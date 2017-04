Újra csatasorban! I.

MSZP: Öntsünk tiszta vizet a lavórba, - ideje kezet mosni Miniszterelnök Úr! KDNP: 50 éve halt meg Konrad Adenauer, az európai kereszténydemokrácia nagy alakja. Jobbik: Ki akar valójában átláthatóságot? LMP: Kivel árul egy gyékényen Orbán Viktor? Fidesz: Az Európai Bizottság támadása a rezsicsökkentés ellen!

2017. április 20. 13:00

Látványos napirend előtti ütközetek köszöntötték a húsvéti pihenőnapok utána Tisztelt Házat.

A mentelmi jog birtokában szabad volt keserűen igazat mondani, valóságot leleplezni, és szabad volt hazudni, sértegetni, vádaskodni. Szenvedélyes mondataikat a hagyományokhoz híven, hangos közbeszólások és tapsok kísérték. Szerényen stilizálva, egy-egy alkalommal csak a ”szolidabb” zajokat, bekiabálásokat jelezve ”közvetítjük” ösztönző szónoklataikat.

Öntsünk tiszta vizet a lavórba, - ideje kezet mosni Miniszterelnök Úr!

TÓTH BERTALAN, (MSZP): - Képviselőtársaim! „Az a politikai rendszer, amelyik nem hajlandó a társadalom megszerveződő erőivel tárgyalni, az csak önmagának tehet szemrehányást, amikor rálőnek, csak magának. És nem a lövöldözőket kell hogy terhelje a felelősség, hanem azokat, akik nem voltak hajlandóak a békés szándékúakkal tárgyalni, elismerni azokat és működni hagyni!” - Ezt egy volt Soros-ösztöndíjas mondta 30 évvel ezelőtt, akinek a keresztneve Viktor!

- Hiába kértük Jánost a múlt héten, hogy ne írja alá a CEU-törvényt, mégis megtette! És nem felmentve a gyávaság vádja alól, de még ő is hozzátette a véleményét, hogy párbeszédre, tárgyalásra van szükség. Ezek után nem kell csodálkozni az elmúlt hetekben tapasztalható tüntetéshullámon, hiszen az öregedő Fidesz hadat üzent a fiataloknak! Hadat üzent az egyetemeknek, hadat üzent az Európai Uniónak, és hadat üzent a civil társadalomnak, mert ez a volt Soros-ösztöndíjas semmi olyat nem tűr el, ami nem tőle függ! Nem akarja, hogy ebben az országban legyen olyan egyetem, iskola, intézmény, amelyik nem tőle függ! Nem akarja, hogy legyenek olyan civil szervezetek, amiket nem ő pénzel! Nem akarja, hogy legyen valaki, aki számonkérheti rajta a szabadságot, az európaiságot és a demokráciát!

- Az elmúlt hetek tüntetéshulláma annak a jele, hogy kezd betelni a pohár, az emberek átlátnak a szitán! Pontosan látják, hogy itt két világ áll egymással szemben: a tudás világa áll szemben a lopás világával! A teljesítmény világa áll szemben az urambátyámvilággal! A demokraták világa áll szemben az ostoba önkénnyel és a hazug elnyomással! A szabadságszerető emberek világa áll szemben a Fidesz világával! Egyre többen értik, hogy ”sorosozással” nem lesz több munkahely Magyarországon. A ”migránsozásból” nem lehet megélni! A Fidesz által terjesztett gyűlölettől nem lesz jobb az oktatás, nem lesznek jobbak a kórházaink, nem élnek jobban az emberek. A gyűlölettől nem lesz jobb Magyarország!

- Képviselőtársaim! Szeretném újra egyértelművé tenni: nem vagyunk félázsiai nép! Magyarország az európai értékközösséghez, a modern nyugati, fejlett Európához akar tartozni. Ennek megfelelően az MSZP a civil társadalom és a CEU, valamint az oktatás szabadsága mellett kiálló tüntető tömeg mellett áll. A volt Soros-ösztöndíjas háttérhatalmak szervezkedéséről beszél. De képviselőtársaim, ki épít itt idegen érdekeket szolgáló háttérhatalmat? Nem más, mint a Fidesz: putyini módszerekkel, putyini mintára, Putyin érdekében puccsot hajt végre a saját népe ellen! Mert kinek az érdeke az Orbán-Putyin paktum? Kinek az érdeke, hogy Magyarország 30 évre Oroszország adósává váljon egy soha meg nem térülő gigaberuházás révén? Magyarországé biztosan nem! Kinek az érdeke az európai uniós egység bomlasztása? Magyarországé biztosan nem! Kinek az érdeke, hogy a nemzeti konzultációs portál szoftverjén megjelenjen az orosz titkosszolgálatokkal együttműködő cég mérőkódja? Kinek az érdeke, hogy magyar választópolgárok adatai Oroszországba kerüljenek? Biztosan nem a magyar emberek érdeke! Kinek az érdeke, hogy egyedülálló adatbázis jöjjön létre egy külföldi tulajdonú magáncégnél a magyar emberek és cégek közüzemi és bankolási körülményeiről? Ez sem a magyar emberek érdeke!

- Képviselőtársaim! A viszkető tenyerű úrnak és társainak ezzel kell elszámolnia 2018-ban! Minél előbb mossuk meg a kezeiket, annál előbb indul meg a tisztulás! Közös jövőnkért, Magyarországért!

