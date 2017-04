A francia elnökválasztás legnagyobb esélyesei

Közel 47 millió szavazásra jogosult állampolgárt várnak vasárnap Franciaországban az urnákhoz az elnökválasztás első fordulójában, hogy a 11 jelölt közül kiválasszák azt a kettőt, akik két héttel később megmérkőzhetnek az államfői székért. Az V. köztársaság történetében most először a hivatalban lévő elnök, a szocialista Francois Hollande nem jelölteti magát újra, és a felmérések szerint négy jelöltnek is esélye van arra, hogy bejusson a május 7-i második fordulóba - alábbi összefoglalónkban őket ismerheti meg közelebbről.

2017. április 22. 17:01

A 66 546 ezer választóhelyiség reggel 8 órakor nyitja meg a kapuit, a nagyobb városokban este 8 óráig lehet szavazni, máshol már 6, illetve 7 órakor lezárják az urnákat. A tengerentúli francia megyékben, az Antillákon és Francia Guyanán, valamint Francia Polinéziában már szombaton elkezdődik az elnökválasztás, amelyet a Charlie Hebdo szatirikus hetilap ellen 2015 januárjában elkövetett merénylet óta a köztereken járőröző 7 ezer katona mellett több mint 50 ezer rendőr is biztosítani fog.

Francois Hollande, francia elnök (EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON)

Az első becslések és részeredmények este 8 órától várhatók. Az exit-poll eredmények alapján hagyományosan a második fordulóba jutott két jelölt fotója pontban este 8 órakor megjelenik a televíziók képernyőjén. A várható szoros eredmény miatt a közvélemény-kutatók ezt most nem garantálják este 8 órára, s azt is kilátásba helyezték, hogy három fotó fog megjelenni, mielőtt fokozatosan megérkeznek a biztosnak tekinthető részeredmények – az V. Francia Köztársaság nyolcadik államfőjét legkésőbb május 14-ig beiktatják, aznap jár le ugyanis Francois Hollande mandátuma.

A szuverenista Marine Le Pen történelmi győzelemre készül a szalonképessé vált Nemzeti Front élén

A 48 éves pártelnök, aki amióta 2011-ben átvette apjától az addig antiszemita és rasszista provokációktól hangos Nemzeti Front irányítását, folyamatosan annak szalonképessé tételén dolgozik, ezért még a pártalapító apát is kizárta a pártból. Mindez lassan meg is hozta a gyümölcsét, a Nemzeti Front 2014 óta Franciaország legerősebb pártjának számít, az európai parlamenti választásokon az élen végzett, s a kétfordulós franciaországi választások első fordulójában is sikeres, a másodikban viszont általában már nem tudja szélesíteni a választói táborát. Marine Le Pen azt hangoztatja, hogy ezúttal meg fog hazudtolni minden felmérést, amely az jelzi, hogy biztos befutó lesz vasárnap, de a második fordulóban, május 7-én már nem lesz esélye elnökké válni, bárki is legyen az ellenfele.

Marine Le Pen, a jobboldali Nemzeti Front (FN) elnöke és államfőjelöltje nyilatkozik a France2 közszolgálati televízió stúdiójában Párizsban 2017. április 20-án. (MTI/EPApool/Martin Bureau)

Le Pen a “nép Franciaországa jelöltjének” nevezte magát a kampányban a “pénzvilág bal- és jobboldalával” szemben, kampánya hívószavai a patriotizmus és a nemzeti preferencia voltak, amelyet alkotmányba kíván iktatni megválasztása esetén. A radikális jobboldal jelöltje szuverenista programjával kivezetné Franciaországot az eurózónából, az Európai Unióhoz való tartozásról népszavazást írna ki, felfüggesztené a schengeni egyezményt, lezárná Franciaország határait az illegális bevándorlás feltartóztatására és a legális bevándorlásra moratóriumot hirdetne. ”Ha meg kéne határoznom, hogy ki vagyok, azt hiszem egyszerűen azt válaszolnám, hogy intenzíven, büszkén, hűen és egyértelműen francia vagyok. A Franciaország elleni sértéseket úgy veszem, mintha közvetlenül engem bántottak volna meg” – mondja a választási klipjében a pártelnök. A Nemzeti Front nagygyűlésein, amelyeken minden korosztály és minden társadalmi osztály képviselteti magát, pedig az “itthon vagyunk!” szlogen skandálása vált szokássá. Emiatt a párt ellenfelei továbbra is idegengyűlölőnek tartják a Nemzeti Frontot, amely visszautasítja ezt a jelzőt, s patriótának tartja magát.

