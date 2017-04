A szétesés határán a baloldal

Tovább nőtt 2014 óta a baloldal széttöredezettsége, nincs látható kormányzati alternatíva, az ellenzéki pártok nem tudják becsatornázni az elmúlt hetek tüntetésein megjelenő elégedetlenséget, gyakran a tüntetők őket is elutasítják.A baloldal helyzetén az elmúlt napok kormányellenes tüntetései sem segítettek – áll a Nézőpont Intézet legfrissebb, „A balliberális média átvette a balliberális pártok szerepét” című elemzésében.

2017. április 21. 15:02

A választások közeledtével egyre nagyobb frusztráltságot okoz az ellenzéki pártvezetők körében az, hogy ellenzéki pártok nem tudják becsatornázni az elmúlt hetek tüntetésein megjelenő elégedetlenséget. A kormányellenes megmozdulásoknak az ellenzéki pártok csupán szemlélői, nem alakítói, szerepüket gyakorlatilag átvette a balliberális sajtó.

Jól jelzi ezt, hogy a Simicska-közeli Index.hu, a Soros-közeli 444.hu, valamint a szintén kormánykritikus 24.hu és a hvg.hu felületén a külföldi egyetemek működését érintő, vagy épp a külföldről támogatott szervezetek átláthatóbb működését előmozdító törvények kapcsán megjelent cikkek elenyésző részében adtak teret az ellenzéki pártok álláspontjának. A legtöbb cikkben az újságírók saját vagy a sajtótermék által kialakított véleményüknek, értelmezésüknek adtak teret. A pártvéleményeket tartalmazó írások aránya a 444.hu-n volt a legalacsonyabb: itt az említett két témában megjelent cikkek csupán nyolc százaléka közvetített bármilyen ellenzéki pártvéleményt.

Régóta megfigyelhető szerte a világban és legújabban Magyarországon is, hogy az ellenzéki pártok helyébe lépve az ellenzéki sajtó igyekszik formálni a közvéleményt, különböző gazdasági vagy politikai érdekek mentén alakítva a politikai folyamatokat. Az ellenzéki sajtó hazánkban is egyre gyakrabban karol fel ügyeket, alakít ki saját értelmezési keretet, legújabban már utcai tiltakozások megszervezésében és propagálásában is szerepet vállalt.

Ez a mindenképpen újnak nevezhető jelenség a külföldi egyetemek működését szabályzó törvénymódosítás és külföldről támogatott szervezetek átláthatóságáról szóló törvényjavaslat kapcsán vált a legszembetűnőbbé. Ezen ügyek során a vizsgálatunk tárgyát képező négy portál (Index.hu, 24.hu, hvg.hu, 444.hu) teljes mértékben átvette az ellenzéki pártok szerepét, befolyásolva ezzel a közvéleményt.



Forrás: Nézőpont Intézet

A négy internetes portál március 28. és április 19. között az említett két témában 2005 darab cikket jelentetett meg, ami átlagosan napi 87 cikket jelent. A tüntetések élő közvetítéséről hírfolyamban beszámoló, Simicska Lajoshoz köthető Index.hu esetében volt a legmagasabb ez az arány, átlagosan napi harminc cikk. Szintén jelentős volt a 24.hu, a hvg.hu és a 444.hu esetében is ezeknek a cikkeknek a mennyisége, itt 18-20 cikk jelent meg napi átlagban e két témában.

Az amerikai CEU kapcsán a legaktívabb tevékenységet a Soros György érdekeltségébe tartozó 444.hu folytatta, több olyan nap is volt a vizsgált időszakban, amikor az ezen a portálon megjelent cikkek közel fele kizárólag a szintén Soros György érdekeltségébe tartozó egyetemről szólt.

Míg a 444.hu véleménycikkek megjelentetésével és az értelmezési keret kialakításával a CEU kapcsán megszólalók, illetve a tiltakozók érvkészletét színesítette, addig a Simicska-közeli Index.hu sokkal inkább a tiltakozásokra történő mozgósításban vállalt szerepet. Nem véletlen ez a szereposztás, hiszen a vizsgált portálok közül ez utóbbi rendelkezik a legtöbb olvasóval.

Hunyor Erna Szofia

A teljes tanulmány itt olvasható.

hirado.hu