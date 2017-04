A KDNP megmentené a geszti kastélyt

2017. április 16. 21:09

A geszti Tisza-kastély komplex rekonstrukciójához és hosszú távú működtetéséhez szükséges intézkedések

Az egyes állami tulajdonban álló ingatlanoknak a Magyarországi Református Egyház részére történő tulajdonba adásáról szóló törvényjavaslat célja a geszti Tisza-kastély komplex rekonstrukciójához és hosszú távú működtetéséhez szükséges intézkedések meghatározása. Rendelkezik az állami tulajdonban lévő ingatlan tulajdonjogának ingyenes átruházásáról, amelynek célja, hogy az ingatlan a Magyarországi Református Egyház részére térítésmentesen átadásra kerüljön. A javaslat alapvetően az Egyház oktatási, kulturális és hitéleti feladatainak hatékonyabb ellátására irányul. (A törvényjavaslat egy szakasza sarkalatosnak minősül, ezért elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának „igen” szavazata szükséges. Előterjesztő: Lázár János, Miniszterelnökséget vezető miniszter. Szövege: PDF.)

A törvényjavaslat általános vitájában Szászfalvi László a KDNP képviselőcsoportjának vezérszónoka fejtette ki pártja álláspontját.

- Tisztelt Ház! A KDNP országgyűlési képviselőcsoportja mindig kiemelten támogatta a nemzeti kulturális értékeinket és azok megmentését, illetve a nemzet kulturális vérkeringésébe való újbóli bekapcsolását. Az előttünk fekvő törvényjavaslatban szereplő geszti Tisza-kastély egy olyan nemzeti kulturális értékünk, amelynek megmentése és a közjó szolgálatába való állítása erkölcsi kötelességünk. Ezért örömmel üdvözöljük a kormány előterjesztését!

- Tisztelt Ház! A református Tisza-család évszázadokon át meghatározó szerepet töltött be a magyar közéletben, politikai vezetőként, állami tisztviselőként vagy egyéb más területeken szolgálták a magyar nemzet ügyét. Nyilvánvalóan nem egy rövid vezérszónoklat keretében lehetséges ezt a szerteágazó közéleti tevékenységet elemezni, de annyit összegzésképpen meg kell állapítanunk, hogy kevés olyan család volt a magyar történelemben, amelynek tagjai olyan aktív és elkötelezett szerepet töltöttek be a magyar politika világában, a magyar nemzeti politika világában, mint a Tisza-család.

- A geszti kastély nem pusztán a család ősi fészke tehát, hanem nemzeti örökségünk szimbolikus értéke is. Azt üzeni számunkra, hogy meg kell becsülnünk a történelmünk zivataraiban megmaradt értékeinket, hogy óriási feladatunk a még meglévő nemzeti örökségünk, épületeink, vidéki kastélyaink megmentése, rekonstrukciója és a nemzeti közösségünket szolgáló funkcióval való ellátása. Történelmi felelősségünk és küldetésünk tehát, hogy a nékünk adott idővel és lehetőségekkel élve ezt a feladatot betöltsük. Megítélésünk szerint a törvényjavaslat ezt a célt szolgálja.

- Tisztelt Országgyűlés! A geszti Tisza-kastély sorsa 1945 után hányattatott sors volt. Szimbolizálja az 1945 utáni magyar történelem hányattatott sorsát is, a totális szétesést, az összeomlást, a kiszolgáltatottságot, a felelőtlenséget, a nemzeti identitás és szuverenitás teljes hiányát. Majd néhány példaadó önkormányzati próbálkozás után és az elmúlt évtizedek tapasztalatait látva a kormány törvényjavaslata tulajdonképpen azt a konzekvenciát jelenti, amelynek keretében a geszti Tisza-kastély számára végleges megoldást találhatunk. Egyrészt a kastély teljes rekonstrukciója megvalósul, másrészt a felújított kastélyt ezen javaslat alapján az állam átadja a Magyarországi Református Egyház számára oktatási, kulturális, közösségi feladatok ellátására.

- Ez a koncepció és konkrét intézkedéscsomag megteremti végre azt az optimális helyzetet, amelyben nemzeti örökségünk eme kiemelt értékét, épületét teljesen felújított állapotában, régi fényében és XXI. századi modernizálását követően egy olyan fenntartó kezébe adjuk át, amely gondoskodik annak hosszú távú és hatékony működtetéséről és a nemzeti kultúránk, nemzeti közösségünk vérkeringésébe való visszahelyezéséről.

