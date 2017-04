A szultán majd eldönti

Győzelmével a kvázi szultáni pozícióba került Erdogan még jobban befolyásolhatja majd az európai folyamatokat.

2017. április 18. 20:53

Mit sem változtat ezen, hogy diadala nem volt átütő, sőt nagyjából félbe vágta Törökországot. Szélesedő jogkörei ettől azonban még legitim jogkörök maradnak, továbbá ellenlábasai közül sem mindenki kritikátlan Európával szemben.

Ha Erdogan beváltja régóta lebegtetett fenyegetését az Európai Unióval kötött migrációs megállapodás felmondásáról, vagy akárcsak elnézi a beszivárgást, ez szerte a kontinensen még inkább helyzetbe hozhatja az Unió eddigi migrációs politikáját elutasító erőket

Németország például eddig fölöttébb büszke lehetett rá, hogy saját szélsőségesei – főleg az AfD – nem fenyegetik közvetlenül a mérsékelt középpártok uralmát, de ha Erdogan felturbóztatja a bevándorlást, attól az AfD bizonyára magához tér, márpedig ez hatást gyakorolhat akár Merkel, akár Schulz meglehetősen egy húron pendülő migrációs politikájára. Hogyan egyensúlyozhatnak akkor tovább a határtalan befogadás és a társadalom romló szociális, illetve biztonsági érzülete között, melyikük mozdul el előbb az utóbbi irányába? Nyilvánvaló, hogy mindez a kancellári posztért folytatott őszi versenyfutásukat is meghatározhatja. Merkel már a napokban is arra szólította fel az összes német szövetségi államot, hogy közös biztonsági és terrorellenes törvényeket dolgozzanak ki, lévén, hogy még mindig nem rendelkeznek a szükséges terrorellenes törvényekkel. Népszerűsége ennek is köszönhetően emelkedni kezdett, megfordult a közte és Schulz közötti arány, immár Merkel javára. Schulznak így mindenképp szembe kell néznie azzal, hogy aggódó állampolgárok jócskán akadnak a potenciális baloldali szavazók táborában is.

S mindez még Erdogan győzelme előtt történt.

Vagy bárki győzzön is májusban a gazdasági-társadalmi bajoktól zilált Franciaországban, valamiképp viszonyulnia kell az új török helyzethez. Marie Le Pen idevágó kormányzati politikája persze egyértelmű lenne, de ha ellenzékben marad is (amire a francia belpolitika hagyományos összefogási reflexe alapján azért van „némi” esély), a lehetséges európai fejlemények akkor is őt erősítenék. Avagy lehet, hogy Macron, akit a közvéleménykutatások a végső győzelemre leginkább esélyes jelöltnek emlegetnek, s aki önképe szerint túllép a bal-jobb logikán, valami merőben új, megnyugtató migrációs politikát talál ki a franciák (és Európa) számára? Lehet, bár nem túl valószínű. Abból, ahogyan a globalizációt a végletekig abszolutizálja, mindez enyhén szólva nem következik.

S mi lesz Olaszországgal – szélesebbre tágítva a kérdést: a rossz passzban lévő mediterrán Európával – ha a nem kívánatos forgatókönyvek bármelyike bekövetkezik? Mert történjék bármi a politika felszínén, a mélyben létező társadalmi félelmek, gondok ettől még megoldatlanok maradnak.

Merre mozdul Európa?

Szítani vagy csitítani érdemes-e a feszültségeket?

Ki fontosabb kinek? Törökország Európának, vagy Európa Törökországnak?

Régi kérdés ez, amely egyre hangsúlyosabb.

A szultán majd eldönti.

Galló Béla, mozgasterblog.hu