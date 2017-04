A klímaváltozásról és a CEU-ügyről beszélt az államfő

A köztársasági elnök a Trefort Gimnáziumban tartott előadást kedden.

2017. április 25. 14:59

A klímaváltozásról, annak hatásairól és az alternatív energiaforrások hasznosításáról is beszélt Áder János a Trefort Gimnáziumban tartott előadásán.

Az államfő a fenntarthatósági héten tartott előadást 14-18 éves diákoknak.

A majdnem 90 perces előadás végén a diákok feltették kérdéseiket az államfőnek, a klímaváltozás mellett aktuális politikai kérdésekkel kapcsolatban is.

Szóba került a Soros-egyetem ügye és a paksi atomerőmű beruházás is. Teljesíthető feltételnek nevezte a köztársasági elnök azt, hogy a CEU ügyében előzetes megállapodás jöjjön létre az Egyesült Államok kormánya és a magyar kormány között, ami sokkal lazább jogi kategória, mint a nemzetközi egyezmény. Jóhiszeműség kell hozzá mindkét fél részéről, amit a törvény aláírásakor kiadott nyilatkozatában is említett – fűzte hozzá. A köztársasági elnök üdvözölte a diákok releváns kérdéseit és nyitottságát, közéleti érdeklődését is.

A fenntarthatóságra vonatkozó kérdések mellett a lex CEU-ról is faggatták Áder Jánost. Az előadást követő kérdéseket a CEU-blokkig az államfő egyenként válaszolta meg, amint az egyetem ellehetetlenítésével kapcsolatban kérdezték, a köztársasági elnök azt kérte, gyűjtsék össze a kérdéseket. A diákok több mint öt percig sorolták, mire kíváncsiak a lex CEU kapcsán: az egyik gimnazista felemlegette, nagyon sok támadás érte az államfőt, mert aláírta a törvényt. A tanuló azt firtatta, hogyan birkózott meg Áder a helyzettel. Kíváncsiak voltak arra is, mennyire találja hasznosnak az intézményt a kormány, okoz-e bármilyen kárt az egyetem működése.

Áder válaszaiban a kormány álláspontját fejtette ki. Ezért is fontosnak tartotta kiemelni, kiket érint a felsőoktatásról szóló törvény módosítása. Emlékeztetett: 28 ilyen intézmény van Magyarországon, és az Oktatási Hivatal vizsgálatára hivatkozva azt mondta, egy esetben találtak jogszerűen működő egyetemet. Áder felhívta a figyelmet, hogy különbséget kell tenni a magyar CEU és a New York-i CEU között. Az államfő úgy vélte, a nagy kérdés az, melyik folytat tényleges képzést. A köztársasági elnök szerint egyértelműen a budapesti székhelyű.

Volt, aki azt kérdezte Ádertől, hogy ha ő minden ember elnöke, akkor miért nem vette figyelembe a CEU-törvénynél azok véleményét, akik most az utcákon is kifejezik azt. Áder meglepően gyorsan intézte el a kérdést: „Ne gondoljuk, hogy azért, mert volt 70 ezer az utcán, az az összes magyar ember véleménye is.”

Áder azzal nyugtatta a diákokat és az élő közvetítés követőit, hogy a felsőoktatásról szóló törvény nem vonatkozik a budapesti CEU-ra, vagyis az itt tanulóknak nincs veszélyben a diplomájuk, nincs veszélyben az oktatói munka a törvény elfogadása után sem. Áder János leszögezte: a törvénymódosítás a New Yorkban működő nonprofit egyesületre vonatkozik, amely diplomakibocsátással bír.

A törvénymódosítást alaposan megvizsgálták – fejtette ki az államfő, majd az alkotmányra utalva hozzátette: a 10. cikkely az oktatás szabadságát rögzíti, és a törvénymódosítás nem ütközik alkotmányba, se nemzetközi jogba. Úgy vélte, komoly értékteremtő munka folyik az egyetemen, ezért is nyilatkozta Orbán Viktor, hogy nem akarja bezárni az intézményt – hívta fel a figyelmet az államfő.

Áder felemlegette, hogy 21 esetben küldött már vissza törvényt, azaz nem idegen számára a helyzet; a támadásokkal kapcsolatban kifejtette, hogyha valaki népszerűséget szeretne, akkor ne menjen politikai pályára. „Népszerű akarok lenni vagy elvszerű?” – tette fel a kérdést saját magának: ha elküldte volna a törvényt az Alkotmánybíróságnak, akkor népszerűbb lett volna, de ő elvszerű volt.

A családját érő támadások kapcsán felidézte: Angliában folytat egyetemi tanulmányokat az egyik lánya, akinek semmi köze a CEU-ügyhöz, mégis a Facebookon vették elő, csak azért, mert a köztársasági elnök lánya.

Áder látogatását tiltakozás előzte meg. Az intézmény negyven tanára írta alá azt a nyilatkozatot, miszerint nem értenek egyet a lex CEU-ként aposztrofált törvény elfogadásának módjával, annak tartalmával és szellemiségével. Az aláírók kiálltak a tanítás és a tanulás szabadsága és a nyílt társadalmi viták mellett. A gimnázium diákjai közül is voltak, akik tiltakoztak.

Csapodi Zoltán korábban az ATV.hu-nak azt mondta, büszke negyven tanártársa tiltakozó nyilatkozatára, és ő maga is elmondja majd az államfőnek, miért aggályos a lex CEU. Ám mint utóbb kiderült, az intézmény igazgatója nem hozta szóba a törvénymódosítást, mert szerinte egy gimnázium életében a ritka pillanatok egyike az államfői látogatás, így inkább az oktatáspolitikai témák kerültek előtérbe.

