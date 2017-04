Az EU-t egyenrangú tagállamok teremtették meg

"Az erős Európai Uniót az erős és egyenrangú tagállamok teremtették meg és ennek a jövőben is így kell maradnia" - jelentette ki Kövér László, az Országgyűlés elnöke, az EU-tagállamok parlamenti elnökeinek találkozóján hétfőn Pozsonyban.

2017. április 24. 21:24

Kövér László erről a tanácskozáson elhangzott felszólalásában Magyarország álláspontját ismertetve beszélt, a nemzeti parlamentek szerepével illetve az Európai Unió (EU) jövőjével összefüggésben. A tavaly decemberben befejeződött soros szlovák unós elnökség utórendezvényeként megtartott találkozón egyebek mellett olyan témák kerültek terítékre, mint a nemzeti parlamentek, valamint az EU szerepe, illetve a terrorizmus elleni küzdelem és a migráció.



Az Országgyűlés elnöke rámutatott: a jelenlegi uniós intézményi egyensúlyt biztosító Lisszaboni Szerződés nagy kompromisszumok árán született, s ezért sem kellene megbontani ezt az egyensúlyt, ellenkezőleg stabilizálni kellene azt, mivel ezzel az egyensúllyal elfogadhatóbbá lehet tenni az uniós intézmények működését, mely utóbbira a jelenlegi helyzetben nagy szükség van.



"Erre nagy szükség van, mert (...) nemcsak politikailag hibás gyakorlat, hanem jogilag is megkérdőjelezhető, hogy egy kinevezett, technokratákból álló uniós intézmény, az Európai Bizottság a nemzeti parlamentek kritikus tömegével szembe menve egyszerűen lesöpri az asztalról az Önök képviselőtársai által elfogadott véleményeket" - indokolta állásfoglalását Kövér László, Kiemelte: ezen a gyakorlaton az erős Európa megteremtése érdekében is változtatni kell, mert a demokratikus intézmények, és - ezeken keresztül - az Európai Unió erejét a polgárok bizalma adja.



Az Országgyűlés elnöke a nemzeti parlamentek szerepéről szólva említést tett a visegrádi négyek (Magyarország, Szlovákia, Csehország és Lengyelország) kormányfőinek márciusi, Varsóban tartott kormányfői szintű találkozójáról is, amelyen a V4-ek miniszterelnökei közös nyilatkozatukban leszögezték: erősíteni kell az EU törvényhozói és politikai folyamatai feletti nemzeti szintű ellenőrzést. Hozzátette: a 27-ek állam- és kormányfői Rómában ugyancsak elkötelezték magukat a polgárok véleményének meghallgatása mellett, ám az EB - az unió lehetséges jövőbeni fejlődési lehetőségeit felvázoló - Fehér Könyvében szereplő lehetőségek mindegyike mégis ellentétben áll azzal az elvvel, hogy az EU erősítéséhez csak a tagállami döntéshozatal erősítése vezethet.



"Miközben zajlik a vita, az EU jövőjéről, azonközben az EB folytatja a lopakodó, lépésről lépésre zajló hatáskörelvonást a tagállamok rovására" - világított rá Kövér László, példaként hozva fel egyebek mellett a munkavállalók kiküldetésére vonatkozó irányelvek módosítását, ami komoly fenyegetést jelent az új tagállamok polgáraira.



Utalva a migrációval kapcsolatos nézetkülönbségekre Kövér László leszögezte: azokat a tagállamokat, amelyek védik nemzeti kultúrájukat és biztonságukat, nem kioktatni kellene a szolidaritásról, hanem igyekezetük iránt szolidaritást kellene mutatnia azoknak a tagországoknak, amelyek nemcsak áldozatot hoztak az unió keleti irányú bővítéséért, hanem haszonélvezői is voltak annak.



A délutáni ülésen a résztvevők a nemzeti parlamentek szerepének a lakossági megismertetéséről, illetve a döntéshozatalnak az emberekhez való közelebb hozásáról cseréltek eszmét. Kövér László délutáni hozzászólalásában az illegális bevándorlás összefüggésében emlegetett populizmus kapcsán azt mondta: az európai politikai elitben nem mindenki tiszteli az embereket, a valóságot és a demokráciát, és olyanok is vannak, akik populizmust emlegetve száműzni akarják a politikát a valóságból. A házelnök az ilyen "valóságtagadás" példájaként az illegális bevándorlást hozta fel, amelynek egyes politikusok általi támogatása kulturális, társadalmi és politikai destabilizációt fog eredményezni Európában.



"A legjobb módszer a politika és a polgárok közelítésére az, ha mi felelős európai politikusok a huszonnegyedik órában visszatérítjük az európai politikát az európai emberek által megélt valóságba, amíg még nem késő" - szögezte le Kövér László.



A házelnökök találkozóján az uniós tagállamok küldöttségei elfogadtak egy határozatot, amely az Europol tevékenységét felügyelő ellenőrző csoport létrehozásáról szól. Utóbbi tagjait az egyes nemzeti parlamentek illetve, az EP delegálja majd, a felügyeleti szerv kétszer évente ül majd össze.



A pozsonyi tanácskozás keretében az Országgyűlés elnöke a V4-ek parlamenti elnökeivel tartott informális találkozón is részt vett.

MTI