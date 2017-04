Kinek lobbizott Medgyessy utazó nagykövetként?

Korábbi vélekedésekkel szemben nem fenyeget az Alstom-ügy büntetőjogi elévülése. Egy átlagos állampolgárral szemben a vezető beosztású hivatalos személy által elkövetett vesztegetés esetében akár 10 év börtönt is kiszabhat a bíróság, az elévülési idő is ilyen hosszú lehet, ráadásul többször újra is indulhat. Medgyessy Péter egykori szocialista kormányfő a metrókocsi-beszerzések idején hivatalosan utazó nagykövet – „Magyarország lobbistája” – volt, de ezzel párhuzamosan az Alstom járműipari cégtől kapott jó tanácsaiért 180 millió forintot.

2017. április 19. 10:58