Nem reális forgatókönyv Theresa May bukása

A diplomatáktól kezdve a brit közvéleményig mindenkit meglepett, hogy Theresa May brit miniszterelnök tegnap bejelentette, június 8-án előre hozott választásokat tartanak – jelentette ki Gálik Zoltán, a Corvinus Egyetem docense a Kossuth Rádió 180 perc című műsorában.

2017. április 19. 10:20

Több olvasata is van annak, miért kerül sor most erre a népszavazásra. Az egyik szerint akkor kellett volna ezt megejteni, amikor a Brexit-népszavazásnak az eredményét már tudtuk, csak azt nem, miről is fog szólni. Sokan szerettek volna dönteni arról, valóban el akarja-e hagyni az Egyesült Királyság az egységes piacot, a vámuniót. Gyakorlatilag a kormányzat most lépi ezt meg pótlólag – magyarázta.

A másik magyarázat szerint kiderült, hogy az Európai Unió nem enged bizonyos területeken. A tárgyalások két évig tartanak, és lesz egy hároméves időszak a Brexit után, míg az átmeneti megállapodás élni fog. Ez egy kormányzati ciklus alatt átvihető, vagyis nem áll elő az a kellemetlen helyzet, miszerint a választások után azonnal választások jönnek – tette hozzá.

Most 44 százalék az a támogatottság, amit a konzervatívok maguk mögött tudhatnak. Ez nagyon könnyen konvertálható egy olyan eredményre, mint Margaret Teatcher 1983-as nagy győzelme. Azért vigyázni kell, mert a Munkáspárt, melynek 23 százalékot tulajdonítanak, számos körzetben biztosan tudja hozni a képviselőit. Sok múlik azon, milyen programmal állnak elő a pártok, a Munkáspárt kiáll-e a kemény Brexit mellett, vagy elhatárolódik attól, illetve mennyire tudnak megjelenni a politikai palettán a 7-8 százalékot képviselő, a kilépést elutasító liberálisok – jegyezte meg. A szakember lényegesnek nevezte azt is, hogy Skóciában a Nemzeti Párt, mely 2015-ben nagyon tudott nyerni, gyengül-e vagy erősödik. Gálik Zoltán szerint az előre hozott választással Theresa May egyrészt erős felhatalmazással ülhet le a Brexit-tárgyalásokon, megerősítheti tárgyalási pozícióját, másrészt saját pártján belül az euroszkeptikus szárnnyal szemben kialakíthat egy olyan többséget, mely a kilépési folyamatot korrigálja, és egy sokkal rugalmasabb megállapodást érhet el. Arra a kérdésre, hogy van-e reális esélye a brit miniszterelnöknek a bukásra, azt válaszolta: nincs, de azért akkor kellene beszélni erről, ha tudjuk már azokat a politikai célokat, melyeket a kampányban majd megfogalmaznak. Azt lehet látni, az emberek továbbra is a konzervatívokban hisznek, abban, hogy ők tudják a kilépési tárgyalásokat lefolytatni. A Munkáspárt nagyon szétforgácsolódott, vezetőjének csak 10 százalék körüli bizalmat szavaznának, míg a brit kormányfőnek 50 százalék felettit – mutatott rá.