A felmérésekben a hónapok óta megőrzött egyik favorit hely ellenére Marine Le Pennek nem sikerült igazán tematizálnia a kampányt, amelyben több szó esett a korrupciós botrányokról és az Európához való viszonyról, mint a Le Pen által kedvelt bevándorlás, közbiztonság és terrorizmus témájáról. A Nemzeti Frontot az Európai Parlament azzal vádolta meg, hogy a párizsi székházban alkalmazott munkatársait az uniós képviselők asszisztensi állásaira jelentették be, s éveken át uniós pénzekből fizették őket, de azok Brüsszelben nem végeztek tényleges munkát. Az ügyben a párizsi ügyészség is vizsgálatot indított, de a feltehetően vádemelés céljából beidézett Marine Le Pen az európai parlamenti képviselői mentelmi jogára hivatkozva nem jelent meg az idézésen, ezért a francia hatóságok a múlt héten kérték az EP-től a mentelmi jogának felfüggesztését.

Marine Le Pen, a jobboldali Nemzeti Front (FN) elnöke és államfőjelöltje beszél támogatóihoz Párizsban 2017. április 21-én, az elnökválasztás első fordulója előtt két nappal. (MTI/AP/Michel Euler)

Miután két héttel ezelőtt Le Pen többször is megismételte, hogy Franciaország nem felelős a franciaországi zsidók deportálásáért, a támogatottsága 4-5 százalékpontot esett vissza, majd egyre inkább radikalizálta a kampánynagygyűlések hangvételét, s már a csütörtöki párizsi terrortámadást megelőzően bírálta a hagyományos pártokat, amiért szerinte nem elég hatékonyak a dzsihadizmus elleni küzdelemben. Mindezek legfőbb célja feltehetően a Nemzeti Front hagyományos választóinak mozgósítása volt az első forduló előtt. A nemzetközi elismertség megszerzéséhez Marine Le Pen látogatást tett Vlagyimir Putyin orosz elnöknél Moszkvában, aki szerinte újfajta víziót képvisel az új többpólusú világban. Donald Trump amerikai elnökké választását követően New Yorkban a Trump-toronyban is feltűnt Le Pen, de az amerikai elnökkel végül nem találkozott.

Marine Le Pen egyébként nem készült politikusnak, Jean-Marie le Pen három lánya közül ő a legfiatalabb, és sokáig ügyvédként dolgozott, illegális észak-afrikai bevándorlók védelmezőjeként volt ismert. A francia televíziókban 2002 májusban tűnt fel először, amikor Jean-Marie Le Pen kikapott az elnökválasztás második fordulójában a jobboldali Jacques Chiraccal szemben, s Marine Le Pen foggal-körömmel védte a kamerák előtt megjelenni nem kívánó apját - kétszeresen elvált, három nagykorú gyermek anyja, jelenlegi élettársa Louis Aliot, a Nemzeti Front egyik alelnöke.

A botránya miatt csalódottságot okozó Francois Fillon bízik a győzelemben

A médiaszerepléstől korábban ódzkodó, szigorú és visszafogott 63 éves konzervatív politikus – aki Nicolas Sarkozy államfősége idején 2007 és 2012 között a média által kedvelt elnök árnyékában a háttérből vezette a kormányt -, saját táborában is óriási meglepetést okozott azzal, hogy a jobboldal novemberi államfőjelölt-állító választásán közel 5 milliós részvétel mellett elsöprő győzelmet aratott, s nemcsak a favoritnak számító Alain Juppét utasította maga mögé, hanem végül ő okozta a harmadik helyre szorult Nicolas Sarkozy politikai visszavonulását is. A sajtó ekkor a szürke eminenciás visszavágásaként értékelte a győzelmét, amelyet még Vlagyimir Putyin orosz elnök is üdvözölt Moszkvából.

