Pisti megint vonaglik

2017. április 21. 00:17

Az MSZP alelnöke szerint Lázár János miniszter hazudik, nem az európai baloldal, hanem a jobboldal akarja megbüntetni Magyarországot.

Ujhelyi István, aki európai parlamenti (EP-) képviselő is, csütörtökön ezt arra reagálva közölte, hogy Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter egy budapesti konferencián azt mondta, az európai szocialisták a "fejükbe vették", hogy megpróbálják Magyarországot az Európai Unió szélére szorítani, azt szeretnék elérni, hogy a nemzeti érdekek képviseletében és szuverenitásban gondolkodó államokat "megregulázzák, letérdepeltetessék" vagy kiszorítsák.



Az ellenzéki képviselő közleményében azt írta: Lázár János tudatosan hazudik és félrevezeti a nyilvánosságot, amikor egyfajta európai, baloldali összeesküvést fest fel Magyarországgal szemben. A miniszter kiszolgálja a kormány Európa-ellenes, orosz érdekű propagandáját - tette hozzá.



A valóság az, hogy a Fidesz-kormány politikája miatt immár a keresztény-konzervatív Európai Néppárt vezetői és politikusai beszélnek Orbánék lehetséges kizárásáról - közölte.



Ujhelyi István szerint a Fideszt is sorai között tudó néppárt szóvivője legutóbb már elképzelhetőnek tartotta a súlyos szankciókkal járó 7-es cikkely alkalmazását is Magyarországgal szemben, de a néppárti Jean-Claude Juncker bizottsági elnök is lépéseket sürget.



Az MSZP-s politikus közölte, Magyarország helye az Európai Unióban van. A Fidesznek pedig a történelem szemétdombján - tette hozzá.

MTI