A balliberális média átvette a balliberális pártok szerepét

Az ellenzéki pártok nem tudják becsatornázni az elmúlt hetek tüntetésein megjelenő elégedetlenséget, gyakran a tüntetők őket is elutasítják.

2017. április 21. 16:52

Összefoglaló

- 2014 óta a baloldal fragmentáltsága tovább nőtt, nincs látható kormányzati alternatíva, az ellenzéki pártok nem tudják becsatornázni az elmúlt hetek tüntetésein megjelenő elégedetlenséget, gyakran a tüntetők őket is elutasítják. Ez a választások közeledtével egyre nagyobb frusztráltságot okoz az ellenzéki pártvezetők körében. Helyzetükön az elmúlt napok kormányellenes tüntetései sem segítettek, ezeknek a megmozdulásoknak e pártok csupán szemlélői, nem alakítói, szerepüket gyakorlatilag átvette a balliberális sajtó.

- Jól jelzi ezt, hogy a Simicska-közeli Index.hu, a Soros-közeli 444.hu, valamint a szintén kormánykritikus 24.hu és a hvg.hu felületén a külföldi egyetemek működését érintő, vagy épp a külföldről támogatott szervezetek átláthatóbb működését előmozdító törvények kapcsán megjelent cikkek elenyésző részében adtak teret az ellenzéki pártok álláspontjának. A legtöbb cikkben az újságírók saját vagy a sajtótermék által kialakított véleményüknek, értelmezésüknek adtak teret. A pártvéleményeket tartalmazó írások aránya a 444.hu-n volt a legalacsonyabb: itt az említett két témában megjelent cikkek csupán 8 százaléka közvetített bármilyen ellenzéki pártvéleményt.

- Régóta megfigyelhető szerte a világban és legújabban Magyarországon is, hogy az ellenzéki pártok helyébe lépve az ellenzéki sajtó igyekszik formálni a közvéleményt, különböző gazdasági vagy politikai érdekek mentén alakítva a politikai folyamatokat. Az ellenzéki sajtó hazánkban is egyre gyakrabban karol fel ügyeket, alakít ki saját értelmezési keretet, legújabban már utcai tiltakozások megszervezésében és propagálásában is szerepet vállalt.

- Ez a mindenképpen újnak nevezhető jelenség a külföldi egyetemek működését szabályzó törvénymódosítás és külföldről támogatott szervezetek átláthatóságáról szóló törvényjavaslat kapcsán vált a legszembetűnőbbé. Ezen ügyek során a vizsgálatunk tárgyát képező négy portál (Index.hu, 24.hu, hvg.hu, 444.hu) teljes mértékben átvette az ellenzéki pártok szerepét, befolyásolva ezzel a közvéleményt.

- A négy internetes portál március 28. és április 19. között az említett két témában 2 005 darab cikket jelentetett meg, ami átlagosan napi 87 cikket jelent. A tüntetések élő közvetítéséről hírfolyamban beszámoló, Simicska Lajoshoz köthető Index.hu esetében volt a legmagasabb ez az arány (átlag napi 30 cikk). Szintén jelentős volt a 24.hu, a hvg.hu és a 444.hu esetében is ezeknek a cikkeknek a mennyisége, itt 18-20 cikk jelent meg napi átlagban e két témában.

- Az amerikai CEU kapcsán a legaktívabb tevékenységet a Soros György érdekeltségébe tartozó 444.hu folytatta, több olyan nap is volt a vizsgált időszakban, amikor az ezen a portálon megjelent cikkek közel fele kizárólag a szintén Soros György érdekeltségébe tartozó egyetemről szólt.

- Míg a 444.hu véleménycikkek megjelentetésével és az értelmezési keret kialakításával a CEU kapcsán megszólalók, illetve a tiltakozók érvkészletét színesítette, addig a Simicska-közeli Index.hu sokkal inkább a tiltakozásokra történő mozgósításban vállalt szerepet. Nem véletlen ez a szereposztás, hiszen a vizsgált portálok közül ez utóbbi rendelkezik a legtöbb olvasóval.

A szétesett ellenzék már nem képviseli az ellenzékieket

A parlamenti ellenzék az eltelt három évben egyáltalán nem tudta becsatornázni a kormányellenes választók társadalmi elégedetlenségét, így évről-évre egyre több új baloldali és liberális mozgalom, illetve párt jelent meg. Azonban az újonnan felbukkanó mozgalmak sem tudtak sikeresek lenni, a zászlajukra tűzött törekvéseket a megfelelő szervezettség és társadalmi legitimitás hiánya miatt nem tudták végrehajtani.

2014 óta ennek következtében a baloldal fragmentáltsága tovább nőtt, nincsen látható kormányzati alternatíva, az ellenzéki pártok nem tudják becsatornázni az elmúlt hetek tüntetésein megjelenő elégedetlenséget, gyakran a tüntetők őket is elutasítják. Ráadásul a CEU-ügy lefolyása is – ahogy azt Gulyás Márton választási mozgalma esetén is látható – könnyen az lehet, hogy a tiltakozók szűk magja előbb-utóbb bejelenti: politikai ambíciókat dédelget, ezzel még tovább osztódhat az eleve fragmentált balliberális oldal.