A korrupciós botrányoktól mentes, tisztességes és felidegesíthetetlen politikus hírében álló, aktív autóversenyezőként mindig győzelemre törekedő Fillon negyven éve a francia közélet ismert arca, mindig is az őszinte beszéd híve volt. Nicolas Sarkozy elnökké választását követően már 2007-ben azt hangoztatta, hogy a francia állam csődbe jutott, most pedig a brit modell alapján a túlságosan költekező állam visszaszorítását tartja legfőbb feladatának mintegy félmillió munkahely megszüntetésével a közszférában. Azt ígéri, hogy megválasztása esetén öt év alatt felére csökkenti a munkanélküliséget egy új munkajogi reformmal és a nyugdíjrendszer átalakításával, s a liberális sokkterápiának köszönhetően tíz év alatt Franciaország ismét Európa legerősebb hatalmává válhat. A várható szakszervezeti ellenállás kivédésére pedig nem parlamenti, hanem rendeleti úton kívánja bevezetni a megszorító intézkedéseket.

Francois Fillon volt francia miniszterelnök, az ellenzéki jobboldali Köztársaságiak párt elnökjelöltje nyilatkozik a France2 közszolgálati televízió stúdiójában Párizsban 2017. április 20-án. (MTI/EPA/AFP/pool/Martin Bureau)

Fillon népszerűségét azonban januárban jelentősen megtépázta egy sikkasztási botrány. A pénzügyi visszaéléseket vizsgáló ügyészség egy lapértesülés alapján indított eljárást az elnökjelölt feleségének és gyerekeinek tisztázatlan parlamenti foglalkoztatása miatt. A gyanú szerint a családtagok csaknem egymillió eurót vettek fel a parlamentben, de feltételezhetően nem végeztek munkát. Penelope Fillon 1986 és 2013 között – kisebb szünetekkel – felváltva állt férje és annak utóda alkalmazásában asszisztensként, amiért összesen nettó 680 ezer eurót kapott, havonta átlagosan nettó 3600 eurót – 1,1 egymillió forintot. Az ügyben, Francois Fillon és utóda, Marc Joulard, valamint felesége, Penelope Fillon ellen emeltek vádat közpénz elsikkasztása, hivatali visszaélés és súlyos csalás gyanújával.

A konzervatív jelölt a harmadik helyre csúszott vissza, a kampányrendezvényeit edénycsörömpöléssel tiltakozók zavarták meg, a sajtóban pedig bumerángként csapott vissza a jobboldali előválasztási kampányban a megvádolt Nicolas Sarkozyt célzó mondata, miszerint “Ki tudná elképzelni, hogy De Gaulle tábornok ellen eljárás induljon?”. Fillon azonban ellentámadásba lendült, először a visszahívását szorgalmazó jobboldali képviselőket csendesítette le, majd a leköszönő szocialista államfőt, Francois Hollande-ot azzal vádolta meg, hogy ő szivárogtatja ki az ügy részleteit a sajtóba. Jóllehet a felmérésekben továbbra is a harmadik, illetve a negyedik helyen áll Fillon a vezető duó, a centrista Emmanuel Macron, a szocialista kormányzat volt gazdasági minisztere és a radikális jobboldali Marine Le Pen mögött, minden interjúban és nagygyűlésen azt ismételgeti, hogy biztosan bent lesz a második fordulóban és megnyeri az elnökválasztást, mert neki van a legerősebb programja, s ezt a választók is jól tudják.

Francois Fillon volt francia miniszterelnök, az ellenzéki jobboldali Köztársaságiak párt elnökjelöltje nyilatkozik a párizsi lövöldözésről a fővárosi kampányközpontjában 2017. április 21-én, az elnökválasztás első fordulója előtt két nappal. (MTI/EPA/Yoan Valat)

Tény, hogy január elején a felmérések még közel 30 százalékos támogatottságot mértek a jobboldali jelöltnek. ”Nem azt kérem, hogy szeressenek, hanem azt kérem, hogy támogassanak, mert ez Franciaország érdeke” – hangsúlyozta a politikus. A támogatói szerint kitartó és erős, az ellenfelei szerint a jobboldalt öngyilkosságba sodró Fillon már nem a tisztesség és őszinteség szobraként kampányol, hanem olyan magányos lázadónak állítja be magát, akit a hazug média és a politikai felügyelet alatt álló igazságszolgáltatás sem tartóztathat fel.