- Tisztelt Képviselőtársaim! A Magyarországi Református Egyház a XVI. század óta elkötelezetten szolgálta a magyar népet, a magyar társadalmat. Örömmel említem itt meg az alma materem, a Debreceni Református Kollégium majd’ félévezredes nemzeti küldetését, amellyel 1538 óta szolgálja a magyar reformátusságot, a magyar nemzetet. A református egyház évszázados tevékenysége mind az oktatás, mind az egészségügy, a szociális, diakóniai területen, mind a kultúra területén példaadó, mind pedig a nemzeti megmaradásunk és szuverenitásunk megőrzésében, megerősítésében kiemelkedően töltötte be a közjó szolgálatát. A Tisza-család a kiemelkedő közéleti szerepvállalásán túl kiemelkedő szerepet töltött be ennek a református egyháznak is az életében. Vállalták és vallották református keresztyén hitüket, és mindezen túlmenően vezető tisztségviselőként, főgondnokokként is szolgálták egyházukat.

- Tisztelt Ház! Bizonyára nem véletlen, hogy ezt a döntést a reformáció 500. évfordulóján hozzuk meg, hozhatjuk meg. Szimbolikus üzenet ez a döntés! Nemcsak múltba tekintés a 2017-es évforduló, hanem előre is tekintünk. Nemcsak elrévedezünk a szép múlt felett, hanem tenni és cselekedni akarunk a jövő érdekében. Történelmünk óriásaira mint szik­laszilárd fundamentumra állva - ha a magyar re­for­máció ikonikus alakjait említjük vagy éppen Tisza Kálmán és Tisza István személyét - a jövőt építjük! A javaslat szerinti megoldás tehát jól szolgálja a nemzeti örökségünk megmentését, jól szolgálja a közjót, jól szolgálja nemcsak az anyaország, hanem a Partium fejlődését, és jól szolgálja egy hátrányos helyzetű település és térség felemelkedését is. Mindezek alapján a KDNP országgyűlési képviselőcsoportja támogatja a törvényjavaslatot, és erre kérjük a többi frakciót is.

Magyarország egyszerre védi saját és Európa külső határait!

A normál időkeretet megduplázó parlamenti vita kísérte az egyes belügyi tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot. ”Tengernyi” oldalon százával sorakozó paragrafust kellett átolvasnia annak, aki tudta mit, hogyan, s miként kell, kellene, s lehet módosítani. (Szövege: PDF.)

Parlamenti vitájában Firtl Mátyás a KDNP képviselőcsoportjának vezérszónoka cseppet sem titkolva, hangsúlyozta:

- A 21 belügyi tárgyú törvény módosításának javaslatát tartalmazza a most tárgyalt törvényjavaslat-csomag. Az előterjesztés részint több, jogharmonizációs célokat szolgáló javaslatot fogalmaz meg. Így többek között a nemzetbiztonsági szolgálatokról, továbbá a vízi társulásokról szóló jogszabály módosítását, a szintén jogtechnikai jellegű a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény módosítását, és ebbe a körbe tartozik két különböző norma kizárását célzó, tiltott szerencsejátékokkal kapcsolatos jogszabály-módo­sítás is.

- A belügyminiszter a jogszabály-módosítással azt is kezdeményezi, hogy az önkéntes közreműködéssel megvalósuló polgárőrségi jogosítvány a vasúti személyszállítás rendjének biztosítása mellett a közúti autóbuszok személyszállítási tevékenységére is kiterjeszthető legyen.

- A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény módosítása mindenekelőtt az állandó és az ideiglenes személyazonosító igazolvány adattartalmának módosítására, illetve kiegészítésére irányul, mindemellett a körözési nyilvántartó szerv számára jogalapot teremt az arcképmásadatok automatikus átvételéhez.

- A rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény módosítása megteremti a törvényi lehetőségét annak, hogy az állami mentőszolgálat ‑ mint már elhangzott ‑ a rendőrség által kezelt térfigyelő kamerák felvételébe valós időben betekinthessen.

- A hazai schengeni jelzéskezelés egységes elvek mentén történő szabályozását szolgálja a törvénymódosítás külföldre utazásról szóló törvényt módosító passzusa, amely pontosításokat tesz, továbbá korrekciókat vezet át a szabályozás koherenciájának fenntartásához az eredményes bűnüldözés céljából.

- A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény kiegészítése alapján a menekültügyi hatóság körözési nyilvántartási rendszere részére a törvényben rögzítettek szerint a menekültügyi nyilvántartás hatálya alá tartozó személyek arcképmása átadható lenne.

