A lincselők ideje lejárt

2017. április 18. 10:39

Az Amerikai Egyesült Államok sok államában létezik halálbüntetés, amit a lakosság nagy többsége támogat az emberek számára rendkívül visszataszító gyilkosság vagy gyilkossági sorozatok esetében. Az esetleges kivégzést természetesen tárgyalás, fellebbezések sorozata és mindenféle vizsgálat előzi meg. Az ítélettől a kivégzésig vezető folyamat akár egy tucat évig is eltarthat. Ezt azért említem, mert a halálbüntetés ilyen törvényes alkalmazása nagyon messze van a lincseléstől. Sajnos annak is van hagyománya Amerikában, különösen a déli államokban, ahol az elmúlt 200 évben többször is váltak emberek, többnyire fekete bőrű állampolgáraink közül a feldühödött tömeg áldozatává.

Ez utóbbi gyakorlat jutott eszembe az elmúlt napokban az új felsőoktatási törvény, a magyar kormány „jóakarói” révén lex-CEU néven elhíresült jogalkotás kapcsán. Elöljáróban hadd tegyem hozzá, véletlenül sem szeretnék állást foglalni arról, hogy a törvény egy jó vagy hibás kezdeményezés. Először is mert nem olvastam, másodszor pedig mert nem látom tisztán a következményeket. Egyszerűen csak arról a folyamatról szeretném elmondani véleményem, amely az utolsó pár napban nemzetközi hisztériakeltést indított el a George­ Soros által alapított egyetem támogatóinak jóvoltából.

Nagyobb felzúdulást akkor sem tudnék elképzelni, ha tegnap a magyar hadsereg összecsapott volna a szerb erőkkel Horgos környékén. Az általam is nagyra becsült egyetem támogatásának álcája alatt egy lincselő csapat formálódott a jelenlegi magyar kormány megsemmisítésére. Véleményem szerint ez egy szégyenletes fejlemény azok részéről, akik szerepet vállaltak ebben a színjátékban. A kormány intézkedését bírálók között nemcsak a magyar és nemzetközi ideológiai ellenfelek szokásos figurái találhatók, de tisztességes, jóindulatú, konzervatív vagy más világnézetű emberek is, akik hisznek a hírforrások által tálalt rosszindulatú pletykáknak.

Mi jellemzi azokat az embereket, akik az elmúlt napokban felemelték hangjukat a kormány ezen intézkedése ellen? Először is, ­óriási tétben hajlandó vagyok fogadni, hogy a legtöbbjük egészen biztosan nem olvasta a törvényt. Másodszor, a tiltakozóknak fogalmuk sincs a törvény hatásáról, különösen arról, hogy a Közép-európai Egyetem egzisztenciá­ját az új törvény egyáltalán nem befolyásolja. Ugyan az illetékes szervek ezt többször elmondták, kommunikációjuk elveszett a kötelet követelő tömeg hangorkánjában. Harmadszor, a törvény támogatói többször ígérték, mindent meg kívánnak tenni annak érdekében, hogy a CEU továbbra is háborítatlanul működjön Budapesten egy később megkötendő nemzetközi egyezmény keretében. Ha a fenti tényeken alapuló állításaim megállják a helyüket, akkor joggal kérdezheti az olvasó, vajon miért ez a heves tiltakozás? Miért a vádak az egyetemi szabadság elleni támadásról, a demokrácia felszámolásáról, a tanszabadság ellehetetlenítéséről. Miért a tárgyalás nélküli ítélet-végrehajtás?

