Levél a távolból

Véleményt szeretnék formálni a felhívásukra, hogy hogyan látom a jelenlegi Magyarországot külföldről ezekben a pillanatokban.

Le szeretném szögezni mindenekelőtt eddigi pártatlanságomat a politikai pártokkal szemben! 29 éves vagyok, Hollandiában élünk a családommal immáron hatodik éve. Saját otthont teremtettünk immáron kettő éve. Biztos állásunk van, logisztikai területen dolgozom. Beszélem az angol, illetve a holland nyelvet. Napi szinten követem a belföldi illetve a külföldi politikai életet több különböző belföldi, illetve külföldi hírcsatornakon keresztül.

Nos, személyes tapasztalataim és ismereteim alapján azt kell kijelentenem, hogy a multikulturális világ napjai meg vannak számlálva, épp úgy nem működik európai szemszögből, mint más kultúra szemszögéből (rengeteg nemzetiségű embert ismerek személyesen), az ő véleményük alapján is kijelenthetem.

Van a multikulturalizmusnak valóban rengeteg szép oldala, de éppúgy buktatói is, de a kettő koránt sem egál, ezért a liberalizmust erőltetettnek tartom mindkét oldalról, bárhogy is hittem benne. Nos, azt látom, Magyarországon végre történik valami, ami tényleg a magyarok előnyére válhat(na), ha az emberek agya nem lenne kimosva például azzal, hogy az EU-ra mennyire “szükségünk” van MINDENÁRON, meg a CEU-ra mennyire szükségünk van mindenáron (csak hogy kettő aktuálpolitikai történést említsek), ami annak tudatában, hogy az EU-tagságért mit adunk, mit akarnak, hogy adjunk, és mit kapunk, még józan paraszti ésszel is elfogadhatatlan, nemhogy szakértői szemmel, ami ugyanolyan felháborító, mint a CEU-s cirkusz is.

A migrációhoz való állása a kormánynak az, amiért a hazaköltözésen gondolkodunk, ebben a kérdésben is a jelenlegi kormány álláspontját osztjuk, mert mi lehet annál fontosabb, hogy van otthonunk, kultúránk, és kormányunk, ami ezt megvédi?

Felháborító, gusztustalan, és szomorú, ahogy az ellenzékiek állnak ehhez a témához, beleértve a Jobbikot, kivétel Toroczkai! Ezek után hogy lehet egyáltalán kérdés, hogy egy igaz magyar kire fog szavazni, feltéve, ha nem puccsoltatják be egyes “magyarokat képviselő” politikai érdekkörök.

Jelenleg nincs helyes alternatívája a kormánynak, ezért is történik, ami történik otthon, és úgy, olyan stílusban, ahogy töorténik… A hollandok, németek felvilágosultabb többsége (akik még nincsenek leegyszerűsítve) egyetért Orbán politikájával migrációs tekintetben. De nem igazán vannak oda az EU-ért itt sem.

Ellenben az oldalukon megjelent EU-s svájci nővérkével (olvasónk erre a levélre céloz, valójában az írója rezidens, nem nővér – A szerk.) akinek szerintem nem teljesen világos, miről is beszél… Mert Magyarországon legalább orvos a háziorvos, aki hozzáértéssel rendelkezik, mivel TISZTESSÉGES OKTATÁST kapott, és nincs szüksége rá, hogy a Google képkereső segítségével állítsa fel a gyerek diagnózisát, mint Hollandiában…

Rövidre zárva, ha Orbán eljut a választásokig, tartja a mostani álláspontját, és nyer, akkor házat veszünk otthon és költözünk, ha veszít, akkor meg csak egyszerűen nem lesz hova hazamenni, mert az ellenzéknek hívott belső ellenségek szétdíbolnak mindent, amit eddig kínkeservvel elértek a Magyar őseink és a mai Magyarokm meg a mostani kormány. Az emberek számára világos, mire megy ki ez az egész cirkusz a kormány körül, hiába akarják azt hinni bizonyos érdekek, hogy mindenki birka. Remélem, ez a vélemény is megérdemel pár sort az oldalukon.

Tisztelettel: Roland