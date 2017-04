Ők álltak ki Magyarország mellett az EP-vitában

A szerdai, Magyarországot érintő EP-vita felszólalásaiból szemezgettünk.

2017. április 27. 13:08

Marek Jurek

A lengyel konzervatív politikus már napirend előtti felszólalásában kiállt a magyarok mellett.

Európának elege van a konfliktusokból. Nem szabadna újabb frontot nyitni egy olyan ország ellen, amely csak saját kulturális önazonosságát védi."

Prof. Zdzislaw Krasnodebski

Egy másik lengyel politikus is hazánk védelmére kelt az EP-ben. Nem hiába, lengyel-magyar... :)

"A magyarok már akkor szabadságharcosok voltak, 1956-ban, amikor a Nyugat még csak éppen megállapodott a Szovejtunióval. Minket, lengyeleket, magyarokat, szlovákokat nem kell tanítgatni arról, hogy mi a demokrácia, tudjuk mi azt jól. Minden országnak saját joga, hogy szabályozza a saját oktatásügyét. Magyarország hozzájárulása nélkül létre sem jöhetett volna ez az egyetem, amelyhez hasonló Németországban, Franciaországban, Olaszországban nem működik, és nem véletlenül" – hangsúlyozta a lengyel képviselő a Soros-egyetem ügyére utalva.

Itt egy ország pellengérre állítása zajlik" - hányta az EP és az unió szemére Krasnodebski.

Nigel Farage



"Orbán úr! Nem először áll itt, mint egy nagyszerű nemzet demokratikusan megválasztott vezetője, és érthető érveket mond. Itt az EP-ben mégis minden alkalommal térdre akarják kényszeríteni és megmondani honfitársainak, hogy hogyan kellene élniük. Ne verje többé falba a fejét. Ön itt ma úgy érvelt, mint egy nemzet vezetője, de mint tudjuk, ebben a teremben nem létezik olyan entitás, hogy nemzet. (...) Javaslom Önnek, hoggy csatlakozzanak a Brexit-klubhoz.(...) Önnek soha nem fogják megbocsátani itt az EP-ben, hogy nem fogad be migránsokat. Az unió továbbra is be akar avatkozni a magyar emberek életébe, ahogy azt jelenleg teszi Franciaországban is."

Farage szerint amúgy a CEU egy propagandagépezet, ami egyetemként maszkírozza magát.

Matteo Salvini

Ötszázmillió embert marionettbábok kormányoznak Európában. (...) A terroristák halomra ölik az embereket Európában, miközben azzal foglalkozunk, hogy Magyarországot pellengérre állítsuk" – jelentette ki a Nemzetek és Szabadság Európája frakció képviselője. 4%-ra csökkent a magyar munkanélküliség, és 11%-os a fiatalok körében, a magyar kormánynak volt arra ereje egyedül, hogy megvédje nemzeti valutáját és bankját." - fogalmazott a képviselő, aki megköszönte Orbánnak, hogy ellenáll a szovjet-europer nyomásnak.

Morvai Krisztina



"Mi magyarok szabadságszerető nép vagyunk, ezért jól lehet minket mozgósítani az olyan fogalmak mentén is, mint például szólásszabadság, tudományos szabadság, tanszabadság. Ezért ördögi, amikor mintegy árukapcsolással, a szabadság hívószavaival adják el a kényszerítő eljárásokat. Megtévesztik a jószándékú embereket, akiket valamilyen szabadság mentén mozgósítanak, de valójában a tömeges migráció elősegítése, a magyar határzár lebontása és Magyarország migránsokkal elárasztása érdekében használják fel őket.”

Gál Kinga

Szégyen, hogy a Verhofstadt-féle ocsmánykodást még meg is tapsolják itt. A helyzet az, hogy a migrációs válságot gyökereinél kell kezelni, és szét kell választani a valódi menekülteket és az illegális bevándorlókat. Orbán Viktor erős, prosperáló Európában akar élni" – mondta a képviselőnő.