***

DÖMÖTÖR CSABA - (Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára): - Frakcióvezető Úr! Ami az elmúlt napok tüntetéseit illeti, szeretném önnek is elmondani: szabad országban élünk! Magyarország demokrácia, ahol mindenki szabadon elmondhatja a véleményét, szervezhet tüntetést, pöröghet hajnalig az Oktogonon, ha éppen úgy tartja kedve! (Gőgös Zoltán: Maximum követik utána napokig!) És ami óriási különbség az önök kormányzásához képest, hogy senkinek nem kell attól tartania, hogy a rendőrök rárontanak, rálőnek, vagy éppen bezárják, csupán azért, mert békésen tüntetett! (Kunhalmi Ágnes: Nem is akarnak szétverni semmit! Ezek békés tüntetők, nem B-közép?) A szólás és a gyülekezés szabadsága, tisztelt képviselő asszony, azonban nem jelent felhatalmazást az erőszakos cselekedetekre! Nem jelent felhatalmazást arra, hogy középületeket, műemlékeket rongáljanak, mint ahogy az egyre jobban elborult Gulyás Márton tette. A vélemény szabadsága nem terjed ki arra, hogy megrongálják a Terror Házát, amely olyan hősöknek állít emléket, akik az életüket adták a magyar szabadságért! A gyülekezés szabadsága arra sem jelent biankó csekket, hogy bántalmazzák a sajtó munkatársait, mint az a köztévé stábjával történt!

- Azért hozom ezt ide, mert a baloldal nagyon is bátorítja az agressziót! Például az újramelegített SZDSZ, a Momentum vezetője az újságírók zaklatására annyit mond: mindenki azt kapja, amit megérdemel. Gulyás Márton munkatáborokkal fenyegetődzik. Magyar Bálint narancsos forradalomról álmodik. (Kunhalmi Ágnes: Orbán Viktornak meg viszket a tenyere! - Az elnök csenget.) Demszky Gábor szerint pedig. ki kell dolgozni az ellenállás módjait. (Kunhalmi Ágnes: Meg el kell takarítani a civileket…) Ennek az ellenállásnak az egyik módja már az, hogy inzultálja azokat a riportereket, akik neki nem tetsző kérdéseket tesznek fel? (Kunhalmi Ágnes: Ti vagytok a kopaszkormány! A kopaszkormány a Fidesz!) A sor még nem teljes, kiabáló képviselő asszony! Szigetvári Viktor arról elmélkedett …(Kunhalmi Ágnes: Csak hogy meghalljátok!) Idézem: a kormányt „nehéz lesz békés eszközökkel eltávolítani!” Hadházy Ákos szerint viszont, ha nem ők jutnak hatalomra, akkor 2018 után már csak a forradalom jöhet. Ugye, arról az emberről van szó, aki március 15-én nemes egyszerűséggel féreghez hasonlította azokat, akik vele nem értenek egyet! Zárom a nem teljes sort, mondjuk, Tordai Bencével, aki valaha azzal kampányolt, hogy lehet más a politika, de ma már nem tudja feltétlenül elítélni azt, ha valaki szimbolikus épületeket rongál, értsd, a köztársasági elnök hivatalát. Hogyha így lenne más a politika, akkor köszönjük szépen, nem kérünk belőle!

- Frakcióvezető Úr! Ezeket csak azért mondom el, mert a baloldali pártoknak nagy felelősségük van abban, hogy teret engednek-e az erőszaknak. (Varga László: Előre kitaláltad, hogy mit mondasz?) A vak is látja, hogy ma Magyarországon kampányfőpróba zajlik, és ez a milliárdosok főpróbája.(Kunhalmi Ágnes: Az oligarchák főpróbája! A ti oligarcháitok főpróbája!) Ebben a főpróbában sok olyan eszközt vetnek be és fognak bevetni amelyek eddig szerencsére nem voltak részei a magyar közéletnek. És ennek a főpróbának, azt is látjuk, hogy az egyik fő témája a bevándorlás lesz. (Varga László: Ki van neki nyomtatva, nem is tudta, mit fog mondani!) Annyiban azonban most már tisztább a kép, hogy a külföldről támogatott szervezetek maguk sem titkolják, hogy mindenekelőtt a bevándorláspolitika terén szeretnék meghátrálásra kényszeríteni a kormányt. Ezt támasztja alá a röszkei tüntetés is, amit mikor máskor, mint nagyszombaton szerveztek. Ezen a tüntetésen aztán volt minden, „Refugees welcome!” tábla és a határzár eltörlését követelő transzparens is. (Varga László: Ezt előre leírta otthon, vagy hogy van ez?) Az egyik szónok bocsánatot kért a bevándorlóktól a magyarok tettei miatt, míg mások egy olyan bevándorló kiszabadítását követelték, akit azért ítéltek el, mert kővel támadt a magyar rendőrökre. (Kunhalmi Ágnes: Szabad iskolákat! Szabad iskolákat akarunk!)

- Tisztelt Ház! Elnézve a magyarországi politikai tájképet, talán nem túlzás azt állítanunk, hogy egy évvel a választás előtt mindenki szépen felsorakozott a magyar kormány ellen, aki egyébként is fel szokott. Azok állnak velünk szemben, akik jogköröket vennének el a tagországoktól, akik teret engednének a korlátlan bevándorlásnak, akik szerint megengedhető, hogy külföldről pénzelt aktivisták próbálják alakítani a magyar közéletet. (Kunhalmi Ágnes: A jobboldali tanáraitok! Az egyetemi tanárok!) Azok állnak velünk szemben, akiknek az adóemelés a mániájuk, és akik újra segélyalapra helyeznék a gazdaságot, és újra leépítenék a családtámogatási rendszereket.

