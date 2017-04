Brüsszel az adócsökkentést veszélyezteti

Brüsszel egyre nagyobb szeletet kíván kihasítani magának a magyar adópolitikából, amivel veszélyezteti a magyar gazdaságpolitika eddig elért eredményeit, és a magyar családoknak, valamint gazdasági szereplőknek is adóemeléseket okozhat – mondta Tuzson Bence kormányzati kommunikációért felelős államtitkár vasárnap, Budapesten tartott sajtótájékoztatóján.

2017. április 23. 18:05

A Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára úgy fogalmazott, már nem csak a kormány migrációs, hanem adópolitikája is Brüsszel érdeklődési körének középpontjában szerepel, ezért minden olyan választópolgárt a nemzeti konzultációs ívek kitöltésére kérnek, akiknek fontos a kabinet adócsökkentési politikájának megőrzése. „Magyarország politikája csak akkor lehet sikeres, ha mögötte ott állnak a magyar emberek is” – mondta.

Kiemelte, Magyarország 2010 óta a saját útját járja a gazdaságpolitika területén, ennek köszönhetően egyre inkább erősödik pénzügyileg és gazdaságilag is, amit jórészt az adócsökkentés révén érhetett el.

Magyarország ugyanis hátat fordított az adóemelések és megszorítások politikájának, helyette 2010 óta sorozatosan csökkentette az adókat – mondta Tuzson Bence, példaként említve, hogy 32 százalékról 15 százalékra mérséklődött a személyi jövedelemadó, emellett bevezették, majd folyamatosan bővítették a családi adókedvezményeket, a társasági adó pedig 19 százalékról 9 százalékra csökkent, miközben folyamatosan csökkennek a munkát terhelő adók is.

Az államtitkár szerint Magyarországon így egyre többen dolgoznak, miközben a minimálbér és a reálbérek is jelentősen emelkedtek.

A kormány emellett a családoknak legfontosabb területeken is csökkentette a forgalmi adót, így például a lakások, a legfontosabb élelmiszerek és az internet áfája is mérséklődött – fejtette ki Tuzson Bence.

Hangsúlyozta, mindennek köszönhetően Magyarországon a gazdaság, a foglalkoztatottság és a bérek is növekedtek, ugyanakkor mindez veszélybe kerülhet, ha Magyarország elveszti azt a lehetőségét, hogy önmaga határozza meg az adópolitikáját.

Brüsszel ugyanis „egyrészt lopakodva, másrészt egyenesen”, de bele kíván szólni a magyar adópolitikába, ami biztosan nem a magyar emberek és vállalkozások érdekeit szolgálná, hiszen Brüsszel általában a multik javára szokott dönteni – mondta Tuzson Bence, aki szerint a kormánynak az a fontos, hogy Magyarországon megmaradjon a kölcsönös teherviselés, vagyis a nagyvállalatok és a bankok is kivegyék a részüket az adózásból.

Tuzson Bence elmondta, a kormány korábban ezért vezette be a bank- és reklámadókat, valamint más nagy nyereségű szektorok különadóit. Amennyiben Brüsszel megszüntetné Magyarország ezen döntési lehetőségét, akkor az adópolitika a multik érdekét szolgálná – tette hozzá, megjegyezve, egyes brüsszeli politikusok most már nyíltan felvetik azt is, hogy a „migráció finanszírozására az unió közvetlen adókat vessen be, vagy adóztasson akár a tagállamokon keresztül”.

„Nem engedhetjük meg azt, hogy a magyar parlament és a magyar kormány döntésével ellentétben a brüsszeli bürokraták dönthessenek arról, hogy mi, magyar emberek mekkora adót fizessünk” – fogalmazott Tuzson Bence.

Soros Brüsszelben lobbizik Magyarországra bevándorláspolitikája ellen

A Fidesz szerint egyértelmű, hogy Soros György a magyar emberek akarata és érdeke ellen lobbizik majd Brüsszelben, a kormány bevándorláspolitikája miatt akarja nyomás alá helyeztetni Magyarországot – mondta Németh Szilárd, a Fidesz frakcióvezető-helyettese vasárnap az M1 aktuális csatornának.

Az Európai Bizottság egyik szóvivője pénteken jelentette be, hogy csütörtökön Jean-Claude Juncker, az EB elnöke Brüsszelben megbeszélést folytat Soros Györggyel a magyarországi felsőoktatási intézményeket érintő új magyar szabályozásról.

Németh Szilárd szerint Soros György minden bizonnyal azt szeretné megvitatni Jean-Claude Junckerrel, hogy miként lehet „félretenni” Magyarországot az útból, hogyan lehetne megnyitni a magyar határt az illegális bevándorlók előtt és hogyan rombolhatnák le a biztonságot jelentő jogi és műszaki határzárat, ami régóta Soros György „bögyében” van.

A frakcióvezető-helyettes szerint az üzletember brüsszeli látogatásának az is célja, hogy több néppárti politikusnál is elérje a Fidesz Európai Néppártból (EPP) történő kizárását. A Fidesz ugyanakkor arra számít, hogy az EPP ellenáll Soros György nyomásgyakorlásának és a Magyarország elleni „aljas és hazug dezinformációs kampányának”.

Németh Szilárd arra is felhívta a figyelmet, ha Soros Brüsszelben lobbizik, akkor minden eddiginél nagyobb támadás éri majd Magyarországot.

MTI - M1