Játékos vetélkedő hungarikumokról

Megtartották a kárpát-medencei hungarikum-vetélkedő nemzeti elődöntőjét pénteken a Lakitelek Népfőiskola alapítványának szervezésében.

2017. április 22. 12:27

A Kárpát-medencei magyar diákság számára szervezett hungarikumokról szóló vetélkedők 2016-ban kezdődtek el. A Földművelésügyi Minisztérium Hungarikum Bizottsága akkor minden megye számára pályázatot írt ki, hogy szervezzenek versenyeket általános iskolások és középiskolások számára. A hugarikum-vetélkedőt a határon túl is meghirdették, az elődöntőket kárpátaljai, erdélyi, felvidéki és délvidéki területeken is megrendezték.

A nemzeti elődöntőre a kerületi versenyek győztesei érkeztek, többnyire minden megyéből két csapat, egy általános és egy középiskolás. A vetélkedőn összesen negyvenöt csapat vett részt. A nap során a fiataloknak annak a hatvannégy hungarikumnak a beható ismeretét kellett bizonyítani, amelyek már hivatalosan is bekerültek a hungarikumok gyűjteményébe. Az elődöntő leginkább a játékos feladatokról szólt, volt totó, hungarikum-mozi, villámkérdések, de receptet is kellett írniuk a diákoknak, házi feladatként pedig plakátot is terveztek.

A Lakitelek Népfőiskola alapítványa által szervezett nemzeti elődöntőn hat általános iskolás és hét középiskolás csapat jutott tovább (utóbbi mezőnyben holtverseny alakult ki). A döntőbe két kárpátaljai és két erdélyi csapat is bejutott. A vetélkedőt Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnöke, a Hungarikum Bizottság tagja nyitotta meg, és beszédet mondott Szakáli István Lóránd is, az agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős helyettes államtitkár.

Az országos döntőre május 19-én kerül sor az Országház épületében.

KF/Magyar Hírlap