- Tisztelt Ház! A nemzeti politika tehát össztűz alatt van, de ez csak annak a jele, hogy az ellenzék brutális eszközökkel készül a választásra. (Kunhalmi Ágnes: Elvesztettétek a bizalmat, mert magyarokra rontottatok rá!) De a lényegen ez nem változtat, Kunhalmi képviselő asszony, akármennyire is kiabál, ez a kormány sohasem fogja engedni, hogy mások döntsenek helyettünk! (Kunhalmi Ágnes: Meg Putyin!) A baloldalnak persze nagy a tapasztalata ezen a téren, de ez egy olyan tapasztalat, amelyre mi nem szeretnénk építeni, és nem is fogunk! (Kunhalmi Ágnes: Ámen! - Taps a kormánypártok soraiból. Házelnök: Kunhalmi Ágnes képviselő asszony, a sok bekiabálás árnyalja a szépségét! Derültség. - Gőgös Zoltán: Elnök úr, ezért Amerikában becsuknák! Kunhalmi Ágnes: Szexizmus!

50 éve halt meg Konrad Adenauer, az európai kereszténydemokrácia nagy alakja.

HARRACH PÉTER, (KDNP): - Tisztelt Ház! Most, a húsvéti ünnepek után beszélhetnénk persze a négynapos ünnep üzenetéről is, a húsvéti örömről és békéről, de ez az évforduló arra késztet engem, hogy arról a nagy emberről és a művéről szóljak néhány szót, aki ötven évvel ezelőtt vagy még régebben Németország és Európa jövőjét eldöntötte.

- Tudjuk, hogy Konrad Adenauer először mint főpolgármester, aztán később a második világháború után, amikor Németország igazán nehéz helyzetben volt, a szövetség első kancellárjaként már idősen, 70 év fölött - egészen 87 éves koráig töltötte be ezt a tisztet - azon dolgozott, hogy talpra állítsa Németországot. Ismerjük a gazdaság és a társadalom akkori helyzetét. Ő szövetkezve a gazdasági miniszterrel, Ludwig Erharddal egy olyan gazdaságot teremtett, amely Európában az első lett, és ehhez csupán egy évtizedre volt szükségük. Nemcsak a gazdaságot lendítette fel, hanem ennek következtében egy olyan jóléti társadalmat hozott létre, amely valóban a szociális piacgazdaságra épült, és megteremtette Európa leggazdagabb országát. De nem is ez a fontos számunkra, s még csak az sem, hogy a CDU megalkotásával Németország legerősebb pártját hozta létre, hanem az Európai Unió elődjeként az európai vas- és acélközösség, aztán az Európai Gazdasági Közösség létrehozásával - amely megalapozta az Uniót - olyan tettet hajtott végre a társaival, Schumannal, De Gaulle-lal, De Gasperivel, ami ma is meghatározza Európa és benne Magyarország jelenét.

- A kérdés számunkra az, hogy mi volt ebben az emberben és társaiban az, ami őket erre képessé tette? Azt hiszem, a legegyszerűbb válasz az, ha őt idézzük: „A politika az a művészet, amivel az erkölcsi alapokon nyugvó helyes felismerést megvalósítjuk.” Tehát két elemről van szó: arról az alapvetésről, ami tulajdonképpen egy szilárd értékrenden alapult, illetve egy olyan normarendszeren, ami számukra, ezeknek a nagy európai politikusoknak a számára nemcsak hogy elmélet volt, hanem a napi politikai érdekek fölé emelkedett, s mindezt persze ügyesen, rátermetten tudták megvalósítani. Így lett értelme annak a definíciónak, amit ő alkotott.

- De érdemes talán magáról az Unióról is néhány szót szólni, arról, hogy ők hogyan képzelték el. Megint egy idézet kívánkozik ide: „Európának nagynak, erősnek és befolyásosnak kell lennie, ha érdekeit a világpolitikában érvényre akarja juttatni.” S mitől lesz nagy, erős és befolyásos az Unió, amire mi is vágyunk és amit ma is szeretnénk látni akkor, amikor sajnos az érdekérvényesítése gyengül, a gazdasága gyengül, a biztonsága nem megoldott, a versenyképessége egyre kisebb? Én úgy gondolom, hogy az az értékrend, amiről ezek a nagy emberek is beszéltek, csupán öt kulcsszavát idézem: perszonalitás, szolidaritás, szubszidiaritás, a társadalmi igazságosság és a közjó, ma sajnos veszélyben van.

- Európában. ma is nagyon fontos, az erős tagállamok szövetsége. Nagyon fontos, mert Európa csak akkor lehet erős, ha erősek a tagállamai és szabadok. Ezek a nagy államférfiak is ezt valósították meg! (Taps a kormánypárti padsorokban.)

Ki akar valójában átláthatóságot?

SZÁVAY ISTVÁN, (Jobbik): - Képviselőtársaim! Önök most már két hete két, egyébként legitim és támogatható felvetésen alapuló, de végtelenül túlhiszterizált, kommunikációjában pedig elképesztően primitív szintre vitt témával tornáztatják a magyar parlamentet, illetve a közvéleményt, ahelyett, hogy az ország dolgaival foglalkoznának! Hadd idézzek önöknek egy kiváló összefoglalást az egész CEU-ügyről: „Értem. A CEU működik. Hozunk egy törvényt, mondogatjuk, hogy be kell tartani egy törvényt, amit a CEU nem tud betartani, mert az USA alkotmánya szerint a központi kormánynak nem hatásköre az oktatás. Adunk egy témát az agyhalott ellenzéknek, elb… a Trump-kapcsolatot, ránk ront az Európai Néppárt, magunk ellen hergeljük az ifjúság egy jelentős részét, ötletet adunk a román nacionalistáknak, leárulózzuk azokat a jobboldali értelmiségieket, akik mást mondanak. Karaktergyilkosságba küldjük az elnököt, megemeljük a legyengült Sorost, majd az MTI-nek Brüsszelben közöljük, hogy akkor is fog működni a CEU, ha nem tud megfelelni a törvényeknek. Világos? Nem?” - teszi fel a kérdést a Medve nevű kommentelő a Mandineren.

