A liberalizmus egyik alapelve: a korrupció

Korruptak voltak Honecker alatt, korruptak voltak Medgyessy alatt, és „megbízhatóak”újabb bő évtized elteltével Brüsszelben az Európai Unió égisze alatt is.

2017. április 25. 15:27

„Tele van korrupciós ügyekkel” – mondta a liberális pártról, az SZDSZ-ről Medgyessy Péter miniszterelnök 2004. augusztusában, mégpedig egy balliberális orgánumban, a Népszabadságban. Még a Népszabadságban is tele volt a hócipője az SZDSZ korruptságával.

Medgyessy Péter megbűnhődött.

Egyfajta korrupt koalíció megbuktatta: ennek alkotórésze volt a Medgyessy által korruptnak nevezett SZDSZ. Pár nappal élte túl miniszterelnökként a bátor leleplezést a politikus, majd – az ő szóhasználata szerint – megpuccsolták.

„Puccsisták” – ezt a szót használta drámai sajtótájékoztatóján.

Pár óra múlva a puccsisták kormányt alapítottak, s ez a – Medgyessy szerint puccsista – garnitúra négy és fél évig maradt kormányon, még egy választást is megnyert – igaz, ehhez egy év alatt tízmilliárd dollárral kellett növelniük az államadósságot.

Le kellett fizetniük a nyugdíjasokat és a segélyezetteket.

A korrupció veszélyes is, és drága is. Annak veszélyes a korrupció, aki megpróbálja leleplezni. Medgyessy ezt annyiban tapasztalta, hogy kormányfői posztjáról nagy gyorsan mennie kellett, igaz, csak egy jól tejelő utazó nagyköveti pozícióba.

A szocialista önfeláldozásnak is van határa.

Drága a korrupció – adófizetőknek. Ők állják a számlát, a nyugdíjra fölvett dollármilliárdokat is az adózók fizetik – majd. A nagyapák nyugdíjemelését unokáik is fizetni fogják. Mint ahogy már most is fizetjük a Kádár-rezsim szörnyű eladósodásának számláját.

Igen, a Kádár-rezsim idején is korrumpálni kellett – a liberálisokat!

Kádár harcostársa, Honecker ezt tette – igaz, nem saját államának liberálisait pénzelte. Deák Ernő, a Bécsi Napló főszerkesztője ír erről nemrég megjelent remek kötetében, Az Öreghegytől a Sneebergig című önéletrajzi művében.

Ismert, de elfeledett tényt idéz fel.

„…nem győztem hangsúlyozni, pénz nélkül lehetetlen elkezdeni bármit. Ez nem probléma – hangsúlyozta – a német FDP-re (Német Liberális Párt) hivatkozva. Nemsokára botrány tört ki az NSZK-ban, mivel kitudódott: az NDK-ból pénzelték az FDP-t.”

A nyugatnémet liberálisok is korruptak voltak.

Az ő esetükben ez nem nevezhető „internacionalista korrumpálódásnak”, hiszen azonos nemzet fiai korrumpálták egymást. A világmegváltó kommunizmus pénzt adott azoknak, akik vele szögesen ellentétes eszmét vallottak, így is erőltetve a világproletariátus végső győzelmét…

Némileg félresikerült a próbálkozás.

Mindamellett az internacionalista korrupcióra is van példa, a sok között friss is. „További döbbenetes részletek derültek ki Soros György kiszivárogtatott aktáiból. A dokumentumok között egy hosszú névsort tartalmazó összeállítást is találtunk, melyen az Európai Parlamentben tevékenykedő, ’megbízható szövetségeseknek’ nevezett politikusok szerepelnek – írja a 888.hu.

S hozzáteszi: „Köztük két magyarral az élen.”

Igen, természetesen két szélsőbaloldali alakról van szó, ők a magyar választópolgárok jóvoltából évekig busás jövedelmet élvezve utazgathatnak Brüsszelbe, azért mégpedig, hogy ott magyar érdekeket képviseljenek.

Nem ezt teszik.

„A Soros György alapította Open Society égisze alatt működő European Policy Institute összeállítása azokat a 2014 és 2019 között tevékenykedő politikusok névsorát tartalmazza, akik ’megbízható szövetségesek’számítanak az Európai Parlamentben” – írja a 888.

„Megbízható szövetségesek.”

Honecker is így nevezhette a nyugatnémet liberálisokat, akiket a keletnémet adófizetők pénzén fölbérelt. Azt azonban nem írhatta, hogy „hazafias alapon” szövetségesek ezen megbízhatók.

A mostani megbízhatók sem hazafias alapon azok…

Korruptak voltak Honecker alatt, korruptak voltak Medgyessy alatt, és „megbízhatóak”újabb bő évtized elteltével Brüsszelben az Európai Unió sok aranycsillagos kék égisze alatt is - a liberálisok.

A liberális korrupció, mint Lenin: élt, él és élni fog.

Nyugat-Európában talán még hívó szó lehet: liberális. Magyarországon azonban, ahol a XX. század utolsó évtizedében elkótyavetyélték a közvagyont, megvadították a manipulálhatókat, felszították a társadalom múló belső ellentéteit, nos, idehaza már mást jelent a liberalizmus.

Liberális, azaz korrupt.

Kovács G. Tibor