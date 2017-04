Azonnal, de azonnal!

MSZP: „Soros” bűnbakok a civilek! KDNP: Hogyan folytatódik 2017-ben az Otthon Melege Program? Jobbik: Rendszerszintű fusizás a katasztrófavédelemnél? LMP: Mivel volt elégedetlen Orbán Viktor? Fidesz: Hogyan alakul a civil szervezetek támogatása 2017-ben?

2017. április 20. 20:43

Párbajhoz hasonlatos az azonnali kérdések órája: csupa szín, csupa legenda! A felszólalóknak Ciceró az ügyvédek világából ajánlott mintát: „A támadás és védelem első lépése, hogy tagadja a tényeket; ha ez nem lehetséges, akkor vond kétségbe a minősítést; ha ez sem működik, vitasd a cselekmény indítékát, hivatkozz rendkívüli körülmények fennforgására; ha ez sem válik be, jelentsd ki: sanda politika munkálkodik, koncepciós per az egész.” - Megtörtént! A nemzet megmentőjeként dicsérték, magasztalták önmagukat és ócsárolták a ”másként gondolkodókat”. Híven a hagyományokhoz hangos bekiabálások, zajok kísérték. A siker egyik oldalon sem volt kétséges: minden párt hálásan megtapsolta a szószólóját! Legutóbbi szónoklataikból szolidan stilizálva - hangzavarokat, bekiabálásokat udvariasan mellőzve – tallóztunk.

Soros bűnbakok a civilek!

BÁRÁNDY GERGELY, (MSZP): - Miniszter Úr! Köztudomású tényeket még a bíróságon sem kell bizonyítani, így tehát azt sem, hogy az olyan rezsimeknek, mint amilyet önök is működtetnek, mindig útjában van minden gondolkodó ember, főképpen, ha azok csoportosulnak, ha azok szellemi műhelyként működnek, vagy valamilyen célok elérése érdekében szerveződnek. Vajon melyik kis-, nagy- vagy akár zseb-Putyinnak kell a rezsimet nem szolgáló, kritikus embertömeg? A CEU oktatói ilyenek: kritikus, művelt, okos, gondolkodó emberek csapata. Kiemelt bűnük, hogy további ilyeneket képeznek. És persze kinek kellenek a kritikus civilek? Hát, jó putyini mintára már alapított is a kormányzat saját NER-konformokat, amelyek még kritikus megjegyzést sem engednek meg maguknak a rendszerrel szemben….

- Miniszter Úr! A civil kontroll alapja a demokráciának. A putyini típusú civilek viszont legfeljebb a demokratikus díszletek fenntartására alkalmasak, ámde semmire nem jók, felesleges közpénznyelők, az állami propagandagépezet részei, nem többek annál. Azt, hogy most a kritikus civilek megbélyegzése folyik, messziről látni. És ha már így beszélgetünk, akkor kérem, értelmezze nekünk O. Viktor nyíltan uszító kijelentését, amely szerint viszket a tenyere a tüntetőktől. Szerintem ezt nem lehet másként értelmezni, mint hogy burkoltan tettlegességre hívja fel saját szimpatizánsait! Mindig is így megy ez, nincs új a nap alatt - először csak a sárga csillag jött akkor is… Először világosan ki kell jelölni a célt, aztán jöhetnek a szankciók. Ezért is szeretném megkérdezni:

- Mi a további terv?

- Haladnak tovább a putyini úton, nálunk is lesznek majd közkapcsolati irodák és nyilvános kamarák, mint az oroszoknál, vagy másként lesz ez? (Taps az MSZP soraiban.)

***

LÁZÁR JÁNOS, (Miniszterelnökséget vezető miniszter): - Képviselőtársam! Szeretném megnyugtatni önt és minden képviselőtársát: a kormánynak semmiféle szándéka nincs arra nézve, hogy bárkinek is a jogát korlátozza Magyarországon, akár egyetem alapítására vonatkozik, akár a véleménynyilvánítás gyakorlására vonatkozik, akár az egyesülési joggal való élés lehetőségét kívánja gyakorolni valaki. Azt gondolom, azzal önnek is egyet kell értenie, aki a transzparencia és az átláthatóság nagy harcosa, hogy ha egy közszereplőnek vagy a közélet alakításában részt vevő politikai erőnek kötelessége nyilvánosságra hozni a pénzügyi adatait, akkor ez elvárható azoktól is, akik nem pártpolitikusként megválasztott helyi vagy parlamenti képviselőként, vagy politikai pártként szerepelnek a közélet színpadán, hanem úgymond civilként, de mégis gyakorolják a közélet alakításához való jogukat.

