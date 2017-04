Megváltásra szorulunk

Nagypéntek arra tanít minket, hogy az emberi élet nem a halállal végződik – jelentette ki Erdő Péter bíboros az M1-nek adott interjújában.

2017. április 14. 09:09

Jézus kereszthalála attól olyan nagy esemény, hogy a feltámadás követi – tette hozzá.

A mai ember éppúgy, mint minden idők embere, viaskodik a saját napi problémáival: az egészség és a betegség, a gazdagság és a szegénység, a szabadság és a rabság. Ezer és egy olyan kérdése van az életnek, amitől úgy érezzük, nincs tovább. Gyöngék vagyunk ahhoz, hogy egymagunk megoldjuk ezeket a problémákat. Sőt, sokszor úgy érezzük, valami elromlott körülöttünk, az emberiség egésze rossz irányba megy. A bűnt bűn követi, az önzésre önzés a válasz, a gonoszságra bosszú, és a végén már úgy érezzük, ezeknek a folyamatoknak az ereje nagyobb, mint amit az egyéni jóakarat megváltoztathat – magyarázta.

Megváltásra szorulunk

Erre mondták sokan, hogy megváltásra szorulunk. Jézus személyében ez a megváltás jött el, és mi hiszünk abban, hogy ez már megtörtént. Ennek az erejét kell az életünkben újra és újra fölfedeznünk. Segítsünk abban, hogy az érvényesüljön is. Működjünk együtt a megváltóval! – szólított fel.

A húsvét mindenképp a remény ünnepe, hiszen Jézus föltámadása a mi személyes föltámadásunknak is a reménye. Fontos dolog az, hogy ebből a reményből merítsünk, és ez a mindennapi, gyakorlati életben is kifejeződjön. Nem szabad önzőnek lenni, és azt hinni, hogy a földi halállal vége van az életnek. Mindenkinek személyesen is van oka a reménységre – hangsúlyozta.

Több felnőtt kéri a keresztséget

Beszélt arról is: az ifjúság fölkészítése a hitbéli elmélyedésre egy szép és nehéz munka, melynek évről évre látni az eredményét. Például abban, hogy sok felnőtt kéri a keresztséget, többen, mint az előző évtizedekben. Létezik egy ilyen tendencia, miszerint a felnőttkor elején egyre többen gondolkodnak el az életről, megismernek különböző felfogásokat, és felelősen választanak – mondta a bíboros.

Ez a munka azért nehéz, mert minden kornak más a nyelvezete. Ma olyan korban élünk, amikor a fogalmi gondolkodás, a hosszú szövegek olvasása és megértése, a logikus következtetés nagyon sok embernek nehezére esik, és helyette rövid vizuális vagy hanghatásokhoz kapcsolódó élményekre koncentrál. Mindez új módon kívánja meg az evangéliumi jó hír továbbadását. Kétszavas üzenetekben azonban a teljes hitünket nem lehet elmagyarázni. Kellenek a rövid, hatékony üzenetek, de hűségesek vagyunk a Könyvhöz, a Bibliához is. Amit ki tudunk bontani, ki is bontjuk azok számára, akik képesek azt befogadni – fejtette ki.

Nagypénteken Jézus kereszthalálára emlékeznek a keresztények

Nagypéntek az egyházi év legcsendesebb napja, amikor Jézus elítélésére, megkínzására, halálára és temetésére emlékeznek a keresztények - olvasható a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) által az MTI-hez eljuttatott közleményben.

Ezen a napon a katolikus egyház szigorú böjt megtartását kéri a hívektől, a 18 és 60 év közöttiek háromszor étkezhetnek, és egyszer lakhatnak jól, valamint 14 éves kortól a húsételek fogyasztásától is tartózkodniuk kell. A hívek ezzel az önmegtagadással fejezik ki szeretetüket Jézus iránt - írták.



Nagypénteken nem mutatnak be szentmisét. A nap folyamán a templomokban elhangzik a lamentáció (Jeremiás siralmai) és általában délután három órakor keresztútjárást is tartanak.



Ezen a napon az oltár üres: nincsen rajta sem kereszt, sem terítő, sem gyertya.





A nagypénteki szertartás három fő részből áll: az igeliturgiából, a kereszt előtti hódolatból, valamint a szentáldozás szertartásából. A szertartás kezdetén a pap piros miseruhában, némán vonul az oltárhoz a ministránsokkal, majd leborulnak az oltár előtt. A pap földre borulása az önmagát kiüresítő, az emberrel, a földdel azonosuló Krisztust jeleníti meg.



Az ige liturgiájában felolvassák vagy eléneklik a passiót, Jézus szenvedéstörténetét. A hívek könyörgése után a pap a virágvasárnap letakart feszületről leveszi a leplet, és kezdetét veszi a kereszt előtti hódolat: a hívek csókkal illetik, és térdet hajtanak a feszület előtt - olvasható az MKPK közleményében.



A szertartás a miatyánk elimádkozása után az áldozással fejeződik be. Ezután a hívek a szentsír előtt imádkoznak.



"A keresztút segít megérteni a történelem drámáját, de a hívőket biztosítja arról, hogy az utolsó nap nem a nagypéntek, hanem húsvét. A húsvét pedig a jó győzelme a rossz felett, a szeretet győzelme a gyűlölet felett, mert ez a végső, a végtelen jóságnak, Istennek a győzelme" - fogalmaztak.

A kereszténység ökumenizmusa

Szólt arról is: a világban van, ahol diszkrimináció éri a keresztényeket a vallásuk miatt, vagy akár fizikai erőszak is, és akár csoportos gyilkosság áldozataivá is válhatnak. Reményünk alapja, hogy ezt az üldöztetést Krisztus nemcsak átélte, hanem meg is jövendölte. Tanítványainak azt mondta, ha engem üldöztek, titeket is üldözni fognak. A keresztény ember érzi, mit vállal a hitben, de azt is érzi, hogy a Krisztussal való szoros közösség a halál után is érvényes. Ha a szenvedésben kapcsolódunk hozzá, az örök boldogságban is.

A keresztények elleni akcióknak egyébként van egy különleges hatása is: mindig azt halljuk, hogy keresztények voltak az áldozatok, de soha nem arról van szó, milyen felekezethez tartoztak. Létezik egy olyan valóság is, hogy a kereszténység ökumenizmusa. Ilyenkor érezzük azt, hogy mi, keresztények összetartozunk, és gondolkodhatunk ugyan különbözőképp egyes dolgokról, de a lényegben, a Krisztushoz való kapcsolatunkban egyek vagyunk. Ez a világ keresztényeinek összetartozását erősíti – hangoztatta Erdő Péter.

hirado.hu - M1 - Ma reggel - MTI