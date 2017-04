Jubileumi programsorozat a Nemzeti Vágtán

A 10 éves évforduló alkalmából jubileumi programsorozattal készülnek a szervezők. 17 elővágta lesz, a döntőt pedig szokás szerint szeptember közepén rendezik Budapesten a Hősök terén. Az a terv, hogy ezúttal minden földrészről hívnak majd indulókat - hangzott el az M1 Híradójában.

2017. április 27. 09:56

Szeptemberben már 10. alkalommal rendezik meg Magyarország legnagyobb lovasversenyét, a Nemzeti Vágtát a Hősök terén.

A versenyt beharangozó szerdai budapesti sajtótájékoztatón Lázár Vilmos, a Magyar Lovas Szövetség és a versenysorozat elnöke elmondta: a jubileumi születésnapi eseményen kiemelt szerepet kap a huszárság ünneplő műfaja, a verbunkos, így idén a vágta Lavotta János és Bihari János, a műfaj két kiemelkedő képviselője előtt is tiszteleg.



A korábbi éveknek megfelelően a Hősök tere körüli pályán a két napon 72 magyarországi és határon túli település lovasa mérkőzik meg a döntőbe jutásért - mondta el Szotyori Nagy Kristóf, a Nemzeti Vágta versenyigazgatója, aki kitért az újításokra is. Kiemelte: idén a középdöntő és a döntő háromkörösre bővül, a lovak felszerelésében pedig kötelezővé teszik a szügyhám viselését.



Székely Tibor, a Nemzeti Vágta főkapitánya elmondta: a lovas program megszületésének 10. évfordulója egybeesik a Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség fennállásának 25. évfordulójával.



Ennek alkalmából több száz résztvevővel, különleges történelmi "zászlóerdővel" kísérve nagyszabású jubileumi seregszemlét rendeznek, amely a Kossuth tértől vonul végig a városon a vágta megnyitójára. A Hősök tere közelében a történelem különböző korszakait bemutató lovas táborokat alakítanak ki - tette hozzá.



Az évek óta nagy sikerrel megrendezett nemzetközi futamon kívül lesz többek között jótékonysági sztárfutam, kishuszárvágta és fogatvágta is.



A magyarországi versenyzővel együtt idén is 12 nemzet lovasa verseng a Bábolna Nemzeti Ménesbirtok lovain a nemzetközi vágtán, a szervezők tervei szerint idén a világ minden kontinense képviselteti magát a futamon.

72 település lovasa száll majd nyeregbe, köztük címvédőként a tavalyi nyertes Kun Ferenc, aki Füzér község képviseletében emelhette magasba a vándordíjat, a Vágtakardot. A fiatal lovas azt mondja: a győzelem megváltoztatta az életét.

Nagyon jó érzés, mert akármerre megyek mindenki gratulál. Minden nap megnézzük a videókat, örülünk, hogy nyertünk, nagyon jó érzés bajnokként ünnepelni magunkat – mondta el Kun Ferenc.

A kétnapos jubileumi program minden eddiginél látványosabb lesz

A futamok, a huszárbemutatók, gasztronómiai különlegességek és az Andrássy úti vásári forgatag mellett a szervezők az ország legnagyobb táncházával és hagyományőrző lovasfelvonulással is készülnek.

A lelátókra százezreket, a tévé képernyők elé pedig idén is milliókat várnak. A közmédia ezt a szeptemberi hétvégét a Nemzeti Vágtának szenteli. Az MTVA csatornái tematikus műsorokkal, élő bejelentkezésekkel és folyamatos híradásokkal készülnek.

A Nemzeti Vágta egy olyan hagyománnyá nemesedett, hogy idén már a 10. évfordulóját ünnepli. A közmédia nagy örömmel és büszkeséggel közvetíti minden évben. Idén, mivel jubileum lesz, még inkább készülünk rá, beszámolunk és informáljuk a közönséget és a potenciális résztvevőket az eseményekről – mondta el Vaszily Miklós, az MTVA vezérigazgatója.

A Nemzeti Vágtát 2008-ban rendezték meg először

Mostanra már hagyománnyá vált. Ez a magyarság legnagyobb lovasrendezvénye.

A rendezvény elnöke azt mondta: a nemzeti vágta több mint egy verseny. Olyan rendezvénysorozat, mely összeköti a világ magyarságát. Küldetése az, hogy hazánk lovas hagyományait minél szélesebb körben megismertesse és megszerettesse – hangsúlyozta Lázár Vilmos, a Nemzeti Vágta elnöke.

Hozzátette: Sok gyermek ennek hatására kezdett el lovakkal foglalkozni, szüleik a Nemzeti Vágta hatására vitték el őket a lovakhoz. Egy évtized után az mondható el, hogy egy vágta generációja már felnőtt és úgy gondolom, olyan meghatározó élményeket kaptak, ami egész életükön át el tudja őket kísérni – magyarázta.

A Nemzeti Vágta előfutamait májustól rendezik, 11 határon innen, 4 pedig határon túl lesz. A döntőt a Hősök terén szeptember 16-án és 17-én rendezik meg.

hirado.hu - M1 Hiradó - MTI