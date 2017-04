Kitart még a tél

Csütörtökön is többfelé lesz borult az ég és sokfelé várható csapadék. A Tiszántúlon eső, másutt havas eső, hó egyaránt várható.

2017. április 20. 09:58

Délután már egyre kevesebb lesz a csapadék, és estére a legtöbb helyen meg is szűnik. Átmenetileg síkterületen is megmaradhat a hó, amely napközben elolvad. Az északi szél a Dunántúlon, az északkeleti szél az ország északkeleti harmadán viharossá fokozódik, a Nyugat-Dunántúlon a legerősebb széllökések sebessége elérheti a 90 km/h-t. A Bakonyban hófúvásra is számíthatunk. A hőmérséklet délután 3 és 9 fok között valószínű, késő estére 1 és 4 fok közé hűl le a levegő.

Továbbra is figyelmeztetés van érvényben több megyében a viharos erejű széllökések, valamint a hófúvás miatt. A Dunántúl nyugati részén akár 90-100 km/h közötti lökések is előfordulhatnak. A Bakonyban pedig a viharos szél nagyobb területen okozhat hófúvást. Vas, Veszprém és Zala megyében másodfokú riasztást adtak ki szintén a széllökések és a hófúvások miatt.

Csütörtök estig vegyes halmazállapotú, de már 20 mm-t sehol sem meghaladó csapadékra lehet számítani. Elsősorban a Dunántúli-, és az Északi-középhegység vonulatain valószínű 5-15 cm friss hó.

Lezárt utak az országban

A rendőrség honlapján a rendkívüli időjárás miatti forgalomkorlátozásokról számol be. Jelenleg a következő utak járhatatlanok a hó és a letört ágak, illetve vízátfolyás miatt:

a 24-es számú főút Mátrafüred és Parádsasvár között (Heves)

a 2408-as számú út Pásztó felől, a Pásztó-Galyatető-Mátraháza összekötőút (Heves)

a 2408-as közút Pásztónál (Heves)

a 1111-es számú út Esztergom Piliszentkereszt felől nem elérhető (Pest)

a 1116-os számú út Visegrád és Pilisszentlászló között (Pest)

a 82-es számú főút Nyúl és Zirc között (Győr-Moson-Sopron)

a 2513-as számú út Mályinka és Szentlélek között (Borsod)

a 2505-ös számú út 18-29 kilométerszelvénye között Répáshutánál (Borsod)

a 25139-es számú út 14-24 kilométerszelvénye között Bánkútnál (Borsod)

a 8301-es út Bakonybélnél (Veszprém)

a 25127-es számú út Dédestapolcsány és Tardona között a 7,5 tonnát meghaladó járművek nem közlekedhetnek a 83-as számú főúton Városlőd és Bakonyjákó között (Borsod). A rendkívüli időjárás miatt az országban két település, Répáshuta és Pilisszentlélek nem megközelíthető, valamint nincs áramszolgáltatás Csongrád megyében egy, Vas megyében több településen.

A viharkárok elhárításában az áramszolgáltatók is folyamatosan segédkeznek

Az ELMŰ-ÉMÁSZ közleménye szerint Pest megyében a reggeli adatok szerint minden áramszolgáltatási hiba elhárult, azonban a Mátrában még közel 3700 fogyasztó esetében nem állt helyre a villamosenergia-szolgáltatás. A fennálló hibák kijavításán folyamatosan dolgoznak munkatársaik.

Harmincnégy településen, összesen 7031 fogyasztói helyen nincs áram Vas megyében – közölte az MTI-vel csütörtök délelőtt Egyed László, a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság megbízott szóvivője. A szolgáltató a délelőtti órákra ígéri az áramszolgáltatás helyreállítását, a viharos szél miatt megrongálódott elektromos hálózat átvizsgálása és kijavítása azonban a szakemberek szerint akár két napot is igénybe vehet – mondta az alezredes.

A tűzoltóknak is sok helyen kellett segítséget nyújtaniuk

Országszerte 360 helyszínen kellett beavatkozniuk a tűzoltóknak a télies időjárás miatt szerda óta – tájékoztatta Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság helyettes szóvivője. Mukics Dániel elmondta: 230 esetben elakadt, karambolozó vagy árokba csúszott járművet kellett menteni. Emellett nagyon sok estben kidőlt, letört, villanyvezetékre zuhant fák miatt riasztották a tűzoltókat. Jelentősebb sérülésről nem tudnak – tette hozzá.

A katasztrófavédelem továbbra is operatív törzset működtet.

A BKK járatait is megviselte a hirtelen jött hideg

A 21-es autóbusz a Normafa és Csillebérc, KFKI között nem közlekedik időjárási okok miatt. Azonban a 60-as villamos (fogaskerekű) újra közlekedik – írja Facebook oldalán a Budapesti Közlekedési Központ.

hirado.hu - met.hu