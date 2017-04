Húsvétkor az ember a békességet keresi

Akármilyen szegénység volt, a húsvéti asztalra igyekeztek előteremteni a hagyományos ételeket, locsolni is jártak a legények, és a leányok szívesen fogadták, szenteltetéskor pedig vigyázni kellett, hogy nehogy követ rakjanak a pajkos gyermekek a kosárba – mindezt a csíkszentmiklósi Péter Katalin mesélte a szekelyhon.ro-nak.

Kati néni már ott áll a tornácon, amikor megérkezünk a csíkszentmiklósi tájházhoz. Szívélyesen hív beljebb, a felállított szövőszéken félig szőtt szőnyeg, a kályha fölött a szülei fényképe. Ő 1941-ben született, négyen voltak testvérek. Amint leülünk, rögtön mesélni kezd.

„Ahogy emlékszem, a szüleim mindig beszerezték húsvét előtt a hozzávalókat. Mindig sütöttünk házi kenyeret és kalácsot, de a töltött káposzta sem maradhatott el, és mindig került az asztalra bárány is. Nagypénteken összebeszéltek a fiatalok, hogy húsvétvasárnap reggel felülnek a lovakra – összeszedték a szép lovakat, ki nyerget, ki pokrócot tett – és kimennek székely ruhában határt kerülni. Minden keresztfánál megálltak imádkozni, és mire a misére beharangoztak, már a templomnál voltak. Jézus feltámadásáért és a jó termésért imádkoztak. A jó termésért még búzaszentelőkor is imádkoztak. Amiután visszajöttek a templomhoz, a kerítésnek nekitámasztották a kereszteket és a piros-fehér-zöld lobogókat, amelyeket magukkal vittek, és ezután részt vettek a szentmisén.

Régebb is – akárcsak most – mindig szenteltettünk, elemózsiát, bort, vizet teszünk a kosárba. Nem kell nagy adagot, mert nehéz cipelni. Ahol nagyobb család volt, ott többet tettek. A kosárba fehér abroszt teszünk, belerakjuk a szenteltetni szánt ételt, és rátesszük a kasterítőt.

Annak idején nagyon kellett ügyeljünk – mert viccelődtek az emberek –, hogy a legények nehogy egy-egy nagy követ rakjanak a kosárba a mise alatt. Mi három rendben is vittünk haza követ, mert nem figyeltünk oda. Cipeltük hazáig, amikor felemeltük otthon a kasterítőt, akkor vettük észre” – mesélte nevetve. Mint mondta, húsvét napja csendes pihenéssel, evéssel, beszélgetéssel telt.

Húsvét másodnapján aztán elindultak a legények, akiket minden házhoz beengedtek annak idején. A lányos háznál pénzt is, tojást is adtak, de akkoriban talán még jobban örvendtek a piros tojásnak a locsolók, mint a pénznek – fogalmazott Kati néni. Dél körül a kicsi gyermekek is elindultak locsolni. A leányok szépen felöltöztek, úgy várták a locsolókat. Akinek már volt választott barátja, vagy tetszett egy adott legény, annak rózsát tűzött a mellére, és utána adta a piros tojást. Így jelölték meg egymást.

A böjti időszakról elmondta, hogy akkor nem ettek zsíros ételt. Az idősek megehették, de „olyan népek laktak itt”, hogy inkább betartották a böjti előírásokat. És hogy mit ettek? Például savanyú káposztát vágtak vékony szeletekre, kicsi olajjal leöntötték, főztek hozzá pityókát. De húsvétra, akármilyen szegénység volt, mindenki beszerezte a „hozzávalót”, a bárányt – hangsúlyozta. Nem csak a külsőségekben – takarítással – és böjtöléssel készültek Jézus feltámadásának ünnepére, hanem lelkiekben is.

„Amikor közeledik húsvét, valahogy az ember megnyugodik. Megváltozik, és a békességet keresi, békességesen várjuk az ünnepet. Próbálunk lelkiekben is megtisztulni. Úgy csináljuk, hogy legyen békesség a szomszédokkal is. Máskor is, nincs is haragosom, szeretem a jó baráti kört – de ilyenkor még inkább.”

Péter Katalin az életéről is mesélt. „Még iskolás voltam, amikor napszámba kezdtem járni. Hol aratni, hol kapálni, mindenfélét csináltam, amit egy leánkagyermek tudott. Elvégeztem az iskolát, majd Szeredában szolgáltam orvosoknál, tanároknál három-négy évet. Aztán itt a faluban felvettek takarítónak az iskolába, és ott töltöttem harminc évet. ’63-ban férjhez mentem. Nem volt semmim, se nekem, se az uramnak. Összekerültünk, az Isten megsegített, akarat is volt, és lassan lett mindenféle.

Tojásfestés Szentmiklóson

Kati néni általában harminc tojást szokott festeni húsvétra, mert mint mondja, nagy a család. Két lánya és egy fia, valamint három unokája van. Csíkszentmiklóson nem volt szokás, hogy az asszonyok közösen festenek piros tojást húsvétot megelőzően, mint ahogy a tojásírás sem volt jellemző. „Hideg vízbe teszem és lassú tűzön főzöm a tojásokat, mert akkor nem repednek meg.

Ha megfőtt, kiveszem, hűlni hagyom egy kicsit, majd selyemharisnyába csomagolom a tojást, és teszek egy lapit is rá, majd mindenestől beleteszem a festékbe. Régebb hagymahéjból készítettünk festéket, azzal festettük. Nem kell sokáig a festékben tartani a tojást, kiveszem, levágom a harisnyát, nagyon érdekes minták szoktak kirajzolódni. Nálunk a faluban régebb nem írtak tojást.