Francois Fillon 1954. március 4-én született a 24 órás autóversenyéről ismert Le Mans-ban, ahol a futamoknak a mai napig egyik szenvedélyes versenyezője. Újságírónak készült, az AFP francia hírügynökség tudósítójaként dolgozott, majd jogi tanulmányokat végzett, s 1976-ban szülővárosa képviselőjének asszisztense lett. A képviselő halálakor Fillonra maradt a választókerület, így 27 évesen a francia nemzetgyűlés legfiatalabb választott tagja lett. Többször újraválasztották, miközben pártjában is egyre feljebb lépett, 1993 és 2005 között valamennyi jobboldali kormányban miniszterként dolgozott az oktatási vagy a szociális tárca élén, 2005 és 2007 között szenátor volt, majd öt éven át miniszterelnök – gyakorló katolikusként öt gyermek apja, felesége walesi származású.

Emmanuel Macron a francia politikai élet megújítását ígéri

Emmanuel Macron magát a pártok felett álló, a rendszerrel szembeni jelöltként tünteti fel, jóllehet a francia elitből érkezett. Egy évvel ezelőtt En marche (Indulás!) néven alakult politikai mozgalmát a teljes francia politikai élet lekezelően, a sajtó pedig iróniával fogadta, és sokáig annak behatárolhatatlan és homályos programját bírálta. Hónapokig arról szóltak az elemzések, hogy a Marine Le Pen vezette radikális jobboldali Nemzeti Fronthoz hasonlóan a politikai rendszer kétosztatúságát elutasító centrista jelöltről nem egyértelmű, hogy tényleges változást hoz-e a francia politikai életbe, vagy pedig csak a kampány nem várt szenzációja, amelyet a média figyelme felerősít. Arról is szóltak hírek, hogy Macron Le Penhez hasonlóan valójában a 2022-es elnökválasztásra készült, s 2017-et mindketten csak főpróbának tekintik az igazi kampányuk előtt. A januárban még favoritnak számító Francois Fillon konzervatív jelölt családtagjai tisztázatlan parlamenti alkalmazása miatt kirobbant botrányt követően azonban jelentősen megváltoztak az erőviszonyok, s Macron a felmérések élére került. Ezt követően a lelkes ismeretlenek mellett elkezdtek felsorakozni mögötte a francia politikai életet évtizedek óta meghatározó politikusok, többek között az elnökválasztások királycsinálójának számító Francois Bayrou, a centrista Modem elnöke.

A teljes ismeretlenségből a francia média középpontjába került Emmanuel Macron a francia értelmiség tipikus képviselője. Vidéki értelmiségi családban született, filozófiai és irodalmi tanulmányokat követően az egyik legnagyobb presztízsű francia felsőoktatási intézményben, a párizsi Sciences Po-n végzett, ahonnan automatikus út vezetett a közigazgatásba. Innen rövid kitérőt tett a Rothschild bankhoz, ahol sikeres befektetési bankérként dolgozott, majd visszacsábította őt a közigazgatásba a szocialista Francois Hollande, amikor 2012-ben elnöknek választották. Macron az elnöki hivatal helyettes vezetőjeként és az államfő legfőbb gazdasági tanácsadójaként dolgozott, aki a közvélemény előtt addig ismeretlen fiatalembert 2014 augusztusában kinevezte gazdasági miniszternek. A kétéves tárcavezetésből Macron saját bevallása szerint egyetlen tanulságot vont le: a jelenlegi politikai rendszer nem működik.

