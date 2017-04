Gitáros duó Belgiumból

A különböző stílusok „ötvözésével” eddigi rövid pályafutásuk alatt már sikerült elérniük, hogy a dallamviláguk a védjegyükké vált.

2017. április 22. 10:48

Lorin Hart: Love Come Back

Az énekesnő, Lorin Hart hosszú időn keresztül a férjével duót alkotva lépett a színpadra. Mivel a házasság válással végződött, így a közös munka is megszakadt. A gyermekei felnevelése után a saját kezébe vette előadói karrierjének az építését. Az amerikai folk zene és a country műfajok képviselőjeként találkozhat vele a közönség a különböző zenei fesztiválokon, illetve zenei klubokban.

Az énekesnő nem tartozik a gyakran lemezt készítő előadók közé. Ugyanis az első szólólemezét 1996-ban készítette, ez volt a Breath . A most bemutatott második album, a Love Come Back két évtizeddel később született. Ezen a korongon 12 felvételt találhatunk. A látszólag visszafogott, egységesnek tűnő dalszövegvilág, a fegyelmezett, a női énekhang által megjelenített belső utazások folytonos, feldolgozandó lelki-szellemi nyersanyagok képtöredékei. Sokszor szinte soronként, szakaszonként képesek új, még nem tapasztalt hangulatok plasztikus ábrázolására.

Az album legnépszerűbb felvételei lehetnek : „Might As Well Be Magic”, „Classic White Car”, „Love Come Back”, „Lonely Road Home”.

Honlap: www.lorinhart.bandcamp.com/releases

Gitáros duó Belgiumból

Lathouwers & Barbier: No Time For Rock'N'Roll

A belga zenészekről viszonylag keveset tudunk. De nem azért, mert náluk nem folyik aktív zene élet. Hanem azért, mert valamiért nem jutnak el hozzánk onnan a hírek. Most kicsit bővíthetjük az ismerettárunkat. Ugyanis a Walter Lathouwers és Bart Barbier alkotta duó lakhelye Belgiumban van.

A két gitáros-énekes-dalszerző munkakapcsolata csupán a közeli múltba nyúlik vissza. 2015-ben döntöttek úgy, hogy közösen folytatják. Az általuk képviselt zenei stílust nehéz lenne egyértelműen meghatározni. Méghozzá azért, mert egy sajátos zenei „keveréknyelvet” beszélnek. A zenei világukban éppen úgy jelen vannak az amerikai folk zene dallamai, mint a rock zene és a delta blues ismertetőjegyei. De az említettek mellett még egy seregnyi más stílut is felsorolhatnánk. A különböző stílusok „ötvözésével” eddigi rövid pályafutásuk alatt már sikerült elérniük, hogy dallamviláguk a védjegyükké vált. A duó bemutatkozó lemeze a No Time For Rock'N'Roll címet kapta. A 12 számos repertoár döntő többségét az előadók saját szerzeményei adják. Egyetlen kivételnek egy Bob Dylan klasszikus a „The Times They Are A-Changin” számít. A jó hangulatú, lendületes albumon egymást követik a jobbnál jobb dalok. Némelyikhez még a videoklipet is könnyen elképzelhetjük. Stílusosan, Amerika déli államait idéző kocsma, whisky, cigifüst, csajok. Tökéletes video lenne az ilyen nótákhoz.

Az album legnépszerűbb felvételei lehetnek : „The Man From Manhattan”, „No Time For Rock&Roll”, „One More Smile”, „Love Of My Heart”.

Honlap: www.lathouwersbarbier.com és www.facebook.com/lathouwersbarbier

Czékus Mihály