Csendes morgáson kívül nem kísérte ellenzéki lázadás a parlamenti megemlékezést. Életútjukat kevesen ismerték, szolid felvilágosítás nemes tetteikről fölöttébb időszerűnek bizonyult.

2017. április 26. 10:07

50 éve halt meg gróf Széchenyi Zsigmond

Dr. SEMJÉN ZSOLT: - Tisztelt Ház! Mindenekelőtt megbecsüléssel köszöntöm a páholyban Mangi nénit, gróf Széchenyi Zsigmond özvegyét. (Taps.)

- Ötven éve annak, hogy gróf Széchenyi Zsigmond, a legnagyobb magyar vadász visszaadta lelkét a Teremtőnek. Nemzedékek nőttek fel könyvein, amelyek egzotikus tájakat varázsolnak elénk: a szavannák, őserdők, a sivatag és a hómezők világát. Örök érvénnyel fogalmazta meg az igaz vadászok szállóigévé vált hitvallását: „A vadászat: vadűzés és erdőzúgás. De több erdőzúgás!”

- A múlt század harmincas éveiben könyvei már ismertté tették nemcsak idehaza, de szerte a világban. Zilahy Lajos a Pesti Naplóban így ír könyveiről: „Nyelvezetüket a dunántúli falvak szénaillata lengi át, és az is öröm, hogy ezt az erős parasztos nyelvet egy magyar mágnás szájából halljuk.”

- Első afrikai útjára kőröshegyi birtokáról indult, amelyet akkor a Széchenyi-család már nyolc generáció óta birtokolt, aztán, ahogy írja: „eletette az oroszlánokkal”. De nem is volt ez olyan rossz befektetés. Leírásaiból profitált a haza, s miután javait a háború utáni rendszer elkobozta, egy idő után újra megjelentetett könyveiből ‑ végső soron vadászélményeiből ‑ még meg is élt valahogy.

- A második világháború idején svábhegyi villájába egy diplomata költözött; gondolta, így fantasztikus gyűjteménye is diplomáciai védelmet élvezhet. A ház a gyűjteménnyel egyetemben gyújtóbomba tüzében porig égett. Néhány óra alatt megsemmisült az ország leggazdagabb vadászgyűjteménye. Ha csak az afrikaiakat számoljuk, a kontinens 130-féle nagyvadjából 80-at sikerült begyűjtenie.

- Az ostrom után kőröshegyi házát elkobozták, a sárpentelei szülői ház is rommá lett, ő maga pedig egyszeriben nincstelenné és osztályidegenné vált. Ezekről az évekről fanyar humorral emlékezik. „Hazátlanná váltam saját hazámban. Balatongyörökön a györöki özvegy tanítóné fogadott be szerény szobácskájába, onnan jártam be naponta munkahelyemre, a keszthelyi könyvtárba. Azt megelőzően persze elég, sőt határozottan kalandos expedíciót jártam be. Orosz fogságot Cinkotán, majd a Tisza Kálmán téren, Adrássy út 60-at, hortobágyi kitelepítést, internálást, másfél éves állami vendégséget, ingyen nyaralást a sopronkőhidai üdülőben, telelést a Mosoni utcai toloncházban.”

- 1949-ben kizárták az Írószövetségből, 1952-ben megfosztották tiszti rangjától. De amikor éppen nem volt börtönben vagy kitelepítve, munkahelyén ‑ állományon kívüli segéderőként ‑ 500 év vadászati bibliográfiáját írta négy nyelven. Gyűjteménye ugyan elpusztult a háború alatt, de 4 ezer kötetes, négynyelvű vadászati szakkönyvtára csodával határos módon megmenekült, és ma a Természettudományi Múzeum anyagát gazdagítja. Arra a kérdésre, hogy miért nem disszidált, felesége visszaemlékezése szerint többször azt mondta: „Magyarnak itt a helye!”

- A forradalom utáni konszolidációt kereső rendszer könyveit egymás után adta ki. Nagy példányszám, sok-sok lelkes olvasó, de volt valami, ami az akkori Pesten hasonlóan sokat jelentett: számos anekdota keringett róla. Amikor a hortobágyi kitelepítés előtt megérkezett a teherautó, már a kapuban várta, vállán egy hátizsákkal. Kérdezték: elég lesz ez? Egykedvűen válaszolta: „Ha Afrikába el tudtam menni egy zsákkal, talán ide is elég lesz.” Ha pedig valakiről a múlt századi Pesten anekdoták szóltak, azt a város szívébe zárta.

- Kétszer is eljuthatott ‑ állami megbízásból ‑ Afrikába, a Nemzeti Múzeum számára pótolni a megsemmisült értékeket. Ez időben jelennek meg önéletrajzi mesterművei, mint az Ahogy elkezdődött és az Ünnepnapok. 1967. április 24-én adta vissza lelkét az Úristennek, akivel ‑ vallomásos szavai szerint ‑ az erdőt járva találkozhatott.

- Széchenyi Zsigmond elsősorban mint a távoli, egzotikus tájak nagy vadásza, írója és fotósa él a köztudatban. De ugyanolyan szépséges az itthoni erdőkről írt vallomása. „A magyar erdő első vadja, a magyar vadász legkívánatosabb zsákmánya a szarvasbika. Számunkra a szeptember az esztendő legkülönb hónapja, a szarvasbőgés ideje… Nincs szebb erdő az ezüsttörzsű szeptemberi bükkösnél, és nincs szebb a benne orgonázó szarvasbikánál.”