- Nem világos, államtitkár úr? Jó lenne, ha most már világossá tennék az álláspontjukat! Ugyanis önök folyamatosan és végig egy kettős kommunikációt folytattak ebben a kérdésben. Egyrészt törvényességről beszélnek meg arról, hogy a törvényeket mindenkinek be kell tartani, és önöknek valójában csak az a problémájuk a CEU-val meg más intézményekkel, hogy törvények fölött állnak, de egyébként nem akarják bezárni. Közben pedig természetesen azt kommunikálják híveik, tagjaik és táboruk felé, hogy önök aztán micsoda szabadságharcot folytatnak itt Soros György és az idegen érdekek, és az ő helytartóik irányába! Csakhogy Palkovics László arról beszélt a múlt héten Brüsszelben, amikor az Európai Bizottság tagjait győzködte erről az ügyről: „A CEU működése nem kerül veszélybe, mert más formában ugyan, de az új feltételek elmaradása esetén is folytatni tudná tevékenységét, és még üzleti modellje sem feltétlenül sérülne.” Megismétlem: az új feltételek elmaradása esetén is!

- Most akkor fontos a törvényesség, államtitkár úr, vagy nem fontos a törvényesség? Ha fontos a törvényesség, akkor mondják meg világosan, hogy a CEU működhet, vagy nem működhet! Az a gond, hogy törvényes, vagy az a gond, hogy törvénytelen.? Ha fontos a törvényesség, akkor miért baj, ha az Alkotmánybíróság fog ebben a kérdésben dönteni? Ha be akarják záratni a CEU-t, akkor meg álljanak fel és mondják meg világosan és egyértelműen a híveiknek, hogy igen, kedves magyarok, márpedig mi olyan kemények vagyunk, hogy a CEU-t be fogjuk záratni! De ezt nem csinálják. Szeretnénk ebben a kérdésben most már tisztán látni!

- A másik: elmondtuk nagyon sokszor, nincsen semmilyen elvi vitánk önökkel azzal kapcsolatban, hogy Soros György tevékenységét hogyan ítéljük meg. Ha komolyan azt gondolják, hogy Soros György tevékenysége káros, egyébként így van, ha komolyan azt gondolják, hogy Soros György be akar avatkozni Magyarország belügyeibe, és kormányt akar buktatni, akkor miért nem indítanak eljárást ellene, képviselőtársaim? (Dr. Józsa István: Hát ez az!) Miért nem indítanak eljárást hűtlenségért, alkotmányos rend megdöntésére irányuló szervezkedés vagy bármi más vádjával? Azért, mert önök egyébként valójában Sorost nem is merik támadni, csak az intézményeit. És semmi másért nem, csak azért, hogy hiszterizálni tudják a közvéleményt meg a saját szavazóikat átmozgatni, azzal hogy ki tudják jelölni az ellenséget, és azt tudják hazudni folyamatosan, amit majd most is fog államtitkár úr, hogy a Jobbik a Soros egyeteme, meg a Soros civil szervezetei mellé állt. Miközben egyébként az önök szájával Bayer Zsolt nyilvánosan megfenyegetetett mindenkit Magyarországon, aki mást mer gondolni. Azt mondta: „aztán majd megtapasztaljátok, milyen érzés üldözöttnek és fenyegetettnek lenni!”. Várom, öntől, államtitkár úr vagy a Fidesz bármely vezetőjétől, hogy ettől a mondattól határolódjanak el! Önök ezzel egyetértenek? Olyan országot akarnak önök teremteni itt a következő időszakban, ahol embereknek azért kell félniük és üldözöttnek lenniük, mert más a véleményük, mint a kormánynak?! Önök ettől a mondattól a mai napig nem határolódtak el!

- A másik: itt van a civil szervezetek ügye. Átláthatóságról beszélnek. Nem! Valójában mi beszélünk ebben a kérdésben átláthatóságról! Szeretném nagyon világosan leszögezni, bár valószínűleg államtitkár úr megint föl fog állni és megint hazudni fog ebben a kérdésben. Egyetértünk azzal a szándékkal, hogy ha külföldről a magyar politikát civil szervezeteken keresztül befolyásolni akarják, akkor annak legyen világos és feltárható háttere. Ezzel egyetértünk, ezt támogatjuk. De politikát befolyásolni Magyarországról is lehet, belföldről is lehet. Az átláthatóság pártján valójában mi vagyunk ebben a kérdésben, számos módosító javaslatot ez ügyben be fogunk nyújtani. A legnagyobb veszélye egyébként ennek a törvénynek az, amit maga Lázár János miniszter úr is elismert, tehát ha vitatkozni akar velem, akkor Lázár miniszter úrral fog vitatkozni, hogy ez a javaslat veszélyes precedenst teremthet a határon túli magyar civil szervezetekkel szembeni hatósági fellépésre, és ezt a kérdést alaposan meg kell vizsgálni a parlamenti vita során.

