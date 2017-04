Liberális véleményfolyosó

Feketelistára került abortuszellenes álláspontja miatt egy svéd szülésznő.

2017. április 12. 16:29

Történetéről a minap számolt be a The Wall Street Journal. Ellinor Grimmark hazájában nem gyakorolhatja hivatását, ugyanis a svéd kórházak nem alkalmaznak olyan szülésznőt, aki nem vállalja, hogy terhességmegszakító műtétekben is közreműködik. Pedig a magas színvonalú egészségügyi ellátórendszeréről híres Svédországban komoly gondot okoz a szülésznő-hiány. Vallásos meggyőződése miatt Ellinor Grimmarknak mégis a szomszédos Norvégiában kellett munkát vállalnia, ahol már közel 200 újszülöttet segített a világra – sok esetben svéd nők gyermekeit, akik éppen a svédországi szülésznő-hiány miatt választanak inkább norvég kórházakat.

Amikor Ellinor Grimmark a szülésznői pálya mellett döntött, úgy gondolta, hogy hivatása összeegyeztethető lelkiismereti meggyőződésével. Feltételezése nem is volt alaptalan: egy 2007-es tanulmány szerint a svéd szülésznők 35 százaléka karrierje során egyszer sem vett részt terhességmegszakító műtétben. Ennek ellenére a svéd kórházak durván visszautasították, sőt, az egyik intézmény még konzultációs segítséget is ajánlott neki, hogy megbékélhessen az abortusszal. A szülésznő jogi útra terelte a vitát, de a svéd bíróságok a kórházaknak adtak igazat. Az ügy valószínűleg az Emberi Jogok Európai Bírósága elé fog kerülni, ahol a lelkiismereti szabadságot védő nemzetközi törvények Ellinor álláspontját erősítik.

Miután az ügye országos nyilvánosságot kapott, Ellinor Grimmark első számú közellenséggé vált Svédországban. Egy televíziós műsorban például a „nők elleni elnyomás globális hullámának részeként” jellemezték a szülésznőt, egy feminista írónő pedig arról elmélkedett, hogy „az abortuszellenes nézeteket vallókat visszamenőleg kellene abortálni”.

Ellinor Grimmark története egy a Skandináv államokban, és kifejezetten Svédországban uralkodó, „véleményfolyosónak” (opinion corridor) nevezett jelenség lenyomata. A „véleményfolyosó” kifejezés gyakorlatilag a politikai korrektség korlátozó hatását írja le. A véleményfolysó a közéleti vitákat rendkívül szigorú keretek közé szorítja, egy irányba terelve az állampolgárok gondolkodását és kizárva mindenkit, aki egy kicsit is másként gondolkodik.

Svédország messze van, legyinthetnénk. Ám a CEU minap napvilágra került, viccesnek tűnő szakdolgozati témáitól már csak egy lépés, amikor valakit a konzervatív nézetei miatt diszkriminálnak.

Lánczi Tamás, mozgasterblog.hu