- Mi kifogásolnivaló van abban, ha egy, a közélet területén részt vevő, álláspontját képviselő szervezetnek fel kell tüntetnie azt, hogy honnan kap támogatásokat, akár az ország határain belülről, akár az ország határain kívülről? Mi a probléma azzal, hogy fel kell tüntetni azt, hogy egy civil szervezetet, aki a közéletben részt vesz és a közélet ügyeit alakítja, valaki támogatni próbál?

- Képviselőtársam! Ami Orbán Viktor miniszterelnök úrra vonatkozó megjegyzése volt: ebben az országban szabad tüntetni, azonban a tüntetés kapcsán is mindenkinek be kell tartania a törvényeket! Felhívnám a figyelmét arra, hogy vannak ebben az országban olyanok - nem kevesen -, akik nem tudnak azzal egyetérteni, aki egy állami intézményt megdobál, vagy éppenséggel randalíroz Budapest utcáin. Igen, vannak olyan választópolgárok is, akik nem értenek vele egyet! (Taps a kormánypártok soraiban.)

***

BÁRÁNDY GERGELY: - Miniszter Úr! Hangzatos, amit mondott, de azért, már ha nem nézzük egymást teljesen hülyének, akkor gondolom, azt ön is elismeri, hogy nehezen hihető az, hogy a kormány nem tudott arról, hogy itt mi a jogalkotói szándék, és nem tudott arról, hogy milyen javaslatot kívánnak benyújtani egyes képviselőtársai. Ez megint egy ugyanolyan javaslat, mint a többi. Formálisan képviselői önálló indítvány, praktikusan pedig nyilvánvalóan Orbán Viktor miniszterelnök rendelte meg ezt is, mint egyébként az összes többi hasonló javaslatot.

- Tudja, miniszter úr, amikor az ember az ilyenfajta törvényhozásra gondol, akkor talán Hugo Chávez venezuelai diktátor szavai illenek leginkább ide, amely úgy szól, hogy „barátaimnak bármit, az ellenségeimnek törvényt!” Azt gondolom, hogy ez az, ami jól aposztrofálja vagy jól kifejezi azt, amit önök csinálnak ebben az országban! Őszintén tudom csak remélni azt, miniszter úr, hogy az ön szavait, amit most elmondott, nevezetesen, hogy nem követi ezt semmi szankció, nem kell majd sokszor idéznem itt a parlamentben. (Taps az MSZP soraiban.)

***

LÁZÁR JÁNOS: - Képviselő Úr! Ha a felszólalása azt a célt szolgálta, hogy a magyar demokrácia helyzetéről kíván vitát folytatni, arra, úgy gondolom, hogy nem alkalmas a kétszer két perc és a kétszer egy perc, ennek rendezettebb kereteket kell talán biztosítanunk, - érdemes! A másik megjegyzésem pedig: nem tervezem, hogy hülyének nézzem! Próbáltam válaszolni a kérdésére… Azt is szeretném önnek elmondani, hogy a CEU tevékenységével kapcsolatban a kormányoldalról senkinek semmi kifogása nem volt. Mi csak azt szeretnénk, ha a CEU-t alapítókat is ugyanazok a jogok és kötelességek illessék meg Magyarországon, mint a más egyetemalapítókat. Azt gondolom, hogy a jogegyenlőség elvével önnek is egyet kell értenie. A törvény előtt mindenki egyenlő kell legyen! Ezt mindenki tartsa tiszteletben! Ennyi volt a kormány álláspontja a CEU-ügyben. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Hogyan folytatódik 2017-ben az Otthon Melege Program?

MÓRING JÓZSEF ATTILA, (KDNP): - Államtitkár Úr! 2014 őszén indította el a kormány azt az energiahatékonysági programját, amelynek keretében pályázati úton eddig több mint 120 ezer háztartás energetikai korszerűsítését tette lehetővé, csaknem 23 milliárd forint támogatással. Az elmúlt években hét program zárult le sikeresen, és teljesítettük azokat az elvárásokat, amelyeket a programmal kapcsolatban annak idején célul tűztünk ki magunk elé. Fontos célkitűzés volt, hogy az elavult háztartási gépek lecserélésével, a rezsicsökkentéssel összhangban legalább 10 százalékos energia-megtakarítást érjünk el a háztartásokban. Ez egyfelől a mindennapi kiadások csökkentésével kedvezően érinti a szociálisan rászorult embereket, másrészt a kormány a környezetvédelem szempontjainak hangsúlyozásával ösztönzi a lakosságot az energiatakarékos életmód, a modern háztartási készülékek használatára, támogatja a takarékosabb energiafelhasználást.

