Családok nélkül nincs gyarapodás

A Nagycsaládosok Országos Egyesülete (NOE) 30 éves történetével a magyar családok ügyének legmegbízhatóbb képviselője, a nemzet életének fontos résztvevője, ezért a kormány 300 millió forinttal támogatja idei munkáját - jelentette be az emberi erőforrások minisztere szombaton Budapesten, a NOE ünnepi közgyűlésén.

2017. április 22. 14:46

Balog Zoltán hangsúlyozta, fontos, hogy a nemzet fennmaradjon, ennek pedig a megszületendő gyerekek a legfontosabb zálogai. A magyar kormány a családok támogatásával akarja megállítani a népességfogyást, nem másfajta eszközökkel, például a migrációval - tette hozzá.



Már nem lehet azt mondani, hogy Magyarországon a gyerekvállalás szegénységi kockázat, de még nagyon sok tennivaló van azért, hogy a szülők visszakapják a társadalomtól, az államtól, a kormányzattól mindazt, amit a családjukért tesznek, a családjukba fektetnek - mondta Balog Zoltán.



A miniszter ismertetése szerint 2010 óta a három- és többgyerekes családok éves egy főre jutó nettó jövedelme majdnem másfélszeresére emelkedett, a kormány pedig idén 1741 milliárd forintot - a GDP 4,7 százaléka - fordít a költségvetésből családtámogatásra, 2010-hez képest ez 80 százalékos növekedés. Ez a legmagasabb arány egész Európában - jegyezte meg.



Balog Zoltán úgy fogalmazott, Magyarországon egyre többen érzik, hogy családban és házasságban élni jó. Míg 2002 és 2010 között 23 százalékkal csökkent a házasságkötések száma, addig 2010 óta 45,8 százalékkal nőtt, és 20 éve nem volt ilyen magas.



A miniszter a szervezetet méltatva azt mondta, a NOE egyszerre érdekvédő, partner és közösség. Utóbbi különösen fontos, mert ha biztos közösségi alapokon áll egy szerveződés, akkor nem tudja megrendíteni semmifajta politikai változás, még kormányváltások sem.



A NOE, amely kiemelkedő munkát végez a szemléletformálás terén is, hogy ne legyen "kínos, ciki" több gyereket nevelni, komoly civil szervezet abban az értelemben, hogy lényege a polgári önszerveződés - mondta Balog Zoltán.



Novák Katalin, az Emmi család-, ifjúság- és nemzetközi ügyekért felelős államtitkára úgy fogalmazott, családok a nemzet fiatalságának zálogai, nélkülük nincs gyarapodás, a társadalom elöregszik. A NOE tagjai tudják ezt, és felismerik, hogy a gyermekvállalás nemcsak a kisközösség, hanem az egész nemzet számára nagy érték. Tudja ezt a kormány is, ezért támogatja a családokat - kiemelten a nagycsaládokat - például a családi adókedvezménnyel, a családi otthonteremtési kedvezménnyel (csok) vagy a bölcsődei rendszer fejlesztésével - mondta.



A NOE valódi polgári szerveződés, amely nemcsak eszméket, hanem valódi értékeket képvisel, megmutatja, hogy a nagycsaládos lét "trendi" és helye van a modern társadalomban. Emellett igazi partnere a kormánynak is, hiszen jó javaslatok, előremutató kezdeményezések, építő kritikák érkeznek a szervezettől a kormány felé - emelte ki.



Kardosné Gyurkó Katalin, a NOE elnöke arról beszélt, az egyesület igent mond az életre, a családra, és 30 éve hű az 1987-ben megfogalmazott értékekhez, egy nagy, összetartó és személyes kapcsolatokon nyugvó közösség.



Az eseményen átadták az egyesületért, illetve a családokért végzett többéves áldozatos munkáért járó NOE-díjat, a közösséghez való hűséget elismerő Hűség díjat, illetve a nagycsaládosokat anyagilag támogatóknak járó Bölcső díjat.



Az 1987-ben alakult NOE több mint 250 helyi közösséggel, mintegy 14 ezer tagcsaláddal és hetvenezer taggal rendelkezik. Az országos munkát hét regionális központ segíti, önkénteseik száma megközelíti az 1500-at. Az egyesület munkájának középpontjában a házasság és az élet védelme, az anyaság tisztelete áll, emellett ellátja a családok érdekvédelmét, rendezvényein pedig kapcsolatépítésre és szórakozásra is lehetőséget nyújt.

Kardosné Gyurkó Katalin, a NOE elnöke átadja a NOE díját Gyertyás Jánosnak, a győri Nagycsaládosok Egyesülete elnökének a Nagycsaládosok Országos Egyesülete (NOE) megalakulásának harmincadik évfordulója alkalmából rendezett ünnepi közgyűlésen a budapesti Szent Margit Gimnázium dísztermében 2017. április 22-én. MTI Fotó: Koszticsák Szilárd

MTI