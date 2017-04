Az autóipar 25 éves sikertörténetet írt

A magyar gazdaság növekedési pályára állása az autóipar nélkül nem történhetett volna meg, a szektornak a rendszerváltás óta tartó, 25 éves sikertörténete van Magyarországon, nem elég azonban az eddigi sikerekre apellálni - mondta a külgazdasági és külügyminiszter a Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA) által szervezett járműipari konferencián csütörtökön Budapesten.

2017. április 13. 14:13

Szijjártó Péter kiemelte, Magyarország ideális kutatás-fejlesztési helyszínné kíván válni, a legvonzóbb és legkedvezőbb befektetési környezetet szeretné kínálni Európában. Ehhez az kell, hogy a leggyorsabban összekapcsolják a digitalizációt a termeléssel, a Made in Hungaryból Invented in Hungary legyen, azaz a vállalatok ne csak a termelés és gyártás, hanem a fejlesztés során is Magyarországban gondolkozzanak - fejtette ki.



Elmondta azt is, hogy májusban rakják le a zalaegerszegi járműipari tesztpálya alapkövét, ahol az első teszteket 2018 első felében végezhetik el.



A miniszter emlékeztetett, az autóipar termelési értéke tavaly 7874 milliárd forintot ért el, ami óriási rekord, és a magyar járműipar nemzetközi versenyképességét bizonyítja, hogy 92,2 százalékát exportpiacokon értékesítették. A szektor a feldolgozóipari termelés 30,1 százalékát tette ki, és több mint 154 ezer embert foglalkoztatott 2016 végén - tette hozzá.



Emlékeztetett arra, hogy a világ 20 legnagyobb első körös autóipari beszállítója közül 15 van jelen Magyarországon.



A beruházásokért folytatott világgazdasági verseny új korszakában, az elektromobilitás és az önvezető autók fejlesztése terén Magyarország csak akkor lehet sikeres, ha megvan a kedvező adó- és pénzügyi környezet, rendelkezésre áll a megfelelő munkaerő és a kor követelményeinek szintjén álló digitális környezet. Az ezeket elősegítő kormányzati intézkedések közül említette egyebek mellett a társasági adó kulcsának 9 százalékra csökkentését, a kutatás-fejlesztési kedvezményeket, a járulékok mérséklését, a beszállítói és befektetés-ösztönzési programokat, a duális képzést és a digitális fejlesztéseket.



Szijjártó Péter felidézte, 2016 a külgazdasági rekordok éve volt, az export 93 milliárd eurót ért el, a külkereskedelmi többlet 10 milliárd euró volt. A HIPA-n keresztül sem jött még soha annyi beruházás, mint tavaly, amikor az ügynökség 71 tárgyalást zárt le sikeresen, amelyek több mint 1000 milliárd forint beruházást generáltak. Megvan a lehetőség a tavalyi rekord túlszárnyalására az idén is, az első negyedévben 18 beruházásról született döntés, és jelenleg is 32 tárgyalás van folyamatban, 370 milliárd forint értékben.



Ésik Róbert, a HIPA vezetője elmondta, a járműipar a magyar gazdaság egyik sikerágazata, a tavaly tárgyalt 71 projektből 25 autóipari projektről született döntés, amelyek csaknem 2 milliárd euró befektetést generálnak a következő években, 7700 munkahelyet teremtenek. Kiemelte, az ágazat magyarországi jövője szempontjából az egyik legfontosabb, hogyan lehet az Ipar 4.0-hoz kapcsolódó technológiák eredményeit hasznosítani, a magyar beszállítók szerepét növelni.

Peter Kössler, az Audi Hungaria Zrt. igazgatósági elnöke beszédet mond a Nemzeti Befektetési Ügynökség (Hungarian Investment Promotion Agency, HIPA) budapesti járműipari konferenciáján 2017. április 13-án. MTI Fotó: Balogh Zoltán

MTI