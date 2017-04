Hol Szanyi van, ott Szanyi van

2017. április 26. 22:48

(...) Közvetlenül a vita után Szanyi Tibor szocialista EP-képviselő így összegezte véleményét:

„Bár korábban nem láttam sok értelmét annak, hogy az EP konkrét intézkedések nélkül rendre európai színpadot biztosítson Orbán hazug demagógiájának, ezúttal a felháborodás minőségi szintet lépett azzal az egészen széles politikai spektrummal, amelyben a képviselők elítélték a Fidesz-kormányt. Sajnos azonban számomra Orbán mostani szereplése azt vetíti előre, hogy a mai plenáris vita a korábbi alkalmakhoz hasonlóan ezúttal sem fogja elérni - amúgy köszönetre és tiszteletre méltó - célját: a magyar politikai viszonyok visszaterelését a demokratikus, humánus, európai útra.”

(...) „A magam részéről ezúttal is igyekeztem megértetni kollégáimmal, hogy a magyarországi demokratikus alapjogok szisztematikus leépítésének egyetlen célja az Orbán-rezsim korlátlan hatalmának kiteljesítése, annak érdekében, hogy semmilyen külső, vagy belső politikai, jogi tényező ne korlátozhassa az általa működtetett, mindent átható korrupciós mechanizmust. Valójában Orbán mai brüsszeli cinikus érvelésének hátterében is egy dolog húzódott meg: a pénz; helye pedig nem az európai politika e legmagasabb szószékén, hanem egy köztörvényes eljárásban, a vádlottak padján lenne. Annál is inkább, mert az európai adófizetők pénzéről van szó, hiszen korrupt hálózatát Orbán szinte teljes egészében uniós forrásokból finanszírozza ” – mutatott rá Szanyi Tibor.