A francia elnökválasztáson független jelöltként induló Emmanuel Macron volt francia gazdasági miniszter nyilatkozik a France2 közszolgálati televízió stúdiójában Párizsban 2017. április 20-án. (MTI/EPA/AFP/pool/Martin Bureau)

Macronnak ellenfeleivel ellentétben nincs választási tapasztalata, soha nem volt választott tisztsége, egyetlen párthoz sem tartozik, nincs biztos szavazótábora sem. Márpedig ezek nélkül Franciaországban eddig elképzelhetetlennek tűnt választást nyerni. Francois Hollande a közelmúltban ugyanakkor azt mondta szellemi gyermekéről, hogy kiváló intuitív képessége van, miután kívülről figyeli azt a hagyományos politikai berendezkedést, amelyben a politikai pártok elvesztették vonzerejüket, kifáradtak, elöregedtek. Ez az intuíció késztette egy évvel ezelőtt Macront a saját politikai mozgalma megalakítására, amely már mintegy 200 ezer tagot számlál. Szociálliberális programjuk jelszava a szabadság és a védelem közti egyensúly megtalálása, középpontjában az oktatás és a kultúra áll. Alain Duhamel politikai újságíró szerint is a “macronizmus” a korábbi politikai váltógazdaság kudarcainak köszönheti előretörését, azért vonzza az embereket, mert nagyon más, mint a többi irányzat, és a hagyományos politikai pártok számára veszélyt jelent. “Nem favorit, nem kihívó, hanem dzsóker. Ilyenre még nem volt precedens” – hangsúlyozta az elemző.

Macron a gazdasági élet és a munkaerőpiac rugalmasabbé tételét ígéri a tíz százalékon stagnáló munkanélküliség csökkentésére, ugyanakkor állami védelmet kíván biztosítani a leszakadóknak, a globalizmus veszteseinek. Megreformálná a munkanélküli segély rendszerét, pozitív diszkriminációt vezetne be a hátrányos helyzetű, többségében bevándorlók lakta negyedekben, ahol bónusszal jutalmazná a munkanélkülieket alkalmazó vállalkozókat és minimálisra csökkentené az iskolai osztályok létszámát. Az intézkedései elsősorban azt a hagyományos középosztályt hoznák jobb helyzetbe, amelyről szerinte a jobb- és a baloldal egyaránt megfeledkezett. A jobboldal a népszerűtlen kormánypolitika örököseként kezeli Macront, a sajtó pedig gyakran vádolja azzal, hogy a programja üres, nem fogalmaz pontosan, a sikerét pedig annak köszönheti, hogy a pénzügyi körök őt támogatják a status quo fenntartása érdekében, a választók pedig azért fordulnak felé, mert ő a többi jelölttel ellentétben optimizmust és reményt sugároz.

A francia elnökválasztáson független jelöltként induló Emmanuel Macron volt francia gazdasági miniszter beszédet mond egy kampányrendezvényen a nyugat-franciaországi Nantesben 2017. április 19-én. (MTI/AP/David Vincent)

Macron a júniusi nemzetgyűlési választásokra a teljes politikai élet megújítását ígéri, megválasztása esetén a képviselői helyekre kizárólag a civil életből érkező, ismeretlen embereket kíván jelölni a három évtizede ismert arcokkal szemben. Macron meggyőződéses Európa-barát, de a nemzetközi színtéren is teljesen tapasztalatlan. Az elnökválasztási kampányban Libanonban, Algériában és Angela Merkel német kancellárnál tett látogatást Berlinben, ahol egyszerre váltott ki kíváncsiságot és szimpátiát.

A magánéletét nem tartja titokban, ő az egyetlen elnökjelölt, akik végig a házastársával együtt kampányolt. Feleségével, a nála 24 évvel idősebb Brigitte-tel 15 éves korában ismerkedett meg a gimnáziumban, ahol a francia tanára volt. Nyilvánosan cáfolta, hogy homoszexuális lenne, erről ugyanis pletykák terjedtek.

A radikális baloldali Jean-Luc Mélenchon meghódította a szocialista tábort

Az ellenfelei szerint populista baloldali, a támogatói szerint a pénzügyi oligarchákkal szemben a népet védelmező, a latin-amerikai vezetőkre példaképként tekintő Mélenchon kampányának jelszava a Lázadó Franciaország volt. A felmérések szerint jelenleg 19 százalékos támogatottsággal a konzervatív Francois Fillonnal együtt a harmadik-negyedik helyen áll, s esélye van bejutni a május 7-i második fordulóba a vezető duó, a független Emmanuel Macron, a szocialista kormányzat volt gazdasági minisztere és a radikális jobboldali Marine Le Pen mellett.

