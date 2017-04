Békétlenség, hitetlenség húsvétkor

Tragikus, hogy húsvét idején azt kell magyarázni, hogy a CEU a keresztény szellemiséget és hagyományt tagadó, kozmopolita-ultraliberális ideológiai kiképzőközpont.

2017. április 15. 14:50

A szíriai ortodox pátriárka azt nyilatkozta, hogy Magyarország az egyetlen hely Európában, ahol keresztény módon fogadták. Henri Boulad atya, a világhírű jezsuita, korábban az afrikai karitász vezetője, több egyetemi diploma és nemzetközi kitüntetés birtokosa, aki életével folyamatosan tanúskodik Krisztusról, spirituális példaként említi hazánkat az EU-ban. Magyarország erőfeszítéseinek elismeréseként magyar állampolgárságot kért és kapott.

Vannak helyzetek, amikor nehéz dönteni, ki mellé álljunk. A CEU-kérdés nem ilyen. Amikor egy kategóriába sorolják a miniszterelnököt a DK elnökével, ez sem ilyen. A Jobbik több ezer plakáttal szórta meg az országot a miniszterelnök képével, „Ők lopnak” felirattal, itt sem nehéz dönteni. Mindig jóindulattal nézek először mindenkire, így a CEU-t pártolókra is, aztán megdöbbenek, hogy milyen naiv vagyok.

A kormányrendelet, ami kiverte a biztosítékot és a tüntetések alapjául szolgált, arról szól, hogy a külföldről pénzelt szervezeteknek átláthatóvá kell tenniük, hogy a pénz honnan jön, milyen célú támogatással. Már nemcsak a CEU van megsértődve a velük kapcsolatos jogszabály-módosítás miatt, hanem a Transparency International és más külföldről pénzelt civil szervezetek is. De mivel nem hajlandók együttműködni, ezért lényegében a korrupció megtartásáért, az anyagi átláthatatlanságért tüntettek. Azt mondják, a kormány alapjogokat sért, vagyis szerintük éppen a korrupció az alapjog. Vegyünk egy párhuzamot: észlelem, hogy az egyik gyerekem drogot fogyaszt, pedig nem adok rá pénzt. Vagyok olyan felelőtlen, hogy ezt megengedem. Mikor már párszor meg is vert a gyermekem, meg pocskondiázott, végre vagyok olyan bátor, hogy megkérdezem tőle, honnan veszed a drogra a pénzt, számolj el vele. Erre a gyerek még jobban felháborodik és átkozódik.

A dollármilliárdos diktál, a kormány kushad. A rendszerváltás óta így megy ez. Ezt jelenti a nyílt társadalom ideológiájának terjesztése, a relativizmus, a tízparancsolat elvetése, az „ember az Isten” elve. És elképesztő, sokkoló a médiatámogatás, amivel a CEU előállt.

Úgy tűnik, a szabadság elsősorban az Istentől való függetlenséget, szabadságot jelenti a magyar fiatalok egy része és a CEU-védők számára. „A magyarok nem szeretik a szabad gondolatot” – mondják. Márpedig a nyílt társadalom mint „szabad gondolat” azt jelenti, hogy el kell fordulni Istentől, és fittyet hányni az ő törvényeinek. Az öntörvényűséget akarják világszintre emelni, ami durva szabadossághoz vezet. Tehát nem az önzetlen szeretet, örömszerzés, hanem az érték nélküli anyagias­ság, a nihil istenítése vezeti őket. Ezek Európa halálának okai is. Hogy Istenként rendelkezem az élet felett, napi sok ezer abortusszal Európában. Ez a sátáni út.

Az én életem volt már a sátán szolgaságában. Tudom, mit beszélek. Tudom, milyen óriási a különbség a sötétség és a világosság között, a szabadosság és az Isten gyermekeinek szabadsága között. Ha meg tudnánk térni, visszanyernénk a látást és az értést. Krisztus a világ világossága.

Tragikus, hogy húsvét idején azt kell magyarázni, hogy a CEU a keresztény szellemiséget és hagyományt tagadó, kozmopolita-ultraliberális ideológiai kiképzőközpont. Hogy is mondta az Orbán-ellenes, a magyar belpolitikába az ellenzék oldalán korábban durván beavatkozó André Goodfriend? A CEU segít „a világ egyesítésében”. Ám bolond az a keresztény állam, amelyik hagyja magát felforgatni, gyengíteni, és a saját ellenségeit melengeti a keblén a szabadság jegyében! Most is hagyja az állam működni a CEU-t, csak a privilégiumokat akarja megvonni. A különbség jelentős.