- Tisztelt Képviselőtársaim! A 21 módosítandó törvény egyenkénti felsorolásával való ismétlésekbe bocsátkozás helyett fontosnak tartom hangsúlyozni azt, ami az eddig felsoroltakból is egyértelműen látszik, hogy a megvitatandó törvénymódosító csomag összhangban van azzal a kormányzati felelősséggel, továbbá messzemenően azt a kormányzati törekvést szolgálja, amellyel a közbiztonság és általában a biztonságos életkörülmények ügyét a kormány kezeli a globális nagyságrendű migránsválság körülményei között is.

- A törvénymódosítás egyben azt a célt is szolgálja, hogy a schengeni külső határok védelme úgy legyen biztosított, hogy az övezeten belüli korlátozásokra ne kerüljön sor. Ez a törekvés összhangban van azzal a hatékony és eredményes megoldással, amellyel Magyarország a kezdetektől fogva irányt mutatott, és követendő, sikeres megoldást talált az Európát sújtó migránspolitikában, miközben Európának versenyképességi, migrációs, biztonsági, demográfiai és külpolitikai válsággal egyszerre kell szembenéznie, és nem mellesleg itt van az embercsempészet és a térségbeli válságos ukrajnai és balkáni helyzet is. A határaink védelmét a kezdetektől biztosítjuk, azzal a következetességgel, amely biztonságérzetet ad a magyar állampolgároknak, és amely egyben eredményes az európai polgárok számára is. Magyarország egyszerre védi saját és Európa külső határait.

- Tisztelt Képviselőtársaim! Az EU külső határainak biztonsága, a schengeni külső határok védelme, ennek jogi szabályozása alapvetően határozza meg az Unión belüli menekültkérdést, annak megoldását, a biztonság, a terrorizmus veszélyének kérdését és ország fejlődésének jövőjét is. Meggyőződésünk, hogy Schengen kulcsfontosságú vívmány az Európai Unió számára, ezért a belső határokkal nem lehet akadályozni a személyek szabad áramlását. Ezért is fontos, hogy a törvényjavaslat tárgya többek között a 2016-ban felállított európai határ- és parti őrséggel kapcsolatos hazai jogi szabályozás. Az Európai Bizottság javaslata szerinti európai határ- és parti őrség felállítása az EU külső határainak biztonságosabbá tételét célozta meg és a migráció hatékonyabb kezelését teszi lehetővé.

- Képviselőtársaim! Az Európai Unió határőrizeti szerveként a Fron­texnek nevezett ügynökség ‑ együtt a tagállamok határvédelmi hatóságaival ‑ a migrációs válság kezelésére több jogosítvánnyal is rendelkezik, amelyek között az integrált határigazgatás, technikai és műszaki stratégiák, intézkedések, technikai és műveleti segítségnyújtás, visszaküldési műveletek, intervenciók szerepelnek. Magyarország elviekben támogatta az állandó uniós határőrizeti szerv létrehozását, de a magyar kormány mindig is azt képviselte, hogy a migránsválságot elsősorban ott kell megoldani, ahol keletkezik, de amennyiben egy tagállam nem képes megvédeni a határait, akkor oda kell menni, és meg kell védeni helyette! Azt is fontos hangsúlyozni, hogy az EU határainak őrizete továbbra is nemzeti hatáskörben marad, hiszen amint az a közelmúltbeli római találkozón is téma volt: minden népnek elsősorban saját magának kell gondoskodnia saját hazájának biztonságáról, jólétéről, és megoldásokat kell találnia a felmerülő gondokra. A migrációs helyzet kezelésére, a határvédelemre, a biztonságra mi európai válaszokat és megoldásokat adunk, a magyar érdekek érvényesítése mellett. A határvédelem nemzeti ügy, nekünk a családjaink, a gyermekeink, a szüleink élete védelme erkölcsi kötelességünk, ezért közös eredményeink védelme is fontos mindannyiunk számára!

- A törvénycsomag módosítása további törvényeket érint még, úgymint a közúti közlekedésről szóló 1999. évi LXXXIV. törvény vagy a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény, illetve a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény módosítása a rendvédelmi feladatokat ellátó szerv területi és helyi szervei vezetőjének öt- vagy tízévente kötelező szolgálatihely-váltása miatt felvetődő lakhatási problémák kezeléséhez és megoldásához is korrekciókat tartalmaz.

- Képviselőtársaim! Mi mindannyian olyan Európát akarunk, ahol saját magyar életünket élhetjük! Egy erős országért dolgozunk, amely fejlődik és gyarapodik, minden polgárával együtt! Az előttünk álló törvénymódosítás-tervezet mint jogi szabályozás ennek feltételei megerősítését szolgálja, ezért a KDNP frakciója elfogadásra ajánlja!

a húsvéti ünnepeket követő szerdai napon szavaz a Tisztelt Ház.

Bartha Szabó József