2014 áprilisához képest a pártpreferenciák ma is hasonló képet mutatnak, mely a választások közeledtével egyre nagyobb frusztráltságot okoz az ellenzéki pártvezetők körében. A helyzetükön az elmúlt napok kormányellenes tüntetései sem segítenek, ezeknek a megmozdulásoknak e pártok csupán szemlélői, nem alakítói, szerepüket gyakorlatilag átvette a balliberális sajtó.

Pártsajtó helyett sajtópárt

Régóta megfigyelhető szerte a világban és legújabban Magyarországon is, hogy az ellenzéki pártok helyébe lépve az ellenzéki sajtó igyekszik formálni a közvéleményt, különböző gazdasági vagy politikai érdekek mentén alakítva a politikai folyamatokat. Az ellenzéki sajtó hazánkban is egyre gyakrabban karol fel ügyeket, alakít ki saját értelmezési keretet, legújabban már utcai tiltakozások megszervezésében és propagálásában is szerepet vállalt.

Ez a mindenképpen újnak nevezhető jelenség a külföldi egyetemek működését szabályzó törvénymódosítás és külföldről támogatott szervezetek átláthatóságáról szóló törvényjavaslat kapcsán vált a legszembetűnőbbé.

Ezen ügyek során a vizsgálatunk tárgyát képező négy portál (Index.hu, 24.hu, hvg.hu, 444.hu) teljes mértékben átvette az ellenzéki pártok szerepét, befolyásolva ezzel a közvéleményt: kormányellenes ügyet kreáltak, melyhez értelmezési keretet alakítottak ki, tiltakozásokat szerveztek.

Az amerikai CEU működését érintő és a külföldről támogatott szervezetek átláthatóságát előmozdító törvények kapcsán az ellenzéki pártok véleményét bemutató és az azokat nem bemutató cikkek száma (db, március 28-április 19.)

A Simicska-közeli Index.hu, a Soros-közeli 444.hu, valamint a szintén kormánykritikus 24.hu és a hvg.hu felületén a külföldi egyetemek működését érintő, vagy épp a külföldről támogatott szervezetek átláthatóbb működését előmozdító törvények kapcsán megjelent cikkek elenyésző részében adtak teret az ellenzéki pártok álláspontjának. A legtöbb cikkben az újságírók saját vagy a sajtótermék által kialakított véleményüknek, értelmezésüknek adtak teret.

A pártvéleményeket tartalmazó írások aránya a 444.hu-n volt a legalacsonyabb: itt az említett két témában megjelent cikkek csupán 8 százaléka közvetített bármilyen ellenzéki véleményt. De nem volt sokkal magasabb ez az arány a többi vizsgált sajtótermék esetében sem, az Index.hu és 24.hu portálon 11-11 százalék, míg a hvg.hu oldalon 13 százalék.

Ezek a számok is jól mutatják, hogy ebben a két komoly belpolitikai vitákat kiváltó kérdésben ezek a médiafelületek lényegében önálló politikai szereplővé váltak, a március 28-i törvénytervezet benyújtását követően szinte azonnal annak az értelmezési keretnek a kialakításán és propagálásán dolgoztak, mely szerint a kormány a Közép-Európai Egyetem bezárására készülne.

A négy internetes portál március 28. és április 19. között az említett két témában 2 005 darab cikket jelentetett meg, ami átlagosan napi 87 cikket jelent. A tüntetések élő közvetítéséről hírfolyamban beszámoló, Simicska Lajoshoz köthető Index.hu esetében volt a legmagasabb ez az arány (átlag napi 30 cikk). Szintén jelentős volt a 24.hu, a hvg.hu és a 444.hu esetében is ezeknek a cikkeknek a mennyisége, itt 18-20 cikk jelent meg napi átlagban e két témában.

Az amerikai CEU működését érintő és a külföldről támogatott szervezetek átláthatóságát előmozdító törvények kapcsán megjelent cikkek száma (db, március 28.április 19.)

444.hu: Volt amikor minden második cikk a CEU-ról szólt

A CEU kapcsán a legaktívabb tevékenységet a 444.hu folytatta, több olyan nap is volt a vizsgált időszakban, amikor ezen a portálon megjelent cikkek közel fele kizárólag a Soros György által létrehozott egyetemről szólt.

Ezzel lényegében a Soros György érdekeltségébe tartozó/1/ 444.hu a szintén Soros György érdekeltségébe tartozó CEU ügyében a többi kormánykritikus internetes portálnál is lényegesen nagyobb híraktivitást mutatott: a vizsgált időszakban megjelent cikkek 26 százaléka kapcsolódott ehhez a témához.

Miként ez a következő oldalon bemutatott ábrán is látható, több olyan nap is volt, amikor ezeknek a cikkeknek a megjelenési aránya ennél is magasabb, 30-50 százalék volt a 444.hu-n. Ráadásul azokon a napokon is magas volt ezeknek a híreknek a megjelenésszáma, amikor a témában semmilyen esemény, illetve bejelentés nem történt.