- Államtitkár Úr! A híradásokból értesülhettünk, hogy a közeljövőben újabb kiírás jelenik meg az „Otthon melege” programban, ismét lehet majd pályázni mosógép és hűtőszekrény cseréjére, a fűtések korszerűsítésének keretében pedig gázkazánok és gázkonvektorok cseréjére az ország teljes területén, a lakosság lehető legszélesebb körében. Ezzel a lakóépületek komplex felújítása után most célirányosan lehetőség nyílik az élet- és balesetveszélyes fűtési rendszerek és kapcsolódó kémények korszerűsítésére, a háztartások szélesebb körű modernizálására, egyben a kiadások további csökkentésére. Ezért is kérdezem:

- Milyen pályázati kiírások várhatóak?

- Mekkora összegben, és milyen feltételekkel hirdetik meg a program újabb lépéseit?

- Az elmúlt időszak tapasztalatai alapján hogyan járul hozzá az „Otthon melege” program a rezsicsökkentéshez?

***

SZABÓ ZSOLT, (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium államtitkára): - Képviselő Úr! A kormány kiemelt célja volt az eddigiekben és a jövőben is, hogy a magyar családok gazdasági megerősödését segítse. Ilyen az a családi adórendszer, amit bevezettünk, az adócsökkentés, az otthonteremtési program és a foglalkoztatási programok. Ilyen maga az „Otthon melege” program is, amelyet, mint ahogy ön is említette, 2014 és ’16 között sikeresen mintegy 120 ezer háztartás és család vett igénybe. Több mint 22 milliárd forinttal támogattuk a családok energia-megtakarítási szándékát, és ezen belül is mintegy 5,6 milliárd forinttal 2017-ben szintén hozzá szeretnénk járulni ehhez a folyamathoz.

- Elsősorban családi házak és társasházak fűtés-korszerűsítésére írtunk ki egy pályázatot. Ez március 9-én jelent meg, 3,5 milliárd forint keretösszeggel. A cél az, hogy olyan modern kazánok kerüljenek lecserélésre vagy beépítésre, illetve a kémények fölújításra a fűtési rendszerrel együtt, ami elősegíti a családok energia-megtakarítását. A támogatás intenzitása 40 százalék, maximum 700 ezer forintot lehet pályázónként igénybe venni.

- A másik nagy tétel, ami most kerül kiírásra, a háztartási gépek cseréje. Ez vagy hűtőgépet, vagy mosógépet érintő, mintegy 600 millió forintos kerettel. Ilyen pályázatunk volt már korábban is, 25-40 ezer forintot lehet ezen gépek lecserélésére kapni vagy támogatást igényelni. A pályázat benyújtási határideje az előző pályázatnál június 6, ennél a pályázatnál pedig augusztus 7-étől nyílik meg.

***

MÓRING JÓZSEF ATTILA: - Államtitkár Úr! Bízom abban, hogy ahogy a kormány eddig is felismerte a többletigényeket, és kiszélesítette az „Otthon melege” programot, úgy a gazdasági teljesítőképességével arányban a program még sok évig fog segítséget nyújtani a rászorulóknak. A programot a KDNP-frakció teljes mértékben támogatja, és nagyon remélem, hogy ezek olyan intézkedések lesznek, amelyek ellenzéki képviselőtársaim támogatását is el fogják nyerni!

***

SZABÓ ZSOLT: - Teljesen újként a piacon egy gázkonvektorcsere-programot indítunk. Új, mert 60 százalék támogatásintenzitás lesz, és 1,5 milliárd forint kerettel épp az elavult és egészségre veszélyes és egyben nem takarékos gázkonvektorok cseréjét szeretnénk támogatni.

Ami a legfontosabb: aki a programot igénybe vette az előző időszakban, az családonként évente 20 és 180 ezer forint közötti megtakarítást tudott elérni, attól függően, hogy milyen igényeket próbált vele kielégíteni, illetve megvalósítani energia-megtakarítás szempontjából.