- Arra kérem államtitkár urat, hogy miután a válaszában túljutottunk Kovács Bélán, Simicska Lajoson, és azon, hogy Toroczkai László mit írt ki múlt héten a Facebookjára, legyen szíves, válaszoljon arra: , hogy állhat-e a CEU a törvények fölött; elhatárolódnak-e Bayer Zsoltnak a kinyilatkoztatásától: miért nem indítanak eljárást Soros György ellen? Miért akarják odadobni egy jó felvetést tartalmazó, de rosszul megszövegezett törvénnyel a határon túli magyar civil szférát a román nacionalizmusnak? (Taps a Jobbik soraiból.)

***

RÉTVÁRI BENCE, (Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára): - Képviselő Úr! Az elmúlt hetek vergődős jobbikos kommunikációját hallgatva az ember úgy gondolja, hogy a Jobbik vezetői úgy döntöttek, hogy túl sok a Jobbik-alapszervezet országszerte, és minden nap, minden héten mondanak valami olyat, amivel egyik vagy másik alapszervezet feloszlatja magát. (Dr. Apáti István: Töröld meg a szádat!) Kilép a nyilvánosság elé, és elmondja, hogy mennyire nem tud azonosulni sem ő, sem az alapszervezete, sem a megyében több alapszervezet azzal, amit a Jobbik ma művel. És valljuk meg: erős nyaktornára van szüksége ahhoz valakinek, hogy a Jobbik aktuális irányát megtalálja, hiszen egyik pillanatban erre beszél a Jobbik, a másik pillanatban arra beszél! Azt írja bele a 2014-es programjába, hogy „véget vetünk a nemzetközi jogvédő szervezetek álságos tevékenységének”, majd itt a Parlament falai között most pedig ellenzi azt, amikor a kormányzat nem ilyen radikális módon kíván fellépni, hanem egy tiszta, átlátható viszonyt kíván teremteni. Hiszen vannak olyan szervezetek, amelyek Magyarországon és az Egyesült Államokban is tevékenykednek. Az Egyesült Államokban évtizedek óta egy nagyon szigorú átláthatósági szabályt betartanak, Magyarországon ennek a töredékét kellene hogy teljesítsék. De mégis azt mondják, hogy Magyarországon jogsértések történnek, ha az általuk Amerikában évtizedes joggyakorlattal betartott törvény rendelkezéseinek a töredékeként bevezetjük azt, hogy akinek 7,2 millió forint fölötti külföldi tevékenysége van, annak erről be kell számolnia. Hogyha megnézi valaki az amerikai szabályozást, az ennél sokkal, de sokkal szigorúbb!

- Képviselő Úr! Az is sokak számára meglepő volt a Jobbikon belül és a Jobbikon kívül is, amikor a Jobbik immár büszkén ír alá közös petíciókat, közös beadványokat Gyurcsány Ferenccel és a teljes szocialista frakcióval. (Szávay István: Nézz utána, ha hazudsz valamit!) Ezzel, azt hiszem, hogy a Jobbik karakterének teljes mértékben vége lett, annak a karakterének, amivel önöket 2010-ben és 2014-ben ide a választók beküldték. Csak tudja, képviselő úr, amikor az önök pártelnöke Vona Gábor szépen lecseréli a Jobbik szavazóit, akkor ez könnyen azzal is járhat, hogy egy idő után majd a Jobbik frakcióját is lecseréli maga körül. Lecseréli, hiszen zavarni fogják azok a képviselők, akik ott voltak 2010 előtt, és 2010-14 között is a környezetében, és akik emlékeztetik a radikális Jobbikra. Az pedig már csak egy tragikus epizód ebben a történetben, hogy éppen akkor felejtette el vagy tagadta meg a radikális önmagát a Jobbik - és akkor vált egy laposabb és unalmasabb párttá tudottan és akartan -, amikor pedig a fiatalok körében, úgy látszik, a radikalizmusnak egy kicsit nagyobb keletje van, mint korábban. (Kunhalmi Ágnes: Átvettétek a szerepét!)

- Most tehát önök odaálltak a Soros-egyetem mögé, és odaálltak a Soros György által finanszírozott szervezetek mögé! Nem merték azt állítani, hogy igenis szükség van arra Magyarországon, hogy ha egy szervezet igazából csak civil szervezeti formában tevékenykedik, de valójában politikai vagy gazdasági érdekérvényesítő tevékenységet folytat, akkor ezt a fajta külföldi adományát igenis tüntesse föl! Önök ez ellen most itt ellenkeznek, amit sem az önök szavazói, sem - azért valljuk meg, valószínűleg egy-egy őszinte pillanatban - önök maguk sem értenek. Nem tudják, hogy miért kényszerítette önöket Vona Gábor egy azzal ellentétes pozícióba, mint amivel 2014-ben ide a parlamentbe bejutottak. Az önök magatartása és az egykori SZDSZ-es magatartás között jelen pillanatban ezen két törvényjavaslat kapcsán nem sok különbséget tudnánk felfedezni, vagy tudnának felfedezni azok, akik a híreket követik.

