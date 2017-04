Botka Lászlóval bukhat az MSZP is?

Kétségkívül Botka László decemberi, váratlan közös miniszterelnök-jelölti bejelentkezése akasztotta meg az éppen csak formálódni látszó baloldali összefogást. Alig egy évvel a választások előtt így a leghalványabb jele sincs annak, miként vág neki 2018-nak az állítólag kormányváltásra készülő baloldal. Mivel Botka nem hozott plusztámogatókat, az MSZP nemhogy nem megerősödve, hanem inkább megtépázva ülhet majd tárgyalóasztalhoz az őszi egyeztetéseken.

2017. április 24. 10:08

A baloldalon már tavaly ősszel megpróbálkoztak a lehetséges együttműködés kereteinek kialakításával. A kudarcos 2014-es összefogás tanulságai alapján ebben a két legerősebb párt, az MSZP és a DK szánta magának a főszerepet; Gyurcsány Ferencék és a szocialisták októberben előzetes megállapodástervezetet készítettek a tizennyolc budapesti egyéni választókerület felosztásáról. Eszerint az MSZP-nek tizenegy, a DK-nak pedig hét egyéni választókerület jutott volna a fővárosban. Novemberre a két párt vezérkara abban is megegyezett, hogy közös jelölteket indítanak, de nem állítanak együttes listát 2018-ban. Az elsődleges cél az volt, hogy a következő ciklusban mindkét pártnak legyen frakciója, és ebben az esetben Gyurcsány Ferenc vezethesse majd a DK-ét.

Bejelentkezés és elszigetelődés

Decemberben azonban robbant a bomba, amikor Botka László váratlanul bejelentette, hogy három feltétel teljesülése esetén vállalja a közös baloldali miniszterelnök-jelöltséget: olyan közös baloldali listát akar, amelyen Gyurcsány Ferenc nem szerepel, hirdessenek új baloldali politikát, illetve hogy a 106 választókerületben a legrátermettebb jelölt induljon, függetlenül attól, melyik párthoz tartozik. A szegedi polgármester egyértelművé tette azt is, hogy a győzelemhez egymillió új szavazót kell megnyerni. Bár a DK, az Együtt, a Párbeszéd és a Modern Magyarország Mozgalom is egyértelművé tette, hogy nem kérnek Botkából, és még az MSZP-ben is sokan kételkedtek abban, hogy a szegedi polgármester valóban képes lenne-e legyőzni Orbán Viktort, az MSZP elnöksége, majd a választmány is felsorakozott mögé.

Botka elképzelései azonban rövid időn belül romba dőltek, hiszen – ahogy az várható volt – Gyurcsány Ferenc egyértelművé tette, hogy esze ágában sincs háttérbe vonulni. A DK elnöke hangoztatja, hogy nem az ő visszavonulása a záloga a baloldal sikerének és a szocialisták erősödésének. – Az MSZP azóta vesztette el félmillió szavazóját, amióta eljöttem. Ha én voltam az akadály, akkor miért nem növekedett az MSZP? Nyolc év nem volt elég? – vetette fel Gyurcsány, aki rendre emlékeztet arra is, hogy a szegedi polgármester 1994 óta parlamenti képviselő, „megszavazott mindent Medgyessynek, Gyurcsánynak”.

Azzal a céllal, hogy márciusban valamennyi baloldali pártot felsorakoztatja maga mögé, Botka az év elején tárgyalásokat kezdett az összefogásról. Pontosabban csak kezdett volna, mert miután az LMP-től kosarat kapott, közölte, hogy nem kíván az egyéni érdekeknél leragadó liberális pártvezetőkkel megállapodni, ehelyett országjárásba kezd, a választókkal tárgyal. A szegedi polgármester ekkor vágott bele az ötvenes éveket és a Rákosi-korszakot idéző, Tegyünk igazságot, fizessenek a gazdagok! szlogenű kampányba. Ettől az MSZP olyan megerősödését remélték, ami domináns szerephez juttatja a pártot a későbbi tárgyalások során.

