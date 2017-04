Jóérzésű Timi is behány

Ez már a konkrét putyini út

2017. április 23. 00:24

Az utóbbi hetekben történt valami a fideszes politikusokkal, mert egyre abszurdabb döntéseket hoznak, és egyre elképesztőbb magyarázatokkal állnak elő – mondta az Egyenesen Kálmán Olgával című műsorunkban Szabó Tímea.

A Párbeszéd parlamenti képviselője szerdán azt vágta a kormánypárti képviselők fejéhez: „maguk nem normálisak, minden jóérzésű ember behány maguktól”. Műsorunkban úgy fogalmazott, azért ragadtatta el magát, mert megvizsgálta, hogy milyen civil szervezetek jutnak külföldi támogatásokhoz, és azt látta, hogy a nagycsaládos, illetve beteg gyerekeket segítő egyesületek is az új törvény hatálya alá kerülhetnek.

„Ami igazán ijesztő, hogy új trend alakult ki az elmúlt hetekben, nyilván a CEU-törvény, a civiltörvény kapcsán: látszik, hogy elindult Orbán Viktor azon a nagyon is konkrét putyini úton, amelynek a vége a teljes diktatúra lehet. […] Ahogy a sakkban is látjuk előre a két-három lépést, itt is pontosan látni lehet, hogy melyik az az út, amelyre ráléptek, és hová fogunk eljutni” – fogalmazott.

A sakkban is látjuk előre a két-három lépést - mondja a nyelvművelő

„Történt valami a fideszes politikusokkal”

HírTV