- Amikor Hatvanban létrehoztuk a magyar vadászmúzeumot, egy pillanatig sem volt kétséges, hogy azt a legnagyobb magyar vadászról, gróf Széchenyi Zsigmondról kell elnevezni!

Gróf Migazzi Kristóf bíboros-püspök, Vác „építő püspöke

Dr. RÉTVÁRI BENCE: - Tisztelt Ház! Gróf Migazzi Kristóf bíboros-püspök Vác építő püspöke volt a szó szoros és a szó átvitt értelmében egyaránt. Korában az architektúra felívelésével párhuzamosan a hit is növekedésnek indult a városban és az egyházmegyében, szilárd alapokra helyeződtek az erkölcsiség alapvető pillérei.

- Vácnak, ennek az ezeréves történelmi múlttal rendelkező városnak volt kiemelkedő alakja, és Vác újjáalkotójaként is számontartják a XVIII. században élt, munkálkodott gróf Migazzi Kristóf bíboros-püspököt, akinek 2014-ben ünnepelte a város a születésének 300. évfordulóját. Atyja, Migazzi Vince Savoyai Jenő adjutánsaként harcolt hazánkban, majd kormánytanácsos lett. Migazzi teológiai tanulmányait a római Collegium Germanicum-Hungaricumban végezte. III. Károly király a Rota Romana Törvényszék számvevőjének nevezte ki, és rábízta a Bécs és Róma közötti ellentétek megoldását. Feladatát olyan jól végezte, hogy 1755-ben Mária Terézia VI. Ferdinándhoz küldte Spanyolországba követnek. Ezt követően Belgium érseki segédpüspöke lett, 1756-ban nevezik ki váci püspökké, majd nem sokkal rá bécsi érsekké, kisvártatva pedig kardinálissá is.

- A legtöbbet Vác püspökeként tette, püspöksége alatt 600 ezer forintot ruházott be egyházmegyéjébe. Az építő püspöknek is nevezett Migazzi bíboros munkálkodása idején épültek Vác barokk főterének házai, a bazilika és az ország egyetlen diadalíve, valamint az ő nevét őrzi a püspöki templom, a papnevelő intézet és az árvaház is. Vác történetének egyik legszebb korszaka volt tevékenységének ideje. Kormányzása alatt felvirágzott a város, megteremtette a lakosság jólétét. Templomokat, palotákat emelt, iskolákat alapított, támogatta a művészeteket, zenekart szervezett, és a lakosság számának növelése érdekében földművelőket és szőlőmunkásokat telepített a városba. Atyai gondoskodásának részét képezte a város közigazgatásának fejlesztése, városrendezési tervet készíttetett és szabályrendeletet alkotott.

- Migazzi püspök figyelme a lakosság minden életmegnyilvánulására kiterjedt, megtiltotta például a pipázást, büntette a káromkodást, őrködött a jó erkölcs megléte felett, megállapította a termények árát, és nem engedte alattvalóit kiuzsorázni. A püspök szociális érzékenységéről tanúskodik, hogy egy harminc beteg befogadására alkalmas kórházat létesített, továbbá szegényházat alapított a lakosság elesettjei számára, amelyeket alapítványokból és adományokból tartott fenn.

- A városnak még mindig német jellege volt, német nyelven folyt a tanítás; egyedül a piaristák voltak azok, akiket a bécsi kormány még erőszakkal sem tudott a német nyelven történő szónoklásra kényszeríteni. A váci gimnázium országos hírnévre tett szert, hat osztályból és két bölcseleti osztályból állt, előbb akadémiának, majd líceumnak nevezték. Hatalmas kultúrtényezővé vált, mert a papnevelő-hittudományi karával kiegészítve fél egyetemnek felelt meg. A polgárság továbbra is megőrizte elődeitől örökölt hagyományait, amely a későbbi polgári erkölcs alapját képezte, büszkeségüket táplálta, önérzetüket erősítette. Éltető elemük a becsületes munka volt.

- Migazzi püspök a szegényügyet is szabályozta. Csak az lehetett koldus, aki a város terheit viselve szegényedett el, és a Szentszéktől engedélyt kapott. Minden templom pitvarában perselyükkel ketten ülhettek.

- Az egykor híres vásárok nem veszítettek jelentőségükből. A kereskedés szabadságát féltékenyen őrizték, és azt tartották, hogy jó vásár csak ott akad, ahol jó cipót sütöttek és olcsó bort mértek. Márpedig ez a két feltétel megvolt a váci vásáron. Megjegyzem, a váci piacon kapható lángos ma is messze földön híres, párja nincs a környéken, a Fehérek temploma mögötti piacon pedig sajátos hangulatban fogyasztható mindez el.

- Káprázatosan szép napokat élt a város Migazzi püspöksége alatt, de súlyos megpróbáltatásokkal is szembe kellett nézni; tűz és víz pusztította a települést és döntötte szegénységbe a lakosság egy részét. De mindezeknél súlyosabb veszteség érte a váciakat, amikor Migazzi lemondott a püspökségről. Az ő áldásos építő munkáját követően az erőszak és a rombolás lett az úr.

- Ma azonban ismét fellendülőben van Vác: korszerű motorvonattal fél óra alatt elérhető a fővárosból, meseszép Duna-parti korzója, hangulatos kis utcái magukkal ragadják az idelátogatókat. Kivételes hangversenyei és páratlan múzeumai, egyedülálló kiállításai miatt méltán nevezik az iskolák és a kultúra városának! (Taps a kormányzó pártok padsoraiban.)