- Képviselő Úr! Magyarországon a törvények uralkodnak! Magyarországon mindenkinek be kell tartani a jogszabályokat, akármennyire magyar vagy külföldi, akármennyire gazdag! Mindenkire ugyanúgy vonatkozik, és megtévesztő nyilatkozatokkal, megtévesztő kampánnyal senki sem élhet, és senki sem próbálhatja megtéveszteni a magyarokat és a közvéleményt! Csak három példát a Soros-egyetem kapcsán hadd mondjak el önnek. Emlékszünk, pár héttel ezelőtt, amikor kiadtak egy közleményt egy péntek délután, hogy a Soros-egyetem most kapta kézhez az Oktatási Hivatal állásfoglalását, hogy megfelel a magyarországi működés feltételeinek, aztán kiderült, hogy nem most kapta kézhez, és nem arról szólt ez a levél, amit kaptak. Azt is hallottuk, hogy direkt CEU-ügyi különmegbízottat küld az Egyesült Államok kormánya Magyarországra. Ezt jelentette be az onnan visszatérő rektor, aki korábban ugye Kanadában tevékenykedett liberális politikusként, talán pártelnökként is, de ott kitelt az ideje, és most itt Magyarországon vezeti a Soros-egyetemet. Nos, tehát ő jelentette be, hogy Magyarországra ez ügyben különmegbízottat küldenek. Azóta kiderült, hogy már az ügy kezdete előtt sokkal eldöntötték, hogy Magyarországra érkezik valaki, és nemcsak ebben az ügyben, hanem más ügyekben is jött tájékozódni. Az pedig végleg beszédes: először azt mondták, hogy elhagyni kényszerülnek Magyarországot, majd kijelentették, hogy semmiképp nem mennek el Magyarországról!

- Képviselő Úr! Magyarországon senkinek nem kell félnie, de a törvényeket mindenkinek be kell tartania! (Kész Zoltán: Kivéve neked! - Taps a kormánypártok soraiból.)

LMP: Kivel árul egy gyékényen Orbán Viktor?

SZÉL BERNADETT, (LMP): - Tisztelt Országgyűlés! A miniszterelnök húsvéti nyilatkozataiban olyan hévvel beszélt háborúkról, össztűzről, polgárháborúról, nemzetközi összeesküvésekről, hadszínterekről, mellékhadszínterekről, intergalaktikus összeesküvésekről, hogy nem is csodálkoztam volna, ha önök most egytől egyik bemasíroznak ide tetőtől talpig katonai egyenruhában! Nem tudom, hogy miniszterelnök úr túl sok Csillagok háborúját nézett-e az elmúlt időszakban, mindenesetre ezzel le kellene állni, mert a világ nem úgy néz ki, ahogy ő gondolja! Egyelőre ott még nem tartunk, hogy önök itt katonai egyenruhákban ülnének, de engedjék meg, hogy megjegyezzem: az a harci hevület, amit a kormányoldalról produkálnak, nem leplezi el, hogy milyen mesterkedés zajlik itt a háttérben, mi a Fidesz igazi célja.

- Emlékezzünk vissza: a miniszterelnök nem is olyan rég, pár napja egyenesen úgy fogalmazott, hogy a 2018-as választásoknak nem kisebb tétje lesz, mint hogy magyar vagy idegen érdekeket szolgáló kormánya lesz Magyarországnak. Ez így van! Már csak azt kell letisztázni, hogy ki az, aki a magyar érdeket szolgálja, és ki az, aki az idegen érdeket szolgálja? (Gőgös Zoltán: Így van! Ez a lényeg!) Önök szerint persze a Fidesz az, aki a nemzeti érdeket, szerintünk pedig éppen a Fidesz az, aki a polgári Magyarország elárulása után most éppen a nemzeti érdeket dobja sutba! A Fidesz gyakorlatilag életre keltette a félbe maradt szocializmust! Önök egy megelevenedett Lenin-emlékmű itt Magyarországon! A kormányt látva úgy tűnik, hogy az elmúlt 27 év amolyan elmozdulási kísérlet volt a pártállamból, de önök a Fideszben most ott folytatják, ahol az önök munkáspárti elődei kényszerből egy időre abbahagyták! Úgy is fogalmazhatnék itt 2017 áprilisában: Moszkva az új Moszkva, és Paks II. az új Barátság-kőolajvezeték, csakhogy éppen most - szerva itt, csere ott - a Fidesz boltol az oroszokkal!

- Aki a Fideszre szavaz, az Putyinra szavaz! És teljesen mindegy, hogy éppen milyen ellenségképpel próbálja meg Orbán Viktor a választók figyelmét elterelni. Mert ellenségképre önöknek hatalmas szüksége van a kitalált háborújukhoz. Ami a nagy baj, hogy a kitalált háborúhoz is valós áldozatok kellenek, mert így lehet ezeket a kitalált háborúkat valóságossá tenni. Ezért várhatóan a veszteségek a következő egy évben a választásokig egyre súlyosabbak és egyre nehezebbek lesznek! Már maga a miniszterelnök sem titkolja, hogy az ország egyik legjobb egyetemének a nettó levadászását csupán járulékos veszteségnek tekinti az általa vívott háborúban, és a ma is teljesen átlátható módon működő civil szervezetek primitív megbélyegzése is csupán egy kardcsapás önöknek!

- 2018-ban a függetlenségről szavazunk, ez így van, jól mondja a miniszterelnök, de azt elhallgatja, hogy aki őrá szavaz, az Vlagyimir Putyinra szavaz! Mert ma nem Brüsszel, Washington és Berlin veszélyezteti az ország függetlenségét, ahogy azt a miniszterelnök szokta mondani, hanem Moszkva, és ennek bizonyításához elég az elmúlt pár napot megnézni. Miközben a magyar kormány a német és az amerikai diplomácia vezetőjét bekérette a Külügyminisztériumba, mert szót emeltek a CEU védelmében, addig Szijjártó Péter maga kezdeményezett nagypénteken telefonbeszélgetést az orosz külügyminiszterrel, és arról biztosította, hogy a magyar fél célja az Oroszországgal ápolt kapcsolatok még szorosabbra fűzése! (Kunhalmi Ágnes: Hazaáruló!) Ezt honnan tudjuk? A TASZSZ közléséből, ezzel önök itthon nem dicsekedtek el. A kormánynak, én azt gondolom, az egész ország, sőt 15 millió magyar érdekeit kellene érvényesítenie, de még a saját választóikat is becsapják és elárulják, amikor orosz kézre adják a személyes adataikat! Önként és dalolva adták át a nemzeti konzultáció kapcsán az orosz titkosszolgálatokkal köztudottan remek viszonyt ápoló cégnek a magyar emberek adatait. És amikor a Lehet Más a Politika a Nemzetbiztonsági bizottságban föltette a kérdést, hogy ez így hogy, önök gyáva módon megfutamodtak az ülésről, úgy elfutottak, mint a húsvéti nyúl!