Folyamatosan vizsgáljuk azokat a lakossági igényeket, amelyek megérkeznek hozzánk. Vizsgáljuk a lehetőséget, hogy hogyan tudunk továbblépni, és készülünk a következő programok kiírására. Mindenkinek azt kívánom, hogy sikeres és jó pályázatot tudjon benyújtani!

Rendszerszintű fusizás a katasztrófavédelemnél?

SZILÁGYI GYÖRGY, (Jobbik): - Államtitkár Úr! A kéményseprők tevékenységének 2015-ös újraszabályozása óta sok a probléma: akkor is jelezték azok az emberek, a kéményseprők, akik ezen a területen dolgoztak, hogy ez egy nagyon rossz szabályozás. Azóta bebizonyosodott, hogy sok kiskaput hagy, és tényleg rossz a szabályozás! Az égéstermékek elvezetésére szolgáló berendezések üzembiztos működése elsősorban az üzemeltetők érdeke, hiszen a nem megfelelő füstelvezetés szörnyű tragédiákhoz vezethet, legyen szó akár kéménytűzről vagy szén-monoxid-szivárgásról. A nem megfelelő műszaki állapotú kémények a közvetlen életveszélyen túl a levegő minőségére is káros hatással lehetnek, különösen igaz ez az urbanizált területeken. A lakosság számára ingyenes a kéményseprési szolgáltatás, ezzel szemben a nem lakossági ügyfelek számára ez a szolgáltatás nem ingyenes, ami érthető. A kérdés csupán az, hogy ez mekkora üzlet és kinek az üzlete?

- Államtitkár Úr! A törvény szerint a kéményseprőipari szolgáltatások végzésére olyan gazdálkodó szervezetek jogosultak, akik megfelelnek a törvényben foglalt feltételeknek, többek között annak, hogy a tűzvédelmi hatóság által vezetett kéményseprőipari szolgáltatói nyilvántartásban regisztráljanak. A nyilvántartásban jelenleg 33 szervezet szerepel, és a regisztrált szervezetek között nem szerepel az Országos Kémény Ellenőrző Szolgáltató Kft., aki annak ellenére, hogy a regisztrált szolgáltatók között nem szerepel, igazolható módon végez kéményseprőipari szolgáltató tevékenységet nem lakossági ügyfelek számára. A cég munkatársai, ha nem kell fizetni, akkor az állam nevében végzik a tevékenységet, ha fizetni kell, akkor pedig egy kft. nevében végzik és számláznak. Kérdezem az államtitkár urat:

- Van-e tudomása arról, hogy a katasztrófavédelem alkalmazottai ezen szigorúan szabályozott, államilag centralizált piacon a saját zsebükre dolgoznak az állami eszközök igénybevételével, munkaidőben?

- Elfogadható-e az a gyakorlat, hogy amikor nem kell fizetni, akkor az állam nevében végzik a tevékenységet, amikor fizetni kell, akkor pedig egy kft. nevében számláznak, és ugyanaz az ember egy kft. nevében végzi ezt a tevékenységet?

- Mit kíván tenni a felmerült visszaélésgyanús jelenség megszüntetésére?

***

POGÁCSÁS TIBOR, (Belügyminisztériumi államtitkár): - Képviselő Úr! Abban egyetértünk, a feladat az, hogy az égéstermék-elvezető kémények a lehető legbiztonságosabban működjenek, és mindazon ingatlanokból, ahol fűtenek, az égéstermék szabályszerűen távozhasson. A katasztrófavédelem végzi a lakossági kéményseprőipari szolgáltatást az ország jelentős részén, és kizárólag a lakossági szolgáltatást végezhetik az OKF szakemberei abban az időszakban, amikor ők ott sormunkát végeznek. Tehát nem végezhetnek más tevékenységet, nem végezhetnek tevékenységet más cégeknek, nem állíthatnak ki számlát más cégek nevében az ő munkaidejükben. Amennyiben ilyen eset van, annak a bejelentését várjuk, mert azoktól a munkatársaktól az OKF meg fog válni.

