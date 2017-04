Fény az éjszakában

2017. április 22. 00:44

Az LMP két politikusa fényfestéssel hívta fel a figyelmet a növekvő orosz befolyásra, és a paksi népszavazás fontosságára.

Az LMP nevében akciózott péntek este Szél Bernadett, a párt társelnöke, és Ungár Péter, az LMP elnökségi tagja az orosz elnök képét vetítve a budapesti képviselőházra, finom utalásképpen arra, hogy ha nem vigyázunk, Vlagyimir Putyin elfoglalja azt is. Konkrétabban: az LMP azt követeli, hogy legyen népszavazás Paks 2-ről.

Szél korábban több, a paksi bővítésről szóló népszavazási kéérdést is benyújtott, amelyeket azonban nem fogadott be a Nemzeti Választási Bizottság. A politikus most arról beszélt, hogy bár a kormány pénteken újra megüzente, hogy nincs lehetőség és szükség a kérdésről referendumra, el fogják érni, "hogy legyen beleszólásunk a saját jövőnkbe".

Ungár Péter szerint is eljött az ideje, hogy megkérdezzék az embereket a projektről ahelyett, hogy pár fideszes és Vlagyimir Putyin döntsön arról, milyen energiát használjon a jövőben Magyarország. (...)

Péntek este, az akció helyszínén Szél Bernadett kijelentette: a kormány gyáva, mi pedig bátrak vagyunk, és el fogjuk érni, hogy beleszólásunk legyen saját jövőnkbe.