A drogozó gyerek példájára visszatérve: végre megjön az apuka esze, és megkérdezi, honnan van erre pénzed. Erre a gyerek lármázni kezd a szabadságról. A sátán lármázik, mert valaki keretek közé akarja szorítani a liberalizmus „Én vagyok az Isten!” folyamát. Vajon hogyan lehetne a tüntető fiatalságot felébreszteni, felnyitni a szemüket a veszélyre, ami rájuk leselkedik? Erős kézzel meg kell akadályozni a további lelki-szellemi-fizikai romlást. Egyszer még hálásak lesznek érte, mint a gyermek, akit szülei határozott szeretettel visszatartottak a romlástól. Nekünk, civileknek, szülőknek és nagyszülőknek, akik még megmaradtunk a szocializmus és a liberalizmus pusztító viharai közepette, hirdetnünk kell az evangéliumot, Krisztus igazságát, mert az tesz valóban szabaddá, s mint isteni igazság, nem relativizálható. Nem Istent kell a mi méreteinkre zsugorítanunk, hanem nekünk kell az ő méreteire tágulnunk.

Miért kell nyíltnak lenni mindenre? Miért nem lehetnek törvények a jóról és a rosszról, ahogy a tízparancsolat mondja? Miért kell cseppfolyóssá tenni a világot, s így tágítani? Miért kötelező elfogadni a totális globalizációt, és azt engedni, tanítani, ami mögött egyértelműen a pénz, a birtoklási vágy, a hatalomvágy, az élet kevélysége áll? A CEU és a többi nyílt társadalmat hirdető egyetem/szervezet ezt hirdeti. Nem George Soros itt a lényeg, ő csak egy igen erős közkatonája a pénzt istenítő világnak. A csehek megvonták Prágában tőlük a privilégiumokat, el is tűntek, mint a kámfor, átköltöztek ide.

A globalizált emberiség elszakadt Istentől. Ki kell jönnünk a pogányságból, a világ istenítéséből. Látszólag elfogadható elképzelés, hogy aki meghal, valahogy úgy marad itt, hogy ebben a világban kavarog továbbra is. Pedig Isten nem az anyagi világgal van kapcsolatban. Az emberből halála után valami megmarad, mondja a több ezer különféle vallás, ami a földön létezik. Úgy gondolják, hogy megmarad belőlünk valami, de a halál utáni élet nem igazi élet.

Az árnyékvilág, mondják, a mélység. Oda senki nem kívánkozik. Sok hívő mondja, oda kívánkozni nem lehet, mert itt legalább jót eszünk, iszunk, szép kulturális élvezetek között élünk, meg ez az igazi magasság. Az ateis­ta számára az Istennel való kapcsolat odáig terjed, hogy ments meg a betegségtől, adjál sikert, jó asszonyokat, sok gyereket, élvezhessem az életemet.

Ha engem szeretsz, Isten, adj meg nekem mindent, itt a földi életben. Nem igaz ez! A szenvedésben is jelen van Isten, a betegségben is. A biológiai összeomlásom semmit nem jelent, mert feltámadunk ugyanúgy, ahogy Jézus. Jézussal való kapcsolatunk beléptet a túlvilágba. Ez nem egy vallás, nem egy eszme. Az örök élet itt van, már most benne vagyunk és maradunk. Ez az alap. Csak ebben áll fenn a szerelem, a család, a barátság, az élet és a halál is. Benne az emberi testünk új dimenziót kap, nincs tér- és időkorlát, de mégis test. Jézust megölelik az apostolok a feltámadás után. Mi is majd megölelhetjük egymást, ha hisszük és éljük a húsvétot.

Zavaros most Európa. Franciaországban markológépekkel keresztény templomokat, katedrálisokat bontanak és rombolnak le. A mecsetek pedig hihetetlen módon szaporodnak. Európa elveszítette identitását, belső tartását. Nem tudja már, hogy Isten nem az anyagi világgal van kapcsolatban. Azt megteremtette, törvényeivel együtt. Őbenne áll fenn az egész világegyetem, így természetes módon a szerelem, a család, a barátság, az élet és a halál is.

A mai ember számára kétségtelenül távolinak és érthetetlennek tűnhet a feltámadás történelmi ténye. De az Isten számára, aki az univerzumot teremtette, nincsen lehetetlen. A szeretet itt a földön is árad, nincs, aki gátat tudna vetni neki, nincs, aki meg ne érezné, nincs, aki ellen tudna neki állni. Az embernek a testi és lelki valósága is így lesz Isten szeretetében. Isten szeretete átlényegít minket, anyagi és lelki mivoltunkat egyaránt, ellenállhatatlanul. Az Isten szeretete örök életet ad, mert Isten örök. Ez lesz a feltámadás, ezt tanúsítja Jézus Krisztus.

Amíg ennek eljövetelét várjuk, őrizzük meg az emberek között az egyetlen fennmaradt „szakrális helyet”, az isteni szeretetet.

Dr. Csókay András

A szerző agysebész