- Képviselő Úr! Aki a katasztrófavédelem berkein belül végez kéményseprői szolgáltatást, az a katasztrófavédelem nevében végzi, és azokat a sormunkákat, illetve megrendelt munkákat végzi a lakosság részére, amelyeket egyébként kötelezően el kell látni. Ott, ahol nincs szolgáltató, lehet állami szolgáltatót kijelölni, de akkor is az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság nevében végzi ezt a szolgáltatást. (Taps a kormánypártok soraiban.)

***

SZILÁGYI GYÖRGY: - Államtitkár Úr! A birtokunkban vannak olyan bizonyítékok, olyan dokumentumok, amelyek alapján megállapítható, hogy egyugyanazon napon, ugyanazon a helyszínen, ugyanaz az ember, ugyanabban az időben, amikor az ingyenes szolgáltatást kellett végezni, akkor mint a BM OKF Gazdasági Ellátó Központ kéményseprőipari igazgatóhelyettesi szervezet nevében járt el. Amikor pedig ugyanott már fizetni kellett, akkor pedig az Országos Kémény Ellenőrző Szolgáltató Kft. nevében állította ki a számlát, egy olyan kft. nevében, aki nem is regisztrált, törvényesen nem végezhetne ilyen tevékenységet.

- Utoljára ilyesmit a létező szocializmusban láthattunk, amikor az állami vállalatok eszközeivel, munkaidőben, amit az állam fizetett, a munkások fusiztak. Ugyanez van most jelen pillanatban, és önök ezzel nem foglalkoznak! Én oda fogom adni önnek majd ezeket a dokumentumokat. Kíváncsian várom, hogy vajon fellépnek-e ezzel a céggel kapcsolatosan, hogy hogyan végezhet tevékenységet, amikor törvényileg nem szabadna, és hogy ezt a tevékenységet, amikor fizetni kell, amikor az államnak lenne bevétele, akkor egy kft.-be kiviszik vagy a saját zsebükbe teszik. Ha ön szerint ez elfogadható, valóban térjünk vissza a szocializmus felé, amit önök szeretnének, egy egypártrendszert! (Taps a Jobbik soraiban.)

***

POGÁCSÁS TIBOR: - Képviselő Úr! Még egyszer hangsúlyozom: a katasztrófavédelem munkatársai csak a katasztrófavédelem munkatársaiként és csak szabályszerűen végezhetik a sormunkájukat, más cég nevében nem járhatnak el, más cég nevében ilyen tevékenységet nem végezhetnek! Amennyiben ilyen dokumentuma van, akkor természetesen ezt kivizsgáljuk, és a szükséges eljárást az adott személyekkel szemben az OKF végre fogja hajtani! (Taps a kormánypártok soraiban.)

Mivel volt elégedetlen Orbán Viktor?

SZÉL BERNADETT, (LMP): - Miniszter Úr! Ha nem tartanám őrültségnek, akkor elkezdenék aggódni a Paks II. beruházás miatt, merthogy kezd úgy tűnni, hogy a sok bába között elvész a gyermek. Orbán Viktor az azonnali kérdésem végén múlt héten körülbelül úgy odalökte, hogy népszavazás nem lesz, viszont kap az ország egy Paks-minisztert. Ez önmagában is elképesztő, mert sokat elmond a Fideszről, hogy az ember azt kérdezi, hogy kiírnak-e népszavazást, erre közlik, hogy az nem lesz, de egy minisztert kap a projekt! !Mindenesetre ma volt a jelölt úr meghallgatása, és elszólta magát. Elmondta, hogy ez a Paks II. beruházás egy mintaprojekt, és hogy az orosz-magyar érdek az, hogy itt minden rendben legyen. Ez egy közös érdeke Oroszországnak és Magyarországnak is, ezért kapta meg ő a pozíciót!

- Megtudhattuk tehát, hogy Vlagyimir Putyin jelezte a kívánságait Orbán Viktornak, a miniszterelnök pedig ezt azonnal teljesítette! De érdekesebb, hogy mi az, amit nem tudunk itt a történésekről? Azt gondolom, hogy az egész ország egy kicsit meglepődött, amikor Orbán Viktor így foghegyről odavetette, hogy lesz egy miniszter. Olybá veszem miniszterelnök úr megjegyzését, hogy körülbelül elismerte azt, hogy nem képesek ezt a paksi bővítést mederben tartani. Szeretném jelezni, hogy nem akkor szoktak átszervezéseket csinálni, amikor minden rendben van egy projekttel, hanem amikor káosz van, vagy éppen csökken vagy gyengül a társadalmi támogatottsága. Szeretném öntől megtudni, azért is, mert eddig úgy tudtuk, hogy ön az, aki felelős ezért a projektért:

- Tán hibázott valamit miniszter úr, hogy elvették ezt a projektet, vagy pontosan mi történt itt a háttérben, amit nem tudunk így megfejteni, sem ellenzékből, sem a nyilvánosságból?

