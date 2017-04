A kampányban bíznak a szocialisták

Az MSZP úgy növelheti a támogatottságát, ha árnyékkormányt hoz létre.

2017. április 26. 12:32

Mivel Botka Lászlón kívül jelenleg nincs más aspiráns, az MSZP-ben nem is foglalkoznak vele, illetve teoretikus kérdésnek tartják, mihez kezdenek akkor, ha a baloldalon más miniszterelnök-jelöltet javasolnak a későbbiekben a szegedi polgármester helyett – derült ki a Magyar Időknek nyilatkozó elnökségi tagok szavaiból. Mindez azért érdekes, mert az Együtt, a Párbeszéd, a Modern Magyarország Mozgalom és a DK is egyértelművé tette, hogy a szegedi polgármester aligha lesz az ő jelöltjük is.

Szocialista forrásaink azonban azt hangoztatták, hogy a hagyományok szerint a legerősebb pártnak kell adnia a miniszterelnök-jelöltet, ez pedig az MSZP. Elismerték ugyanakkor, hogy míg Botka népszerűsége egyes felmérések szerint már-már megközelíti Orbán Viktorét, az eddig semmilyen szinten nem hatott a szocialista párt támogatottságára. „Egyelőre csak araszolás van” – fogalmazott egyikük. Az MSZP-ben arra számítanak, hogy a Tegyünk igazságot, fizessenek a gazdagok! című országjáró kampányuk végül mégis meghozza azt az eredményt, ami alapján meggyőző erőfölénnyel ülhetnek ősszel tárgyalóasztalhoz a többi baloldali párttal.

A napokban az MSZP választmányának elnöke is nyíltan arról beszélt támogatottságukkal kapcsolatban, hogy „a mi esetünkben ugrás nincs, lépések vannak”. Hiller István az Inforádióban azon véleményének adott hangot, hogy az MSZP úgy növelheti a támogatottságát, ha árnyékkormányt hoz létre, vagyis a különböző témákat egy-egy ember jeleníti meg nyilvánosan a választás előtti időszakban.

A politikus szerint egy ilyen testület felállítása leghamarabb ősszel lenne célszerű. Hiller a pozitív fejlemények között említette, hogy pártja új internetes kampánya az elmúlt napokig több mint 1 millió 600 ezer embert ért el, ami kétszerese a szocialisták táborának. Elismerte ugyanakkor, hogy ez nem jelenti a szavazók számának megduplázódását, csak annyit, hogy elérték a passzív, a szocialistáktól esetleg korábban elfordult választókat is. Az MSZP nem tudja felvenni a versenyt a kormány és a Jobbik kampányainak méreteivel, mert nem rendelkezik hozzá elegendő forrással – hangoztatta Hiller István.