Az amerikai CEU működését érintő és a külföldről támogatott szervezetek átláthatóságát előmozdító törvények megjelenési aránya napi bontásban a 444.hu-n (%, március 28.április 19.)

Index.hu: Tüntetésszervezés és toborzás

Míg a 444.hu véleménycikkek megjelentetésével és az értelmezési keret kialakításával a CEU kapcsán megszólalók, illetve a tiltakozók érvkészletét színesítette, addig a Simicska-közeli Index.hu sokkal inkább a tiltakozásokra történő mozgósításban vállalt szerepet. Nem véletlen ez a szereposztás, hiszen a vizsgált portálok közül ez utóbbi rendelkezik a legtöbb olvasóval.

Ennek megfelelően az Index.hu telefonos alkalmazása a tiltakozásokat megelőzően szinte kivétel nélkül „breaking” értesítéseket küldött a felhasználóknak, amelyben többek között az adott tüntetés helyszínéről, várható méretéről és programjáról is részletes tájékoztatást adtak.

A legemlékezetesebb az április 8-i demonstráció volt, melynek során az Index.hu a másik három internetes portálhoz hasonlóan már délelőtt több terjedelmes cikkben számolt be arról, hogy sok tízezres tömeg várható a délutáni tiltakozáson, bíztatva ezzel az olvasókat a részvételre.

Az Index.hu mozgósítását és a tiltakozások terén vállal szerepét támasztja alá a CEU-val kapcsolatos megjelenések megoszlása is. Míg a másik három internetes felületen lényegesen arányosabban oszlottak el március 28. és április 19. között e témában megjelent cikkek, addig az Index.hu esetében ezeknek jelentős része a tiltakozások napján, illetve az azokat megelőző napon került megírásra.

Emellett az Index.hu-n jelent meg a legtöbb bejegyzés a tüntetések élő közvetítése során, ennek köszönhető például az április 9-én mért kiugró 70 százalék feletti adat. Ezt a tevékenységet a közösségi felületek adta lehetőségek kiszélesedésével tovább színesítette a portál: a tiltakozásokról a legtöbb képi és videós anyagot az Index.hu készítette, a legtöbb élő közvetítést is ennek a portálnak a közösségi felülete biztosította a felhasználók részére.

Ennek köszönhetően a hivatalosan bejelentetett tiltakozásokat követően az olvasók és a tüntetések résztvevői mindig tájékozódhattak arról, hogy a bejelentett demonstráció helyszínét elhagyó tömegek várhatóan hol találkoznak, illetve próbálnak meg lezárni közlekedési csomópontokat, például az Oktogont.

Az amerikai CEU működését érintő és a külföldről támogatott szervezetek átláthatóságát előmozdító törvények megjelenési aránya napi bontásban az Index.hu-n (%, március 28.április 19.)

Érdekesség, hogy a 24.hu és a hvg.hu esetében a 444.hu-hoz és az Index.hu-hoz hasonló jellegzetesség nem volt észlelhető. Társaikhoz hasonlóan szintén nagy számban számoltak be a CEU-ügy eseményeiről és véleménycikkeket is megjelentettek, ugyanakkor kisebb intenzítással, illetve a cikkek számának arányosabb elosztásával.

Módszertan

Az elemzés során a 444.hu, az Index.hu, a 24.hu és a hvg.hu internetes portálokon 2017. március 28. és április 19. között megjelent cikkeket vizsgáltuk kvalitatív és kvantitatív eszközökkel.

A külföldi felsőoktatási intézmények működését szabályzó törvénymódosítással, a CEU-val és a CEU melletti tüntetésekről beszámoló cikkeket; valamint a külföldről támogatott szervezetek átláthatóságáról szóló törvényjavaslattal összefüggő megjelenéseket soroltuk külön ügycsoportba. Az említett két témához nem kapcsolódó cikkeket pedig „egyéb cikk” csoportba kategorizáltuk.

A cikkek számának meghatározásakor külön cikként tekintettük az élő közvetítések hírfolyamában egyenként megjelenő hírekre is, hiszen e cikkek/bejegyzések gyakran az említett internetes portálok közösségi médiafelületein is külön cikként jelentek meg, illetve külön URL linkkel is rendelkeznek.

A cikkekben megjelenő álláspontok vizsgálatakor „ellenzéki pártok véleményét tartalmazó” cikknek tekintettük azt, amelyben az MSZP, a Jobbik, a Demokratikus Koalíció, az Együtt, a Párbeszéd, a Magyar Liberális Párt, az LMP, a Kétfarkú Kutyapárt vagy a Momentum Mozgalom részéről bármilyen politikusi vagy pártálláspont megjelent.

/1/ A 444.hu-ban, valamint a Magyar Narancs hetilapban résztulajdonos Media Development Investment Fund amerikai befektetési alap a Soros-hálózat része.