- Mégis milyen szakmai érvek szóltak az új miniszter kinevezése mellett?.

- Konkrétan mi zajlott a kormányban a kinevezés előtt, mi volt Vlagyimir Putyin ukázán kívül az, amivel önök indokolni tudják azt, hogy egy olyan országban, ahol nincs egészségügyi minisztérium, egészségügyi miniszter, oktatási miniszter, munkaügyi miniszter, semmi ilyesmi nincsen, a paksi bővítésnek meg oda kell tenni egy minisztert?

***

LÁZÁR JÁNOS, (Miniszterelnökséget vezető miniszter): - Természetesen a képviselőtársaimnak joga, sőt kötelessége is, hogy tájékozódjanak törvényhozó hatalomként a végrehajtó hatalom tevékenységét illetően, és mint ahogy miniszterelnök úr is tájékoztatta önt, én is csak kiegészíteni tudom azt: a paksi beruházás több szakaszból áll. Ezek között a szakaszok között döntő jelentőségű volt a 2013 ősze és a 2017 márciusa között folytatott munkánk, amikor két nagy tevékenységet kellett elvégeznünk. A kormány döntése alapján elő kellett készítenünk két megállapodást és ahhoz csatlakozó megvalósítási megállapodásokat Oroszországgal, az Orosz Föderációval a Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartását illetően. Másik nagy munkánk, kormányzati feladatunk volt, hogy az Európai Unió öt vizsgálatán átmenjünk, és az Európai Unió jóváhagyását, támogatását és engedélyeit beszerezzük a beruházás megvalósításához.

- Az Országgyűlés két jóváhagyásával és öt ügyben az Európai Bizottság jóváhagyásával sikerült a programot előkészítenünk. Az előkészítés fázisán túljutott a beruházás, ezért most a megvalósítás fázisába lép. a beruházás. Idén novemberig 222 hektárnyi területet, az építkezés színterét kell átadnunk a kivitelezőnek annak érdekében, hogy az atomerőmű kapacitását fenntartani képesek legyünk. A miniszterelnök úr úgy döntött, hogy a kormányzati struktúrában egy új minisztert kér fel Süli János személyében, aki Paks város 76 százalékkal megválasztott, Fidesz ellenében induló polgármestere, ezenkívül 35 éven keresztül a Paksi Atomerőmű munkatársa, végül, mielőtt Paks polgármestere lett, az Atomerőmű vezérigazgatója volt. Szakmai felkészültségéhez, tudásához és megbízhatóságához, úgy gondolom, semmiféle kétség nem férhet. A miniszterelnök egy nagyon jó iparpolitikai és szakpolitikai döntést hozott. Azért van külön szükség egy Paks-miniszterre, aki felügyeli a beruházást, aki a megvalósítást projektmenedzserként lényegében végrehajtja, mert egy 12 milliárdos beruházás, ami 1 százalékkal növeli a GDP-t, 10 ezer embernek ad munkát, és Magyarország számára 60 évre garantálja az olcsó áramot, igényli a kiemelt kormányzati koordinációt és figyelmet. Ez a döntés motivációja, amely meggyőződésem szerint egy kiváló döntés! (Taps a kormánypártok soraiban.)

***

SZÉL BERNADETT: - Miniszter Úr! Hát, hogyha innen nézem a válaszát, akkor ez azt jelenti, hogy eddig nem volt megfelelő a kormányzati koordináció és a figyelem sem volt kellő, de ezt nyilván megbeszéli a miniszterelnök úrral. Ön azt mondta, hogy a megvalósítás most kezdődik. Akkor eddig mit csináltak? Mire költötték azt a 250 milliárd forintot, amit három év alatt eltapsoltak a paksi beruházásra? Illetve szeretném azt is megtudni, hogy akkor ez azt jelenti, hogy a Paks-miniszter most már a hitelhez is hozzá fog nyúlni? Tehát ez azt jelenti, hogy önök most akkor le fogják hívni a hitelt is?