Mélenchon egyértelműen a szocialisták januárban megválasztott jelöltje, Benoit Hamon visszaesésének köszönheti az előretörését, a két jelölt a kampány kezdete óta együttesen 25-26 százalékos támogatottságot élvez, egymástól szipkázzák el a szavazókat. Jóllehet Mélenchon célja a második fordulóba való bejutás, s ehhez az amerikai demokrata előválasztáson alulmaradt Bernie Sanders kampányából merít ihletet, elemzők arra emlékeztetnek, hogy a radikális baloldali jelölt a 2012-es kampányban is elérte a 17 százalékos támogatottságot, az első fordulóban azonban végül 11,7 százalékkal a 18 százalékot elérő radikális jobboldali Marine Le Pen mögött a negyedik helyen végzett. Nagy különbség 2012-höz képest, hogy jóllehet Mélenchon radikális programja nem változott, az országosan ismert és népszerű, kiválóan vitázó, jó humorú és a korábbiaknál kevésbé agresszív politikus személyisége egyértelműen kiemelkedett a többi, kétségeket kiváltó jelölt közül.

Jean-Luc Mélenchon, a radikális baloldali La France Insoumise (Legyőzetlen Franciaország) párt államfőjelöltje nyilatkozik a France2 közszolgálati televízió stúdiójában Párizsban 2017. április 20-án. (MTI/EPApool/Martin Bureau)

A marokkói Tanger-ban született filozófus végzettségű, kínai Mao-zubbonyt viselő kommunista politikus 25 évesen lett a Szocialista párt tagja, amelyben harminc éven át politizált, 2000 és 2002 között oktatási miniszter is volt, majd 2008-ban összeveszett az akkori főtitkárral, Francois Hollande jelenlegi államfővel és saját pártot alapított, Baloldali Párt néven, amely a kommunistákkal lépett szövetségre. Nyolc éve európai parlamenti képviselő. A jelöltek március 20-i első tévévitája óta mintegy 2 millió választót állított maga mellé elsősorban a széteső Szocialista Párt táborából, s jelenleg a bizonytalanokat próbálja megszólítani, mégpedig nagyon modern eszközökkel.

Kedden például a közép-franciaországi Dijonban tartott nagygyűlést, miközben a hologramját hat városban vetítették ki, így egyszerre 30 ezren követhették élőben országszerte a radikális baloldali politikus beszédét. Julien Dray volt szocialista képviselő szerint Mélenchon feltalálta a politikai stand-upot, showman lett, s ennek köszönhetően nem tűnik olyan agresszívnek, mint korábban. Pedagógiai magyarázatokat tart, olyan mint egy öreg tanár, aki szórakoztató előadást tart a világról, és arról, hogyan akarja azt megváltoztatni és jobbá tenni.

Jean-Luc Mélenchon, a radikális baloldali La France Insoumise (Legyőzetlen Franciaország) párt államfőjelöltje kampánybeszédet tart Toulouse-ban 2017. április 16-án. (MTI/EPA/Frederic Scheiber)

Mélenchon programjának fő elemei egyébként a jelenlegi elnöki rendszer helyett a parlament szerepét erősítő új, VI. köztársaság kihirdetése, az európai szerződések felmondása, a NATO-ból történő kilépés, a fizetések átlagosan hat százalékos megemelése, a 35 órás helyett a 32 órás munkahét bevezetése, a 60 éves nyugdíjkorhatár visszaállítása, egy 100 milliárd eurós beruházási program beindítása, a mindenkinek teljesen ingyenes egészségügyi ellátás biztosítása, a munkanélküli segélyek összegének növelése, a hadiipar és az energiaszolgáltatás államosítása, 60 ezer új tanári állás létrehozása, a kötelező járulékok 45-ről 49 százalékra emelése, a személyi jövedelemadó 90 százalékos sávjának bevezetése és a vagyonadó megemelése.

hirado.hu - MTI