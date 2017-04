Ez a fapadosok féltett titka

Hogy meddig bővülhet még a piac, azt pontosan nem lehet tudni, de az szinte biztos, hogy a jelenlegi tendencia a következő években sem változik. Vagyis a hagyományos légitársaságok visszaszorulnak a távoli utakra, a kontinensen belül pedig folyamatosan nő a fapadosok száma – vetítette elő Ács Gábor, a Fapadosinfo blog szerkesztője a Kossuth Rádió Közelről című műsorában.

Manapság a diszkontcégek aránya már jócskán meghaladja az 50 százalékot Kelet-Európában, a számok alapján pedig egy-két év múlva Nyugat-Európában is megtörténik a hatalomváltás.

A szakértő szerint a hagyományos légitársaságok kénytelenek felismerni, hogy a rövid utakon nem versenyképesek, ezért ezekre vagy saját fapados indításával kísérleteznek, vagy együttműködnek a diszkontcégekkel. A szolgáltatások közben közelednek egymáshoz. Ennek az az oka, hogy a fapadosok felfelé nyitnak, jobb szolgáltatásokat kínálnak, szinte már bármi elérhető náluk pluszpénzért, de még mindig olcsóbbak, mint a hagyományos társaságok. Utóbbiak viszont inkább lefelé nyitnak, és sok gépen például már enni sem adnak.

A mennyiség a fontos

A diszkontok jegyei a többi között azért kerülnek kevesebbe, mert a cégek egygépes flottát tartanak fent, alacsonyabb fizetésekkel dolgoznak, ők álltak át leggyorsabban az internetes jegyértékesítésre és nem vettek igénybe közvetítőt a szolgáltatásaikhoz. Bár a hagyományos társaságokhoz képest kialakult hatalmas költségelőnyük már csökkent, ám a meglévőt még mindig arra tudják fordítani, hogy olcsóbban lehessen utazni velük.

A néhány ezer forintos európai desztinációkat viszont még az ultra fapadosok (Ryanair, Wizz Air) sem tudják kigazdálkodni. Számukra az átlag a fontos, a kulcs, hogy megtöltsék a gépeiket, 85-90 százalékos töltöttségi mutató alatt ugyanis a részvényesek már „hisztiznek”, így produkálniuk kell – mondta Ács Gábor.

Megéri kivárni

Egyszerű a képlet – folytatta: ha üres hely van a gépen, azon nincs bevétel, egy akármennyire olcsó jegyen viszont már van. A fapadosok összesített árbevételén belül ráadásul egyre nagyobb a kiegészítő tételek szerepe, mivel az utasokat sok egyéb szolgáltatásra is rá lehet beszélni, így megéri felültetni őket a repülőre.

A cégek rendszerei ezért egyre dinamikusabban áraznak. Ma már nem akkor a legolcsóbb a jegy, ha minél korábban megveszi valaki, hanem közvetlenül az utazás előtt érdemes vásárolni, általában 1 hónappal az indulást megelőzően.

Csak marketingfogásnak jó

Nem rég jelent meg a hír, hogy júniustól akár 25 ezer forintból is el lehet jutni Európából az Egyesült Államokba a Norwegian norvég diszkontcéggel. Ács Gábor ezzel kapcsolatban kifejtette: a fapadosok megpróbálnak betörni a hosszútávú piacra is, de erre már korábban is voltak próbálkozások, sikertelenül. Az alacsony ár marketingfogásnak megfelelő, de a valóságban átlagosan csak 20-25 százalékkal mennek olcsóbban a diszkontok a tengerentúlra, mert hosszútávon ők sem tudják jelentősen csökkenteni a költségeiket.

Már mindenhova repülnek

Idén nyáron az utolsó olyan német repülőtereket is meghódítják a fapados légitársaságok, ahol eddig nem voltak jelen. A Lufthansához tartozó Germanwings, új nevén Eurowings népszerűségét a két évvel ezelőtti tragikus légiszerencsétlenség sem tudta visszafogni, a németek leggyakrabban ezzel repülnek. Mellette a konkurens Air Berlin az átlag fapadosokhoz képest igényesebb szolgáltatásokkal és sok külön opcióval próbál utasokat vonzani – számolt be a németországi viszonyokról a Kossuth Rádió helyi tudósítója.

A német példa jól érzékelteti a trendváltozást. Az európai rövidutakon ugyanis a két ultra diszkontcéget sokáig az különböztette meg a többitől, hogy távol a városközponttól, a legolcsóbb reptereken szálltak le. Ez mára megváltozott, és ugyanazokra a központi repterekre is bemennek, amelyekre a többi fapados és nagyobb légitársaság is szállít.

Jól sikerült az átszoktatás

Minden felmérés azt mutatja, hogy a közönség az évek alatt átállt a diszkontutazásokra. A fapadosok sikeresen rászoktatták az embereket a kis gurulós bőröndök használatára vagy arra, hogy fizetni kell a feladott poggyászért. Megszokták azt is, hogy szűkek a helyek a gépeken. Utóbbit egyébként a hagyományos légitársaságok is átvették a rövidebb utakon, és kényelem szempontjából inkább a hosszúakra koncentrálnak, mert ott tudnak nyereségesen működni.

A Norwegian 1993-ban alakul a SAS kanadai légivállalat egyik korábbi pilótájának vezetésével, mostanra pedig a harmadik legnagyobb európai utasszállítóvá fejlődött. 400 útvonalon közlekedik 150 célállomással és 2015-ben 26 millió szállított utassal. 2011-ben az első európai járat volt, amelynek valamennyi gépén biztosítottak ingyenes wifi-t. A norvég légitársaság tavaly negyedszer nyerte el az első helyezést a fapadosok között Európa- és világszerte, hosszú- és rövidtávon egyaránt – mondta a Kossuth Rádió skandináviai tudósítója.