- Miniszter Úr! Nem sikerült tisztázni a felelősségi köröket. Tehát ez azt jelenti, hogy ön kivonul ebből a projektből, teljes mértékben Süli jövendőbeli miniszter úr lesz a felelős, tehát őt kell kérdezni a továbbiakban? Aszódi Attila hogy fog a projektnél megjelenni, mi lesz az egyes paksi projektcégeknek a vezetőivel, tehát hogyan fog kinézni önöknek a felelősségmegosztása? Végső soron azt szeretném még öntől megtudni: komolyan gondolják azt, hogy egy új miniszternek a kinevezése megoldja azt a problémát, hogy önök mindenfajta felhatalmazás és az emberek valós megkérdezése nélkül építenek egy teljesen felesleges atomerőművet, amelynek a 10 ezer munkahelyéről nem tudtak az égvilágon semmilyen hatástanulmányt még felmutatni?

***

LÁZÁR JÁNOS: - Képviselő Asszony! Az első kérdés, ami a jelölt kiválasztásával kapcsolatos és a munkám értékelését illeti: nyilván a miniszterelnök úr rájött arra, hogy a polgármesterekből lesznek a legjobb miniszterek, ezért kérte fel Süli Jánost, Paks polgármesterét arra, hogy legyen a kormány tagja. A másik megjegyzésem pedig, hogy a miniszter úr úgy is, mint az egyik legelismertebb atomenergetikai szakember Magyarországon, és gyakorlati városvezető, a térség polgára, képes összehangolni a térségbeli önkormányzatok, társadalmi csoportok, emberek érdekeit az atomerőmű megépítésével, és képes előkészíteni a tervezést, a megvalósítást és az üzembe helyezést. Az a célunk, hogy állami tulajdonban működő atomerőmű legyen, amely a Paks I. emberi kapacitására és tudásra épít. És igen, a beruházás finanszírozását a költségvetés meg fogja oldani, 100 millió eurós részlettel indul az eddigi előkészítő munkáknak a kifizetése. Azt gondolom, hogy miniszter úr kiváló munkát fog végezni, és a parlament rendelkezésére fog állni folyamatosan a miniszteri felelősség jegyében. (Taps a kormánypártok soraiban.

Hogyan alakul a civil szervezetek támogatása 2017-ben?

DEMETER ZOLTÁN, (Fidesz): - Államtitkár Úr! Az ellenzék és az ellenzékhez közel álló csoportosulások részéről gyakran elhangzik kritikaként, hogy a kormány mostoha módon bánik a civil szervezetekkel. Meggyőződésem, hogy e félreértés vagy szándékos félrevezetés két dologból eredeztethető. Egyrészről vannak politikailag motivált szervezetek, elsősorban olyanok, akik külföldről kapják aktivitásukhoz a szükséges forrást, és természetesen ők a leghangosabbak, sőt megpróbálják a civil szervezeteket saját magukkal azonosítani és az elnevezést kisajátítani. Álláspontom szerint ezek az úgynevezett NGO-k nagyon sokat ártanak a civil szektor megítélésének. Éppen ezért ideje volt, hogy átláthatóságot teremtsünk a civil szervezetek külföldi támogatása ügyében is! Másodsorban az ellenzék hajlamos leszűkíteni a civileknek juttatott támogatások körét a Nemzeti Együttműködési Alapból származó forrásokra. Hozzáteszem: az NCA utódjaként működő alap 2017-ben már közel 5,5 milliárd forinttal gazdálkodik.

- 2011-ben az új egyesülési törvényben kinyilvánítottuk, hogy az emberek önkéntes összefogása nélkülözhetetlen Magyarország fejlődéséhez, a civil szervezetek a társadalom alapvető egységei, amelyek folyamatosan hozzájárulnak közös értékeink mindennapi megvalósulásához. Az egyesülési szabadság érvényesülése, valamint a civil szervezetek működési alapjainak megteremtése társadalmilag hasznos, és közösségteremtő tevékenységük elismerése közérdekű, illetve közhasznú tevékenységük támogatása alapvető feladatunk. Kérdezem:

- Mindezekre tekintettel hogyan alakul a civil szervezetek támogatása 2017-ben?

***

RÉTVÁRI BENCE, (Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára): - Képviselő Úr! Itt a valódi civil szervezetekről beszélünk, amelyek a magyar civil szervezetként bejegyzett szervezetek 99,9 százalékát teszik ki legalább. Esetükben a kormányzat a fokozott támogatásban és fokozott partnerségben érdekelt. Itt most nem beszélünk nyilván a politikainyomás-gyakorló csoportokról, akik más célból jöttek létre.