- A képlet teljesen egyértelmű: a Fidesz Moszkva kezében van! És nem kell itt messze menni, hogy lássuk, ki Orbán Viktor példaképe: nem is olyan rég Orbán Viktor volt az első európai uniós kormányfő, aki gratulált a teljhatalomra törő Erdoğannak. Ez is megtörtént, ezt is megélhettük! Sokaknak viszket most a tenyere, de különösen azoknak a választóknak, akik még 2014-ben is bizalmat szavaztak önöknek! Azoknak a választóknak viszket most a tenyere, akik azt hitték, hogy Orbán Viktorra és nem Vlagyimir Putyinra szavaznak. Azoknak a választóknak, akik abban reménykedtek, hogy a megújuló oktatásra szavaznak, akik egy működő egészségügyre számítottak, meg a szuverenitásunk tiszteletére. Önök sajnos ezeket az embereket egytől egyig átverték!

- Ne az értelmiségnek üzengessenek, hogy ők kivel árulnak egy gyékényen és kivel nem, hanem nézzék meg, hogy az önök miniszterelnöke kivel árul egy gyékényen, és kinek a zsebében van a Fidesz! Önök magukat eladták kilóra, de az országot nem fogják! Látjuk, hogy Magyarország függetlenségére a legnagyobb veszélyt az orosz befolyás jelenti, és ennek a valós költsége Paks II.-ben érhető tetten. Az ország függetlenségéért nem a Fidesz, hanem a Lehet Más a Politika küzd, és már a napnál is világosabb, hogy Magyarországot jelenleg a saját kormányával szemben kell megvédenünk! (Taps az MSZP soraiban.)

***

DÖMÖTÖR CSABA, (Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára): - Képviselő Asszony! Felszólalásának azt a címet adta, hogy „Kivel árul egy gyékényen Orbán Viktor?” Szeretném önt arról biztosítani, hogy a miniszterelnök, mint ahogy a kormány is, minden esetben azokkal árul egy gyékényen, akik a nemzeti érdekeket és a nemzeti függetlenséget tartják szem előtt! Ha ennek érdekében szükséges, akkor felvállalják az ezzel kapcsolatos vitákat, például a paksi bővítés ügyében is. A paksi bővítés ugyanis az ország érdeke; mindenekelőtt azért, mert ez az olcsó áram további biztosítéka. Amikor önök erről beszélnek, rendre hallgatnak arról, hogy ha nem lenne paksi bővítés vagy nem lenne Paksi Atomerőmű, akkor az áram Magyarországon sokkal drágább lenne!

- Önök rendre hivatkoznak a német támogatási rendszerre, de azt elhallgatják, hogy Németországban a fogyasztó sokkal-sokkal többet fizet az áramért. (Dr. Szél Bernadett: És mennyi a bérük?) Úgyhogy, ha önök követelik a német rendszer bevezetését, akkor azonnal adjanak arra választ, hogy miből kellene az ehhez szükséges forrásokat előteremteni. Arról nem is beszélve, hogy a paksi bővítés új munkahelyeket teremthet és serkenti a gazdasági növekedést is. S nem mellékesen a 2014-es kampányban is sokszor volt szó a paksi bővítés kérdéséről, ön is emlékezhet rá. A paksi bővítés tehát jól felfogott érdeke az országnak. De nem ez az egyetlen kérdés az energiapolitikában. Kíváncsi lennék például a véleményére a „Brüsszeli energiaunió” című javaslattal kapcsolatban. Ön is nagyon jól tudja, hogy van az asztalon egy javaslat, amely alapján az ármeghatározás jogát kivennék a tagországok kezéből, így Magyarország kezéből is, s ennek értelmében gyakorlatilag kinyírnák a rezsicsökkentést. Az LMP hetek óta hallgat ebben a témában, miközben rendre felhozza az energiaárak kérdését. Azt fel sem merem tételezni, hogy az LMP számára nem lényeges szempont, hogy a magyar családok mennyit fizetnek az áramért.

- Képviselő Asszony! - A kormány azokkal árul egy gyékényen, akik a nemzeti érdekeket tartják szem előtt, de nemcsak az energiapolitikában, hanem más témákban is, például abban, hogy legyen nagyobb az átláthatóság a külföldről pénzelt aktivisták ügyében! (Kunhalmi Ágnes: És a CÖF-öt nem kellene átvilágítani?) Vagy éppen abban, hogy tartsuk továbbra is saját kézben az adópolitikát; vagy például abban, hogy ne tudják bevezetni a sokszor itt a T. Házban is tárgyalt betelepítési kvótát.