A követői és támogatói által Szent Györgynek, bírálói által az ördög helytartójának tartott George Soros egyik sem. Egy rendkívül gazdag akarnok, kétségkívül intoleráns, ellenfeleit gyűlölő milliárdos, akinek Open ­Society (Nyílt társadalom) programja sok jót és sok rosszat tett az elmúlt évtizedekben. Tudnivaló, hogy a Nyílt társadalom csak a Soros által preferált elvekre nyitott, és ellene van minden megoldásnak, gondolatnak vagy irányoknak, amely nem fér be a milliárdos világképébe. Ezért nagyon árnyalt Soros filantrópiája. Évtizedekkel ezelőtt, amikor Soros a tőzsdei spekulációval szerzett pénzét a fasizmus, antiszemitizmus elleni és a tolerancia melletti harcra fordította, támogatottsága rendkívül magas volt a más politikai beállítottságú emberek körében is. Valamikor az utolsó két évtizedben elhatározta, hogy nemcsak politikát csináló vagy trendeket irányító embereket kíván támogatni, hanem saját maga is politikai szereplővé szeretne válni. Ez a pálfordulás az oka annak a tapintható ellenszenvnek, amelyet a konzervatív gondolkodás és a nemzeti szuverenitás oldalán álló emberek éreznek a mil­liárdos iránt.

Ha feltételezzük, márpedig miért ne, hogy a törvény feltételeit mind a CEU, mind a legtöbb Magyarországon működő külföldi egyetem teljesíteni fogja, és ebben a magyar kormány is partner lesz, akkor észszerűtlen csak ezzel a törvénnyel indokolni a Soros-hálózat kemény ütéseit. Fölösleges a már korábban is dokumentált, rendkívül jól működő Soros-hálózat felépítését megvizsgálni, elég, ha magát a meghúzott bajszú oroszlán reagálását vizsgáljuk. A felsőoktatási törvény kapcsán elkezdett cirkusz másnapján az egyetem rektora már Washingtonban tárgyalt amerikai kormányzati személyekkel, szenátorokkal, képviselőkkel és más befolyásos emberekkel. A cél természetesen a magyar kormány lejáratása volt. Ez a fajta erőfitogtatás és befolyásdemonstráció elképzelhetetlen még egy euró­pai kormányfő részéről is, aki valamilyen nyomást kíván gyakorolni az Egyesült Államok állampolgáraira vagy kormányára. Soros mindig a zavaros vizek harcosa volt, és ez most sincs máshogy. Rendkívül jól érti a befolyásszerzés mesterségét, és ő is, és a vazallusai is tudják, mik azok a kulcsszavak, amelyekre tisztességes, de a tényekkel nem tisztában lévő közszereplők pozitívan reagálnak. Döntésszabadság, tanszabadság, egyetemi autonómia. Így aztán a másik fél meghallgatása és a tények korrekt ismerete nélkül nem nehéz ezeket az urakat és hölgyeket a magyar kormány ellen hangolni.

Sajnálatos módon a CEU-val kapcsolatos nehézségek felhasználhatóak Brüsszelben is, hogy a bevándorlás ügyében hajthatatlan magyar kormány tevékenységét tovább nehezítsék. A brüsszeli bürokráciának minden olyan esemény kapóra jön, amelyet a magyar kormány megbélyegzésére használhat. Soros álláspontja világos és félreérthetetlen: korlátlan bevándorlás Európába, Európai Egyesült Államok, nemzetállamok nem, ez a jövő Euró­pája. A nemzeti szuverenitás egy elavult, konzervatív és nacionalista fogalom. Ezekben a gondolatokban partnerre lelt több, az Európai Uniót domináló ország vezetésében is. Aki a CEU esetét és az azt követő bírálókat egy egyszerű felsőoktatási problémaként kezeli, nagyot téved.

A Közép-európai Egyetemet, amely egy akkreditált és működő magyar egyetem, semmilyen veszély nem fenyegeti. A CEU támogatóinak pedig tenni kell azért, hogy az egyetem, amely nagyon jó helyen van Budapesten, továbbra is működjön, ezúttal a magyar törvények betartásával. Az Open Society akkor lesz igazán nyitott, ha a George Soros által nem kedvelt gondolatoknak is helyt ad. A politikai korrektség a Soros-birodalom egyik jelszava. Akkor legyünk politikailag korrektek mindenkivel szemben, azokkal is, akikkel nem értünk egyet! A jelenlegi magyar kormány is megérdemli az elfogulatlan, korrekt elbírálás esélyét a tények tudatában. A lincselők ideje pedig lejárt.

George F. Hemingway

A szerző amerikai–magyar jogász és üzletember

