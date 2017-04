"Öljétek a szar rendőrt!" Így provokáltak a Soros-féle tüntetők

A tüntetések résztvevőinek száma jelentősen megcsappant az elmúlt napokban, azonban a néhány tucatnyi “keménymag” egyre erőszakosabban provokál.

2017. április 25. 17:09

A Terror Házát festékkel megdobáló Magosányi Árpád áttörte a rendőrfalat, a “CEU-s Nikó” által vezetett szabadcsapat pedig már a rendőrök megölését követelte vérmesen.

A kedd esti orosz nagykövetség előtti mozgolódást követően az alig száz fős csapat a Fidesz-székházhoz vonult, ahol “CEU-s Nikó” vezényletével felszólították a rendőrséget, hogy az EU-s zászlót tűzzék ki a Fidesz-székházra. Az EU-s zászló kitűzése kardinális szerepet tölthet be a tüntetések ultrái életében, – egyfajta fix forgatókönyvi elemként jelenik meg – hol a Parlament épületére akarják kitűzni, hol pedig a Fidesz-székházra. Az esti demonstráción Magosányi Árpád hirtelen ötlettől vezérelve partizánakcióba kezdett: a rendőrök lába között próbált átmászni, kezében az uniós zászlóval, de nem sikerült eljutnia az épületig, bár diadalittasan emelte kezét a magasba, mert a sorfal mögé került. Ezt a dicső pillanatot néhány másodpercig élvezhette csupán, a rendőrök megfékezték és visszavezették a rendőrsorfal elé. Ekkor durvultak a bekiabálások, a szokásos rigmusok: “Bajszos Szar”, “Jogállamot”, “Szabadságot, demokráciát” mellé ezúttal

Öljétek a szar rendőrt és halál a bunkó rendőrségre – is elhangzott, további sértések kíséretében. A videón 1:19-nél pedig az hallható, amint az egyik tüntető azt kiabálja: Csak gépfegyverekkel lehet ezekkel eredményesen felszólítani!

Az őrjöngő tüntetőtől egyébként a helyszínen többen is elhatárolódtak. Miután ez az akció is kudarcba fulladt, nem sikerült kitűzni a zászlót, sőt a rendőrök is mérhetetlen nyugalommal viselték a provokációt, így “CEU-s Nikó” és csapata kelletlenül eloldalgott, hogy az Oktogonon borzolják tovább a kedélyeket. Itt azonban annyira vállalhatatlan volt, amit műveltek, hogy a demonstrációt lelkesen élőben közvetítő Hír Tv, Index és a 24.hu is inkább lekapcsolta az élő adást.

“Leülünk, leülünk”

Az Oktogonnál úgy döntöttek, hogy alkotmányos jogukat gyakorolva leülnek az úttestre és megalkották a “saját kis földi paradicsomukat.” Ezt azonban néhány percig élvezhették csupán, hiszen a forgalmat akadályozó embereket a rendőrség a járdára terelte őket, hogy “füttyögjön tovább nyugodtan, de ne az úttesten”. Ezután felháborodva azt hangoztatták, hogy sérültek alkotmányos jogaik, mivel “tüntetni sem lehet akárhol” és nem mehetnek az Andrássy útra és az Oktogonra sem, korlátozzák őket mozgásukban. Mindezt úgy, hogy az Oktogon közepén álltak és füttyögtek, sípoltak borosüvegekkel, sörös dobozokkal a kezükben.

pestisracok.hu, Jurányi Kata