Noha valóban beleállt a kampányba, és a helyi szervezetek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy lakossági fórumai sikeresek legyenek, Botka László sokszor mégis csupán pár tucat érdeklődő előtt szónokol. Üzenetét elhiteltelenítette, hogy miközben a gazdagokat, az urizálókat vette célba, a sajtó a drága luxusutazásairól, a család 25 mil­liós terepjárójáról cikkezett, Botka neve pedig egybeforrt a Szeviéphez köthető botránnyal. Mindeközben hátországában, Szegeden is egyre több kritika éri, bírálói szerint napi két-három helyszínt is érintő országjárása miatt Botka alig foglalkozik a város ügyeivel.

Sorsdöntő kongresszus?

A Závecz Researchtől rendelt márciu­si közvélemény-kutatás eredménye hideg zuhanyként érte a szocialistákat. Kiderült, hogy negyedik hónapja – azaz Botka miniszterelnök-jelölti bejelentkezése óta – 12 százalékon áll az MSZP támogatottsága, miközben a szegedi polgármesternek egymillió új szavazót kellene szereznie. A pártban ezért úgy döntöttek, hogy április végén újabb kutatást készíttetnek; ha annak eredménye szerint sem nő a párt támogatottsága, akkor levonják a konzekvenciákat. Mindezek tükrében nem csoda, hogy a kis baloldali ellenzéki pártok izgatottan várják, milyen döntés születik az MSZP májusi kongresszusán, azaz hivatalosan is Botka lesz-e a szocialisták miniszterelnök-jelöltje.

Sokan azzal számolnak, hogy ha a szegedi polgármester nem kap megerősítést, vagy – lévén nem teljesülnek az általa támasztott feltételek – esetleg ő maga lép vissza, ősztől új lendületet kaphatnak a jelenleg befagyott ellenzéki tárgyalások. Szocialista elnökségi forrásaink azonban óvatosan fogalmaztak a kongresszussal kapcsolatban: meglehet, hogy nem májusban, hanem szep­temberben születik végső döntés Botkáról. Szavaikból az derült ki, hogy ha a következő közvélemény-kutatás sem igazolja vissza a várakozásaikat, akkor sem feltétlenül hátrálnak ki a szegedi polgármester mögül, mert azzal nevetségessé válnának.

A pártban ráadásul úgy vélik, hogy tényleg nincs jobb ajánlatuk Botkánál, de még ha lenne is, a választásokig hátralévő alig egy évben már nem lehetne egy új jelöltet felépíteni. Bárhogy is lesz, tény, hogy a mindenki által elutasított, új szavazókat nem hozó Botka Lászlóval nemhogy nem megerősödve, hanem inkább megtépázva ülhet ősszel tárgyalóasztalhoz az MSZP.

Törésvonalak

A párton belüli számos törésvonal sem könnyíti a szocialisták helyzetét az elkövetkező egy évben. Molnár Gyulával és az elnökséggel elsősorban az MSZP volt vezetői elégedetlenek, Kovács László januárban egyenesen úgy fogalmazott: „Nincs meg a kellő felkészültség és tudás, ezzel az elnökséggel nem tudja az MSZP megverni a Fideszt.” Legutóbb Tóbiás József fakadt ki egy kerek­asztal-beszélgetésen, mondván: „Én már nem szeretem nézni saját magunkat sem.” Nem egységes a pártban a Gyurcsány Ferenccel való kapcsolat megítélése sem. Molnár Zsolt elnökségi tag a Magyar Időknek februárban beszélt arról, hogy remélhetőleg Botka körül jön létre az összefogás, de „a jelenlegi rendszerben megkerülhetetlen a DK-val való együttműködés, enélkül esély sincs egyéni választókerületi győzelmekre. (…) Nem érzelmi kérdés, hogy a DK-nak és a tőle elválaszthatatlan Gyurcsány Ferencnek szerepe van ebben az együttműködésben”.

Hasonlóan gondolkodik Lendvai Ildikó korábbi pártelnök is. Emlékezetes, hogy tavaly novemberben Molnár Gyula arról beszélt: 2018-ig türelmet kér, utána viszont minden kérdés felmerülhet, akár az is, hogy megszűnjön az MSZP. Bár később azt állította, hogy szavait kiforgatták, nemrég a Mandinernek hasonló nyilatkozatot tett, amikor arra emlékeztették, hogy Botka nem hat érdemben az MSZP támogatottságára. Molnár Gyula reményét fejezte ki, hogy ha nem is nagy tempóban, de emelkedni fog az MSZP népszerűsége, majd kijelentette: „nekünk élet-halál kérdés 2018, 2022-ig nem látunk el.”

Magyar Idők