- Képviselő Asszony! Nagyon is jól tudjuk, hogy az LMP ebben a kérdésben a brüsszeli vezetőkkel árul egy gyékényen! Szeretném önnek is elmondani újra, hogy az önök képviselője pár nappal ezelőtt az Európai Parlamentben megszavazta azt a határozatot, amelyik továbbra is erőlteti a betelepítési kvótákat, megkönnyítené a családegyesítéseket és kiterjesztené a menekültek kategóriáját a bevándorlók szélesebb körére is. Ha ön annyira aggódik a nemzeti érdekekért, akkor azonnal visszahívja azt az LMP-s képviselőt, aki megszavazta ezt a gyalázatos állásfoglalást! Két eset lehetséges: vagy gőzük nincs arról, hogy az LMP EP-képviselője mit csinál az Európai Parlamentben, vagy pedig nagyon jól tudja, hogy mit csinál, csak éppen a magyar állampolgárokat vezeti félre. Bárhogy is legyen, mivel a migráció kérdése sorsdöntő Magyarország jövője szempontjából, az LMP-től nem fogadunk el kioktatást, amíg a kvótát támogató és a bevándorlást segítő állásfoglalásokat szavaznak meg Brüsszelben, hogy aztán idehaza ezt letagadják.

- Képviselő Asszony! Ha az ön által használt mondatszerkezetet szeretném használni, azt mondanám: aki az LMP-re szavaz, az a korlátlan bevándorlásra szavaz! Köszönöm, hogy meghallgatott! (Taps a kormánypártok soraiban. - Dr. Szél Bernadett: Hazudsz!)

Az Európai Bizottság támadása a rezsicsökkentés ellen!

KÓSA LAJOS (Fidesz): - Tisztelt Ház! (Gúr Nándor: Vigyázz a forintra, Lajos!) Mindaz, amit az Európai Bizottság döntéseivel kapcsolatban állítottunk, sajnos szomorú valósággá vált. Korábban már számos alkalommal felhívtuk a figyelmét Tisztelt Háznak arra, hogy az, amit a Bizottság előkészít, nevezetesen, hogy a villamos energiával kapcsolatos ármeghatározást nemzeti szintről uniós szintre szeretné emelni, az Magyarország számára súlyosan hátrányos. Ezért indítottunk nemzeti konzultációt! Ezért mondtuk azt, hogy állítsuk meg Brüsszel ezen törekvéseit! Ezért mondtuk azt, hogy a magyar embereknek és a magyar gazdaságnak ez a törekvés súlyosan hátrányos! (Gőgös Zoltán: Ez nem igaz! - Tukacs István: A Fidesznek!) Nem csak sokkal többet kell majd fizetni az áramért, hanem a magyar gazdaság versenyképességét is olyan mértékben gyengítheti a radikális áremelés, ami bizony a GDP-növekedést veszélyezteti. Természetesen az ellenzék erre komplett azt mondta, hogy lárifári, dehogy van így, csak riogatunk, ellenséget keresünk, meg nem tudom, micsodát, rémeket festünk a falra!

- Tisztelt Ellenzék! Nézzenek a tükörbe: a múlt héten megérkezett az a rendelettervezet és irányelv-átdolgozás, ami ezt a törekvést tartalmazza. Ha ez átmegy, Magyarországon a villamos áram ára radikálisan emelkedni fog! (Gőgös Zoltán: Meg ne rázzon, Lajos!) És higgyék el, ez sokkal jobban fogja érinteni és érdekelni az embereket, mint mindazok a kérdések, amelyeket önök állítólag azért vetnek fel, hogy ezzel a valódi problémákra irányítsák rá a figyelmet, mert azzal a kormány úgymond nem hajlandó foglalkozni. Ma már mindenki számára világos, hogy önök súlyosan tévedtek, megtévesztették az embereket!

- Persze lehet a teljes ellenzéknek támogatni mindenfajta megmozdulást demokratikus keretek között, lehet odamenni Röszkéhez tüntetni azért, hogy minden migránst engedjünk be, mindenfajta ellenőrzés nélkül ez azonban aligha áll Magyarország érdekében, és biztosan nem találkozik a magyar választók sokaságának a véleményével és álláspontjával. Önök nyugodtan mondhatják azt, hogy ide minden migránst Magyarországra, lelkük rajta, de az egészen biztos, hogy a villamos energia ára, az áram árának a súlyos emelkedése minden egyes díjfizetőnek a bukszáját drámaian fogja érinteni. Ezért kell minden erővel ez ellen fellépni! (Gőgös Zoltán: Mikor szippantottál utoljára? Adjál abból a szerből!)

- Persze, lehet menni tüntetni a Terror Háza elé, meggyalázva, megdobálva azokat az embereket és azoknak az embereknek az emlékét, akik a nyilas terror vagy a kommunista terror áldozatai voltak. Vajon kivel akartak egy gyékényen árulni? Azzal a Jobbikos képviselővel, aki a Duna-parton meggyalázta a zsidó áldozatok emlékművétés megpróbálták elsumákolni az ügyet? Természetesen lehet ezeket az embereket támogatni, mert az ellenzék habozás nélkül ezek mellé állt, egy gyékényen árulva azokkal, akik a kommunizmus és a nyilas rémuralom áldozatainak az emlékét egyszerre gyalázták meg, és még lehet ezen jót mosolyogni is. De egy biztos, ha van valami, amiért közösen kell erőfeszítéseket tennünk, az az, hogy a diktatúrák áldozatainak az emlékét ne lehessen meggyalázni! És senki ne mondhassa azt, hogy Magyarország számára az az igazi feladat, hogy az áldozatok emlékét gyalázzuk meg, és eközben a villamos energia árának drámai emelkedése egy mellékkérdés, senkit nem érint, csak a kormány akarja ezzel elterelni a problémák elől a figyelmet.

- Napnál világosabb, hogy orbitális hazugságról van szó! Egy biztos: a Fidesz mindent megtesz annak érdekében, hogy ne lehessen európai színtéren a magyar áram árát drámaian emelni! (Taps a kormánypártok soraiban.)

