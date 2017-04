Ezért fognak milliók Le Penre szavazni

Bár a legtöbb francia szavazót, politikust és médiumot feszengés fogja el Marine Le Pen neve hallatán, több mint 8 millióan az ő neve mellé rakják majd az ikszet április 23-án. A Local nevű lap Le Pen-szavazókat faggatott választásuk okairól, a szélsőjobboldali szavazók érveiket - meglepő módon - nem csupán a bevándorlás témája köré, hanem a francia nemzeti identitás megőrzése mögé sorakoztatták.

2017. április 22. 09:48

Marine Le Pen korántsem nevezhető népszerű személyiségnek: riválisai megállás nélkül kritizálják, a vezető közgazdászok és üzleti vezetők sem kímélik, és a Nemzeti Fronton kívül minden politikus Franciaország első számú közellenségének tartja. De vasárnap nem ők fognak az urnákhoz járulni, hanem a változáshoz tíz körömmel kapaszkodó frontosok, akik vezetésével nyolcmillió szavazatot is begyűjthet a szélsőjobb megosztó jelöltje.

A Local a Nemzeti Front jelöltjének párizsi gyűlésén résztvevő embereket kérte meg arra, hogy mondják el egy-két mondatban azt, hogy miért Marine Le Pen az ő emberük.

Marine Le Pen, a jobboldali Nemzeti Front (FN) elnöke és államfőjelöltje beszél támogatóihoz Párizsban 2017. április 21-én, az elnökválasztás első fordulója előtt két nappal (MTI/AP/Michel Euler)

Változást akarnak, “Francaiországot elsőként”

“Ő még elérhet valami változást, adnunk kell neki egy esélyt! Nem fog semmi szörnyű dolgot csinálni, de ha mégsem válik be, akkor majd valaki mást választunk helyette” – mondta Francois Glauzy, aki taxisként dolgozik Párizs egyik külvárosában.

“Le Penre szavazok a nemzeti szuverenitás visszatéréséért. A hatalmat vissza kell adni a franciák kezébe. Újra a nemzetek Európájában akarok élni” – mondta Valentin Manent, egy 28 orleans-i színpadtechnikus.

“Azért akarom, mert ő esélyt adhat a francia munkavállalóknak a többi országból érkezőkkel szemben. Ezeknek az embereknek szükségük van a munkára” – közölte Rosaline Glauzy, aki szintén a Bagneux környékén lakik.

Denis Thierry, az egykori Kommunista Párt tagja, akinek már unokái vannak, úgy gondolja, hogy a franciáknak nemzeti prioritást kellene élvezniük: ”Unokáim vannak. Mind a szociális lakások listáján vannak, de egyikük sem kapott még lakóhelyet. A franciáknak kellene kapniuk a szállásokat és a munkákat” – hangsúlyozta.

Az egyetemista Roxanne Boissel így vélekedett: “Nagyon sok olyan diákot ismerek, akiknek nincsen munkájuk, mert az állásokat a migránsok kapják. A francia hajléktalanok az utcákon élnek, míg a bevándolrók szociális lakásokat kapnak”

Határok, szélsőséges iszlám, bűnözés

“Ellenőriznünk kell a határainkat és azt, ami az országban folyik. Franciaország már egyáltalán nem olyan, mint 20 évvel ezelőtt” – mondta egy versailles-i tanár, Florence Gerault.

“Azért szavazok Mariner Le Penre, hogy végre megállítsa az iszlám fundamentalizmus felemelkedését Franciaországban. Ez nem csak a mi legfontosabb kihívásunk, hanem egész Európáé” – vélekedett egy Gregory nevű párizsi köztisztviselő. “Mindenkit ki kell tiltani Franciaországból, aki veszélyt jelent ránk ” – tette hozzá.

Rendőrautók a diadalív közelében 2017. április 20-án. (MTI/EPA/Etienne Laurent)

Egy Martine nevű, eredetileg Guadeloupe-ból származó köztisztviselő így látja a helyzetet: “Biztonságban akarom érezni magamat, mikor reggel kiteszem a lábamat a házamból. Nálunk már nem büntetik a bűnözőket. Ha Le Pen nem nyer, nem maradok Franciaországban. Nem érzem magamat biztonságban”

Bevándorlás

A jelen gazdasági helyzetben a bevándorlás egyszerűen nem fenntartható, biztonsági nehézségekkel, rizikókkal jár, és ellenőrzést követel” – mondta a 27 éves Bruno.

“A társadalmi igazságosság miatt kapja meg Le Pen a voksomat. Nekünk először a francia idősekről és a fogyatékkal élőkről kell gondoskodnunk, nem a migránsokról” – emelte ki a 38 éves Jeanne Berullier Orleans-ból.

Antonio Davisseau, egy Toulouse-ból jött fiatal diák is hasonlóképpen vélekedett: “Több millió hajléktalan és munkanélküli francia él az országban. A kormány semmit nem tesz értük, bezzeg a migránsokat tárt karokkal fogadják. Marine Le Pen az egyetlen, aki ezen változtatni tud.”

