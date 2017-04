Íme, a „nem létező” Soros-hálózat: 226 EP-képviselőt tart a markában a spekuláns

A Magyarországot CEU-ügyben kritizáló Frank Engel luxemburgi néppárti EP-képviselő is rajta van a Soros Györgyhöz kötődő European Policy Institute azon listáján, amely a „megbízható szövetségeseket” veszi sorba – írta a Nézőpontok.hu-ra hivatkozva a pestisracok.hu.

2017. április 21. 20:54

Az Open Society Foundations belső adatbázisából kiszivárgott kiadvány a 751 EP-képviselőből 226-ot sorol fel Soros embereként, vagyis az anyag szerint a Soros-hálózatnak több „megbízható szövetségese” van a brüsszeli parlamentben, mint amennyi a legnagyobb, néppárti frakció összlétszáma. Épp ezért nem meglepő azon Soros-bérenc politikusok megnyilatkozása, akik a CEU-ügyben a magyar kormányt ekézik, vagy épp a Fidesz kizárását követelik az Európai Néppártból.

A DC Leaks nevű szivárogtató portál 2016 augusztusában publikálta az Open Society Foundations (OSF) belső adatbázisából származó mintegy 2500 dokumentumot – írták a honlapon. A „Megbízható szövetségesek az Európai Parlamentben 2014-2019” nevű kiadvány a 751 EP-képviselőből 226-ot sorol fel, vagyis az anyag szerint a Soros-hálózatnak több „megbízható szövetségese” van a brüsszeli parlamentben, mint amennyi a legnagyobb, néppárti frakció összlétszáma (215 fő). A listán olyan befolyásos nevek köszönnek vissza, mint

Martin Schulz, az Európai Parlament volt elnöke

Olli Rehn, egykori gazdasági és pénzügyi biztos

Gianni Pittella, a szociáldemokrata frakció vezetője

Alexander Lambsdorff, az EP alelnöke

illetve Elmar Brok, Guy Verhofstadt, Sophie in’t Veld és Ulrike Lunacek.

Több jobboldali politikusról – például a CEU-ügyben megszólaló, a magyar kormányt és Orbán Viktort erősen kritizáló luxemburgi Frank Engelről – megjegyzik, hogy adott esetben készek szembe fordulni saját pártcsaládjukkal. A kézikönyvszerű kiadvány bevezetője megjegyzi, hogy a Nyílt Társadalom Alapítványnak „tartós és bizalomra épülő” kapcsolatokat kell kiépítenie a 11 bizottságban és 26 delegációban helyet foglaló, „bizonyítottan vagy valószínűsíthetően” Open Society-szövetséges politikusokkal. Minő véletlen, hogy éppen a listán szereplő képviselők közül estek neki a magyar kormánynak a Soros alapította Közép-európai Egyetem (CEU) ügyében. Deák Dániel, a Nézőpont Intézet elemzője ennek kapcsán felhívta a figyelmet:

“Ezzel a létszámmal Sorosé a legnagyobb frakció a Brüsszelben és Strasbourgban is ülésező testületben, a néppárti (EPP, ide tartozik a Fidesz-KDNP is) tömb méretét (215 fő) is meghaladja. az elmúlt hetek történéseit figyelve nem okoztak meglepetést a hazai balliberális média által felkarolt, a Soros alapítványok számára megbízható szövetségesnek tartott néppárti politikusok kijelentései, amelyek például a Fidesz kizárását javasolták a Néppártból. Az elemző hozzátette: Soros jól kiépített hálózata ellenére a Néppárt többségének álláspontja nem ilyen elfogult, hanem Manfred Weber véleményét osztja, aki azt hangsúlyozta, hogy a hisztériakeltés helyett az Európai Bizottság objektív vizsgálatára van szükség a felsőoktatási törvény módosítása kapcsán.”

pestisracok.hu