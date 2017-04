Budapestben minden megvan, hogy szerethető legyen

Lehet, hogy gyakran túlzsúfoltnak érezzük a fővárost, de más nagyvárosokhoz képest szellősnek mondható.

2017. április 25. 10:28

Akár alvászavarhoz is vezethet a nagyvárosok nyüzsgése – mondta el Nagy Ágnes a Kossuth Rádió Napközben című műsorában. A stresszterapeuta szerint, ha felismertük a problémát, akkor a kontraszt megélésével kezelhetjük magunkat. Magyarán, ha tehetjük, akkor vonuljunk ki a természetbe.

Élvezik a dudálást

Hozzátette, hogy könnyen hozzá tud az ember szokni a nyüzsgő környezethet, sőt van, aki élvezi a belső ingerek másokra szegezésével történő stresszoldást.

Robbanás

Napjainkban az emberek fele már városokban él, míg 60 éve csak a népesség harmada élt ilyen környezetben – hívta fel a figyelmet Makay Zsuzsanna, a Népességtudományi Kutatóintézet tudományos titkára. Hozzátette, hogy ennek az egyik oka az is, hogy a népesség is óriásit ugrott, az elmúlt 40 évben megduplázódott, míg a 60-as években „csak” 3 milliárdan voltunk, most a becslések szerint 7,3 milliárdan lakunk a Földön.

A kilencedik legnagyobb város az unióban

Budapest az unió kilencedik legnagyobb városának számít, Wéber András, a KSH demográfusa elmondta, hogy a 2016-os január elsejei adatok szerint 1 millió 759 ezer ember él a fővárosban. Ez azt jelenti, hogy míg a főváros és az agglomeráció az ország területének a 2,7 százalékát teszi ki, addig a lakosság negyedének ad otthont.

Szellősnek számít Budapest

Hazánk fővárosában 3350 fő jut egy négyzetkilométerre átlagosan, ugyanakkor a szórás igen eltérő képet mutat. A belvárosi kerületekben természetesen a legnagyobb a népsűrűség, a legzsúfoltabbnak számító Erzsébetvárosban 25 ezer ember jut egy négyzetkilométerre, míg Soroksáron ez a szám kevesebb mint 600. Viszonyításképpen a kontinensen legzsúfoltabbnak számító Párizsban több mint 21 ezer ember lakik négyzetkilométerenként.

Szerethető

Budapestnek minden tulajdonsága megvan ahhoz, hogy szerethető legyen. Pszichológiai értelemben rendkívül jó tulajdonságokkal rendelkezik, élhető és szerethető – mondta el Dúll Andrea. A környezetpszichológus a többi között a hegyeket, a természetet, a folyót és a sokrétű épített környezetet említette.

