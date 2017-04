Új szabályozási rendszer!

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény és a közigazgatási perrendtartásról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról.

2017. április 25. 11:22

Az Országgyűlés 2016. december 6-án fogadta el az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvényt, s tölti majd be a hatósági eljárásokra vonatkozó általános eljárásjogi kódex szerepét. Hatálybalépésének időpontja 2018. január 1-je. Az új eljárási kódex, – a szintén 2018. január 1-jével hatálybalépő, a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvénnyel együttesen - rendszerszerűen megújítva, paradigmatikus váltásokkal biztosítja a közigazgatás törvényes működését, és az ügyfelek tisztességes eljáráshoz való jogának érvényesülését. Számos helyen a törvények felhatalmazó rendelkezéseinek módosítására kell, hogy sor kerüljön, a jelenleg miniszteri rendeleti szinten lévő eljárásjogi rendelkezések magasabb jogszabályi szintre történő helyezése érdekében. Fontos kiemelni: a hatósági eljárásjog egész szabályozási struktúrája változáson megy keresztül, például miniszteri rendelet már nem állapíthat meg kiegészítő eljárásjogi rendelkezést (anyagi jogi szabályok megállapítására természetesen továbbra is lehetőség lesz miniszteri rendeletben is). Mindezekre tekintettel 2018. január 1-jéig minden hatósági eljárásjogi és közigazgatási perjogi tárgyú, illetve ilyen jellegű rendelkezést is tartalmazó jogszabályt hozzá szükséges igazítani a hatósági eljárásjog és közigazgatási perjog új szabályozási rendszeréhez. Jelen tervezet a törvényi szintet igénylő módosítási javaslatokat tartalmazza. (Előterjesztő: Trócsányi László, igazságügyi miniszter. Szövege: PDF.)

A KDNP álláspontját Vejkey Imre a frakció vezérszónoka ismertette. Hangsúlyúlyozta:

- Képviselőtársaim! A hatósági és közigazgatási eljárás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényt, vagyis a Ket.-et felváltó általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény, vagyis az Ákr. és a közigazgatás törvényes működését garantáló bírósági eljárások kódexe, a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 2018. január 1-jén fog hatályba lépni. Az összes hatósági és közigazgatás jogi, perjogi tárgyú, illetve ilyen jellegű rendelkezést is tartalmazó jogszabályt szükséges a hatósági eljárásjog és perjog új szabályozási rendszeréhez hozzáigazítani technikai jellegű előterjesztésekkel.

- .Nézzük először, hogy milyen módosítások szükségesek az általános közigazgatási rendtartás miatt úgy, hogy közben a kormány a bürokráciacsökkentés eddigi eredményeit fenn kívánja tartani, vagyis azokban nem enged visszalépést. A javaslat a felfüggesztés lehetővé tételére csak különösen indokolt esetben ad módot és úgy, hogy a függő hatályú döntésben a kérelmezett jog gyakorlására vonatkozó rendelkezés kizárásra kerüljön.

- Figyelemmel arra, hogy Ákr. alapján miniszteri rendelet nem állapíthat meg kiegészítő eljárásjogi rendelkezést, csak anyagi jogit, így az egész szabályozási struktúrát szükséges felülvizsgálni, a felhatalmazó rendelkezéseket pedig pontosítani kell. Tudniuk kell, hogy számos, kifejezetten ágazati jellegű jogintézmény szabályozása került ki a Ket.-hez képest az Ákr.-ből, így például a közmeghallgatás, a közreműködő hatóság, a hatósági közvetítő és a tanúsító szervezet. Ezért ezen jogintézményeket az ágazati eljárásokat szabályozó törvényekbe indokolt beemelni, például így történik az újrafelvételi eljárással a közúti közlekedési ügyek rendezése is. A terminológiai változások átvezetését is elvégzi a törvényjavaslat.

- Hölgyeim és Uraim! Mindezek után nézzük azt, hogy a közigazgatási perrendtartás, a Kp. okán milyen módosítások váltak szükségessé. Egyrészt technikai jellegű módosítások, amelyek összehangolják a Kp. és az ágazati törvények terminológiáját, másrészt deregulálandó szabályok, amelyek a Kp.-ból következnek, és megtartásukkal a Kp. hatálybalépését követően párhuzamos szabályozás alakulna ki, vagy a Kp. rendelkezéseivel ellentétes szabályok. Harmadrészt pedig a Kp.-tól eltérő, illetve az azt kiegészítő olyan szabályok Kp.-hez igazítása, amelyek rendeltetése, hogy az ágazati sajátosságok perjogi megjelenését biztosítsák. Ilyen módosítások különösen az alábbiak. A Kp. generálklauzulája alapján a közigazgatási tevékenységekkel szemben általánossá válik a bírósághoz fordulás lehetősége, így nem szükséges a bírói út megnyitásáról külön rendelkezni az ágazati törvényekben. A Kp. teljeskörűen szabályozza a hatásköri és illetékességi szabályokat, ezért az ágazati törvényekben szabályozott kizárólagos illetékességi szabályok a minimális szintre kerülnek visszaszorításra.

- Hölgyeim és Uraim! A Kp. azonnali jogvédelemre vonatkozó szabályaitól csak különösen indokolt ágazati érdek esetében engedhető meg az eltérés, mivel az gyengíti a bírósági jogvédelem eszközeit. Így szűk körben tartalmaz a törvényjavaslat azonnali jogvédelem vagy keresetlevél benyújtásának halasztó hatálya kizárására irányuló rendelkezést. A keresetlevél benyújtására nyitva álló 30 napos határidőnél rövidebb idő előírását kizárólag különösen indokolt esetben engedi meg a törvényjavaslat. A soronkívüliség a bírósági ügyvitel rendszerébe tartozó jogintézmény, ezért az ágazati szabályokban a soron kívüli eljárásra vonatkozó szabályokat a javaslat hatályon kívül helyezi.

- A bíróság reformatórius jogkörének kizárására csak különös szakértelmet igénylő ügyek esetében kerülhet sor. Módosítást igényeltek továbbá a kontradiktórius eljárásokban nem peres eljárásra utaló rendelkezések is, ahol a közigazgatási per váltotta fel a korábbi nem peres eljárást. A nem kontradiktórius közigazgatási bírósági eljárások esetében továbbra is indokolt volt a közigazgatási nem peres eljárás fenntartása, ezen eljárásban háttérjogszabályként a továbbiakban a Pp. helyett a Kp.-t kell majd alkalmazni. Az új szabályok szerint azonban a nem peres eljárásokban bírósági titkár önálló érdemi döntést már, nem hozhat.

- Hölgyeim és Uraim! Mindezek alapján a KDNP parlamenti frakciója támogatja a törvényjavaslatot. Kérem, támogassák önök is! (Taps a kormánypártok soraiban.)

