszolni: akar-e egy olyan országban élni, ahol százezrek jönnek be, párhuzamos társadalmat hoznak létre, beleértve az iszlamista radikalizmust, terrorizmust. Aki azt mondja, hogy igen, így akar élni, az támogassa a tömeges migrációt, az támogassa a Helsinki Bizottságot és az egész Soros-féle világot.

Tehát nem vonják vissza a civilekről szóló törvényt?

Miért kellene a civiltörvényt visszavonni? Mi a probléma azzal, hogy mindenki láthatja, hogy kitől kapják a pénzt? Aki Soros érdekeltségektől kapja a pénzt, a Soros ideológiának a képviselője, az miért gondolja problémának, hogy nyilvánvalóvá válik, hogy ő mennyi pénzt kapott Soros Györgytől?

Mert ez a megbélyegzésük.

Mitől megbélyegzés? Ők kérték és kapták ezt a pénzt. Az a probléma, hogy hazudnak, mert úgy állítják be magukat, mintha civilek lennének, holott ők fizetett ügynökök. Ez a problémájuk, ezt nem akarják, hogy ez kiderüljön. Például, ha KDNP a CSU-tól kapna támogatást, nekem nem probléma az, hogy mindenki lássa, hogy a KDNP kapott a CSU-tól támogatást. Itt az a probléma, hogy ők ezt el akarják titkolni a nép elől, azért, hogy függetlennek álcázzák magukat, amikor nem azok.

Konrád György a CEU-ellehetetlenítése és a Sorosozás kapcsán „bújtatott antiszemitizmussal” vádolja Önöket.

A kormány és a kormánypártok részéről soha ennek még az árnyalata sem volt. Ha már Konrád György ezt előhozta: mi mindig Soros György magyar származású üzletemberről beszéltünk, semmilyen más aspektusát Soros Györgynek nem említettük, semmilyen formában! Tehát, amit Konrád György állít, az tényszerűen nem igaz. Torkig vagyok azzal, aminek az Antall-kormány óta tanúi lehetünk, hogyha van valami, ami egy bizonyos balliberális körnek nem tetszik, akkor abban a pillanatban előhozzák: ez antiszemitizmus. A magyarországi zsidóság vezetőinek most kellene megszólalnia, amikor egy politikai vita keretében megpróbálják a zsidóságot belerángatni egy olyan ügybe, aminek ehhez az adott szituációban semmi köze.

