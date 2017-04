A függőség, ami rosszabb, mint az alkohol és a drogok

A digitális függőségre egyre több terapeuta kínál gyógyírt, valóságos iparág fejlődött a jelenség köré.

2017. április 19. 12:21

Digitális intervencióra lehet szüksége azoknak, akik nem tudják megállni, hogy ne görgessenek le a Facebookon vagy szorongást éreznek, ha nem tudnak felmenni a közösségi médiára – írja cikkében a BBC. Majd felsorolják, hogy ha problémánk van, többfelé körbenézhetünk, lehet terapeutákkal konzultálni, coach-okkal detoxikáló pihenésekre vonulhatunk el és a céges wellness-startupok is azért tülekednek, hogy megmentsenek minket. Az utóbbiak között van olyan is, mely online nyújt segítséget internetfüggőségünkre.

Nem rossz a fizetség

A cikk több szakembert is megszólaltat, akik arról számolnak be, hogy pácienseik körében egyre többen fordulnak hozzájuk közösségi média-függőségük miatt. Az írás nem minden él nélkül tendenciózusan felsorolja a fizetendő összegeket is, melyek magyar szemmel hajmeresztőek, de helyi mércével sem tűnnek rossznak. A 150 dolláros óradíj (közel 45 ezer forint) és az 500 dolláros több napos „elvonulásig” van minden.

„Rosszabb, mint az alkohol és a drog”

Egy texasi terapeuta arról számolt be, hogy az úgynevezett közösségi média-függők” száma 20 százalékkal nőtt az elmúlt pár évben, míg a számítógépes játék-függőséggel küzdők száma némileg csökkent. Elmondása szerint ugyan úgy kezeli őket mintha bármely más függőséggel hozzá érkezőket. „Rosszabb, mint az alkohol és a drog”, mert jobban leköt és nincsen úgy megbélyegezve – vélekedett a 150 dolláros óradíjjal dolgozó szakember.

Az írás kiemeli, hogy az American Psychiatric Association’s Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, mely a mentális függőségek aranystandardjának számító kézikönyv a közösségi média-függőséget nem ismeri.

Sárkány ellen sárkányfű

Mindenképpen meg kell említeni a Talkspace nevű New York-i startupot, mely online kínálja terapeuták tanácsait az internetfüggőségünkre. Egy 12 hetes programmal ágyaznak meg egy több hónapos terápiának. Ugyanakkor mielőtt a nagyon is valós problémát teljesen elbagatellizálnánk, idézzük a cég vezetőjét, aki kifejti, hogy arra tanítják meg a segítséget kérőket, hogy tudatosabban használják kütyüjeiket. „Akik hozzánk fordulnak felismerik, hogy kezdi átvenni az életüket” – teszi hozzá.

Munkahelyi görgetés

A 2014-ben alapított Digital Detox Company a munkahelyen segít mederbe terelni a dolgokat. Némi extra juttatásért a cégeknek olyan kiegészítő tanácsokat adnak, mely a produktivitást növeli.

Az egyensúly a lényeg

A berlini Offtime nevű „post-tech startup” digitális újraegyensúlyozást kínál, amit természetesen applikációk segítségével valósítanak meg. Az egyik alapító kiemeli, hogy az új technológiák megjelenésre jó technológiai szokásokkal kell válaszolnunk. „Hajlamosak vagyunk egyből függőségként megbélyegezni, inkább úgy kéne rá tekinteni, mint az egyensúly hiányára” – mondta el a pszichológus.

hirado.hu - BBC