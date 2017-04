Több vödör hideg vízzel locsolták a lányokat Ópusztaszeren. Hiába bújtak össze, mindenkire jutott hideg víz bőven.

Ha elfogyott a vödrökből a víz, gyorsan merítettek a kútból, és már indultak is tovább a legények. Így volt ez Balatonszentgyörgyön is.

Amikor minden locsolónál ismét friss víz volt, már hozták is a nőket. Fiatalokat, idősebbeket egyaránt.

Aki tudott, messze szaladt, de a locsolók is taktikusak voltak. Amikor már azt hitték a lányok, hogy minden víz elfogyott, még egy utolsó vödörrel megöntözték őket.

Ám nem mindenki hagyta magát meglocsolni. Volt, akit hozni kellett. De a fiúkat ez sem rémítette meg.

Minden eszközt bevetettek

Hogy senki ne maradjon ki, Hollókőn például gólyalábakon állva locsolták a járókelőket.

Aztán ott is jöttek a legények és hozták vödörszámra a friss vizet. A lányok azonban résen voltak, mert mind elfutottak.

A fiúk viszont nem adták fel, és ismét odaállították őket. De a nógrádi lányok eszén nehéz volt túljárni.

A közönségből, aki pedig nem figyelt, hirtelen részese lett a locsolkodásnak.

Még a muzsikusok is eláztak

Pécsen többen szódásszifonnal a kezükben mentek locsolkodni. Őket muzsikusok kísérték.

A versmondás után nem sokkal viszont már mindenki csurom vizesen állt. Ami volt a szódásszifonokban, azt mind rájuk öntötték a pécsi legények, hogy el ne hervadjanak a Baranya megyei lányok.

A hóágyú is előkerült

A férfiak nem fogytak ki az ötletekből. Eplényben például idén először hóágyúval locsoltak. A sípálya libegőjébe ültették a lányokat, de a hóágyú most csak vizet fújt. Aki beült a libegőbe, azt garantáltan meglocsolták húsvéthétfőn.

Változik a világ

Vannak települések, ahol még ma is együtt járják a fiatalok a lányos házakat, máshol, főleg a nagyvárosokban inkább elmenekülnek sokan otthonról, nehogy locsolók kopogjanak be. Változnak tehát a szokások: vannak olyan vélemények, hogy divatba jöhet a virtuális locsolás telefonon, interneten keresztül.

A Híradóban bemutatott Marci és Kornél hétfőn még locsolkodott. Verssel készültek, cserébe pedig piros tojást és pénzt is kaptak. Édesapjuk viszont azt mondta: már csak a gyerekek miatt járnak locsolkodni, kizárólag a rokonokhoz és a közel ismerősökhöz.

A következő helyszínen is csoki tojás várta a locsolkodó családot. Simonffy Viktória a Híradónak azt mondta: a barátokat örömmel fogadják, de az idegeneknek nem nyitnak ajtót.

Sokan pedig inkább elutaznak az ünnepekre, a locsolkodást pedig csak szűk családi körben tartják vagy ott sem.

A rákospalotai Szilas Néptánc Együttes tagjai a húsvéti locsolkodás után Rákospalotán 2017. április 17-én. MTI Fotó: Szigetváry Zsolt

Tátrai Zsuzsanna néprajzkutató szerint az elmúlt években háttérbe szorult a locsolkodás. A szokás azonban újra divatba jöhet, ugyanis egyre népszerűbb a közösségi oldalakon és sms-ben a virtuális locsolkodás.

A mai világban, amikor mindenhonnan ezt halljuk, remélem a sok reklám hatására a locsolás is visszatér majd a régi változatába. És a locsolóversek is megint divatba jöhetnek – vélte az M1-en. Ebben bíznak a Galgamentén a környék hagyományőrzői is.

Máshogy megy a határon túl

Több határon túli településen azonban még ma is változatlanok a húsvéti szokások. A romániai Alsófalván például még mindig él az úgynevezett zöldág vetés. Ilyenkor a kisfiúknak illik zöldágat vinni a közeli rokonok és barátok hasonló korú lányainak, akiket már vasárnap meglocsolnak.

Népviseletbe öltözött fiúk locsolkodni mennek a lányos házakhoz húsvét hétfőn az erdélyi Csíkmindszenten 2017. április 17-én.

MTI Fotó: Veres Nándor

Lófuttatással kerülik a határt Erdélyben. Ez is egy húsvéti hagyomány ott, amely még a 17. századból maradt. Lemhényben és Kézdialmáson huszárok járták be a települések utcáit.

Népviseletbe öltözött fiúk meglocsolnak egy lányt húsvét hétfőn az erdélyi Csíkmindszenten 2017. április 17-én. MTI Fotó: Veres Nándor

Az újjászületést és a természet ébredését ünneplik a húsvéti szánhúzással a romániai Szörcsén. A fenyőgallyakkal és zászlókkal díszített gyalogszános menetet ahová behívják, ott köszöntőt mond a bekérő legény. Locsolkodnak és adományokat gyűjtenek az esti bálra.

Locsolóbállal zárják

A locsolkodás alapja a víz tisztító, termékenységvarázsló erejébe vetett hit. A húsvéthétfőt régebben – a locsolkodás szokására utalva – vízbevető, vízbehányó hétfőnek is nevezték. Elsősorban a fiúk, a legények jártak udvarolni ezen a napon. A húsvéthétfőt általában locsolóbállal zárták.