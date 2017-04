Orbán: Fel kell készülni a digitális korszakra!

Több újítást dolgoz majd ki és indít el a kormány a szakmai képviseletekkel, mintegy 260 ezer munkavállaló digitális készségfejlesztését tervezik és kiemelt ösztöndíjat kapnak az informatikát tanulók – mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) által szervezett, háromnapos 10. jubileumi Szakma Sztár Fesztiválon, az Országos szakmai tanulmányi verseny és a Szakma kiváló tanulója verseny döntőjén.

2017. április 24. 12:25

A kormányfő a hétfőn, Budapesten, a Hungexpo területén rendezett megnyitón hozzátette, tovább fejlesztik a szakmunkás ösztöndíjrendszert, ezt a hiányszakmákban már megkezdték, és megnyitják a tanulószerződés lehetőségét is. A kormányfő azt javasolta a diákoknak, figyeljenek a gazdasági életre, mert a gazdaság igényei döntik el, ki fog már az iskolapadból elhelyezkedni és kinek az élete futhat esetleg egy rossz döntés miatt „vakvágányra”. A gazdaság ma azt üzeni, hogy modern, a digitális korszakra felkészült, jól képzett, az európai kultúra és munkaetika iránt elkötelezett emberekre lesz szükség, és több 10 ezer új informatikusra – jelentette ki. Orbán Viktor arról is biztosította a fiatalokat, hogy mindig ők lesznek az elsők, a Magyarország által nyújtott munkalehetőségeket nem adják át senkinek, sem vendégmunkásoknak, sem migránsoknak. A miniszterelnök kiemelte, késhegyre menő harc folyik a jó szakemberekért a vállalatok között Magyarországon, és ez a jövőben is így lesz.

Aki akar, dolgozhat – tette hozzá. A munkahelyek száma nő, a bérek emelkednek, elsősorban azok számára, akik értenek a szakmájukhoz – mondta. Magyarországból az lesz, amivé önök teszik, derűs, jómódú, biztonságos, művelt és emelkedő haza, vagy helyben járó és hanyatló ország – mondta a miniszterelnök a diákoknak. Parragh László, az MKIK elnöke kiemelte: a jó szakma felér egy diplomával, az idei Szakma Sztár Fesztiválon már 41 szakmában versenyezhetnek a legkiválóbb tanulók, a rendezvényre 15 ezer diákot várnak. Hozzátette: 2007-ben, az első döntőn még csak 11 szakmából tudtak válogatni, azóta sokat lépett előre az esemény.

A rendezvényre több mint 9000 diák érkezik vidékről, míg Budapestről 5000 látogatót várnak, és a diákok csaknem 70 százaléka még pályaválasztás előtt áll – jegyezte meg. Idén az Euroskills és a Worldskills versenyzői is itt mutatják be tudásukat és a fiatal szakmunkások európai versenyét, az Euroskillst jövőre Budapesten rendezik meg – mondta. A rendezésért folyó versenyben Norvégiát sikerült legyőzni, amiben jelentős szerepet játszott, hogy a tavalyi versenyen a 28 európai országból pontszám alapján Magyarország az 5. helyet érte el – idézte fel.

Idén az informatikában további szakképesítésekkel bővítették a vetélkedőt, már 6 szakmával szerepel a terület – mondta. Az MKIK elnöke ismertetése szerint a verseny 3 fordulóból áll, alapszintű, területi, majd az országos vetélkedőből. Idén országosan 5255 diák indult, a második fordulóba 456-an jutottak be, míg az országos döntőbe 224 tanuló érkezett, 102 oktatási intézményt képviselve, a határon túlról is – ismertette Parragh László.

MTI