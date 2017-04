Putyin-csizma a recés pacalon

2017. április 25. 00:34

Nem volt az élet egy leányálom a három részre szakadt Magyarországon.

Pedig nem volt gyarmat, azt akkor még fel sem találták. Volt ott egy Magyar Királyság, kicsit Habsburg, kicsit savanyú, de a mi királyságunk, hiszen úgy is hívták, ugye. Volt egy török hódoltság, nem is volt az olyan rossz, de persze jó sem, mert miért lett volna jó egy saját korlátaiba ütköző, szétmászó birodalom távoli, harcias csücskének lenni? Még egy Erdélyi Fejedelemség is volt, kissé önállótlan ugya n, de szépek voltak ott a hegyek, és akadt bennük bőven medve is, prédáló szabadcsapat is.(...)

Nem leányálom az élet a mai Magyarországon sem, ami százrétűre szakadt, mint a recés pacal. Pedig nemgyarmat, hát kimentek már a divatból a gyarmatok. Van egy nerzsoáziája, amit eltart, az urambátyámokrata habzsoncok, lézengő gázszerelők rittervilága. Van egy geopolitikai előretolt helyőrség, putyini generalisszimusz-csizma Európa asztalán, kedvelményes orosz hitel, sufnituning atomreaktor, kágébérbehajtók tavárisi érdekszférája. És – hiába a nagy acsar és hóhányás! – itt a nagytőke is, multifunkciós, mint egy svájci bicska, és emberbarát, mint az extraprofit és az értékelmélet cseppet sem véletlen találkozása a munkaasztalon. (...)

Itt élünk a végtelen végvidéken, a határozatlan határokon, és néptelenedünk. Mohács kellett nekünk, azt mondták, kaptunk hát egy országnyi Mohácsot. Csend van, a csatának vége, csak távolról hallatszanak a vigadozó győztesek hejehuja dalai. Törökül danolnak? Magyarul? Németül? Oroszul?

Mindegy. A lényeg, hogy nem vagyunk gyarmat. Rosszabbak vagyunk.

Jönnek a mindenféle adószedők és főurak. Fizetünk.

Nekem két kávém volt, meg egy eléggé felesleges életem.

Konok Péter: Gyarmati létünk

huppa.hu