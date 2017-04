Soros átengedné a migránsokat

Gulyás Gergely: Ezek az ügyek nem valók az Európai Parlament ülésére.

2017. április 27. 09:50

A Fidesz-frakció szerint azok az ügyek, amelyek miatt Orbán Viktor miniszterelnök eleget tett az EP meghívásának, egyáltalán nem valók az Európai Parlament plenáris ülésének színterére – erről beszélt Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióvezető-helyettese. Mint mondta, Soros György Brüsszelben lobbizik, és célja a magyar migrációs poli­tika megakadályozása.

– Soros György az elmúlt hetekben leplezetlen módon intenzív lobbitevékenységbe kezdett Brüsszelben – fogalmazott szerdai sajtótájékoztatóján a Fidesz frakcióvezető-helyettese. Gulyás Gergely megdöbbentőnek nevezte, hogy milyen sok európai parlamenti (EP-) képviselő van közvetlen kapcsolatban Sorossal és az általa fizetett szervezetekkel. A politikus szerint a milliárdos célja valójában a magyar migrációs politika megakadályozása, a határ megnyitása a bevándorlók előtt, és ehhez keres szövetségeseket Európa-szerte.

– Amennyire gyenge a szabadon választott magyar ellenzék, olyan erős Soros György, különösen nemzetközi színtéren – fogalmazott. Szavai szerint Soros 2008-ban megtámadta a legnagyobb magyar bankot, amivel a devizahiteleseknek komoly kárt okozott, és ezért 500 millió forintos büntetést kapott a magyar pénzügyi felügyelettől.

A spekuláns fizette civileknek fontos szerep jutott a 2015-ös röszkei zavargások kirobbantásában is

A Fidesz-frakció azt várja a brüsszeli EP-vitától, hogy egyértelművé válik: azok az ügyek, amelyek miatt Orbán Viktor miniszter­elnök eleget tett az EP meghívásának, egyáltalán nem valók az Európai Parlament plenáris ülésének színterére – közölte a politikus, aki a CEU-ra utalva megjegyezte, hogy eddig még soha nem került az EP elé egy egyetem kettős jogalanyiságának egyik részét érintő módosítás.

– A civil szervezetek külföldi támogatásával kapcsolatos szabályozás pedig nem példa nélküli a világban – folytatta –, az átláthatóságot szolgálja, és a Fidesz reméli: a transzparenciát hirdető civilek még támogatni is fogják a törvényt, amely a működésre vonatkozóan semmilyen szankciót nem tartalmaz, csak arra az esetre, ha elmulasztják a beszámolási kötelezettségüket. Kérdésre hozzátette: az állami – benne a pártalapítványok által kifizetett – támogatások átláthatóságát biztosítja a hatályos jogi szabályozás.

Azzal kapcsolatban, hogy a stras­bourgi bíróság hárommillió eurós kártérítést ítélt meg az Iványi Gábor vezette Magyarországi Evangéliumi Testvérközösségnek, Gulyás Gergely jelezte: a döntéssel szemben fellebbezésre van lehetőség, és a magyar állam ezt nyilván meg is teszi. Megjegyezte továbbá, hogy az egyházi törvény esetleges módosítására ellenzéki támogatásra is szükség lenne. A frakcióvezető-helyettes egy másik kérdésre cáfolta, hogy a jelenleg zajló nemzeti konzultáció kérdőívei alapján személyes adatokat gyűjtene a Fidesz.

Cél a feszültségkeltés

– A Soros-egyetem rektorhelyettese Áder Jánoshoz címzett nyílt levelének csak egy célja van, hogy feszültséget keltsen – mondta Rétvári Bence államtitkár a Magyar Időknek. Ismert, Enyedi Zsolt, a CEU rektorhelyettese levelében azt állította, hogy az államfő több ponton félretájékoztatta a diákokat, amikor kedden az Trefort Ágoston gimnáziumban válaszolt kérdéseikre. Az államtitkár hangsúlyozta, Áder János és a diákok találkozója békésen és a kölcsönös tisztelet jegyében telt, ami a Soros által finanszírozott médiumoknak és az egyetemnek sem tetszik.

A diákok őszintén és higgadtan kérdeztek, a köztársasági elnök tisztségéhez méltó módon és minden vélemény figyelembevételével válaszolt a kérdésekre. – A Soros-egyetem utólag próbálja saját szája íze szerint értelmezni az iskolai találkozót, és a köztársasági elnököt is be akarnák vonni a napi pártpolitikai csatákba – fogalmazott a politikus.

Külföldi pénzek a balliberális médiában

A 444.hu – amelynek Soros-közeli hátteréről a héten számolt be lapunk – és a hasonló jellegű sajtóorgánumok mögött olyan szervezetek állnak, mint a K-Monitor Közhasznú Egyesület vagy az Asimov Alapítvány. Ezek – névleg civil programokat megfogalmazva – valójában az ugyanazon külföldi forrásokból támogatott és nagyrészt a Soros Györgyhöz kötődő, kormánykritikus sajtóorgánumokkal működnek együtt, és azok utánpótlásképzőiként is funkcionálnak. Közhasznúsági jelentéseik­ből kiderül, hogy a médiát nemcsak civil célokra, hanem agresszív politikai nyomásgyakorlásra is használják.

A K-Monitor 2015-ös közhasznúsági beszámolójában az egyik fő Soros-szervezet, a Transparency International Magyarország és a kormánykritikus Átlátszó.hu közreműködésével említ egy bejelentővédelmi „civil” együttműködést, amelynek célja a beszámoló szerint a korrupció visszaszorítása. Egy másik, a kormány ellen mozgósító bejelentővédelmi programot pedig a Budapesti Nyílt Társadalom Intézet Alapítvány pénzelt 28 millió forinttal. Ezen kívül a K-Monitor és az Asimov is újságíró workshopokat indított 2015-ben az oknyomozó újságírás alapjainak elsajátítására. Az előbbi programját az Európai Bizottság finanszírozta közel kilenc-, míg az Asimovét a Norvég Civil Támogatási Alap 33 millió forint értékben. Bár a képzést közhasznúként jelölték meg, és célcsoportként az állampolgárokat is feltüntették, az újságírás alkalmazási területét meglehetősen szűken és politikai töltéssel fogalmazták meg. Továbbá az Asimov részt vett a 2013-ban induló Átlátszónet programban, amelynek részeként „független” hírportálokkal együttműködve folytatta képzéseit. Ismert, hogy a szintén Soros támogatta Átlátszónet Alapítványhoz kötődik az Átlátszó.hu balliberális híroldal is.

Bár az Asimov a „nagy érdeklődésre” hivatkozva az workshopok újabb helyszínekre történő kihelyezéséről írt, nem tüntettek fel részvételi adatokat, sem a civil életben alkalmazható programelemeket. A jelentésben szereplő állítást, miszerint 420 ezren részesültek közhasznú tevékenységükből, megkérdőjelezi az alapítványnak tavaly juttatott egyszázalékos szja-felajánlás: 354 támogató gondolta erre érdemesnek őket, míg ugyanez a szám a K-Monitor esetében csak 63 fő volt.

