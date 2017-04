Kényszerbetelepítés vagy szuverenitás

A balliberális politikusok már-már hisztérikus felszólalásai hemzsegtek a durva csúsztatásoktól és a még durvább rágalmaktól.

2017. április 28. 10:21

Ha nem Magyarországról és egy olyan súlyos kérdésről lett volna szó, mint a kényszerbetelepítés, akkor szórakoztatónak is mondhatnánk az Európai Parlament tegnapi ülését. Orbán Viktor sokadszorra verte tönkre a balliberális politikusokat, akik szemmel láthatóan mindig nagy élvezettel sétálnak bele az újabb pofonba.

Mégsem szórakozhattunk önfeledten az európai parlamenti képviselők felszólásain. Bár nem lepődtünk meg, elkeserítő volt látni, hogy Soros György mellett a magyar ellenzék még mindig Brüsszel leghűségesebb szövetségese a kényszerbetelepítés kérdésében. Külön kiemelendő, hogy a magát egykor még nemzetinek és jobboldalinak valló Jobbik az Európai Parlamentben is a ballibek mellé állt. Balczó Zoltán jobbikos képviselő felszólalásában kiállt a CEU mellett, a magyar kormányt „jogtiprással” és „hatalmi önkénnyel” vádolva.

Még elkeserítőbb volt azzal szembesülni, hogy Európa elitje ilyen letargikus szellemi állapotban van. A balliberális politikusok már-már hisztérikus felszólalásai hemzsegtek a durva csúsztatásoktól és a még durvább rágalmaktól. Guy Verhofstadt, a liberális frakció vezetője például Kertész Imre könyvek nyilvános égetését vizionálta, és arról beszélt, hogy a magyar kormány a halálbüntetés bevezetésére készül.

Világosan kiderült az is, hogy a brüsszeli elit álláspontja továbbra is változatlan a migráció kérdésében. Brüsszel kötelező betelepítési kvótát akar, tervétől nem lehet eltántorítani. Bár korábbi bejegyzésünkben már írtunk róla, érdemes még egyszer felidézni az Európai Parlament hivatalos állásfoglalását migráció-ügyben. Az EP szerint a tömeges bevándorlás a „társadalmi-gazdasági fejlődés” záloga, amit minden eszközzel (kommunikáció, útvonalak, családegyesítés) támogatni kell. A föderális Unió hívei már nem is titkolják, a kényszerbetelepítés egy eszköz a nemzetállamok megroppantásában.

A tegnapi európai parlamenti ülés látleletet adott arról, hogy a mainstream európai elit az elmúlt években semmit sem értett meg abból, ami a kontinenssel történik. Még merevebben, még eltökéltebben szajkózzák a lejárt szavatosságú politikai frázisaikat. Mindezek ellenére a magyar kormányfő kitart álláspontja mellett, szándékától sem megfélemlítéssel, sem zsarolással nem tudták eltántorítani az Európai Parlament ülésén. Látnunk kell azonban azt is, hogy a kényszerbetelepítés elleni küzdelemben Magyarországnak égető szüksége van olyan szövetségesekre, mint a V4-ek.

De amire a magyar kormánynak még inkább szüksége van, az egy újabb megerősítés 2018-ban. A jövő évi választásokon ugyanis Brüsszel migrációs tervéről is dönteni fogunk.

Lánczi Tamás



politikai tanácsadó