Kevin, egy Nancy-ból származó 25 éves markentinges a szegény lakótelepekről beszélt, ahol kis közösségeket alakítottak ki maguknak a bevándorlók: ”Nem fogadhatunk be több bevándorlót, hiszen azok sem tudnak beilleszkedni, akik már egy ideje itt élnek. Saját közösségeket alakítottak ki, így még jobban elhatárolódnak a francia társadalomtól.”

A párizsi Veronica Radoux úgy gondolja, hogy “nem a franciák feladata a világ minden nyomorúságának elviselése”, egy ponton megálljt kell parancsolniuk a beávdorlóknak. Szerinte Marine Le Pen képes lesz erre, ő legalább elszánt.

Alexandre, egy 20 éves diák szerint a migránsok nem akarnak franciákká válni: “Nálunk a bűnözök nagy része migráns. Ők nem akarnak franciák lenni, meg akarják őrizni a saját identitásukat”

“Az elfeledett Franciaország”

“Le Penkre voksolni nem más, mint az elfeledett Franciaországot visszahozni” – magyarázza a Nemzeti Front politikai tanácsadója, a 29 éves Quentin.

“Franciaországban óriási szakadék van a nagyvárosok és a kisebb, vidéki települések között. A kisebb városokban folyamatosan zárnak be a bankok és az üzletek. Haldokolnak a kisvárosok és a falvak. Ezeket a településeket kellene megvédenünk. Mi ezekért harcolunk” – állítja.

Egy bezárt acélgyár főbejárata az északkelet-franciaországi Moselle megyében fekvő Rombas város peremén 2017. április 6-án. Az április 23-i francia államfőválasztáson induló Marine Le Pen vezette jobboldali Nemzeti Front (FN) jelentős szavazóbázist teremthet Franciaország északkeleti térségének munka nélkül maradt nehézipari dolgozóiból a régió olyan településein, mint az egykor többségében baloldali politikai irányzatú Hayange kisváros. Lotaringiában a bányászat, kohászat és a textilipar hanyatlása miatt az elmúlt évtizedben nőtt a munkanélküliség, a régió utolsó vasércbányája 1997-ben zárt be (MTI/AP/Emilio Morenatti)

Megtépázott identitás

Cyril, egy párizsi mérnök szerint a túl sok bevándorló miatt a franciák kezdik elveszíteni a nemzeti identitásukat. Ez valaha a tisztelet volt, amit ma már keresve sem találni az országban.

A Nemzeti Front területi tanácsosa, Elisabeth Lalanne de Haut is ezt vallja: “Csak Marine Le Pen képes visszaállítani a francia értékeket, szokásokat, hagyományokat és magát a francia hazát. Egyes jelöltek még csak nem is próbálják meg, mert igazából nem szeretik Franciaországot”

A 60 éves Toulouse-i Jean-Pierre a kendők miatt is ideges: “Korában bárkihez odamentem beszélgetni, de most nem nagyon akarok odalépni egy fátylat viselő emberhez. Mégis mit mondanék neki? Én csak azt akarom, hogy visszatérjen az egyensúly. Olyan, mintha nem is francia földön, hanem Libanoban élnék.”

Valentin Caceres, egy húszéves párizsi egyetemista világ különböző országainak egyediségéről beszélt: “Minden ország különböző. Mikor Marokkóba vagy az Egyesült Államokba utazok, mindig a különböző kultúrákat próbálom felfedezni. Ezért is szeretném azt, hogy Franciaország megőrizze saját kultúráját. Úgy érezzük, hogy Franciaország már nem is Franciaország”

“Ő az egyetlen, aki igazi hazafi, és aki megvédi a francia értékeket: a szabadságot, az egyenlőséget és a testvériséget. Ezek a mi civilizációnknak az értékei, de már kezdjük őket elveszíteni” – panaszkodott a 61 éves párizsi nyugdíjas, Christian de la Motte.

Marine Le Pent, a jobboldali Nemzeti Front (FN) elnöke és államfőjelöltje támogatóit köszönti egy kampányrendezvényen, Marseille-ben (MTI/AP/Michel Euler)

“Azok az afrikai bevándorlók, akik Franciaországba jönnek, ráerőltetik azországra a saját hagyományaikat és kultúrájukat. Nem akarok halal húst enni, az utcán leboruló imádkozókat látni, és azt sem akarjuk látni, ahogy a nők fátyollal takarják el az arcukat” – tette hozzá.

Minden összefügg: nem csupán egy okuk van

“Marine Le Pen az egyetlen, aki kiáll a monetáris szuverenitásunk mellett: a mostani gazdasági válság idején arra van szükségünk, hogy a saját valutánk leértékelésével fellendítsük az exportunkat” – mutatott rá a 25 éves Champagne tartománybeli Alexis Robert.

“Nem csupán egy oka van annak, hogy Marine Le Penre szavazunk, minden összefügg egymással: a migráció, a biztonság, a gazdaság, a határok ellenőrzése. Nem szabad megszüntetnünk a határokat, mint ahogyan a világ országainak 95 százalékában már megtették. Mára már csak a pusztítás látszik. Mit szólnának azok az emberek, akik két háborúban is harcoltak Franciaországért? Ha látnák, mivé lett az ország…” – osztotta meg lesújtó véleményét a francia vezetésről egy 30 éves ápoló, Franz Pfifferling.

hirado.hu - The Local