- 2010-ben a teljes civil szféra támogatása mind normatív alapon, mind pályázati alapon, mind a közszolgáltatások átvétele kapcsán 144 milliárd forint volt, ez 2015-re 202 milliárd forintra emelkedett. Tehát igen nagy mértékű emelkedésről beszélhetünk, és mindemellett szerencsére a nem állami támogatások is a civil szervezetek terén nőttek.

- A Nemzeti Együttműködési Alap 2016-ról ’17-re is emelkedik, 4,3 milliárdról 5,2 milliárd forintos összegre. Itt kétfajta pályázatot már meghirdetett a tanács, illetőleg a kollégiumok: az egyik a működési pályázat, a másik pedig a programpályázatok. Mindegyiknél igyekeznek ezeket a döntéseket az érintettek tudomására is hozni, pontosan azért, hogy minél hamarabb, főleg a nyári szünetben megvalósuló programokat elő tudják készíteni, meg tudják valósítani, az egész év folyamán le tudják bonyolítani. Tehát mind adminisztrációban, mind pedig költségekben igyekeztünk javítani a helyzeten mind a milliárdos növekedéssel, mind pedig az elektronikus ügyintézésnek a bevezetésével!

- 2016-ban, a tavalyi évben a NEA-ból 5719 szervezetet tudtunk támogatni. Ez azt jelenti, hogy aki rendszeresen pályázik, többször tud nyerni is, hogyha jó programokkal áll elő, vagy valós működése van a szervezetnek. A NEA-n kívül a személyi jövedelemadó 1 százalékából is részesülnek a civil szervezetek, itt is növekedésről beszélhetünk. Korábban 24 834 szervezet számára, most pedig már 25 567 szervezet számára tudtunk így a költségvetés segítségével, az állampolgárok felajánlásával egyre nagyobb pénzt juttatni a civileknek.

***

DEMETER ZOLTÁN: - Államtitkár Úr! Jó volt hallani, hogy 2011 óta szinte évről évre emelkedett az az összeg, amellyel a civil szervezeteket lehet támogatni, és természetesen azt is jó volt hallani, hogy ezekkel a pályázati lehetőségekkel milyen sokan éltek a civil szervezetek közül. Jó volt hallani azt is, hogy a NEA-n túl más lehetőségek és források is rendelkezésre állnak a civil szervezeteknek. Ezzel is segítve közvetlen környezetünk szebbé tételét vagy akár elesett honfitársaink megsegítését, összességében Magyarország még élhetőbb hellyé válását, hiszen a civil szervezetek közösségi feladatokat valósítanak meg és célokat látnak el. Örülök annak, hogy a választókerületemben is több ilyen működőképes, hatékony civil szervezet van, mint Kazincbarcikán, Sajószentpéteren és Edelényben.. Köszönöm!

***

RÉTVÁRI BENCE: - Folytatom, ahol abbahagytam. Az 1 százalékos felajánlásoknak az értéke 6,5 százalékkal nőtt egy év alatt, ez azt jelenti, hogy ma már átlagosan egy kedvezményezett 330 ezer forintot kap az 1 százalékos felajánlások révén. Látjuk ezeket a kampányokat, úgyhogy úgy látszik, valóban van ennek pozitív hatása, összességében 8,4 milliárd forintot tudtunk a civil szervezeteknek ezen jogszabályi lehetőséggel többlettámogatásként adni.

- Az eljárások egyszerűsítése fontos törvénymódosítás volt, a változásbejegyzési eljárásokat tudtuk gyorsítani és egyszerűbbé tenni, hatékonyabb eljárási keretek között tartani. Az is fontos volt, hogy a civil információs centrumok megpályáztatása révén olyan megyei központok jöttek létre, ahol egy civil szervezet, aki ugyanolyan hús-vér civil, mint a többi, mennyiben tevékenykedik mint civil szervezet, állami támogatást kapva ahhoz, hogy információs napokat, tanácsadást, segítségnyújtást adjon könyvelésben, adminisztrációban, hogy a többi szervezet ezt a háttértámogatást megkapja, és a valódi civil közösségi céljára, kulturális, sport-, egyéb céljára tudjon jobban koncentrálni.

Bartha Szabó József